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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Порту
3:0
Конец матча

Стадион:
Арока
0'
1:0
24' Гол
Урибе Матеус
25' Желтая карточка
Леонарду Перейра
2:0
34' Гол
Тареми Мехди
45' Желтая карточка
Мариу Жоау
51' Желтая карточка
Кошта Бруну
59' Желтая карточка
Диас Луис
3:0
63' Гол
Маркано Иван
67' Желтая карточка
Урибе Матеус
83' Желтая карточка
Куарежма
88' Желтая карточка
Даббаг Одай
90'+4
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
3
Пепе
Кеплер
19
М'Бемба
Шансель
5
Маркано
Иван
25
Отавио
Эдмилсон
28
Кошта
Бруну
8
Урибе
Матеус
7
Диас
Луис
29
Мартинес
Антонио
III
9
Тареми
Мехди
97
Кастро
Фернандо
72
Бенто
Талес
13
Бассо
Жоау
4
Веласкес
Хосе
6
Куарежма
20
Морейра
Педру
21
Леонарду
Перейра
10
Букия
Андре
23
Вальдеррама
Евгени
8
Арсенио
7
Силва
Андре
III
Порту
4-4-2
Арока
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Порту
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мартинес Антонио III 3 0.75
2. Тареми Мехди 2 0.5
3. Диас Луис 1 0.25
4. Маркано Иван 1 0.25
5. Урибе Матеус 1 0.25
6. Отавио Эдмилсон 0 0
7. Пепе Кеплер 0 0
8. Мариу Жоау III 0 0
Арока
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леонарду Перейра 1 0.25
2. Бассо Жоау 1 (1) 0.25

Карточки

Порту
# Игрок      
1. Кошта Бруну 2 0
2. Диас Луис 2 0
3. Оливейра Сержиу 1 0
4. Урибе Матеус 1 0
5. Тареми Мехди 1 0
6. Мариу Жоау III 1 0
Арока
# Игрок      
1. Леонарду Перейра 2 0
2. Виктор Брага 0 1
3. Морейра Педру 1 0
4. Кабальеро Мауро 1 0
5. Сантос Адилио 1 0
6. Даббаг Одай 1 0
7. Араужу Тьягу 1 0
8. Куарежма 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порту 12.5% (1) 25% (2) 37.5% (3) 0 25% (2) 0
 Арока 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)

Предыдущие игры

Порту Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Маритиму 1:1 Порту Фамаликан 1:2 Порту Порту 2:0 Белененсеш Порту 5:3 Лион
Порту 1:1 Рома Порту 2:0 Лилль Порту 4:0 Белененсеш Риу Аве 0:3 Порту Порту 5:1 Фаренсе Бенфика 1:1 Порту Порту 3:2 Фамаликан Морейренсе 1:1 Порту Порту 1:0 Витория Гимарайнш Насьонал Мадейра 0:1 Порту Челси 0:1 Порту Тондела 0:2 Порту Порту 0:2 Челси Порту 2:1 Санта-Клара Портимоненсе 1:2 Порту Порту 2:0 Пасуш де Феррейра
Арока Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Арока 2:1 Фамаликан Бенфика 2:0 Арока Арока 0:2 Эшторил Арока 0:1 Риу Аве
Вилафранкенше 0:3 Арока Арока 3:1 Шавиш Мафра 0:1 Арока Арока 2:1 Каса Пиа Академика 0:1 Арока Арока 3:0 Вилафранкенше Спортинг Ковилья 1:2 Арока Арока 3:0 Оливейренсе Порту-2 0:3 Арока Арока 1:0 Фейренсе Визела 1:1 Арока Арока 0:1 Пенафьел Бенфика-2 3:1 Арока Арока 2:1 Кова-Пьедаде Академику Визеу 0:4 Арока Арока 0:0 Варзим

Последние игры между собой

Порту: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 1
Арока: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 7
Арока 0:4 Порту Примейра-лига Порту 3:0 Арока Примейра-лига Порту 1:2 Арока Примейра-лига Арока 1:3 Порту Примейра-лига
Порту 1:0 Арока Примейра-лига Арока 0:5 Порту Примейра-лига Порту 4:1 Арока Примейра-лига Арока 1:3 Порту Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л 0:0 4 3 1 0 7 - 1 10
2. Порту 4 3 1 0 8 - 2 10
3. Эшторил 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Бенфика 3 3 0 0 6 - 1 9
5. Боавишта 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Портимоненсе 3 2 0 1 4 - 1 6
7. Брага 3 2 0 1 6 - 4 6
8. Жил Висенте 3 2 0 1 4 - 2 6
9. Витория Гимарайнш 3 1 1 1 4 - 1 4
10. Маритиму 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Визела 4 1 1 2 3 - 9 4
12. Тондела 3 1 0 2 4 - 5 3
13. Пасуш де Феррейра 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Арока 4 1 0 3 2 - 8 3
15. Морейренсе 4 0 2 2 6 - 8 2
16. Санта-Клара 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Фамаликан 0:0 4 0 1 3 2 - 6 1
18. Белененсеш 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л 0:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Порту 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Боавишта 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Эшторил 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Визела 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Бенфика 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Витория Гимарайнш 2 1 0 1 4 - 1 3
8. Жил Висенте 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Пасуш де Феррейра 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Тондела 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Арока 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Санта-Клара 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Фамаликан 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Маритиму 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Белененсеш 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Брага 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Портимоненсе 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Морейренсе 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эшторил 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Портимоненсе 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Бенфика 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Брага 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Спортинг Л 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Порту 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Жил Висенте 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Маритиму 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Морейренсе 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Витория Гимарайнш 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Боавишта 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Тондела 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Пасуш де Феррейра 1 0 0 1 0 - 3 0
14. Арока 2 0 0 2 0 - 5 0
15. Фамаликан 0:0 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Белененсеш 2 0 0 2 0 - 4 0
17. Санта-Клара 2 0 0 2 0 - 5 0
18. Визела 2 0 0 2 0 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Порту Мартинес Антонио III 3 0 0
2. Спортинг Л Поте 3 0 0
3. Порту Тареми Мехди 2 0 1
4. Боавишта Зауэр Густаво 2 0 1
5. Морейренсе Луис Андре V 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Морейренсе Росич Лазар 3 0
2. Морейренсе Жорж Артур 3 0
3. Санта-Клара Вильянуэва Микель 3 0
4. Белененсеш Теофилус Тибанг 3 0
5. Эшторил Креспо Мигель 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Мариу Жоау III получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Тареми Мехди бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Леонарду Перейра получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Урибе Матеус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 130
Порту 98.5% (128)
X 1.5% (2)
Арока 0% (0)
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Прогнозы на матч Порту 3:0 Арока

Исход игры
Порту
98.5% (128)
Ничья
1.5% (2)
Арока
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
36.72% (47)
Меньше
63.28% (81)
Обе команды забьют
Да
14.06% (18)
Нет
85.94% (110)
Популярный счёт
2:0 Порту
59.2% (77)
3:0 Порту
21.5% (28)
2:1 Порту
6.9% (9)
3:1 Порту
3.8% (5)
1:0 Порту
1.5% (2)
4:0 Порту
1.5% (2)
4:1 Порту
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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