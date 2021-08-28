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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Марсель
3:1
Конец матча

Стадион:
Сент-Этьен
0'
1:0
23' Гол
Гендузи Маттео
1:1
32' Гол
Колодзейчак Тимоти
42' Желтая карточка
Хазри Вахби
49' Желтая карточка
Масон Иван
2:1
51' Гол
Герсон Сантос
61' Желтая карточка
Камара Махди
3:1
68' Гол
Юндер Дженгиз
87' Желтая карточка
Гуйе Пап
90'+5
30
Манданда
Стив
2
Салиба
Вильям
3
Альваро
Гонсалес
II
14
Перес
Луан
4
Камара
Бубакар
21
Ронжье
Валентин
17
Юндер
Дженгиз
6
Гендузи
Маттео
8
Жерсон
Сантос
20
Де
ла
Фуэнте
Конрад
10
Пайе
Димитри
40
Грин
Этьен
27
Масон
Иван
4
Соу
Саиду
2
Мукуди
Ароль
5
Колодзейчак
Тимоти
8
Камара
Махди
6
Гурна-Дуат
Люка
19
Неу
Иван
20
Буанга
Денис
17
Аушиш
Адиль
10
Хазри
Вахби
Марсель
3-2-4-1
Сент-Этьен
4-3-3

Ход матча

23'
Гендузи Маттео
(Де ла Фуэнте Конрад)
1:0
32'
1:1
Колодзейчак Тимоти
(Аушиш Адиль)
42'
 
Хазри Вахби
46'
 
Норден Арно
Аушиш Адиль
49'
 
Масон Иван
51'
Герсон Сантос
(Ронжье Валентин)
2:1
56'
Энрике Луис
Де ла Фуэнте Конрад
 
58'
 
Амума Ромен
Гурна-Дуат Люка
61'
 
Камара Махди
68'
Юндер Дженгиз
3:1
70'
 
Крассо Жан-Филипп
Хазри Вахби
71'
 
Сабан Матис
Буанга Денис
74'
Гуйе Пап
Ронжье Валентин
 
85'
 
Юссуф Зейду
Камара Махди
85'
Лирола Поль
Герсон Сантос
 
87'
Гуйе Пап
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пайе Димитри 3 1
2. Юндер Дженгиз 3 1
3. Жерсон Сантос 1 0.33
4. Гендузи Маттео 1 0.33
5. Гуйе Пап 0 0
6. Ронжье Валентин 0 0
7. Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хазри Вахби 2 (1) 0.5
2. Колодзейчак Тимоти 1 0.25
3. Соу Саиду 1 0.25
4. Норден Арно 0 0
5. Аушиш Адиль 0 0

Карточки

Марсель
# Игрок      
1. Балерди Леонардо 1 1
2. Перес Луан 2 0
3. Гуйе Пап 1 0
4. Камара Бубакар 1 0
5. Салиба Вильям 1 0
Сент-Этьен
# Игрок      
1. Хазри Вахби 2 0
2. Масон Иван 2 0
3. Колодзейчак Тимоти 1 0
4. Амума Ромен 1 0
5. Буанга Денис 1 0
6. Юссуф Зейду 1 0
7. Камара Махди 1 0
8. Аушиш Адиль 1 0
9. Гурна-Дуат Люка 1 0
10. Соу Саиду 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Марсель 0 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1)
 Сент-Этьен 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Марсель 2:2 Бордо Монпелье 2:3 Марсель Марсель 2:1 Вильярреал Сент-Этьен 1:2 Марсель
Бенфика 1:1 Марсель Брага 1:1 Марсель Марсель 3:1 Серветт Марсель 2:1 Сет Марсель 3:0 Мартиг Метц 1:1 Марсель Марсель 3:2 Анже Сент-Этьен 1:0 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Реймс 1:3 Марсель Марсель 3:2 Лорьян Монпелье 3:3 Марсель Марсель 2:0 Дижон Ницца 3:0 Марсель Марсель 3:1 Брест Марсель 1:0 Ренн
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Сент-Этьен 1:1 Лилль Ланс 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лорьян Айнтрахт Фр 2:1 Сент-Этьен
Сент-Этьен 1:2 Марсель Сент-Этьен 2:3 Клермон Сент-Этьен 2:1 Гренобль Сент-Этьен 1:1 Бур-Перонна Сент-Этьен 2:2 Ле Пюи Сент-Этьен 0:1 Дижон Лилль 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Марсель Монпелье 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Брест ПСЖ 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:1 Бордо Ним 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:4 Монако Анже 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:3 Ланс

Последние игры между собой

Марсель: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Сент-Этьен 1:2 Марсель Товарищеские матчи Сент-Этьен 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 0:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:2 Марсель Лига 1
Марсель 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Марсель Товарищеские матчи Марсель 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Марсель 4:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:2 Марсель Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Марсель Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Ницца Заявка 3 2 1 0 9 - 0 7
3. Анже Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Клермон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Марсель Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
6. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7. Ренн Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
9. Монпелье Заявка 3 1 1 1 8 - 7 4
10. Лорьян Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Нант Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
12. Реймс Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
13. Сент-Этьен Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
14. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Лилль Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
16. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Бордо Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
18. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Труа Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
20. Страсбург Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 2 1 1 0 5 - 0 4
2. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Ренн Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Анже Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6. Клермон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Монпелье Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
8. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Нант Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Лион Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
12. Метц Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13. Ланс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Реймс Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
15. Брест Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16. Бордо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Лилль Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Анже Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Клермон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Ланс Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 3 3
7. Лион Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Лилль Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
9. Реймс Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Монпелье Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Сент-Этьен Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
15. Труа Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Лорьян Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Бордо Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
18. Монако Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Метц Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Клермон Байо Мохамед 3 0 1
2. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
3. Марсель Юндер Дженгиз 3 0 0
4. Ницца Дольберг Каспер 3 0 0
5. Лион Дембеле Мусса II 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Бордо Кватенг Энок 3 0
4. Лион Да Сильва Дамьен 1 1
5. Лион Корне Максвелл 1 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Марсель 87.8% (115)
X 8.4% (11)
Сент-Этьен 3.8% (5)
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Прогнозы на матч Марсель 3:1 Сент-Этьен

Исход игры
Марсель
87.8% (115)
Ничья
8.4% (11)
Сент-Этьен
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
64.34% (83)
Меньше
35.66% (46)
Обе команды забьют
Да
71.32% (92)
Нет
28.68% (37)
Популярный счёт
2:1 Марсель
58.8% (77)
1:0 Марсель
16% (21)
2:0 Марсель
10.7% (14)
1:1 Ничья
6.9% (9)
1:2 Сент-Этьен
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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