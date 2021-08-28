Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Сент-Этьен пробьет пенальти!

94' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

94' Mathys Saban из команды Сент-Этьен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

94' Норден Арно нанес удар, мяч был парирован, но Стив Манданда не удержал его в руках.

93' Пайе Димитри не смог попасть в створ ударом издали

93' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

93' Юссуф Зейду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Марсель

90' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Мукуди Ароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

87' Гуйе Пап совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

86' Как он промахнулся? Луис Энрике имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

84' Этьен Грин отбил мяч на угловой после удара Пайе Димитри из штрафной площади.

84' Пайе Димитри из команды Марсель делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

83' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Марсель выполняет удар от ворот.

83' Норден Арно не смог попасть в створ ударом издали

81' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Удар от ворот произведет Марсель

81' Иван Масон из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...

80' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Mathys Saban из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...

79' Удар от ворот произведет Марсель

78' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Иван Масон из команды Сент-Этьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

76' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Этьен Грин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Соу Саиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Юндер Дженгиз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

71' Тактическая замена. Буанга Денис уходит с поля и его заменяет Mathys Saban

70' Луис Энрике оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Г О О О О Л - Юндер Дженгиз забивает ударом с левой ноги!

68' Плохо сыграл Соу Саиду - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

68' Перес Луан из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

67' Буанга Денис нанес удар головой, но Стив Манданда спокойно отбил мяч.

67' Перес Луан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Стив Манданда отбил мяч на угловой после удара Буанга Денис из штрафной площади.

65' Марсель выполняет удар от ворот.

65' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Сент-Этьен пробьет пенальти!

65' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

63' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Ронжье Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Иван Масон из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...

62' Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Иван Масон из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...

62' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Камара Махди совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

60' Альваро Гонсалес II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

58' Тактическая замена. Люка Гурна-Дуат уходит с поля и его заменяет Амума Ромен

57' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Тактическая замена. Де ла Фуэнте Конрад уходит с поля и его заменяет Луис Энрике

55' Камара Бубакар не смог попасть в створ ударом издали

54' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

53' Норден Арно навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Г О О О О Л - Жерсон Сантос забивает с левой ноги!

51' Марсель выполняет удар от ворот.

50' Иван Масон из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...

49' Иван Масон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

49' Иван Масон наказан за толчок Гендузи Маттео

49' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Этьен Грин взял и забрал мяч на выходе

47' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля