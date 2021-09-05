США: МЛС 2021
Ванкувер Уайткэпс
2:1
Конец матча
Стадион: Би-Си Плэйс
Остин
7' Желтая карточкаФагундес Диего
0:1
45' ГолДриусси Себастьян
1:1
70' ГолГодой Эрик
79' Желтая карточкаFreddy Kleemann
2:1
83' ГолКайседо Дейбер
84' Желтая карточкаКайседо Дейбер
19
Бикел
Жаниу
22
Годой
Эрик
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
41
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Бикел ЖаниуЗащитник
-
22 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Запасные игроки
-
12 Ньютон ЭванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Роуз ЭндиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Рапосо РайанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Основной состав
-
41 Стувер БрэдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лима НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
-
23 Манне КекутаПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Джитте МуссаНападающий
-
-
Главный тренер: Josh Wolff
Ход матча
45'
70'
1:1
79'
83'
2:1
84'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дахоме Кристиан
|8 (3)
|0.36
|2.
|Кайседо Дейбер
|4
|0.18
|3.
|Уайт Брайан
|4
|0.18
|4.
|Каваллини Лукас
|3
|0.14
|5.
|Голд Райан
|2
|0.09
|6.
|Роуз Энди
|2
|0.09
|7.
|Юнгвирт Флориан
|1
|0.05
|8.
|Годой Эрик
|1
|0.05
|9.
|Бикел Жаниу
|1
|0.05
|10.
|Нервински Джейк
|1
|0.05
|11.
|Веселинович Ранко
|1
|0.05
|12.
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|13.
|Браун Джавейн
|0
|0
|14.
|Тейберт Расселл
|0
|0
|15.
|Александр Кайо
|0
|0
|16.
|Рапосо Райан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Домингес Сесильо
|5 (1)
|0.23
|2.
|Фагундес Диего
|5
|0.23
|3.
|Ринг Александр
|3
|0.14
|4.
|Дриусси Себастьян
|2
|0.09
|5.
|Почеттино Томас
|2
|0.09
|6.
|Галлахер Джон
|2
|0.09
|7.
|Касканте Хулио
|1
|0.05
|8.
|Хименес Эктор
|1
|0.05
|9.
|Страуд Джаред
|0
|0
|10.
|Колманич Жан
|0
|0
|11.
|Лима Ник
|0
|0
|12.
|Редес Родни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каваллини Лукас
|5
|0
|2.
|Бальдисимо Майкл
|5
|0
|3.
|Александр Кайо
|5
|0
|4.
|Бикел Жаниу
|3
|0
|5.
|Кайседо Дейбер
|3
|0
|6.
|Веселинович Ранко
|3
|0
|7.
|Дахоме Кристиан
|2
|0
|8.
|Корнелиус Дерек
|2
|0
|9.
|Браун Джавейн
|2
|0
|10.
|Рикеттс Тосайн
|1
|0
|11.
|Гутьеррес Кристиан
|1
|0
|12.
|Роуз Энди
|1
|0
|13.
|Годой Эрик
|1
|0
|14.
|Гашпар Бруну
|1
|0
|15.
|Крепо Максим
|1
|0
|16.
|Нервински Джейк
|1
|0
|17.
|Меткалф Патрик
|1
|0
|18.
|Овусу Леонард
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Даниэль Перейра
|4
|0
|2.
|Фагундес Диего
|4
|0
|3.
|Ринг Александр
|2
|1
|4.
|Лима Ник
|3
|0
|5.
|Страуд Джаред
|3
|0
|6.
|Романа Джохан
|3
|0
|7.
|Касканте Хулио
|1
|1
|8.
|Беслер Мэтт
|2
|0
|9.
|Хименес Эктор
|2
|0
|10.
|Почеттино Томас
|2
|0
|11.
|Колманич Жан
|2
|0
|12.
|Домингес Сесильо
|1
|0
|13.
|Берхальтер Себастьян
|1
|0
|14.
|Freddy Kleemann
|1
|0
|15.
|Aedan Stanley
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ванкувер Уайткэпс
|0
|7.14% (2)
|10.71% (3)
|39.29% (11)
|21.43% (6)
|21.43% (6)
|Остин
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
Предыдущие игры
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +5 =8 -7Ванкувер Уайткэпс 4:1 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Остин 1:2 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 0:4 Реал Солт-Лейк Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:0 Клёб де Фут Монреаль Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс Торонто 2:2 Ванкувер Уайткэпс
Остин Последние 20 матчей: +5 =4 -11Остин 3:5 Даллас Остин 3:1 Портленд Тимберс Остин 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:0 Остин
Даллас 2:0 Остин Остин 3:2 Хьюстон Динамо Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Остин 0:2 Лос-Анджелес Остин 4:1 Портленд Тимберс Остин 0:0 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:0 Остин Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Нэшвилл 1:0 Остин Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин Спортинг Канзас-Сити 2:1 Остин Миннесота Юнайтед 0:1 Остин Колорадо Рэпидс 1:3 Остин
Последние игры между собой
Ванкувер Уайткэпс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Остин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|45 - 28
|52
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|33 - 26
|38
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|22
|9
|11
|2
|37 - 21
|38
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|37 - 22
|34
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|30 - 27
|31
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|35 - 32
|30
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|25 - 28
|27
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|27 - 32
|27
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|22 - 31
|26
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|24 - 33
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 25
|22
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|21 - 38
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|26 - 47
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|35 - 19
|42
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|37 - 26
|40
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|21
|11
|6
|4
|30 - 20
|39
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|35 - 35
|36
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 24
|32
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|24 - 24
|31
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|31 - 39
|30
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|34 - 29
|30
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|29 - 32
|29
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|22
|6
|9
|7
|24 - 29
|27
|11.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|32 - 31
|27
|12.
|Даллас
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|32 - 36
|25
|13.
|Остин
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|21 - 31
|19
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|24 - 36
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 12
|28
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 8
|25
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 9
|25
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|18 - 8
|21
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 13
|21
|7.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 22
|14
|12.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 11
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|2.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 12
|20
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 17
|20
|9.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|10.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|11.
|Даллас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 11
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 15
|14
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 14
|13
|14.
|Остин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 15
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 16
|24
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 9
|12
|5.
|Цинциннати
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 27
|12
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 14
|10
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 16
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 24
|9
|10.
|Нэшвилл
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Торонто
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|14 - 33
|7
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 11
|18
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 21
|14
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 15
|14
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 17
|11
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 24
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 17
|8
|11.
|Даллас
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|14 - 25
|8
|12.
|Остин
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 16
|8
|13.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 14
|7
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|12
|0
|5
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|12
|4
|2
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|11
|2
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|10
|1
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|9
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|5.
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|8
|0