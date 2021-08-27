Синали Диоманде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Синали Диоманде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Первый тайм

48' Команда Лион имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Синали Диоманде наказан за толчок Коко Маркус

47' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Жиротто Андрей из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

46' Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Экамби Карл Токо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Штрафной исполнил Коршья Себастьен , после его удара Антони Лопеш сделал классный сейв. Угловой

45' Матч возобновлен

44' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

43' Удар от ворот произведет Нант

42' Удар от ворот произведет Лион

42' Блас Людовик из команды Нант наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

41' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Аппиа Деннис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Эмерсон Палмиери выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Пакета Лукас из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

37' Экамби Карл Токо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Кастеллетто Жан-Шарль оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Антони Лопеш перевел мяч на угловой.

35' Г О О О О Л - Дембеле Мусса II первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

35' Альбан Ляфон не дал случится голу! Пакета Лукас должен был забивать, но Альбан Ляфон сделал отличный сейв

34' Экамби Карл Токо из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

34' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

33' Ауа Уссем из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновится спорным мячом

31' Ох, нехорошо это выглядит. Коко Маркус получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Коко Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Игра в одни ворота сейчас. Лион доминирует и владеет мячом

28' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Нант

25' Ауа Уссем не смог попасть в створ ударом издали

25' Эмерсон Палмиери из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

24' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Судья свистит. Синали Диоманде атаковал сзади соперника. Это Блас Людовик заработал своей команде штрафной

22' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

16' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Бруно Моура из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

13' Аппиа Деннис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Бруно Моура выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Пакета Лукас из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

8' После штрафного удара,который нанес Пакета Лукас мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

7' Фабио да Сильва - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

6' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Аппиа Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Кастеллетто Жан-Шарль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Пакета Лукас из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Лион выполняет удар от ворот.

1' Коко Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Букари Осман нанес удар издали, а Антони Лопеш отбил его обратно в игру!

1' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Нант начинает с центра поля