Второй тайм

95' Лопеш Антони из команды Лион сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Лион вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Матч возобновлен

95' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

93' Игрок Саймон Мозес из команды Нант неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

93' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Отличные скиллы показывает Коло-Муани Рандаль , обводя своих соперников

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Нант выполняет удар от ворот.

89' Мендес Тьяго из команды Лион не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

88' Лафон Альбан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Пакета Лукас из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

86' Мутуссами Самуэль имел все шансы забить, но Антони Лопеш сделал отличный сейв!

86' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Гости сейчас реально начинают давить соперника

86' Эмерсон Палмиери выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Нант выполняет удар от ворот.

82' Удар от ворот произведет Лион

81' Саймон Мозес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' КРАСНАЯ! Драма тут разворачивается: Да Сильва Дамьен получает вторую желтую за неспортивное поведение и высылается с поля!

78' Блас Людовик нанес удар, мяч был парирован, но Антони Лопеш не удержал его в руках.

78' Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

75' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Удар от ворот произведет Лион

73' Фабио да Сильва оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Удар от ворот произведет Нант

71' Ауа Уссем нанес удар, мяч был парирован, но Альбан Ляфон не удержал его в руках.

71' Отличные скиллы показывает Ауа Уссем , обводя своих соперников

70' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Матч возобновлен

68' Букари Осман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Удар от ворот произведет Нант

67' Как он промахнулся? Пакета Лукас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

67' Удар от ворот произведет Нант

67' Бруно Моура оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' [team] вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Лион выполняет удар от ворот.

64' Блас Людовик не смог попасть в створ ударом издали

63' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Пакета Лукас из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

62' Эмерсон Палмиери выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Пакета Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Дюбуа Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Синали Диоманде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Лион

57' Как он промахнулся? Блас Людовик имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

57' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Лион выполняет удар от ворот.

55' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Удар от ворот произведет Лион

54' Коко Маркус из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

53' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Синали Диоманде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Саймон Мозес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Отличные скиллы показывает Ауа Уссем , обводя своих соперников

47' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Лион выполняет удар от ворот.