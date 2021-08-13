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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Брондбю
 
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Стадион:
Ред Булл Зальцбург

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уре Микаэль 1 1
2. Менса Кевин 0 0
Ред Булл Зальцбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ааронсон Бренден 1 1
2. Адейеми Карим 1 1
3. Соле Умар 0 0

Карточки

Брондбю
# Игрок      
1. Махсо Андреас 1 0
2. Френнруп Мортен 1 0
Ред Булл Зальцбург
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брондбю 100% (1) 0 0 0 0 0
 Ред Булл Зальцбург 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Оденсе 2:2 Брондбю Ред Булл Зальцбург 2:1 Брондбю Брондбю 0:1 Нордшелланн Копенгаген 4:2 Брондбю
Вайле 2:2 Брондбю Брондбю 1:1 Виборг Орхус 1:1 Брондбю Хольштайн Киль 1:1 Брондбю Оденсе 1:1 Брондбю Брондбю 4:1 Сённерйюск Гётеборг 1:2 Брондбю Брондбю 2:0 Нордшелланн Орхус 1:2 Брондбю Копенгаген 2:1 Брондбю Брондбю 3:1 Митьюлланд Раннерс 4:2 Брондбю Брондбю 2:0 Раннерс Нордшелланн 0:3 Брондбю Брондбю 2:2 Орхус Брондбю 1:3 Копенгаген
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Клагенфурт Ред Булл Зальцбург 2:1 Брондбю Адмира 0:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:0 Аустрия Вена
Ред Булл Зальцбург 2:1 Барселона Ред Булл Зальцбург 7:1 Рид Ред Булл Зальцбург 1:0 Атлетико М Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург ВСГ Герта Велс 1:4 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Ракув Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ред Булл Зальцбург 3:0 Олимпиакос Ред Булл Зальцбург 3:1 ДАК Ред Булл Зальцбург 4:0 Сваровски Тироль ЛАСК 2:5 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:2 Ред Булл Зальцбург

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ред Булл Зальцбург: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ред Булл Зальцбург 2:1 Брондбю Лига чемпионов

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
2. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
3. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
4. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
5. Шериф Траоре Адама VII 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Фола Им Томас 2 1
3. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
4. Шкендия Кривак Ян 2 1
5. Легия Енджейчик Артур 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брондбю - Ред Булл Зальцбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2021, осталось 2 дня 18 часов 31 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Брондбю 19.6% (10)
    X 27.5% (14)
    Ред Булл Зальцбург 52.9% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брондбю
    Ничья
    Ред Булл Зальцбург
    6.22
    4.80
    1.53
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Брондбю - Ред Булл Зальцбург онлайн


    Прогнозы на матч Брондбю - Ред Булл Зальцбург

    Исход игры
    Брондбю
    19.6% (10)
    Ничья
    27.5% (14)
    Ред Булл Зальцбург
    52.9% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (34)
    Меньше
    33.33% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    90.2% (46)
    Нет
    9.8% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Ред Булл Зальцбург
    39.2% (20)
    1:1 Ничья
    23.5% (12)
    2:1 Брондбю
    13.7% (7)
    1:3 Ред Булл Зальцбург
    7.8% (4)
    1:0 Брондбю
    3.9% (2)
    0:1 Ред Булл Зальцбург
    3.9% (2)
    2:2 Ничья
    3.9% (2)
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