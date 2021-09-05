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США: МЛС 2021

2021
Ванкувер Уайткэпс
1:1
Второй тайм: 71'

Стадион:
Остин
0'
7' Желтая карточка
Фагундес Диего
0:1
45' Гол
Дриусси Себастьян
1:1
70' Гол
Годой Эрик
71'
1
Хасал
Томас
19
Бикел
Жаниу
22
Годой
Эрик
26
Юнгвирт
Флориан
6
Гашпар
Бруну
17
Овусу
Леонард
55
Бальдисимо
Майкл
31
Тейберт
Расселл
11
Дахоме
Кристиан
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
41
Стувер
Брэд
16
Хименес
Эктор
18
Касканте
Хулио
5
Беслер
Мэтт
24
Лима
Ник
14
Фагундес
Диего
8
Ринг
Александр
7
Почеттино
Томас
25
Дриусси
Себастьян
17
Галлахер
Джон
10
Домингес
Сесильо
Ванкувер Уайткэпс
4-3-2-1
Остин
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дахоме Кристиан 8 (3) 0.36
2. Уайт Брайан 4 0.18
3. Кайседо Дейбер 3 0.14
4. Каваллини Лукас 3 0.14
5. Голд Райан 2 0.09
6. Роуз Энди 2 0.09
7. Юнгвирт Флориан 1 0.05
8. Годой Эрик 1 0.05
9. Бикел Жаниу 1 0.05
10. Нервински Джейк 1 0.05
11. Веселинович Ранко 1 0.05
12. Гутьеррес Кристиан 0 0
13. Браун Джавейн 0 0
14. Тейберт Расселл 0 0
15. Александр Кайо 0 0
16. Рапосо Райан 0 0
Остин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Домингес Сесильо 5 (1) 0.23
2. Фагундес Диего 5 0.23
3. Ринг Александр 3 0.14
4. Дриусси Себастьян 2 0.09
5. Почеттино Томас 2 0.09
6. Галлахер Джон 2 0.09
7. Касканте Хулио 1 0.05
8. Хименес Эктор 1 0.05
9. Страуд Джаред 0 0
10. Колманич Жан 0 0
11. Лима Ник 0 0
12. Редес Родни 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
# Игрок      
1. Каваллини Лукас 5 0
2. Бальдисимо Майкл 5 0
3. Александр Кайо 5 0
4. Бикел Жаниу 3 0
5. Веселинович Ранко 3 0
6. Дахоме Кристиан 2 0
7. Корнелиус Дерек 2 0
8. Кайседо Дейбер 2 0
9. Браун Джавейн 2 0
10. Рикеттс Тосайн 1 0
11. Гутьеррес Кристиан 1 0
12. Роуз Энди 1 0
13. Годой Эрик 1 0
14. Гашпар Бруну 1 0
15. Крепо Максим 1 0
16. Нервински Джейк 1 0
17. Меткалф Патрик 1 0
18. Овусу Леонард 1 0
Остин
# Игрок      
1. Даниэль Перейра 4 0
2. Фагундес Диего 4 0
3. Ринг Александр 2 1
4. Лима Ник 3 0
5. Страуд Джаред 3 0
6. Романа Джохан 3 0
7. Касканте Хулио 1 1
8. Беслер Мэтт 2 0
9. Хименес Эктор 2 0
10. Почеттино Томас 2 0
11. Колманич Жан 2 0
12. Домингес Сесильо 1 0
13. Берхальтер Себастьян 1 0
14. Aedan Stanley 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ванкувер Уайткэпс 0 7.69% (2) 11.54% (3) 42.31% (11) 19.23% (5) 19.23% (5)
Остин 25% (5) 20% (4) 15% (3) 15% (3) 15% (3) 10% (2)

Предыдущие игры

Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Ванкувер Уайткэпс 4:1 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Остин 1:2 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 0:4 Реал Солт-Лейк Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:0 Клёб де Фут Монреаль Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс Торонто 2:2 Ванкувер Уайткэпс
Остин Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Остин 3:5 Даллас Остин 3:1 Портленд Тимберс Остин 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:0 Остин
Даллас 2:0 Остин Остин 3:2 Хьюстон Динамо Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Остин 0:2 Лос-Анджелес Остин 4:1 Портленд Тимберс Остин 0:0 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:0 Остин Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Нэшвилл 1:0 Остин Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин Спортинг Канзас-Сити 2:1 Остин Миннесота Юнайтед 0:1 Остин Колорадо Рэпидс 1:3 Остин

Последние игры между собой

Ванкувер Уайткэпс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Остин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Остин 1:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 24 16 4 4 45 - 28 52
2. Орландо Сити 2:0 Заявка 22 10 8 4 32 - 24 38
3. Нэшвилл Заявка 22 9 11 2 37 - 21 38
4. Нью-Йорк Сити Заявка 21 10 4 7 37 - 22 34
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 22 8 7 7 30 - 27 31
6. Ди Си Юнайтед Заявка 22 9 3 10 35 - 32 30
7. Атланта Юнайтед Заявка 22 6 9 7 25 - 28 27
8. Коламбус Кру 0:2 Заявка 23 7 6 10 25 - 31 27
9. Интер Майами 0:0 Заявка 21 6 6 9 21 - 31 24
10. Чикаго Файр Заявка 22 6 5 11 24 - 33 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 20 6 4 10 23 - 25 22
12. Цинциннати 0:0 Заявка 21 3 9 9 21 - 37 18
13. Торонто Заявка 22 3 6 13 26 - 47 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 22 12 6 4 35 - 19 42
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 23 11 7 5 37 - 26 40
3. Колорадо Рэпидс Заявка 20 11 5 4 30 - 20 38
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 22 11 3 8 35 - 35 36
5. Филадельфия Юнион Заявка 23 8 8 7 28 - 24 32
6. Миннесота Юнайтед Заявка 21 8 7 6 24 - 24 31
7. Портленд Тимберс Заявка 22 9 3 10 31 - 39 30
8. Даллас 1:0 Заявка 23 7 7 9 31 - 33 28
9. Ванкувер Уайткэпс 1:1 Заявка 22 6 9 7 28 - 32 27
10. Лос-Анджелес Заявка 22 7 6 9 32 - 31 27
11. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 22 7 6 9 31 - 28 27
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 21 6 8 7 24 - 29 26
13. Остин 1:1 Заявка 22 5 5 12 21 - 30 20
14. Хьюстон Динамо Заявка 23 3 10 10 24 - 36 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 11 9 1 1 23 - 12 28
3. Нью-Йорк Сити Заявка 11 8 1 2 26 - 8 25
4. Орландо Сити 2:0 Заявка 12 7 4 1 20 - 7 25
5. Ди Си Юнайтед Заявка 10 7 0 3 18 - 8 21
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 10 6 3 1 20 - 13 21
7. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
8. Коламбус Кру 0:2 Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
10. Атланта Юнайтед Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
11. Интер Майами 0:0 Заявка 11 4 2 5 15 - 22 14
12. Торонто Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати 0:0 Заявка 9 0 6 3 6 - 10 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
2. Колорадо Рэпидс Заявка 10 6 3 1 18 - 9 21
3. Филадельфия Юнион Заявка 12 6 3 3 15 - 9 21
4. Миннесота Юнайтед Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
5. Спортинг Канзас-Сити Заявка 11 5 5 1 19 - 12 20
6. Лос-Анджелес Заявка 12 5 5 2 23 - 17 20
7. Сиэтл Саундерс Заявка 12 5 4 3 18 - 11 19
8. Портленд Тимберс Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
9. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 12 5 4 3 17 - 11 19
10. Ванкувер Уайткэпс 1:1 Заявка 11 5 3 3 15 - 13 18
11. Даллас 1:0 Заявка 11 4 5 2 18 - 11 17
12. Хьюстон Динамо Заявка 11 3 5 3 13 - 15 14
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 3 3 4 13 - 14 12
14. Остин 1:1 Заявка 10 3 2 5 14 - 15 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 7 3 3 22 - 16 24
2. Орландо Сити 2:0 Заявка 10 3 4 3 12 - 17 13
3. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
4. Цинциннати 0:0 Заявка 12 3 3 6 15 - 27 12
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 12 2 4 6 10 - 14 10
6. Интер Майами 0:0 Заявка 10 2 4 4 6 - 9 10
7. Коламбус Кру 0:2 Заявка 12 2 3 7 6 - 15 9
8. Нью-Йорк Сити Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
9. Ди Си Юнайтед Заявка 12 2 3 7 17 - 24 9
10. Нэшвилл Заявка 8 1 5 2 6 - 7 8
11. Торонто Заявка 13 2 1 10 14 - 33 7
12. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
13. Чикаго Файр Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
3. Колорадо Рэпидс Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 10 4 2 4 15 - 21 14
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 5 3 11 - 15 14
6. Миннесота Юнайтед Заявка 10 2 5 3 12 - 17 11
7. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
8. Даллас 1:0 Заявка 12 3 2 7 13 - 22 11
9. Портленд Тимберс Заявка 12 3 2 7 14 - 24 11
10. Ванкувер Уайткэпс 1:1 Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
11. Остин 1:1 Заявка 12 2 3 7 7 - 15 9
12. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 10 2 2 6 14 - 17 8
13. Лос-Анджелес Заявка 10 2 1 7 9 - 14 7
14. Хьюстон Динамо Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 12 0 5
3. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
4. Ди Си Юнайтед Камара Ола 12 4 2
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 11 2 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 9 1
2. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
3. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
5. Портленд Тимберс Жупарич Дарио 8 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    70'
    Г О О О О Л - Годой Эрик бьет в цель!
  • 61'
    Леонард Овусу уходит с поля. Партик Меткалф выходит вместо него
  • 59'
    Джон Галлахер уходит с поля. Хоан Романа выходит вместо него
  • 46'
    Гашпар Бруну уходит с поля. Кайседо Дейбер выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Дриусси Себастьян бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Фагундес Диего получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ванкувер Уайткэпс
Ничья
Остин
2.55
3.90
3.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ванкувер Уайткэпс 1:1 Остин онлайн




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