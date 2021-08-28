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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ницца
3:0
Второй тайм: 84'

Стадион:
Бордо
0'
1:0
7' Гол
Клюйверт Джастин
2:0
33' Гол
Гуйри Амин
41' Желтая карточка
Косельни Лоран
3:0
42' Пенальти
Гуйри Амин
45' Желтая карточка
Будауи Хишем
58' Желтая карточка
Кватенг Энок
68' Желтая карточка
Лотомба Жордан
84'
40
Бенитес
Вальтер
23
Лотомба
Жордан
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
18
Лемина
Марио
8
Росарио
Пабло
21
Клюйверт
Джастин
14
Ндой
Дан
11
Гуйри
Амин
1
Костиль
Бенуа
25
Кватенг
Энок
6
Косельни
Лоран
12
Мангаш
Рикарду
28
Уден
Реми
20
Сиссоко
Иссуф
5
Отавио
II
13
Франсержио
Родригес
14
Менса
Гидеон
11
Мара
Секу
18
Хван
Ый-Чжо
Ницца
4-4-2
Бордо
3-5-2

Ход матча

7'
Клюйверт Джастин
(Будауи Хишем)
1:0
33'
Гуйри Амин
(Клюйверт Джастин)
2:0
36'
Стенгс Келвин
Клюйверт Джастин
 
41'
 
Косельни Лоран
42'
Гуйри Амин
3:0
45'
Будауи Хишем
 
46'
 
Пембеле Тимоте
Менса Гидеон
46'
 
Калу Самуэль
Сиссоко Иссуф
58'
 
Кватенг Энок
68'
Лотомба Жордан
 
70'
 
Адли Ясин
Мара Секу
70'
 
Зеркан Мехди
Уден Реми
77'
Да Кунья Лукас
Стенгс Келвин
 
77'
Данилюк Флавиус
Лотомба Жордан
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дольберг Каспер 3 1
2. Гуйри Амин 3 (2) 1
3. Клюйверт Джастин 1 0.33
4. Будауи Хишем 1 0.33
5. Лотомба Жордан 0 0
6. Аталь Юсеф 0 0
Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уден Реми 1 0.25
2. Пембеле Тимоте 1 0.25
3. Мара Секу 1 0.25
4. Косельни Лоран 0 0
5. Башич Тома 0 0
6. Мангаш Рикарду 0 0

Карточки

Ницца
# Игрок      
1. Лемина Марио 1 0
2. Лотомба Жордан 1 0
3. Дольберг Каспер 1 0
4. Клюйверт Джастин 1 0
5. Тодибо Жан-Клер 1 0
6. Аталь Юсеф 1 0
7. Будауи Хишем 1 0
8. Бар Мельвен 1 0
9. Кристоф Гальтье 1 0
Бордо
# Игрок      
1. Кватенг Энок 3 0
2. Косельни Лоран 1 0
3. Калу Самуэль 1 0
4. Отавио II 1 0
5. Мангаш Рикарду 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ницца 50% (2) 0 25% (1) 0 25% (1) 0
 Бордо 33.33% (1) 0 0 66.67% (2) 0 0

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Лилль 0:4 Ницца Ницца 0:0 Реймс Ницца 1:1 Милан Унион Берлин 2:0 Ницца
Ницца 2:1 Динамо Киев Ницца 0:1 Бастия Ницца 0:3 Лозанна-Спорт Лион 2:3 Ницца Ницца 0:2 Страсбург Ницца 3:2 Брест Лилль 2:0 Ницца Ницца 3:1 Монпелье Дижон 2:0 Ницца Ницца 0:0 Реймс Нант 1:2 Ницца Ницца 3:0 Марсель Лорьян 1:1 Ницца Ницца 0:2 Монако Ницца 2:1 Ним Ренн 1:2 Ницца
Бордо Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Бордо 1:1 Анже Марсель 2:2 Бордо Бордо 0:2 Клермон Лорьян 1:1 Бордо
Бордо 2:1 Кан Бордо 1:1 Ньор Бержерак 0:1 Бордо Реймс 1:2 Бордо Бордо 3:0 Ланс Нант 3:0 Бордо Бордо 1:0 Ренн Лорьян 4:1 Бордо Бордо 0:3 Монако Сент-Этьен 4:1 Бордо Бордо 2:3 Страсбург Монпелье 3:1 Бордо Дижон 1:3 Бордо Бордо 0:1 ПСЖ Бордо 1:2 Метц Ним 2:0 Бордо

Последние игры между собой

Ницца: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Бордо: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Ницца 0:3 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Ницца Лига 1 Бордо 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Бордо Лига 1
Ницца 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:1 Ницца Лига 1 Бордо 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Бордо Лига 1 Ницца 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Ницца Лига 1 Бордо 3:2 Ницца Кубок лиги Бордо 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 6:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:3 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Бордо Лига 1 Ницца 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Ницца Лига 1 Бордо 1:2 Ницца Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Ницца 3:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 0 7
3. Анже Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Клермон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Ренн Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
8. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 5 4
9. Монпелье Заявка 3 1 1 1 8 - 7 4
10. Лорьян Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Нант Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
12. Сент-Этьен Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
13. Реймс Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
14. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Лилль Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
16. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Бордо 0:3 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
18. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Труа Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
20. Страсбург Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца 3:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
2. Ренн Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Анже Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Клермон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Монпелье Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
7. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Нант Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Метц Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11. Лион Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
12. Марсель Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Ланс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Реймс Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
15. Брест Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16. Бордо 0:3 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Лилль Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Анже Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Клермон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Ланс Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Ницца 3:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 3 3
7. Лион Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Лилль Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
9. Реймс Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Монпелье Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
14. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Труа Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Лорьян Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Бордо 0:3 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Монако Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Метц Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Клермон Байо Мохамед 3 0 1
2. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
3. Ницца Дольберг Каспер 3 0 0
4. Лион Дембеле Мусса II 3 1 0
5. Ницца Гуйри Амин 3 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Бордо Кватенг Энок 3 0
4. Лион Да Сильва Дамьен 1 1
5. Лион Корне Максвелл 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Ницца: 45%, Бордо: 55%.
  • 47'
    Отавио II не смог попасть в створ ударом издали
  • 47'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Будауи Хишем из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Issouf Sissokho
  • 46'
    Хван Ый-Чжо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 46'
    Issouf Sissokho из команды Бордо делает пас партнеру.
  • 46'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    46'
    Будауи Хишем получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Ницца: 45%, Бордо: 55%.
  • 45'
    Бордо контролирует мяч.
  • 45'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • 45'
    Стенгс Келвин из команды Ницца делает неудачный навес.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 44'
    Issouf Sissokho нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 44'
    Менса Гидеон из команды Бордо делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Гуйри Амин из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Кватенг Энок
  • 43'
    Бордо контролирует мяч.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О О Л - Гуйри Амин из команды Ницца забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Бенуа Костиль прыгнул не в ту сторону.
  • Желтая карточка
    41'
    Косельни Лоран получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    41'
    ПЕНАЛЬТИ! - Косельни Лоран атаковал сзади соперника. Это Гуйри Амин заработал своей команде одиннадцатиметровый!
  • 41'
    Отличные скиллы показывает Гуйри Амин, обводя своих соперников
  • 41'
    Гуйри Амин из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
  • 40'
    Ницца выполняет удар от ворот.
  • 40'
    Контроль мяча: Ницца: 44%, Бордо: 56%.
  • Фол, нарушение
    40'
    Росарио Пабло из команды Ницца заходит слишком далеко, он валит Франсержио Родригес.
  • 39'
    Бордо контролирует мяч.
  • 39'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Ницца пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    38'
    Менса Гидеон из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Стенгс Келвин пострадал.
  • Фол, нарушение
    37'
    Ндой Дан наказан за толчок Мангаш Рикарду
  • 37'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Клюйверт Джастин получил травму и заменен. Стенгс Келвин выходит на поле.
  • 36'
    Франсержио Родригес из команды Бордо навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 35'
    Контроль мяча: Ницца: 46%, Бордо: 54%.
  • 35'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    35'
    Ох, нехорошо это выглядит. Клюйверт Джастин получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Фол, нарушение
    34'
    Данте Бонфим наказан за толчок Issouf Sissokho
  • 34'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • Описание гола
    33'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 33'
    Клюйверт Джастин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Гуйри Амин забивает с левой ноги!
  • 33'
    Клюйверт Джастин из команды Ницца делает пас партнеру.
  • 32'
    Клюйверт Джастин из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
  • 32'
    Ницца начинает контратаку
  • 32'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    32'
    Лемина Марио наказан за толчок Франсержио Родригес
  • 31'
    Контроль мяча: Ницца: 45%, Бордо: 55%.
  • 30'
    Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
  • 30'
    Гуйри Амин из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
  • 29'
    Ницца выполняет удар от ворот.
  • 29'
    Хван Ый-Чжо из команды Бордо навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Офсайд
    28'
    Будауи Хишем из команды Ницца в офсайде
  • 28'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Ницца контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    27'
    Секу Мара наказан за толчок Тодибо Жан-Клер
  • 27'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Хорошую попытку сделал Хван Ый-Чжо. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 26'
    Issouf Sissokho из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    26'
    Клюйверт Джастин наказан за толчок Уден Реми
  • 25'
    Контроль мяча: Ницца: 43%, Бордо: 57%.
  • 25'
    Бордо контролирует мяч.
  • 24'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Хорошую попытку сделал Уден Реми. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 23'
    Issouf Sissokho из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 23'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 22'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Контроль мяча: Ницца: 46%, Бордо: 54%.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 20'
    Как он промахнулся? Гуйри Амин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 19'
    Бордо пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    18'
    Лемина Марио наказан за толчок Секу Мара
  • 17'
    Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
  • 17'
    Гуйри Амин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    17'
    Кватенг Энок наказан за толчок Клюйверт Джастин
  • 16'
    Ницца контролирует мяч.
  • 16'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    16'
    Менса Гидеон из команды Бордо заходит слишком далеко, он валит Лотомба Жордан.
  • 15'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 15'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Ницца: 53%, Бордо: 47%.
  • 14'
    Бордо контролирует мяч.
  • 13'
    Ницца контролирует мяч.
  • 13'
    Кватенг Энок бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
  • 13'
    Уден Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Лемина Марио из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Секу Мара
  • 12'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 12'
    Какой промах! Секу Мара имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 12'
    Менса Гидеон из команды Бордо делает отличный кросс...
  • 11'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Менса Гидеон из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    11'
    Назначен штрафной. Пострадал Косельни Лоран, его свалил Гуйри Амин.
  • 10'
    Контроль мяча: Ницца: 61%, Бордо: 39%.
  • 10'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Будауи Хишем из команды Ницца пасует в штрафную, но Костиль Бенуа выходит и ловит мяч.
  • 10'
    Будауи Хишем из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
  • 9'
    Матч возобновлен
  • 9'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    9'
    Франсержио Родригес из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Будауи Хишем пострадал.
  • 8'
    Бордо контролирует мяч.
  • 7'
    Будауи Хишем сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О О Л - Клюйверт Джастин из команды Ницца легко посылает мяч в пустые ворота правой! Клюйверт Джастин легко с этим справился!
  • 7'
    Будауи Хишем из команды Ницца делает пас партнеру.
  • 7'
    Будауи Хишем из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
  • 6'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 5'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Ницца: 28%, Бордо: 72%.
  • 4'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Бордо контролирует мяч.
  • 3'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • 2'
    Как он промахнулся? Гуйри Амин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 2'
    Клюйверт Джастин имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
  • 2'
    Ндой Дан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Ницца выполняет удар от ворот.
  • 1'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Хозяева были наказаны, и матч проходит без зрителей.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Бордо начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Ницца 72.3% (94)
X 20.8% (27)
Бордо 6.9% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Бордо
1.87
44.00
5.70
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Где смотреть матч Ницца 3:0 Бордо онлайн


Прогнозы на матч Ницца 3:0 Бордо

Исход игры
Ницца
72.3% (94)
Ничья
20.8% (27)
Бордо
6.9% (9)
Тотал 2.5
Больше
47.66% (61)
Меньше
52.34% (67)
Обе команды забьют
Да
62.5% (80)
Нет
37.5% (48)
Популярный счёт
2:1 Ницца
34.6% (45)
1:0 Ницца
23.8% (31)
1:1 Ничья
16.2% (21)
2:0 Ницца
7.7% (10)
3:1 Ницца
4.6% (6)
1:2 Бордо
3.8% (5)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:2 Бордо
1.5% (2)
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