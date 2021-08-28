Португалия: Примейра-лига 2021-2022
1:0
24' ГолУрибе Матеус
25' Желтая карточкаЛеонарду Перейра
2:0
34' ГолТареми Мехди
45' Желтая карточкаМариу Жоау
51' Желтая карточкаКошта Бруну
59' Желтая карточкаДиас Луис
3:0
63' ГолМаркано Иван
67' Желтая карточкаУрибе Матеус
83' Желтая карточкаКуарежма
88' Желтая карточкаДаббаг Одай
99
Кошта
Диогу
28
Кошта
Бруну
72
Бенто
Талес
13
Бассо
Жоау
6
Куарежма
10
Букия
Андре
8
Арсенио
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Кошта БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
50 Виейра ФабиуПолузащитник
- Полузащитник
-
20 ВитиньюПолузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
-
-
11 Pepe3
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Основной состав
- Вратарь
-
72 Бенто ТалесЗащитник
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
- Защитник
-
6 КуарежмаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Букия АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
8 АрсениоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Эшгаю ТьягуЗащитник
- Защитник
-
60 Соареш МаркуПолузащитник
-
14 Пите ЛуишПолузащитник
-
19 Даса ОрПолузащитник
-
78 Араужу ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Даббаг ОдайНападающий
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
Ход матча
24'
1:0
25'
34'
2:0
45'
51'
59'
60'
63'
3:0
67'
83'
88'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мартинес Антонио III
|3
|0.75
|2.
|Тареми Мехди
|2
|0.5
|3.
|Диас Луис
|1
|0.25
|4.
|Маркано Иван
|1
|0.25
|5.
|Урибе Матеус
|1
|0.25
|6.
|Отавио Эдмилсон
|0
|0
|7.
|Пепе Кеплер
|0
|0
|8.
|Мариу Жоау III
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леонарду Перейра
|1
|0.25
|2.
|Бассо Жоау
|1 (1)
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кошта Бруну
|2
|0
|2.
|Диас Луис
|2
|0
|3.
|Оливейра Сержиу
|1
|0
|4.
|Урибе Матеус
|1
|0
|5.
|Тареми Мехди
|1
|0
|6.
|Мариу Жоау III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Леонарду Перейра
|2
|0
|2.
|Виктор Брага
|0
|1
|3.
|Морейра Педру
|1
|0
|4.
|Кабальеро Мауро
|1
|0
|5.
|Сантос Адилио
|1
|0
|6.
|Даббаг Одай
|1
|0
|7.
|Араужу Тьягу
|1
|0
|8.
|Куарежма
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порту
|12.5% (1)
|25% (2)
|37.5% (3)
|0
|25% (2)
|0
|Арока
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
Предыдущие игры
Порту Последние 20 матчей: +15 =4 -1Маритиму 1:1 Порту Фамаликан 1:2 Порту Порту 2:0 Белененсеш Порту 5:3 Лион
Порту 1:1 Рома Порту 2:0 Лилль Порту 4:0 Белененсеш Риу Аве 0:3 Порту Порту 5:1 Фаренсе Бенфика 1:1 Порту Порту 3:2 Фамаликан Морейренсе 1:1 Порту Порту 1:0 Витория Гимарайнш Насьонал Мадейра 0:1 Порту Челси 0:1 Порту Тондела 0:2 Порту Порту 0:2 Челси Порту 2:1 Санта-Клара Портимоненсе 1:2 Порту Порту 2:0 Пасуш де Феррейра
Арока Последние 20 матчей: +13 =2 -5Арока 2:1 Фамаликан Бенфика 2:0 Арока Арока 0:2 Эшторил Арока 0:1 Риу Аве
Вилафранкенше 0:3 Арока Арока 3:1 Шавиш Мафра 0:1 Арока Арока 2:1 Каса Пиа Академика 0:1 Арока Арока 3:0 Вилафранкенше Спортинг Ковилья 1:2 Арока Арока 3:0 Оливейренсе Порту-2 0:3 Арока Арока 1:0 Фейренсе Визела 1:1 Арока Арока 0:1 Пенафьел Бенфика-2 3:1 Арока Арока 2:1 Кова-Пьедаде Академику Визеу 0:4 Арока Арока 0:0 Варзим
Последние игры между собой
Порту: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 1
Арока: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|Порту
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|Эшторил
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Бенфика
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|5.
|Боавишта
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Портимоненсе
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|7.
|Брага
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Жил Висенте
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|9.
|Витория Гимарайнш
|3
|1
|1
|1
|4 - 1
|4
|10.
|Маритиму
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Визела
|4
|1
|1
|2
|3 - 9
|4
|12.
|Тондела
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|13.
|Пасуш де Феррейра
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Арока
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|15.
|Морейренсе
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|16.
|Санта-Клара
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Фамаликан
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|18.
|Белененсеш
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Порту
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Боавишта
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Эшторил
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Визела
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Витория Гимарайнш
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|8.
|Жил Висенте
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Пасуш де Феррейра
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Тондела
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Арока
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Санта-Клара
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Фамаликан
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Маритиму
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Белененсеш
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Брага
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Портимоненсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Морейренсе
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эшторил
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Портимоненсе
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Бенфика
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Брага
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Спортинг Л
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Порту
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Жил Висенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Маритиму
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Морейренсе
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Витория Гимарайнш
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Боавишта
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Тондела
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Пасуш де Феррейра
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|Арока
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|15.
|Фамаликан
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Белененсеш
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|17.
|Санта-Клара
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Визела
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Порту
|Мартинес Антонио III
|3
|0
|0
|2.
|Спортинг Л
|Поте
|3
|0
|0
|3.
|Порту
|Тареми Мехди
|2
|0
|1
|4.
|Боавишта
|Зауэр Густаво
|2
|0
|1
|5.
|Морейренсе
|Луис Андре V
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Морейренсе
|Росич Лазар
|3
|0
|2.
|Морейренсе
|Жорж Артур
|3
|0
|3.
|Санта-Клара
|Вильянуэва Микель
|3
|0
|4.
|Белененсеш
|Теофилус Тибанг
|3
|0
|5.
|Эшторил
|Креспо Мигель
|3
|0
Прогнозы на матч Порту 3:0 Арока
Исход игры
Порту
98.5% (128)
Ничья
1.5% (2)
Арока
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
36.72% (47)
Меньше
63.28% (81)
Обе команды забьют
Да
14.06% (18)
Нет
85.94% (110)
Популярный счёт
2:0 Порту
59.2% (77)
3:0 Порту
21.5% (28)
2:1 Порту
6.9% (9)
3:1 Порту
3.8% (5)
1:0 Порту
1.5% (2)
4:0 Порту
1.5% (2)
4:1 Порту
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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