Беларусь: Премьер-лига 2021
Рух Брест
Позже
Стадион: ОСК Брестский
Шахтёр Солигорск
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лаптев Денис
|8
|0.38
|2.
|Концевой Артём II
|4
|0.19
|3.
|Гречихо Денис
|4
|0.19
|4.
|Садовский Всеволод
|3
|0.14
|5.
|Савицкий Павел
|3 (2)
|0.14
|6.
|Рахманов Артём
|2
|0.1
|7.
|Бакай Элис
|1
|0.05
|8.
|Нойок Александр
|1
|0.05
|9.
|Шевченко Евгений
|1
|0.05
|10.
|Виллиам Фуртадо
|1
|0.05
|11.
|Печенин Кирилл
|1
|0.05
|12.
|Кики Габи
|1
|0.05
|13.
|Никифоренко Олег
|1
|0.05
|14.
|Йович Филип
|1
|0.05
|15.
|Петренко Артём
|1
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дарбо Дембо
|16 (1)
|0.89
|2.
|Сачивко Александр
|3
|0.17
|3.
|Кендыш Юрий
|3 (2)
|0.17
|4.
|Дебелко Роман
|2
|0.11
|5.
|Антич Никола
|2
|0.11
|6.
|Ахмеди Валон
|2
|0.11
|7.
|Стасевич Игорь
|1
|0.06
|8.
|Филипенко Егор
|1
|0.06
|9.
|Скавыш Максим
|1
|0.06
|10.
|Иванович Игор
|1
|0.06
|11.
|Океухи Эзе Винсент
|1
|0.06
|12.
|Шевченко Глеб
|1
|0.06
|13.
|Шатара Милош
|1
|0.06
|14.
|Пеич Алекса
|1
|0.06
|15.
|Сёке Юлиус
|1
|0.06
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|_Pechenin K.
|2
|0
|2.
|_Yuzepchuk R.
|2
|0
|3.
|Виллиам Фуртадо
|0
|1
|4.
|Шевченко Евгений
|1
|0
|5.
|Гречихо Денис
|1
|0
|6.
|_Jovic F.
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рух Брест
|15.15% (5)
|15.15% (5)
|15.15% (5)
|12.12% (4)
|15.15% (5)
|27.27% (9)
|Шахтёр Солигорск
|10.81% (4)
|18.92% (7)
|18.92% (7)
|10.81% (4)
|16.22% (6)
|24.32% (9)
Предыдущие игры
Рух Брест Последние 20 матчей: +12 =6 -2Спутник 0:3 Рух Брест Сморгонь 1:1 Рух Брест Рух Брест 7:1 Ислочь Энергетик-БГУ 0:2 Рух Брест
Рух Брест 1:0 Минск Гомель 0:0 Рух Брест Динамо-Брест 1:1 Рух Брест Рух Брест 1:0 Слуцк Витебск 0:0 Рух Брест Рух Брест 3:0 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 0:1 Рух Брест Рух Брест 2:0 Неман БАТЭ 3:2 Рух Брест Рух Брест 2:0 Спутник Рух Брест 2:1 Славия Мозырь Шахтёр Солигорск 4:1 Рух Брест Рух Брест 5:0 Сморгонь Ислочь 0:1 Рух Брест Рух Брест 0:0 Энергетик-БГУ Минск 2:2 Рух Брест
Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: +13 =2 -5Шахтёр Солигорск 3:0 Спутник Славия Мозырь 0:4 Шахтёр Солигорск Сморгонь 2:2 Шахтёр Солигорск Ислочь 0:1 Шахтёр Солигорск
Фола 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:2 Фола Шахтёр Солигорск 0:1 Лудогорец Лудогорец 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:1 Динамо-Брест Слуцк 1:4 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 2:0 Витебск Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Динамо Минск Неман 1:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ Ислочь 2:0 Шахтёр Солигорск Спутник 1:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:1 Рух Брест Шахтёр Солигорск 1:0 Ислочь Шахтёр Солигорск 4:1 Славия Мозырь
Последние игры между собой
Рух Брест: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Шахтёр Солигорск: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|18
|16
|2
|0
|42 - 9
|50
|2.
|БАТЭ
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|42 - 18
|47
|3.
|Рух Брест
|Заявка
|21
|12
|7
|2
|38 - 14
|43
|4.
|Динамо Минск
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|38 - 15
|42
|5.
|Гомель
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|36 - 17
|35
|6.
|Динамо-Брест
|Заявка
|20
|7
|9
|4
|25 - 17
|30
|7.
|Витебск
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|27 - 19
|30
|8.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|22 - 28
|25
|9.
|Неман
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|24 - 26
|24
|10.
|Минск
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|25 - 31
|24
|11.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|25 - 24
|24
|12.
|Ислочь
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|26 - 35
|23
|13.
|Слуцк
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|24 - 33
|21
|14.
|Славия Мозырь
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|24 - 38
|17
|15.
|Сморгонь
|Заявка
|21
|2
|7
|12
|19 - 43
|13
|16.
|Спутник
|Заявка
|30
|2
|1
|27
|12 - 82
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|24 - 8
|30
|2.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 3
|28
|3.
|Рух Брест
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 3
|26
|4.
|Динамо Минск
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|21 - 6
|24
|5.
|Гомель
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|20 - 4
|21
|6.
|Витебск
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|15 - 5
|18
|7.
|Динамо-Брест
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Минск
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 17
|13
|9.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|10.
|Слуцк
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 18
|13
|11.
|Ислочь
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 12
|11
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|13.
|Славия Мозырь
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|14 - 20
|9
|14.
|Неман
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 13
|9
|15.
|Сморгонь
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 17
|7
|16.
|Спутник
|Заявка
|15
|1
|0
|14
|6 - 46
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 6
|22
|2.
|Динамо Минск
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 9
|18
|3.
|БАТЭ
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 10
|17
|4.
|Рух Брест
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 11
|17
|5.
|Динамо-Брест
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 7
|16
|6.
|Неман
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|7.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 17
|14
|8.
|Гомель
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 13
|14
|9.
|Витебск
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|10.
|Ислочь
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 23
|12
|11.
|Минск
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|12.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|13.
|Славия Мозырь
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|14.
|Слуцк
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 15
|8
|15.
|Сморгонь
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 26
|6
|16.
|Спутник
|Заявка
|15
|1
|1
|13
|6 - 36
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шахтёр Солигорск
|Дарбо Дембо
|16
|1
|0
|2.
|БАТЭ
|Скавыш Максим
|10
|1
|0
|3.
|Динамо Минск
|Мбенг Аблае
|10
|1
|0
|4.
|Гомель
|Соловей Андрей
|9
|0
|0
|5.
|Рух Брест
|Лаптев Денис
|8
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Неман
|Гаврилович Алексей
|0
|2
|2.
|БАТЭ
|Сигневич Николай
|1
|1
|3.
|Динамо-Брест
|Орешкевич Ярослав
|1
|1
|4.
|Рух Брест
|_Pechenin K.
|2
|0
|5.
|Витебск
|Краснов Евгений
|2
|0
Прогнозы на матч Рух Брест - Шахтёр Солигорск
Исход игры
Рух Брест
15.7% (8)
Ничья
29.4% (15)
Шахтёр Солигорск
54.9% (28)
Тотал 2.5
Больше
56.86% (29)
Меньше
43.14% (22)
Обе команды забьют
Да
86.27% (44)
Нет
13.73% (7)
Популярный счёт
1:2 Шахтёр Солигорск
41.2% (21)
1:1 Ничья
29.4% (15)
0:1 Шахтёр Солигорск
9.8% (5)
2:1 Рух Брест
9.8% (5)
1:3 Шахтёр Солигорск
3.9% (2)
1:0 Рух Брест
3.9% (2)
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