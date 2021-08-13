Лига чемпионов 2021-2022
Брондбю
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Стадион: Брондбю
Ред Булл Зальцбург
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уре Микаэль
|1
|1
|2.
|Менса Кевин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ааронсон Бренден
|1
|1
|2.
|Адейеми Карим
|1
|1
|3.
|Соле Умар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Махсо Андреас
|1
|0
|2.
|Френнруп Мортен
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брондбю
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Брондбю Последние 20 матчей: +7 =7 -6Оденсе 2:2 Брондбю Ред Булл Зальцбург 2:1 Брондбю Брондбю 0:1 Нордшелланн Копенгаген 4:2 Брондбю
Вайле 2:2 Брондбю Брондбю 1:1 Виборг Орхус 1:1 Брондбю Хольштайн Киль 1:1 Брондбю Оденсе 1:1 Брондбю Брондбю 4:1 Сённерйюск Гётеборг 1:2 Брондбю Брондбю 2:0 Нордшелланн Орхус 1:2 Брондбю Копенгаген 2:1 Брондбю Брондбю 3:1 Митьюлланд Раннерс 4:2 Брондбю Брондбю 2:0 Раннерс Нордшелланн 0:3 Брондбю Брондбю 2:2 Орхус Брондбю 1:3 Копенгаген
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +17 =2 -1Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Клагенфурт Ред Булл Зальцбург 2:1 Брондбю Адмира 0:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:0 Аустрия Вена
Ред Булл Зальцбург 2:1 Барселона Ред Булл Зальцбург 7:1 Рид Ред Булл Зальцбург 1:0 Атлетико М Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург ВСГ Герта Велс 1:4 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Ракув Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ред Булл Зальцбург 3:0 Олимпиакос Ред Булл Зальцбург 3:1 ДАК Ред Булл Зальцбург 4:0 Сваровски Тироль ЛАСК 2:5 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:2 Ред Булл Зальцбург
Последние игры между собой
Брондбю: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ред Булл Зальцбург: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|2.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|2
|3.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
|4.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|5.
|Шериф
|Траоре Адама VII
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|3.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|4.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|5.
|Легия
|Енджейчик Артур
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Брондбю - Ред Булл Зальцбург
Исход игры
Брондбю
19.6% (10)
Ничья
27.5% (14)
Ред Булл Зальцбург
52.9% (27)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (34)
Меньше
33.33% (17)
Обе команды забьют
Да
90.2% (46)
Нет
9.8% (5)
Популярный счёт
1:2 Ред Булл Зальцбург
39.2% (20)
1:1 Ничья
23.5% (12)
2:1 Брондбю
13.7% (7)
1:3 Ред Булл Зальцбург
7.8% (4)
1:0 Брондбю
3.9% (2)
0:1 Ред Булл Зальцбург
3.9% (2)
2:2 Ничья
3.9% (2)
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