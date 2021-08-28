Франция: Лига 1 2021-2022
Ницца
3:0
Второй тайм: 84'
Стадион: Альянц Ривьера
Бордо
1:0
7' ГолКлюйверт Джастин
2:0
33' ГолГуйри Амин
41' Желтая карточкаКосельни Лоран
3:0
42' ПенальтиГуйри Амин
45' Желтая карточкаБудауи Хишем
58' Желтая карточкаКватенг Энок
68' Желтая карточкаЛотомба Жордан
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
18
Лемина
Марио
14
Ндой
Дан
11
Гуйри
Амин
25
Кватенг
Энок
28
Уден
Реми
14
Менса
Гидеон
11
Мара
Секу
18
Хван
Ый-Чжо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ндой ДанНападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
33 Смит ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Менса ГидеонПолузащитник
-
11 Мара СекуНападающий
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
- Нападающий
-
10 Калу СамуэльНападающий
-
32 Баква ДиланНападающий
-
Главный тренер: Петкович Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
7'
1:0
33'
2:0
41'
42'
3:0
45'
58'
68'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дольберг Каспер
|3
|1
|2.
|Гуйри Амин
|3 (2)
|1
|3.
|Клюйверт Джастин
|1
|0.33
|4.
|Будауи Хишем
|1
|0.33
|5.
|Лотомба Жордан
|0
|0
|6.
|Аталь Юсеф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уден Реми
|1
|0.25
|2.
|Пембеле Тимоте
|1
|0.25
|3.
|Мара Секу
|1
|0.25
|4.
|Косельни Лоран
|0
|0
|5.
|Башич Тома
|0
|0
|6.
|Мангаш Рикарду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лемина Марио
|1
|0
|2.
|Лотомба Жордан
|1
|0
|3.
|Дольберг Каспер
|1
|0
|4.
|Клюйверт Джастин
|1
|0
|5.
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0
|6.
|Аталь Юсеф
|1
|0
|7.
|Будауи Хишем
|1
|0
|8.
|Бар Мельвен
|1
|0
|9.
|Кристоф Гальтье
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кватенг Энок
|3
|0
|2.
|Косельни Лоран
|1
|0
|3.
|Калу Самуэль
|1
|0
|4.
|Отавио II
|1
|0
|5.
|Мангаш Рикарду
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ницца
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|Бордо
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +9 =4 -7Лилль 0:4 Ницца Ницца 0:0 Реймс Ницца 1:1 Милан Унион Берлин 2:0 Ницца
Бордо Последние 20 матчей: +7 =3 -10Бордо 1:1 Анже Марсель 2:2 Бордо Бордо 0:2 Клермон Лорьян 1:1 Бордо
Последние игры между собой
Ницца: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Бордо: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Ницца 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:1 Ницца Лига 1 Бордо 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Бордо Лига 1 Ницца 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Ницца Лига 1 Бордо 3:2 Ницца Кубок лиги Бордо 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 6:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:3 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Бордо Лига 1 Ницца 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Ницца Лига 1 Бордо 1:2 Ницца Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|Ницца
|3:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 0
|7
|3.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Ренн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|8.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 5
|4
|9.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 7
|4
|10.
|Лорьян
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|14.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Лилль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|16.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Бордо
|0:3 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|18.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|3:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|12.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|15.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|16.
|Бордо
|0:3 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Анже
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Ницца
|3:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 3
|3
|7.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|9.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|14.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Лорьян
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Бордо
|0:3 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Клермон
|Байо Мохамед
|3
|0
|1
|2.
|Марсель
|Пайе Димитри
|3
|0
|0
|3.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|3
|0
|0
|4.
|Лион
|Дембеле Мусса II
|3
|1
|0
|5.
|Ницца
|Гуйри Амин
|3
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|3.
|Бордо
|Кватенг Энок
|3
|0
|4.
|Лион
|Да Сильва Дамьен
|1
|1
|5.
|Лион
|Корне Максвелл
|1
|1
Прогнозы на матч Ницца 3:0 Бордо
Исход игры
Ницца
72.3% (94)
Ничья
20.8% (27)
Бордо
6.9% (9)
Тотал 2.5
Больше
47.66% (61)
Меньше
52.34% (67)
Обе команды забьют
Да
62.5% (80)
Нет
37.5% (48)
Популярный счёт
2:1 Ницца
34.6% (45)
1:0 Ницца
23.8% (31)
1:1 Ничья
16.2% (21)
2:0 Ницца
7.7% (10)
3:1 Ницца
4.6% (6)
1:2 Бордо
3.8% (5)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:2 Бордо
1.5% (2)
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