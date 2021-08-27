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LiveResult.Ru

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный порталприветствует всех, кто неравнодушен к белорусскому футболу. В рамках поединка 21-го тура чемпионата Беларуси сойдутся лицом к лицу «» и солигорский «». Встреча состоится в Бресте, на стадионе «ГОСК Брестский».Для вас текстовую трансляцию игры проведет! Добро пожаловать на матч!