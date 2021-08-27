Франция: Лига 1 2021-2022
Нант
0:1
Конец матча
Стадион: Стад де ля Божуар
Лион
7' Желтая карточкаФабио да Сильва
0:1
35' ГолДембеле Мусса
43' Желтая карточкаДа Сильва Дамьен
78' Вторая желтая карточкаДа Сильва Дамьен
90' Желтая карточкаКоло-Муани Рандаль
12
Аппиа
Деннис
26
Букари
Осман
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
11
Коко
Маркус
14
Дюбуа
Лео
39
Бруно
Моура
10
Пакета
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Букари ОсманПолузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
-
11 Коко МаркусНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Эмон РеноНападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Гюсто МалоЗащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Henrique X
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
35'
0:1
43'
78'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 3
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.25
|2.
|Блас Людовик
|1
|0.25
|3.
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.25
|4.
|Саймон Мозес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дембеле Мусса II
|3 (1)
|0.75
|2.
|Слимани Ислам
|1
|0.25
|3.
|Пакета Лукас
|1
|0.25
|4.
|Экамби Карл Токо
|0
|0
|5.
|Ауа Уссем
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Блас Людовик
|2
|0
|2.
|Фабио да Сильва
|1
|0
|3.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|4.
|Коко Маркус
|1
|0
|5.
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Да Сильва Дамьен
|1
|1
|2.
|Корне Максвелл
|1
|1
|3.
|Слимани Ислам
|1
|0
|4.
|Фильо Марсело
|1
|0
|5.
|Экамби Карл Токо
|1
|0
|6.
|Бруно Моура
|1
|0
|7.
|Люкеба Кастелло
|1
|0
|8.
|Диоманде Синали
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нант
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|Лион
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +8 =2 -10Ренн 1:0 Нант Нант 2:0 Метц Монако 1:1 Нант Лорьян 1:0 Нант
Лион Последние 20 матчей: +9 =4 -7Лион 3:3 Клермон Анже 3:0 Лион Лион 1:1 Брест Порту 5:3 Лион
Последние игры между собой
Нант: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 11
Лион: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 4
Нант 2:1 Лион Лига 1 Лион 1:1 Нант Лига 1 Лион 2:0 Нант Лига 1 Нант 0:0 Лион Лига 1 Лион 3:2 Нант Лига 1 Нант 0:6 Лион Лига 1 Лион 2:0 Нант Лига 1 Нант 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:0 Нант Лига 1 Нант 3:2 Лион Кубок Нант 1:1 Лион Лига 1 Нант 1:2 Лион Лига 1 Лион 3:1 Нант Лига 1 Лион 3:0 Нант Лига 1 Нант 2:1 Лион Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|Ренн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|7.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|8.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 5
|4
|9.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 7
|4
|10.
|Лорьян
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|14.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Лилль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|17.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|18.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|10.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 0
|1
|12.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|13.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Анже
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 3
|3
|7.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|9.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|15.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Лорьян
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Клермон
|Байо Мохамед
|3
|0
|1
|2.
|Марсель
|Пайе Димитри
|3
|0
|0
|3.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|3
|0
|0
|4.
|Лион
|Дембеле Мусса II
|3
|1
|0
|5.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|3.
|Лион
|Да Сильва Дамьен
|1
|1
|4.
|Лион
|Корне Максвелл
|1
|1
|5.
|Лорьян
|Эрго Жером
|1
|1
Прогнозы на матч Нант 0:1 Лион
Исход игры
Нант
10.5% (14)
Ничья
22.6% (30)
Лион
66.9% (89)
Тотал 2.5
Больше
58.46% (76)
Меньше
41.54% (54)
Обе команды забьют
Да
77.69% (101)
Нет
22.31% (29)
Популярный счёт
1:2 Лион
40.6% (54)
1:1 Ничья
19.5% (26)
0:1 Лион
15% (20)
2:1 Нант
8.3% (11)
1:3 Лион
4.5% (6)
0:2 Лион
3.8% (5)
2:2 Ничья
2.3% (3)
1:0 Нант
1.5% (2)
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