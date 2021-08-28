Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Секу Мара нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Отавио II не смог попасть в створ ударом издали

47' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Ницца

46' Issouf Sissokho из команды Бордо делает пас партнеру.

46' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Будауи Хишем получил желтую карточку от судьи

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Бордо выполняет удар от ворот.

44' Удар от ворот произведет Ницца

44' Issouf Sissokho нанес удар, но промахнулся очень сильно.

42' Г О О О О О Л - Гуйри Амин из команды Ницца забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Бенуа Костиль прыгнул не в ту сторону.

41' Косельни Лоран получил желтую карточку от судьи

41' Отличные скиллы показывает Гуйри Амин , обводя своих соперников

40' Ницца выполняет удар от ворот.

39' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Клюйверт Джастин получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Данте Бонфим наказан за толчок Issouf Sissokho

34' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

33' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

33' Г О О О О Л - Гуйри Амин забивает с левой ноги!

32' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

29' Ницца выполняет удар от ворот.

28' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Хорошую попытку сделал Хван Ый-Чжо . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Issouf Sissokho из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

24' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Хорошую попытку сделал Уден Реми . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Issouf Sissokho из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

22' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Бордо

20' Как он промахнулся? Гуйри Амин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

18' Лемина Марио наказан за толчок Секу Мара

17' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

17' Гуйри Амин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Кватенг Энок бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

13' Уден Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Ницца

12' Какой промах! Секу Мара имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

11' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Бордо выполняет удар от ворот.

2' Как он промахнулся? Гуйри Амин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

2' Клюйверт Джастин имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

1' Ницца выполняет удар от ворот.

1' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Хозяева были наказаны, и матч проходит без зрителей.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Бордо начинает с центра поля