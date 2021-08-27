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Беларусь: Премьер-лига 2021

2021
Рух Брест
 
Позже

Стадион:
Шахтёр Солигорск

Бомбардиры внутри турнира

Рух Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лаптев Денис 8 0.38
2. Концевой Артём II 4 0.19
3. Гречихо Денис 4 0.19
4. Садовский Всеволод 3 0.14
5. Савицкий Павел 3 (2) 0.14
6. Рахманов Артём 2 0.1
7. Бакай Элис 1 0.05
8. Нойок Александр 1 0.05
9. Шевченко Евгений 1 0.05
10. Виллиам Фуртадо 1 0.05
11. Печенин Кирилл 1 0.05
12. Кики Габи 1 0.05
13. Никифоренко Олег 1 0.05
14. Йович Филип 1 0.05
15. Петренко Артём 1 0.05
Шахтёр Солигорск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дарбо Дембо 16 (1) 0.89
2. Сачивко Александр 3 0.17
3. Кендыш Юрий 3 (2) 0.17
4. Дебелко Роман 2 0.11
5. Антич Никола 2 0.11
6. Ахмеди Валон 2 0.11
7. Стасевич Игорь 1 0.06
8. Филипенко Егор 1 0.06
9. Скавыш Максим 1 0.06
10. Иванович Игор 1 0.06
11. Океухи Эзе Винсент 1 0.06
12. Шевченко Глеб 1 0.06
13. Шатара Милош 1 0.06
14. Пеич Алекса 1 0.06
15. Сёке Юлиус 1 0.06

Карточки

Рух Брест
# Игрок      
1. _Pechenin K. 2 0
2. _Yuzepchuk R. 2 0
3. Виллиам Фуртадо 0 1
4. Шевченко Евгений 1 0
5. Гречихо Денис 1 0
6. _Jovic F. 1 0
Шахтёр Солигорск
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рух Брест 15.15% (5) 15.15% (5) 15.15% (5) 12.12% (4) 15.15% (5) 27.27% (9)
 Шахтёр Солигорск 10.81% (4) 18.92% (7) 18.92% (7) 10.81% (4) 16.22% (6) 24.32% (9)

Предыдущие игры

Рух Брест Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Спутник 0:3 Рух Брест Сморгонь 1:1 Рух Брест Рух Брест 7:1 Ислочь Энергетик-БГУ 0:2 Рух Брест
Рух Брест 1:0 Минск Гомель 0:0 Рух Брест Динамо-Брест 1:1 Рух Брест Рух Брест 1:0 Слуцк Витебск 0:0 Рух Брест Рух Брест 3:0 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 0:1 Рух Брест Рух Брест 2:0 Неман БАТЭ 3:2 Рух Брест Рух Брест 2:0 Спутник Рух Брест 2:1 Славия Мозырь Шахтёр Солигорск 4:1 Рух Брест Рух Брест 5:0 Сморгонь Ислочь 0:1 Рух Брест Рух Брест 0:0 Энергетик-БГУ Минск 2:2 Рух Брест
Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Шахтёр Солигорск 3:0 Спутник Славия Мозырь 0:4 Шахтёр Солигорск Сморгонь 2:2 Шахтёр Солигорск Ислочь 0:1 Шахтёр Солигорск
Фола 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:2 Фола Шахтёр Солигорск 0:1 Лудогорец Лудогорец 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:1 Динамо-Брест Слуцк 1:4 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 2:0 Витебск Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Динамо Минск Неман 1:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ Ислочь 2:0 Шахтёр Солигорск Спутник 1:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:1 Рух Брест Шахтёр Солигорск 1:0 Ислочь Шахтёр Солигорск 4:1 Славия Мозырь

Последние игры между собой

Рух Брест: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Шахтёр Солигорск: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Шахтёр Солигорск 4:1 Рух Брест Премьер-лига Рух Брест 1:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 1:1 Рух Брест Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Солигорск Заявка 18 16 2 0 42 - 9 50
2. БАТЭ Заявка 21 14 5 2 42 - 18 47
3. Рух Брест Заявка 21 12 7 2 38 - 14 43
4. Динамо Минск Заявка 21 13 3 5 38 - 15 42
5. Гомель Заявка 19 10 5 4 36 - 17 35
6. Динамо-Брест Заявка 20 7 9 4 25 - 17 30
7. Витебск Заявка 21 7 9 5 27 - 19 30
8. Торпедо-БелАЗ Заявка 20 7 4 9 22 - 28 25
9. Неман Заявка 21 6 6 9 24 - 26 24
10. Минск Заявка 19 6 6 7 25 - 31 24
11. Энергетик-БГУ Заявка 19 6 6 7 25 - 24 24
12. Ислочь Заявка 20 6 5 9 26 - 35 23
13. Слуцк Заявка 21 5 6 10 24 - 33 21
14. Славия Мозырь Заявка 20 4 5 11 24 - 38 17
15. Сморгонь Заявка 21 2 7 12 19 - 43 13
16. Спутник Заявка 30 2 1 27 12 - 82 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 11 10 0 1 24 - 8 30
2. Шахтёр Солигорск Заявка 10 9 1 0 24 - 3 28
3. Рух Брест Заявка 10 8 2 0 24 - 3 26
4. Динамо Минск Заявка 11 8 0 3 21 - 6 24
5. Гомель Заявка 9 6 3 0 20 - 4 21
6. Витебск Заявка 11 4 6 1 15 - 5 18
7. Динамо-Брест Заявка 10 3 5 2 12 - 10 14
8. Минск Заявка 9 3 4 2 16 - 17 13
9. Энергетик-БГУ Заявка 10 3 4 3 12 - 11 13
10. Слуцк Заявка 10 3 4 3 17 - 18 13
11. Ислочь Заявка 10 3 2 5 10 - 12 11
12. Торпедо-БелАЗ Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
13. Славия Мозырь Заявка 11 2 3 6 14 - 20 9
14. Неман Заявка 10 2 3 5 9 - 13 9
15. Сморгонь Заявка 10 1 4 5 11 - 17 7
16. Спутник Заявка 15 1 0 14 6 - 46 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Солигорск Заявка 8 7 1 0 18 - 6 22
2. Динамо Минск Заявка 10 5 3 2 17 - 9 18
3. БАТЭ Заявка 10 4 5 1 18 - 10 17
4. Рух Брест Заявка 11 4 5 2 14 - 11 17
5. Динамо-Брест Заявка 10 4 4 2 13 - 7 16
6. Неман Заявка 11 4 3 4 15 - 13 15
7. Торпедо-БелАЗ Заявка 11 4 2 5 12 - 17 14
8. Гомель Заявка 10 4 2 4 16 - 13 14
9. Витебск Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
10. Ислочь Заявка 10 3 3 4 16 - 23 12
11. Минск Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
12. Энергетик-БГУ Заявка 9 3 2 4 13 - 13 11
13. Славия Мозырь Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
14. Слуцк Заявка 11 2 2 7 7 - 15 8
15. Сморгонь Заявка 11 1 3 7 8 - 26 6
16. Спутник Заявка 15 1 1 13 6 - 36 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шахтёр Солигорск Дарбо Дембо 16 1 0
2. БАТЭ Скавыш Максим 10 1 0
3. Динамо Минск Мбенг Аблае 10 1 0
4. Гомель Соловей Андрей 9 0 0
5. Рух Брест Лаптев Денис 8 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Неман Гаврилович Алексей 0 2
2. БАТЭ Сигневич Николай 1 1
3. Динамо-Брест Орешкевич Ярослав 1 1
4. Рух Брест _Pechenin K. 2 0
5. Витебск Краснов Евгений 2 0
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Виталий Севостьяник (Беларусь);
    Ассистент: Сергей Фиринович (Гродно, Беларусь);
    Ассистент: Сергей Гидревич (Гродно, Беларусь);
    Резервный: Дмитрий Дубатовка (Лида, Беларусь).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к белорусскому футболу. В рамках поединка 21-го тура чемпионата Беларуси сойдутся лицом к лицу «Рух» и солигорский «Шахтер». Встреча состоится в Бресте, на стадионе «ГОСК Брестский».

    Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав! Добро пожаловать на матч!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рух Брест - Шахтёр Солигорск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2021, осталось 23 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 134
Рух Брест 14.9% (20)
X 32.8% (44)
Шахтёр Солигорск 52.2% (70)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рух Брест
Ничья
Шахтёр Солигорск
3.38
3.45
2.72
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рух Брест - Шахтёр Солигорск онлайн


Прогнозы на матч Рух Брест - Шахтёр Солигорск

Исход игры
Рух Брест
14.3% (19)
Ничья
33.1% (44)
Шахтёр Солигорск
52.6% (70)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (60)
Меньше
54.55% (72)
Обе команды забьют
Да
78.79% (104)
Нет
21.21% (28)
Популярный счёт
1:2 Шахтёр Солигорск
33.8% (45)
1:1 Ничья
33.1% (44)
0:1 Шахтёр Солигорск
12.8% (17)
2:1 Рух Брест
6.8% (9)
1:0 Рух Брест
4.5% (6)
1:3 Шахтёр Солигорск
3% (4)
0:2 Шахтёр Солигорск
2.3% (3)
2:0 Рух Брест
1.5% (2)
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