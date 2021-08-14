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Добрый вечер ценителям итальянского футбола! В товарищеском матче сойдутся два участника Лиги чемпионов - "Ювентус" и "Аталанта". Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук не попал в заявку, но зато в запасе "королевы провинциалов" есть украинский хавбек Руслан Малиновский. В основе "Богини" есть Демирал, купленный как раз у туринского клуба. Ну а "Юве" в старте и Роналду, и Дибала, плюс новоиспечённый чемпион Европы Кьеза. Помогать следить за ходом матча на LiveResult.Ru будет Кирилл Иванцов.