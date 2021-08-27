Франция: Лига 1 2021-2022
Нант
0:1
Второй тайм: 64'
Стадион: Стад де ля Божуар
Лион
7' Желтая карточкаФабио да Сильва
0:1
35' ГолДембеле Мусса
43' Желтая карточкаДа Сильва Дамьен
12
Аппиа
Деннис
26
Букари
Осман
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
11
Коко
Маркус
14
Дюбуа
Лео
39
Бруно
Моура
10
Пакета
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Букари ОсманПолузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
-
11 Коко МаркусНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Эмон РеноНападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Гюсто МалоЗащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Henrique X
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
35'
0:1
43'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.25
|2.
|Блас Людовик
|1
|0.25
|3.
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.25
|4.
|Саймон Мозес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дембеле Мусса II
|3 (1)
|0.75
|2.
|Слимани Ислам
|1
|0.25
|3.
|Пакета Лукас
|1
|0.25
|4.
|Экамби Карл Токо
|0
|0
|5.
|Ауа Уссем
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Блас Людовик
|2
|0
|2.
|Фабио да Сильва
|1
|0
|3.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|4.
|Коко Маркус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Корне Максвелл
|1
|1
|2.
|Слимани Ислам
|1
|0
|3.
|Да Сильва Дамьен
|1
|0
|4.
|Фильо Марсело
|1
|0
|5.
|Экамби Карл Токо
|1
|0
|6.
|Бруно Моура
|1
|0
|7.
|Люкеба Кастелло
|1
|0
|8.
|Диоманде Синали
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нант
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|Лион
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +8 =2 -10Ренн 1:0 Нант Нант 2:0 Метц Монако 1:1 Нант Лорьян 1:0 Нант
Лион Последние 20 матчей: +9 =4 -7Лион 3:3 Клермон Анже 3:0 Лион Лион 1:1 Брест Порту 5:3 Лион
Последние игры между собой
Нант: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 11
Лион: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 4
Нант 2:1 Лион Лига 1 Лион 1:1 Нант Лига 1 Лион 2:0 Нант Лига 1 Нант 0:0 Лион Лига 1 Лион 3:2 Нант Лига 1 Нант 0:6 Лион Лига 1 Лион 2:0 Нант Лига 1 Нант 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:0 Нант Лига 1 Нант 3:2 Лион Кубок Нант 1:1 Лион Лига 1 Нант 1:2 Лион Лига 1 Лион 3:1 Нант Лига 1 Лион 3:0 Нант Лига 1 Нант 2:1 Лион Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|Ренн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Лион
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|7.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|8.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 5
|4
|9.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 7
|4
|10.
|Лорьян
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Нант
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|14.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Лилль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|17.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|18.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Нант
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|10.
|Лион
|1:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 0
|1
|12.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|13.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Анже
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 3
|3
|7.
|Лион
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|9.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|15.
|Нант
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Лорьян
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Клермон
|Байо Мохамед
|3
|0
|1
|2.
|Марсель
|Пайе Димитри
|3
|0
|0
|3.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|3
|0
|0
|4.
|Лион
|Дембеле Мусса II
|3
|1
|0
|5.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|3.
|Лион
|Корне Максвелл
|1
|1
|4.
|Лорьян
|Эрго Жером
|1
|1
|5.
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1
|1
Прогнозы на матч Нант 0:1 Лион
Исход игры
Нант
10.5% (14)
Ничья
22.6% (30)
Лион
66.9% (89)
Тотал 2.5
Больше
58.46% (76)
Меньше
41.54% (54)
Обе команды забьют
Да
77.69% (101)
Нет
22.31% (29)
Популярный счёт
1:2 Лион
40.6% (54)
1:1 Ничья
19.5% (26)
0:1 Лион
15% (20)
2:1 Нант
8.3% (11)
1:3 Лион
4.5% (6)
0:2 Лион
3.8% (5)
2:2 Ничья
2.3% (3)
1:0 Нант
1.5% (2)
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