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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Нант
0:1
Второй тайм: 64'

Стадион:
Лион
0'
7' Желтая карточка
Фабио да Сильва
0:1
35' Гол
Дембеле Мусса
43' Желтая карточка
Да Сильва Дамьен
64'
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
2
Фабио
да
Сильва
3
Жиротто
Андрей
5
Чиривелья
Педро
26
Букари
Осман
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
11
Коко
Маркус
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
21
Да
Сильва
Дамьен
2
Диоманде
Синали
3
Эмерсон
Палмиери
25
Какере
Максанс
39
Бруно
Моура
10
Пакета
Лукас
8
Ауа
Уссем
7
Экамби
Карл
Токо
9
Дембеле
Мусса
II
Нант
4-2-3-1
Лион
4-2-3-1

Ход матча

7'
Фабио да Сильва
 
35'
0:1
Дембеле Мусса
40'
Коршья Себастьен
Аппиа Деннис
 
43'
 
Да Сильва Дамьен
46'
 
Мендес Тьяго
Какере Максанс

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.25
2. Блас Людовик 1 0.25
3. Коло-Муани Рандаль 1 0.25
4. Саймон Мозес 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дембеле Мусса II 3 (1) 0.75
2. Слимани Ислам 1 0.25
3. Пакета Лукас 1 0.25
4. Экамби Карл Токо 0 0
5. Ауа Уссем 0 0

Карточки

Нант
# Игрок      
1. Блас Людовик 2 0
2. Фабио да Сильва 1 0
3. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
4. Коко Маркус 1 0
Лион
# Игрок      
1. Корне Максвелл 1 1
2. Слимани Ислам 1 0
3. Да Сильва Дамьен 1 0
4. Фильо Марсело 1 0
5. Экамби Карл Токо 1 0
6. Бруно Моура 1 0
7. Люкеба Кастелло 1 0
8. Диоманде Синали 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нант 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0
 Лион 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 0

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Ренн 1:0 Нант Нант 2:0 Метц Монако 1:1 Нант Лорьян 1:0 Нант
Брест 1:3 Нант Нант 0:1 Ньор Нант 0:1 Кан Нант 0:1 Тулуза Тулуза 1:2 Нант Нант 1:2 Монпелье Дижон 0:4 Нант Нант 3:0 Бордо Брест 1:4 Нант Страсбург 1:2 Нант Нант 1:2 Лион Ренн 1:0 Нант Нант 1:2 Ницца Нант 1:1 Лорьян ПСЖ 1:2 Нант Нант 1:2 Реймс
Лион Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Лион 3:3 Клермон Анже 3:0 Лион Лион 1:1 Брест Порту 5:3 Лион
Лион 2:3 Спортинг Л Вильярреал 2:2 Лион Лион 4:1 Вольфсбург Лион 2:0 Вильфранш Лион 5:1 Бур-Перонна Лион 2:3 Ницца Ним 2:5 Лион Лион 4:1 Лорьян Монако 2:3 Лион Лион 2:3 Лилль Лион 0:2 Монако Нант 1:2 Лион Лион 3:0 Анже Ред Стар (Франция) 2:2 Лион Ланс 1:1 Лион Лион 2:4 ПСЖ

Последние игры между собой

Нант: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 11
Лион: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 4
Нант 1:2 Лион Лига 1 Лион 3:0 Нант Лига 1 Нант 3:4 Лион Кубок Лион 0:1 Нант Лига 1
Нант 2:1 Лион Лига 1 Лион 1:1 Нант Лига 1 Лион 2:0 Нант Лига 1 Нант 0:0 Лион Лига 1 Лион 3:2 Нант Лига 1 Нант 0:6 Лион Лига 1 Лион 2:0 Нант Лига 1 Нант 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:0 Нант Лига 1 Нант 3:2 Лион Кубок Нант 1:1 Лион Лига 1 Нант 1:2 Лион Лига 1 Лион 3:1 Нант Лига 1 Лион 3:0 Нант Лига 1 Нант 2:1 Лион Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Анже Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Клермон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Ренн Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Лион 1:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
7. Ницца Заявка 2 1 1 0 5 - 0 4
8. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 5 4
9. Монпелье Заявка 3 1 1 1 8 - 7 4
10. Лорьян Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Нант 0:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
12. Сент-Этьен Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
13. Реймс Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
14. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Бордо Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Лилль Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
17. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Труа Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
20. Страсбург Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Анже Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Клермон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Монпелье Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
6. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Нант 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Метц Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
10. Лион 1:0 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 0 1
12. Реймс Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13. Марсель Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Ланс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Бордо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Брест Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Лилль Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Клермон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Анже Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 3 3
7. Лион 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Лилль Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
9. Реймс Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Бордо Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Монпелье Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
15. Нант 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Труа Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Лорьян Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Монако Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Метц Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Клермон Байо Мохамед 3 0 1
2. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
3. Ницца Дольберг Каспер 3 0 0
4. Лион Дембеле Мусса II 3 1 0
5. ПСЖ Мбаппе Килиан 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Лион Корне Максвелл 1 1
4. Лорьян Эрго Жером 1 1
5. Марсель Балерди Леонардо 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Лион имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Нант: 27%, Лион: 73%.
  • Фол, нарушение
    48'
    Синали Диоманде наказан за толчок Коко Маркус
  • 47'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Нант контролирует мяч.
  • 46'
    Блас Людовик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 46'
    Жиротто Андрей из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 46'
    Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 46'
    Экамби Карл Токо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    46'
    Саймон Мозес из команды Нант подал угловой справа.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Штрафной исполнил Коршья Себастьен, после его удара Антони Лопеш сделал классный сейв. Угловой
  • 45'
    Матч возобновлен
  • 45'
    Контроль мяча: Нант: 25%, Лион: 75%.
  • 44'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Желтая карточка
    43'
    Да Сильва Дамьен получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    43'
    Да Сильва Дамьен из команды Лион толкнул локтем оппонента. Это Коко Маркус заработал фол
  • 43'
    Да Сильва Дамьен ошибается в защите.
  • 43'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 42'
    Нант контролирует мяч.
  • 42'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 42'
    Блас Людовик из команды Нант наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 42'
    Какере Максанс ошибается в защите.
  • 41'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Аппиа Деннис получил травму и заменен. Коршья Себастьен выходит на поле.
  • 40'
    Контроль мяча: Нант: 24%, Лион: 76%.
  • Травма, повреждение
    40'
    Аппиа Деннис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 39'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Офсайд
    38'
    Фабио да Сильва из команды Нант в офсайде
  • 38'
    Эмерсон Палмиери выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Букари Осман из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Пакета Лукас из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 38'
    Лион начинает контратаку
  • 37'
    Экамби Карл Токо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    37'
    Саймон Мозес из команды Нант подал угловой справа.
  • 37'
    Удивительный сейв сделал Лопеш Антони из команды Лион! А был бы точно гол!
  • 37'
    Кастеллетто Жан-Шарль оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Антони Лопеш перевел мяч на угловой.
  • Угловой
    37'
    Саймон Мозес из команды Нант подал угловой справа.
  • 36'
    Коко Маркус из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Дембеле Мусса II первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
  • 35'
    Альбан Ляфон не дал случится голу! Пакета Лукас должен был забивать, но Альбан Ляфон сделал отличный сейв
  • 35'
    Бруно Моура делает длинную передачу вперед
  • 35'
    Контроль мяча: Нант: 22%, Лион: 78%.
  • 34'
    Экамби Карл Токо из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 34'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
  • 33'
    Пакета Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 33'
    Ауа Уссем из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 32'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    32'
    Коко Маркус возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    31'
    Экамби Карл Токо возвращается на поле.
  • 31'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    31'
    Ох, нехорошо это выглядит. Коко Маркус получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    31'
    Экамби Карл Токо из команды Лион покидает поле ради замены бутс.
  • Травма, повреждение
    30'
    Коко Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 30'
    Контроль мяча: Нант: 23%, Лион: 77%.
  • 29'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 29'
    Лион контролирует мяч.
  • 29'
    Игра в одни ворота сейчас. Лион доминирует и владеет мячом
  • 28'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Дюбуа Лео из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 27'
    Лион пытается что-то создать.
  • 26'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 25'
    Контроль мяча: Нант: 24%, Лион: 76%.
  • 25'
    Ауа Уссем не смог попасть в створ ударом издали
  • 25'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 24'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Лион пытается что-то создать.
  • 23'
    Лион контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья свистит. Синали Диоманде атаковал сзади соперника. Это Блас Людовик заработал своей команде штрафной
  • 23'
    Ауа Уссем из команды Лион сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Экамби Карл Токо мяча так и не получил
  • 22'
    Лион пытается что-то создать.
  • 22'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    22'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион подал угловой справа.
  • 21'
    Дембеле Мусса II из команды Лион делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 21'
    Лион контролирует мяч.
  • 20'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Нант: 26%, Лион: 74%.
  • 20'
    Дюбуа Лео из команды Лион навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 19'
    Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
  • 19'
    Коко Маркус из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    18'
    Пакета Лукас из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Жиротто Андрей.
  • 18'
    Лион контролирует мяч.
  • 17'
    Лион контролирует мяч.
  • 16'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Дюбуа Лео из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 15'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Бруно Моура из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: Нант: 31%, Лион: 69%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Фабио да Сильва задерживает мяч рукой
  • 14'
    Саймон Мозес из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Пакета Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    13'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион подал угловой слева.
  • 13'
    Аппиа Деннис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 13'
    Экамби Карл Токо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Экамби Карл Токо из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 12'
    Лион начинает контратаку
  • 12'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    11'
    Саймон Мозес из команды Нант в офсайде
  • 11'
    Бруно Моура выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    11'
    Саймон Мозес из команды Нант подал угловой слева.
  • 11'
    Букари Осман нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 11'
    Саймон Мозес из команды Нант делает пас партнеру.
  • 11'
    Какере Максанс ошибается в защите.
  • Угловой
    10'
    Саймон Мозес из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
  • 10'
    Фабио да Сильва из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 10'
    Контроль мяча: Нант: 28%, Лион: 72%.
  • 9'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Пакета Лукас из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    9'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион подал угловой слева.
  • 9'
    Фабио да Сильва предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 8'
    После штрафного удара,который нанес Пакета Лукас мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
  • Желтая карточка
    7'
    Фабио да Сильва - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Фабио да Сильва из команды Нант поставил подножку. Пострадал Дембеле Мусса II
  • 7'
    Дембеле Мусса II из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 7'
    Лион начинает контратаку
  • 7'
    Букари Осман из команды Нант пытался отдать пас партнеру, но сделал это очень неудачно.
  • 7'
    Нант начинает контратаку
  • 6'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Аппиа Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    6'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион подал угловой слева.
  • 6'
    Кастеллетто Жан-Шарль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    5'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион подал угловой справа.
  • 5'
    Контроль мяча: Нант: 22%, Лион: 78%.
  • 5'
    Фабио да Сильва предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 5'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Пакета Лукас из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 4'
    Лион пытается что-то создать.
  • 3'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Пакета Лукас из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Коко Маркус.
  • 3'
    Лион пытается что-то создать.
  • 2'
    Лион контролирует мяч.
  • 1'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 1'
    Коко Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 1'
    Букари Осман нанес удар издали, а Антони Лопеш отбил его обратно в игру!
  • 1'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Нант начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Нант 10.5% (14)
X 22.6% (30)
Лион 66.9% (89)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Лион
4.75
5.10
1.83
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Где смотреть матч Нант 0:1 Лион онлайн


Прогнозы на матч Нант 0:1 Лион

Исход игры
Нант
10.5% (14)
Ничья
22.6% (30)
Лион
66.9% (89)
Тотал 2.5
Больше
58.46% (76)
Меньше
41.54% (54)
Обе команды забьют
Да
77.69% (101)
Нет
22.31% (29)
Популярный счёт
1:2 Лион
40.6% (54)
1:1 Ничья
19.5% (26)
0:1 Лион
15% (20)
2:1 Нант
8.3% (11)
1:3 Лион
4.5% (6)
0:2 Лион
3.8% (5)
2:2 Ничья
2.3% (3)
1:0 Нант
1.5% (2)
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