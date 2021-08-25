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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Брондбю
 
Позже

Стадион:
Ред Булл Зальцбург
30
Хермансен
Мадс
42
Бёркеейет
Тобиас
5
Махсо
Андреас
18
Шиембе
Кевин
17
Бруус
Андреас
19
Френнруп
Мортен
22
Радошевич
Йосип
8
Греве
Матиас
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
18
Кён
Филипп
43
Кристенсен
Расмус
22
Соле
Умар
39
Вебер
Максимилиан
17
Ульмер
Андреас
21
Шушич
Лука
19
Камара
Мохамед
VII
13
Зайвальд
Николас
30
Сеско
Бенджамин
11
Ааронсон
Бренден
27
Адейеми
Карим
Брондбю
3-5-2
Ред Булл Зальцбург
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уре Микаэль 1 1
2. Менса Кевин 0 0
Ред Булл Зальцбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ааронсон Бренден 1 1
2. Адейеми Карим 1 1
3. Соле Умар 0 0

Карточки

Брондбю
# Игрок      
1. Махсо Андреас 1 0
2. Френнруп Мортен 1 0
Ред Булл Зальцбург
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брондбю 100% (1) 0 0 0 0 0
 Ред Булл Зальцбург 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Оденсе 2:2 Брондбю Ред Булл Зальцбург 2:1 Брондбю Брондбю 0:1 Нордшелланн Копенгаген 4:2 Брондбю
Вайле 2:2 Брондбю Брондбю 1:1 Виборг Орхус 1:1 Брондбю Хольштайн Киль 1:1 Брондбю Оденсе 1:1 Брондбю Брондбю 4:1 Сённерйюск Гётеборг 1:2 Брондбю Брондбю 2:0 Нордшелланн Орхус 1:2 Брондбю Копенгаген 2:1 Брондбю Брондбю 3:1 Митьюлланд Раннерс 4:2 Брондбю Брондбю 2:0 Раннерс Нордшелланн 0:3 Брондбю Брондбю 2:2 Орхус Брондбю 1:3 Копенгаген
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Клагенфурт Ред Булл Зальцбург 2:1 Брондбю Адмира 0:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:0 Аустрия Вена
Ред Булл Зальцбург 2:1 Барселона Ред Булл Зальцбург 7:1 Рид Ред Булл Зальцбург 1:0 Атлетико М Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург ВСГ Герта Велс 1:4 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Ракув Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ред Булл Зальцбург 3:0 Олимпиакос Ред Булл Зальцбург 3:1 ДАК Ред Булл Зальцбург 4:0 Сваровски Тироль ЛАСК 2:5 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:2 Ред Булл Зальцбург

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ред Булл Зальцбург: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ред Булл Зальцбург 2:1 Брондбю Лига чемпионов

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
2. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 3
3. Мальмё Бирманчевич Велько 4 0 2
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
5. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Мальмё Ахмедходжич Анел 4 0
3. Фола Им Томас 2 1
4. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брондбю - Ред Булл Зальцбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2021, осталось 6 минут.

    Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 143
    Брондбю 10.5% (15)
    X 27.3% (39)
    Ред Булл Зальцбург 62.2% (89)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брондбю
    Ничья
    Ред Булл Зальцбург
    5.61
    4.50
    1.63
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Брондбю - Ред Булл Зальцбург онлайн


    Прогнозы на матч Брондбю - Ред Булл Зальцбург

    Исход игры
    Брондбю
    10.4% (15)
    Ничья
    27.1% (39)
    Ред Булл Зальцбург
    62.5% (90)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.44% (100)
    Меньше
    30.56% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    88.89% (128)
    Нет
    11.11% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Ред Булл Зальцбург
    45.1% (65)
    1:1 Ничья
    19.4% (28)
    1:3 Ред Булл Зальцбург
    9.7% (14)
    2:1 Брондбю
    6.9% (10)
    2:2 Ничья
    5.6% (8)
    0:1 Ред Булл Зальцбург
    4.2% (6)
    0:2 Ред Булл Зальцбург
    2.1% (3)
    1:0 Брондбю
    2.1% (3)
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