Франция: Лига 1 2021-2022
Марсель
1:1
Перерыв
Стадион: Велодром
Сент-Этьен
1:0
23' ГолГендузи Маттео
1:1
32' ГолКолодзейчак Тимоти
42' Желтая карточкаХазри Вахби
14
Перес
Луан
10
Пайе
Димитри
40
Грин
Этьен
27
Масон
Иван
19
Неу
Иван
20
Буанга
Денис
17
Аушиш
Адиль
10
Хазри
Вахби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
-
16 Пау ЛопесВратарь
-
23 Амави ЖорданПолузащитник
-
29 Лирола ПольПолузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
40 Грин ЭтьенВратарь
-
27 Масон ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
-
20 Буанга ДенисНападающий
-
17 Аушиш АдильНападающий
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Наде МикаэльЗащитник
- Защитник
-
31 Нукуэ БрайанЗащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
32 Сабан МатисПолузащитник
- Нападающий
-
21 Амума РоменНападающий
-
18 Норден АрноНападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
23'
1:0
32'
42'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пайе Димитри
|3
|1
|2.
|Юндер Дженгиз
|2
|0.67
|3.
|Гендузи Маттео
|1
|0.33
|4.
|Гуйе Пап
|0
|0
|5.
|Жерсон Сантос
|0
|0
|6.
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хазри Вахби
|2 (1)
|0.5
|2.
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0.25
|3.
|Соу Саиду
|1
|0.25
|4.
|Норден Арно
|0
|0
|5.
|Аушиш Адиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Балерди Леонардо
|1
|1
|2.
|Перес Луан
|2
|0
|3.
|Камара Бубакар
|1
|0
|4.
|Салиба Вильям
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хазри Вахби
|2
|0
|2.
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0
|3.
|Амума Ромен
|1
|0
|4.
|Буанга Денис
|1
|0
|5.
|Юссуф Зейду
|1
|0
|6.
|Аушиш Адиль
|1
|0
|7.
|Масон Иван
|1
|0
|8.
|Гурна-Дуат Люка
|1
|0
|9.
|Соу Саиду
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Марсель
|0
|0
|40% (2)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|Сент-Этьен
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: +12 =6 -2Марсель 2:2 Бордо Монпелье 2:3 Марсель Марсель 2:1 Вильярреал Сент-Этьен 1:2 Марсель
Бенфика 1:1 Марсель Брага 1:1 Марсель Марсель 3:1 Серветт Марсель 2:1 Сет Марсель 3:0 Мартиг Метц 1:1 Марсель Марсель 3:2 Анже Сент-Этьен 1:0 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Реймс 1:3 Марсель Марсель 3:2 Лорьян Монпелье 3:3 Марсель Марсель 2:0 Дижон Ницца 3:0 Марсель Марсель 3:1 Брест Марсель 1:0 Ренн
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +6 =6 -8Сент-Этьен 1:1 Лилль Ланс 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лорьян Айнтрахт Фр 2:1 Сент-Этьен
Сент-Этьен 1:2 Марсель Сент-Этьен 2:3 Клермон Сент-Этьен 2:1 Гренобль Сент-Этьен 1:1 Бур-Перонна Сент-Этьен 2:2 Ле Пюи Сент-Этьен 0:1 Дижон Лилль 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Марсель Монпелье 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Брест ПСЖ 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:1 Бордо Ним 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:4 Монако Анже 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:3 Ланс
Последние игры между собой
Марсель: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Марсель 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Марсель Товарищеские матчи Марсель 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Марсель 4:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:2 Марсель Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Марсель Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 0
|7
|3.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Ренн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Марсель
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 6
|5
|8.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|9.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 7
|4
|10.
|Лорьян
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|Сент-Этьен
|1:1 Заявка
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|13.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|14.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Лилль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|16.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Бордо
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|18.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|2.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Сент-Этьен
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|12.
|Марсель
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|15.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|16.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Анже
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Марсель
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 3
|3
|7.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|9.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Сент-Этьен
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|13.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Лорьян
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|18.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Клермон
|Байо Мохамед
|3
|0
|1
|2.
|Марсель
|Пайе Димитри
|3
|0
|0
|3.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|3
|0
|0
|4.
|Лион
|Дембеле Мусса II
|3
|1
|0
|5.
|Ницца
|Гуйри Амин
|3
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|3.
|Бордо
|Кватенг Энок
|3
|0
|4.
|Лион
|Да Сильва Дамьен
|1
|1
|5.
|Лион
|Корне Максвелл
|1
|1
Прогнозы на матч Марсель 1:1 Сент-Этьен
Исход игры
Марсель
87.8% (115)
Ничья
8.4% (11)
Сент-Этьен
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
64.34% (83)
Меньше
35.66% (46)
Обе команды забьют
Да
71.32% (92)
Нет
28.68% (37)
Популярный счёт
2:1 Марсель
58.8% (77)
1:0 Марсель
16% (21)
2:0 Марсель
10.7% (14)
1:1 Ничья
6.9% (9)
1:2 Сент-Этьен
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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