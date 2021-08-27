  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Нант
0:1
Конец матча

Стадион:
Лион
0'
7' Желтая карточка
Фабио да Сильва
0:1
35' Гол
Дембеле Мусса
43' Желтая карточка
Да Сильва Дамьен
78' Вторая желтая карточка
Да Сильва Дамьен
90' Желтая карточка
Коло-Муани Рандаль
90'+5
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
2
Фабио
да
Сильва
3
Жиротто
Андрей
5
Чиривелья
Педро
26
Букари
Осман
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
11
Коко
Маркус
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
21
Да
Сильва
Дамьен
2
Диоманде
Синали
3
Эмерсон
Палмиери
25
Какере
Максанс
39
Бруно
Моура
10
Пакета
Лукас
8
Ауа
Уссем
7
Экамби
Карл
Токо
9
Дембеле
Мусса
II
Нант
4-2-3-1
Лион
4-2-3-1

Ход матча

7'
Фабио да Сильва
 
35'
0:1
Дембеле Мусса
40'
Коршья Себастьен
Аппиа Деннис
 
43'
 
Да Сильва Дамьен
46'
 
Мендес Тьяго
Какере Максанс
69'
Мутуссами Самуэль
Жиротто Андрей
 
70'
Де Са Роли Перейра
Букари Осман
 
74'
 
Слимани Ислам
Экамби Карл Токо
78'
 
Да Сильва Дамьен
81'
Траоре Шарль
Фабио да Сильва
 
82'
 
Денайер Джейсон
Дембеле Мусса
82'
Коло-Муани Рандаль
Коко Маркус
 
90'
Коло-Муани Рандаль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 3
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.25
2. Блас Людовик 1 0.25
3. Коло-Муани Рандаль 1 0.25
4. Саймон Мозес 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дембеле Мусса II 3 (1) 0.75
2. Слимани Ислам 1 0.25
3. Пакета Лукас 1 0.25
4. Экамби Карл Токо 0 0
5. Ауа Уссем 0 0

Карточки

Нант
# Игрок      
1. Блас Людовик 2 0
2. Фабио да Сильва 1 0
3. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
4. Коко Маркус 1 0
5. Коло-Муани Рандаль 1 0
Лион
# Игрок      
1. Да Сильва Дамьен 1 1
2. Корне Максвелл 1 1
3. Слимани Ислам 1 0
4. Фильо Марсело 1 0
5. Экамби Карл Токо 1 0
6. Бруно Моура 1 0
7. Люкеба Кастелло 1 0
8. Диоманде Синали 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нант 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0
 Лион 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0 20% (1) 0

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Ренн 1:0 Нант Нант 2:0 Метц Монако 1:1 Нант Лорьян 1:0 Нант
Брест 1:3 Нант Нант 0:1 Ньор Нант 0:1 Кан Нант 0:1 Тулуза Тулуза 1:2 Нант Нант 1:2 Монпелье Дижон 0:4 Нант Нант 3:0 Бордо Брест 1:4 Нант Страсбург 1:2 Нант Нант 1:2 Лион Ренн 1:0 Нант Нант 1:2 Ницца Нант 1:1 Лорьян ПСЖ 1:2 Нант Нант 1:2 Реймс
Лион Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Лион 3:3 Клермон Анже 3:0 Лион Лион 1:1 Брест Порту 5:3 Лион
Лион 2:3 Спортинг Л Вильярреал 2:2 Лион Лион 4:1 Вольфсбург Лион 2:0 Вильфранш Лион 5:1 Бур-Перонна Лион 2:3 Ницца Ним 2:5 Лион Лион 4:1 Лорьян Монако 2:3 Лион Лион 2:3 Лилль Лион 0:2 Монако Нант 1:2 Лион Лион 3:0 Анже Ред Стар (Франция) 2:2 Лион Ланс 1:1 Лион Лион 2:4 ПСЖ

Последние игры между собой

Нант: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 11
Лион: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 4
Нант 1:2 Лион Лига 1 Лион 3:0 Нант Лига 1 Нант 3:4 Лион Кубок Лион 0:1 Нант Лига 1
Нант 2:1 Лион Лига 1 Лион 1:1 Нант Лига 1 Лион 2:0 Нант Лига 1 Нант 0:0 Лион Лига 1 Лион 3:2 Нант Лига 1 Нант 0:6 Лион Лига 1 Лион 2:0 Нант Лига 1 Нант 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:0 Нант Лига 1 Нант 3:2 Лион Кубок Нант 1:1 Лион Лига 1 Нант 1:2 Лион Лига 1 Лион 3:1 Нант Лига 1 Лион 3:0 Нант Лига 1 Нант 2:1 Лион Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Анже Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Клермон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Ренн Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
7. Ницца Заявка 2 1 1 0 5 - 0 4
8. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 5 4
9. Монпелье Заявка 3 1 1 1 8 - 7 4
10. Лорьян Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Нант Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
12. Сент-Этьен Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
13. Реймс Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
14. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Бордо Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Лилль Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
17. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Труа Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
20. Страсбург Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Анже Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Клермон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Монпелье Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
6. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Нант Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Метц Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
10. Лион Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 0 1
12. Реймс Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13. Марсель Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Ланс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Бордо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Брест Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Лилль Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Клермон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Анже Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 3 3
7. Лион Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Лилль Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
9. Реймс Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Бордо Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Монпелье Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
15. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Труа Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Лорьян Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Монако Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Метц Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Клермон Байо Мохамед 3 0 1
2. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
3. Ницца Дольберг Каспер 3 0 0
4. Лион Дембеле Мусса II 3 1 0
5. ПСЖ Мбаппе Килиан 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Лион Да Сильва Дамьен 1 1
4. Лион Корне Максвелл 1 1
5. Лорьян Эрго Жером 1 1
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Лион имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Нант: 27%, Лион: 73%.
  • Фол, нарушение
    48'
    Синали Диоманде наказан за толчок Коко Маркус
  • 47'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Нант контролирует мяч.
  • 46'
    Блас Людовик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 46'
    Жиротто Андрей из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 46'
    Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 46'
    Экамби Карл Токо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    46'
    Саймон Мозес из команды Нант подал угловой справа.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Штрафной исполнил Коршья Себастьен, после его удара Антони Лопеш сделал классный сейв. Угловой
  • 45'
    Матч возобновлен
  • 45'
    Контроль мяча: Нант: 25%, Лион: 75%.
  • 44'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Желтая карточка
    43'
    Да Сильва Дамьен получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    43'
    Да Сильва Дамьен из команды Лион толкнул локтем оппонента. Это Коко Маркус заработал фол
  • 43'
    Да Сильва Дамьен ошибается в защите.
  • 43'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 42'
    Нант контролирует мяч.
  • 42'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 42'
    Блас Людовик из команды Нант наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 42'
    Какере Максанс ошибается в защите.
  • 41'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Аппиа Деннис получил травму и заменен. Коршья Себастьен выходит на поле.
  • 40'
    Контроль мяча: Нант: 24%, Лион: 76%.
  • Травма, повреждение
    40'
    Аппиа Деннис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 39'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Офсайд
    38'
    Фабио да Сильва из команды Нант в офсайде
  • 38'
    Эмерсон Палмиери выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Букари Осман из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Пакета Лукас из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 38'
    Лион начинает контратаку
  • 37'
    Экамби Карл Токо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    37'
    Саймон Мозес из команды Нант подал угловой справа.
  • 37'
    Удивительный сейв сделал Лопеш Антони из команды Лион! А был бы точно гол!
  • 37'
    Кастеллетто Жан-Шарль оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Антони Лопеш перевел мяч на угловой.
  • Угловой
    37'
    Саймон Мозес из команды Нант подал угловой справа.
  • 36'
    Коко Маркус из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Дембеле Мусса II первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
  • 35'
    Альбан Ляфон не дал случится голу! Пакета Лукас должен был забивать, но Альбан Ляфон сделал отличный сейв
  • 35'
    Бруно Моура делает длинную передачу вперед
  • 35'
    Контроль мяча: Нант: 22%, Лион: 78%.
  • 34'
    Экамби Карл Токо из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 34'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
  • 33'
    Пакета Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 33'
    Ауа Уссем из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 32'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    32'
    Коко Маркус возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    31'
    Экамби Карл Токо возвращается на поле.
  • 31'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    31'
    Ох, нехорошо это выглядит. Коко Маркус получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    31'
    Экамби Карл Токо из команды Лион покидает поле ради замены бутс.
  • Травма, повреждение
    30'
    Коко Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 30'
    Контроль мяча: Нант: 23%, Лион: 77%.
  • 29'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 29'
    Лион контролирует мяч.
  • 29'
    Игра в одни ворота сейчас. Лион доминирует и владеет мячом
  • 28'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Дюбуа Лео из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 27'
    Лион пытается что-то создать.
  • 26'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 25'
    Контроль мяча: Нант: 24%, Лион: 76%.
  • 25'
    Ауа Уссем не смог попасть в створ ударом издали
  • 25'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 24'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Лион пытается что-то создать.
  • 23'
    Лион контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья свистит. Синали Диоманде атаковал сзади соперника. Это Блас Людовик заработал своей команде штрафной
  • 23'
    Ауа Уссем из команды Лион сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Экамби Карл Токо мяча так и не получил
  • 22'
    Лион пытается что-то создать.
  • 22'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    22'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион подал угловой справа.
  • 21'
    Дембеле Мусса II из команды Лион делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 21'
    Лион контролирует мяч.
  • 20'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Нант: 26%, Лион: 74%.
  • 20'
    Дюбуа Лео из команды Лион навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 19'
    Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
  • 19'
    Коко Маркус из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    18'
    Пакета Лукас из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Жиротто Андрей.
  • 18'
    Лион контролирует мяч.
  • 17'
    Лион контролирует мяч.
  • 16'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Дюбуа Лео из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 15'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Бруно Моура из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: Нант: 31%, Лион: 69%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Фабио да Сильва задерживает мяч рукой
  • 14'
    Саймон Мозес из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Пакета Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    13'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион подал угловой слева.
  • 13'
    Аппиа Деннис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 13'
    Экамби Карл Токо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Экамби Карл Токо из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 12'
    Лион начинает контратаку
  • 12'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    11'
    Саймон Мозес из команды Нант в офсайде
  • 11'
    Бруно Моура выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    11'
    Саймон Мозес из команды Нант подал угловой слева.
  • 11'
    Букари Осман нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 11'
    Саймон Мозес из команды Нант делает пас партнеру.
  • 11'
    Какере Максанс ошибается в защите.
  • Угловой
    10'
    Саймон Мозес из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
  • 10'
    Фабио да Сильва из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 10'
    Контроль мяча: Нант: 28%, Лион: 72%.
  • 9'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Пакета Лукас из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    9'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион подал угловой слева.
  • 9'
    Фабио да Сильва предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 8'
    После штрафного удара,который нанес Пакета Лукас мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
  • Желтая карточка
    7'
    Фабио да Сильва - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Фабио да Сильва из команды Нант поставил подножку. Пострадал Дембеле Мусса II
  • 7'
    Дембеле Мусса II из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 7'
    Лион начинает контратаку
  • 7'
    Букари Осман из команды Нант пытался отдать пас партнеру, но сделал это очень неудачно.
  • 7'
    Нант начинает контратаку
  • 6'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Аппиа Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    6'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион подал угловой слева.
  • 6'
    Кастеллетто Жан-Шарль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    5'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион подал угловой справа.
  • 5'
    Контроль мяча: Нант: 22%, Лион: 78%.
  • 5'
    Фабио да Сильва предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 5'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Пакета Лукас из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 4'
    Лион пытается что-то создать.
  • 3'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Пакета Лукас из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Коко Маркус.
  • 3'
    Лион пытается что-то создать.
  • 2'
    Лион контролирует мяч.
  • 1'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 1'
    Коко Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 1'
    Букари Осман нанес удар издали, а Антони Лопеш отбил его обратно в игру!
  • 1'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Нант начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Нант 10.5% (14)
X 22.6% (30)
Лион 66.9% (89)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Нант 0:1 Лион онлайн


Прогнозы на матч Нант 0:1 Лион

Исход игры
Нант
10.5% (14)
Ничья
22.6% (30)
Лион
66.9% (89)
Тотал 2.5
Больше
58.46% (76)
Меньше
41.54% (54)
Обе команды забьют
Да
77.69% (101)
Нет
22.31% (29)
Популярный счёт
1:2 Лион
40.6% (54)
1:1 Ничья
19.5% (26)
0:1 Лион
15% (20)
2:1 Нант
8.3% (11)
1:3 Лион
4.5% (6)
0:2 Лион
3.8% (5)
2:2 Ничья
2.3% (3)
1:0 Нант
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 