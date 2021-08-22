Австрия: Бундеслига 2021-2022
Рапид Вена
3:0
Конец матча
Стадион: Альянц
Рид
24' Желтая карточкаРайнер Константин
29' Желтая карточкаЦигль Марсель
1:0
41' ГолГрюлль Марко
65' Желтая карточкаЛергер Михель
2:0
72' ГолКара Эркан
3:0
81' ГолЛюбичич Роберт
30
Граймль
Лео
13
Шик
Торстен
27
Грюлль
Марко
29
Кара
Эркан
24
Tin
Plavotic
22
Нутц
Штефан
21
Leo
Mikic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ауэр ЙонасПолузащитник
-
42 Шустер ЛионПолузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
-
21 Leo MikicНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хаас КристофВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Сатин МуратНападающий
- Нападающий
-
8 Valdir
-
Главный тренер: Andreas Heraf
Ход матча
29'
41'
1:0
65'
72'
2:0
80'
81'
3:0
88'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фунтас Таксиархис
|4
|0.8
|2.
|Грюлль Марко
|2
|0.4
|3.
|Любичич Роберт
|1
|0.2
|4.
|Кара Эркан
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Байич Анте
|2
|0.4
|2.
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0.2
|3.
|Шаби Сейфедин
|1
|0.2
|4.
|Philipp Pomer
|1
|0.2
|5.
|Райнер Константин
|1
|0.2
|6.
|Нутц Штефан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шик Торстен
|1
|0
|2.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0
|3.
|Граховац Срджан
|1
|0
|4.
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|5.
|Стойкович Филип
|1
|0
|6.
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|7.
|Кара Эркан
|1
|0
|8.
|Шустер Лион
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Оффенбахер Даниэль
|2
|0
|2.
|Цигль Марсель
|1
|0
|3.
|Лергер Михель
|1
|0
|4.
|Райнер Константин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рапид Вена
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|Рид
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Рапид Вена Последние 20 матчей: +10 =3 -7Рапид Вена 3:0 Заря Альтах 2:1 Рапид Вена Анортосис 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер
Рапид Вена 3:0 Анортосис ЛАСК 1:1 Рапид Вена Спарта Прага 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Хартберг Рапид Вена 2:1 Спарта Прага Рапид Вена 6:0 Винер Виктория Рапид Вена 1:0 Копенгаген Рапид Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Оберварт 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 5:2 СВ Лафниц Рапид Вена 3:0 ЛАСК Штурм 4:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена
Рид Последние 20 матчей: +10 =7 -3Хартберг 1:1 Рид Рид 2:1 Адмира Ред Булл Зальцбург 7:1 Рид Рид 2:1 Аустрия Вена
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 15, ничьи: 0, поражения: 5
Рид: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 15
Рапид Вена 3:1 Рид Бундеслига Рид 4:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 5:0 Рид Бундеслига Рид 1:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Рид Бундеслига Рид 0:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Рид Бундеслига Рид 0:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Рид Бундеслига Рапид Вена 3:0 Рид Бундеслига Рид 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Рид Бундеслига Рид 2:5 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Рид Бундеслига Рид 2:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 Рид Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|3.
|Альтах
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|4.
|Рапид Вена
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|5.
|Рид
|5
|2
|1
|2
|6 - 13
|7
|6.
|ЛАСК
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|1
|2
|2
|7 - 12
|5
|8.
|Хартберг
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|9.
|Сваровски Тироль
|5
|0
|5
|0
|5 - 5
|5
|10.
|Вольфсбергер
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|11.
|Адмира
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|12.
|Аустрия Вена
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|Рапид Вена
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|3.
|Рид
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|Штурм
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|6.
|Вольфсбергер
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|7.
|Адмира
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|8.
|Альтах
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Сваровски Тироль
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|Аустрия Вена
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|ЛАСК
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|12.
|Хартберг
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Штурм
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Хартберг
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Альтах
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|6.
|Сваровски Тироль
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|7.
|Рапид Вена
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|Вольфсбергер
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|9.
|Аустрия Вена
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|10.
|Адмира
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|11.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|12.
|Рид
|3
|0
|1
|2
|2 - 11
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|6
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|4
|0
|1
|3.
|Хартберг
|Хорват Саша
|4
|0
|0
|4.
|Штурм
|Йебоа Келвин
|4
|1
|0
|5.
|Ред Булл Зальцбург
|Кристенсен Расмус
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Вебер Максимилиан
|3
|0
|3.
|Хартберг
|Хайль Юрген
|3
|0
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Капальдо Николас
|3
|0
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|Turgay Gemicibasi
|3
|0