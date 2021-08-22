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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Рапид Вена
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Рид
0' 13'
1
Штребингер
Ричард
22
Стойкович
Филип
30
Граймль
Лео
20
Хофманн
Максимилиан
31
Ульманн
Максимилиан
16
Петрович
Деян
5
Любичич
Роберт
13
Шик
Торстен
8
Кнасмюлльнер
Кристоф
27
Грюлль
Марко
29
Кара
Эркан
1
Радлингер
Самуэль
6
Райнер
Константин
30
Milos
Jovicic
24
Tin
Plavotic
10
Висмейер
Юлиан
4
Цигль
Марсель
37
Nikola
Stosic
5
Лергер
Михель
22
Нутц
Штефан
21
Leo
Mikic
17
Philipp
Pomer
Рапид Вена
4-2-3-1
Рид
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фунтас Таксиархис 4 0.8
2. Грюлль Марко 1 0.2
3. Кара Эркан 0 0
Рид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Байич Анте 2 0.4
2. Оффенбахер Даниэль 1 0.2
3. Шаби Сейфедин 1 0.2
4. Philipp Pomer 1 0.2
5. Райнер Константин 1 0.2
6. Нутц Штефан 0 0

Карточки

Рапид Вена
# Игрок      
1. Шик Торстен 1 0
2. Кнасмюлльнер Кристоф 1 0
3. Граховац Срджан 1 0
4. Фунтас Таксиархис 1 0
5. Стойкович Филип 1 0
6. Хофманн Максимилиан 1 0
7. Кара Эркан 1 0
8. Шустер Лион 1 0
Рид
# Игрок      
1. Оффенбахер Даниэль 2 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рапид Вена 20% (1) 20% (1) 0 60% (3) 0 0
 Рид 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Рапид Вена 3:0 Заря Альтах 2:1 Рапид Вена Анортосис 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер
Рапид Вена 3:0 Анортосис ЛАСК 1:1 Рапид Вена Спарта Прага 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Хартберг Рапид Вена 2:1 Спарта Прага Рапид Вена 6:0 Винер Виктория Рапид Вена 1:0 Копенгаген Рапид Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Оберварт 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 5:2 СВ Лафниц Рапид Вена 3:0 ЛАСК Штурм 4:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена
Рид Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Хартберг 1:1 Рид Рид 2:1 Адмира Ред Булл Зальцбург 7:1 Рид Рид 2:1 Аустрия Вена
Грёдиг 0:7 Рид Ян 2:0 Рид Рид 1:0 Мюнхен-1860 Лиферинг 1:3 Рид Рид 3:2 Аустрия Вена Альтах 3:0 Рид Рид 0:0 Адмира Хартберг 1:1 Рид Санкт-Пёльтен 0:0 Рид Рид 2:1 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:2 Рид Рид 0:0 Альтах Адмира 0:2 Рид Рид 3:2 Хартберг Рид 3:2 Хорн Рид 0:0 Амштеттен

Последние игры между собой

Рапид Вена: победы: 15, ничьи: 0, поражения: 5
Рид: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 15
Рапид Вена 1:0 Рид Бундеслига Рид 4:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Рид Кубок Рид 3:0 Рапид Вена Бундеслига
Рапид Вена 3:1 Рид Бундеслига Рид 4:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 5:0 Рид Бундеслига Рид 1:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Рид Бундеслига Рид 0:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Рид Бундеслига Рид 0:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Рид Бундеслига Рапид Вена 3:0 Рид Бундеслига Рид 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Рид Бундеслига Рид 2:5 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Рид Бундеслига Рид 2:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 Рид Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5 5 0 0 15 - 3 15
2. Штурм 0:0 5 3 1 1 11 - 6 10
3. Рид 0:0 5 2 2 1 6 - 10 8
4. Альтах 5 2 1 2 5 - 6 7
5. ЛАСК 0:0 5 1 3 1 4 - 5 6
6. Хартберг 0:0 5 1 2 2 7 - 7 5
7. Рапид Вена 0:0 5 1 2 2 5 - 5 5
8. Вольфсбергер 5 1 2 2 7 - 10 5
9. Аустрия Клагенфурт 5 1 2 2 7 - 12 5
10. Сваровски Тироль 5 0 5 0 5 - 5 5
11. Адмира 5 1 1 3 6 - 7 4
12. Аустрия Вена 0:0 5 0 3 2 3 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 11 - 2 9
2. Рид 0:0 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Аустрия Клагенфурт 2 1 1 0 5 - 4 4
4. Рапид Вена 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
5. Штурм 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
6. Вольфсбергер 3 1 1 1 6 - 6 4
7. Адмира 2 1 0 1 4 - 1 3
8. Альтах 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Сваровски Тироль 3 0 3 0 2 - 2 3
10. Аустрия Вена 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
11. ЛАСК 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
12. Хартберг 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Штурм 0:0 2 2 0 0 7 - 2 6
3. ЛАСК 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Альтах 3 1 1 1 3 - 4 4
5. Хартберг 0:0 3 1 1 1 5 - 4 4
6. Сваровски Тироль 2 0 2 0 3 - 3 2
7. Рид 0:0 3 0 2 1 2 - 8 2
8. Рапид Вена 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Вольфсбергер 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Адмира 3 0 1 2 2 - 6 1
11. Аустрия Клагенфурт 3 0 1 2 2 - 8 1
12. Аустрия Вена 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 6 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 4 0 0
3. Ред Булл Зальцбург Кристенсен Расмус 3 0 1
4. Хартберг Тадич Дарио 3 1 1
5. Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
2. Ред Булл Зальцбург Вебер Максимилиан 3 0
3. Хартберг Хайль Юрген 3 0
4. Ред Булл Зальцбург Капальдо Николас 3 0
5. Аустрия Клагенфурт Turgay Gemicibasi 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Рид
1.32
5.70
9.10
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Где смотреть матч Рапид Вена 0:0 Рид онлайн




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