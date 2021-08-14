- Основной состав
- Вратарь
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Дибала ПаулоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Меле ЙоакимПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Защитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +14 =2 -4Барселона 3:0 Ювентус Ювентус 2:1 Монца Ювентус 3:1 ФК Чезена Болонья 1:4 Ювентус
Аталанта 1:2 Ювентус Ювентус 3:2 Интер Милан Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя
Аталанта Последние 20 матчей: +12 =3 -5Аталанта 7:1 Алессандрия Вест Хэм 2:0 Аталанта Аталанта 2:1 Порденоне Аталанта 1:1 Maccabi Bnei Raina
Аталанта 13:0 Albinogandino Аталанта 0:2 Милан Аталанта 1:2 Ювентус Дженоа 3:4 Аталанта Аталанта 2:0 Беневенто Парма 2:5 Аталанта Сассуоло 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Болонья Рома 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Ювентус Фиорентина 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Удинезе Верона 0:2 Аталанта Реал Мадрид 3:1 Аталанта Аталанта 3:1 Специя Интер Милан 1:0 Аталанта
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Аталанта: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Аталанта 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 3:0 Ювентус Кубок Аталанта 2:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Аталанта Серия A Ювентус 1:0 Аталанта Кубок Аталанта 0:1 Ювентус Кубок Аталанта 2:2 Ювентус Серия A Аталанта 2:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Аталанта Кубок Ювентус 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Аталанта Серия A Ювентус 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:3 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Аталанта Серия A
Прогнозы на матч Ювентус - Аталанта
Исход игры
Ювентус
71.9% (97)
Ничья
23% (31)
Аталанта
5.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
75% (99)
Меньше
25% (33)
Обе команды забьют
Да
85.61% (113)
Нет
14.39% (19)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
52.6% (71)
1:1 Ничья
12.6% (17)
2:2 Ничья
10.4% (14)
1:0 Ювентус
7.4% (10)
2:0 Ювентус
4.4% (6)
1:2 Аталанта
3.7% (5)
3:2 Ювентус
2.2% (3)
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