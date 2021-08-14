Норвегия: Типпелиген 2021
Сарпсборг-08
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Сарпсборг
Стрёмсгодсет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Вишне ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Коне ИбраимаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Менди ЛоранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мава МозесНападающий
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коне Ибраима
|3 (1)
|0.19
|2.
|Томассен Йоахим
|2
|0.13
|3.
|Линнсет Йонатан
|2
|0.13
|4.
|Упсет Кристиан
|2
|0.13
|5.
|Салетрос Антон
|1
|0.06
|6.
|Сколевик Стеффен
|1
|0.06
|7.
|Вишне Эйрик
|0
|0
|8.
|Хальворсен Уле Йорген
|0
|0
|9.
|Утвик Бьорн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрайдей Фред
|6
|0.4
|2.
|Хове Йохан
|3
|0.2
|3.
|Стенгель Херман
|3 (2)
|0.2
|4.
|Стеневик Халлдор
|2
|0.13
|5.
|Ипалибо Джек
|2
|0.13
|6.
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.07
|7.
|Валсвик Густав
|1
|0.07
|8.
|Майгор Миккел
|1
|0.07
|9.
|Мава Мозес
|1
|0.07
|10.
|Тчамба Дуплекс
|1
|0.07
|11.
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|12.
|Парр Джонатан
|0
|0
|13.
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|14.
|Энерсен Оле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коне Ибраима
|3
|1
|2.
|Томассен Йоахим
|4
|0
|3.
|Салетрос Антон
|2
|1
|4.
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0
|5.
|Эдегор Магнар
|3
|0
|6.
|Дюрестам Микаэль
|2
|0
|7.
|Несс Николай
|2
|0
|8.
|Солтведт Йоахим
|2
|0
|9.
|Карамоко Бенджамин
|2
|0
|10.
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|11.
|Пальссон Эмиль
|1
|0
|12.
|Линнсет Йонатан
|1
|0
|13.
|Утвик Бьорн
|1
|0
|14.
|Мухаммед Рашад
|1
|0
|15.
|Боянг Сулайман
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гуннарссон Никлас
|4
|0
|2.
|Стеневик Халлдор
|3
|0
|3.
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|4.
|Стенгель Херман
|2
|0
|5.
|Лейфссон Ари
|2
|0
|6.
|Мава Мозес
|2
|0
|7.
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|8.
|Валсвик Густав
|1
|0
|9.
|Майгор Миккел
|1
|0
|10.
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|11.
|Ипалибо Джек
|1
|0
|12.
|Энерсен Оле
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сарпсборг-08
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|0
|27.27% (3)
|27.27% (3)
|Стрёмсгодсет
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|23.81% (5)
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +6 =6 -8Стабек 3:1 Сарпсборг-08 Норстранд 0:3 Сарпсборг-08 Лиллестрём 2:0 Сарпсборг-08 Квик-Халден 0:2 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Саннефьёрд 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Мольде Волеренга 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:2 Викинг Русенборг 0:1 Сарпсборг-08 Мольде 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Бранн Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Одд 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Одд Волеренга 2:1 Сарпсборг-08
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ряди 0:1 Стрёмсгодсет Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет Хёнефосс 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Одд
Стрёмсгодсет 2:1 Стабек Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Волеренга Мольде 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 4:0 Саннефьёрд Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 7:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Тромсё Кристиансунд 1:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 1:6 Фредрикстад Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд Стрёмсгодсет 2:3 Лиллестрём Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 7
Стрёмсгодсет: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 5
Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Стрёмсгодсет 2:3 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Сарпсборг-08 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Сарпсборг-08 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:6 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:4 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|39 - 17
|33
|2.
|Кристиансунд
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 15
|25
|4.
|Лиллестрём
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|5.
|Русенборг
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|26 - 19
|22
|6.
|Хёугесунн
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 17
|22
|7.
|Викинг
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 29
|21
|8.
|Волеренга
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|25 - 20
|21
|9.
|Стрёмсгодсет
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 23
|20
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|11.
|Одд
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|12.
|Сарпсборг-08
|0:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|12 - 22
|15
|13.
|Тромсё
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|14.
|Стабек
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|20 - 34
|12
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|17 - 18
|12
|16.
|Бранн
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 9
|21
|2.
|Хёугесунн
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|4.
|Будё-Глимт
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|5.
|Стрёмсгодсет
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 6
|16
|7.
|Викинг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 10
|14
|8.
|Русенборг
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|10.
|Одд
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|11.
|Волеренга
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|13 - 9
|10
|12.
|Сарпсборг-08
|0:0 Заявка
|8
|1
|5
|2
|5 - 6
|8
|13.
|Стабек
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|14.
|Мьёндален
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|15.
|Бранн
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|16.
|Тромсё
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|2.
|Волеренга
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|3.
|Тромсё
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|4.
|Лиллестрём
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|5.
|Русенборг
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|6.
|Саннефьёрд
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 12
|9
|7.
|Одд
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|8.
|Будё-Глимт
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Викинг
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 19
|7
|10.
|Кристиансунд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|11.
|Сарпсборг-08
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|13.
|Стабек
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 21
|5
|14.
|Хёугесунн
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|15.
|Стрёмсгодсет
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 18
|3
|16.
|Бранн
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 16
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|18
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|13
|2
|1
|3.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|4.
|Викинг
|Бериша Ветон
|10
|2
|3
|5.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|8
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|2.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|3
|1
|3.
|Сарпсборг-08
|Томассен Йоахим
|4
|0
|4.
|Одд
|Бакенга Мушага
|4
|0
|5.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|4
|0