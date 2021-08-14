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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Сарпсборг-08
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Стрёмсгодсет
0' 13'
Сарпсборг-08
Стрёмсгодсет

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коне Ибраима 3 (1) 0.19
2. Томассен Йоахим 2 0.13
3. Линнсет Йонатан 2 0.13
4. Упсет Кристиан 2 0.13
5. Салетрос Антон 1 0.06
6. Сколевик Стеффен 1 0.06
7. Вишне Эйрик 0 0
8. Хальворсен Уле Йорген 0 0
9. Утвик Бьорн 0 0
Стрёмсгодсет
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрайдей Фред 6 0.4
2. Хове Йохан 3 0.2
3. Стенгель Херман 3 (2) 0.2
4. Стеневик Халлдор 2 0.13
5. Ипалибо Джек 2 0.13
6. Гулликсен Тобиас 1 0.07
7. Валсвик Густав 1 0.07
8. Майгор Миккел 1 0.07
9. Мава Мозес 1 0.07
10. Тчамба Дуплекс 1 0.07
11. Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
12. Парр Джонатан 0 0
13. Гуннарссон Никлас 0 0
14. Энерсен Оле 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Коне Ибраима 3 1
2. Томассен Йоахим 4 0
3. Салетрос Антон 2 1
4. Хальворсен Уле Йорген 3 0
5. Эдегор Магнар 3 0
6. Дюрестам Микаэль 2 0
7. Несс Николай 2 0
8. Солтведт Йоахим 2 0
9. Карамоко Бенджамин 2 0
10. Кристиансен Андерс II 1 0
11. Пальссон Эмиль 1 0
12. Линнсет Йонатан 1 0
13. Утвик Бьорн 1 0
14. Мухаммед Рашад 1 0
15. Боянг Сулайман 1 0
Стрёмсгодсет
# Игрок      
1. Гуннарссон Никлас 4 0
2. Стеневик Халлдор 3 0
3. Гулликсен Тобиас 3 0
4. Стенгель Херман 2 0
5. Лейфссон Ари 2 0
6. Мава Мозес 2 0
7. Токстад Кристоффер 1 0
8. Валсвик Густав 1 0
9. Майгор Миккел 1 0
10. Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
11. Ипалибо Джек 1 0
12. Энерсен Оле 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сарпсборг-08 9.09% (1) 27.27% (3) 9.09% (1) 0 27.27% (3) 27.27% (3)
 Стрёмсгодсет 9.52% (2) 19.05% (4) 9.52% (2) 14.29% (3) 23.81% (5) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Стабек 3:1 Сарпсборг-08 Норстранд 0:3 Сарпсборг-08 Лиллестрём 2:0 Сарпсборг-08 Квик-Халден 0:2 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Саннефьёрд 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Мольде Волеренга 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:2 Викинг Русенборг 0:1 Сарпсборг-08 Мольде 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Бранн Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Одд 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Одд Волеренга 2:1 Сарпсборг-08
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ряди 0:1 Стрёмсгодсет Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет Хёнефосс 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Одд
Стрёмсгодсет 2:1 Стабек Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Волеренга Мольде 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 4:0 Саннефьёрд Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 7:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Тромсё Кристиансунд 1:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 1:6 Фредрикстад Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд Стрёмсгодсет 2:3 Лиллестрём Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет

Последние игры между собой

Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 7
Стрёмсгодсет: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 5
Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Стрёмсгодсет 2:3 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Сарпсборг-08 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Сарпсборг-08 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:6 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:4 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 15 10 3 2 39 - 17 33
2. Кристиансунд Заявка 15 8 2 5 20 - 16 26
3. Будё-Глимт Заявка 14 7 4 3 29 - 15 25
4. Лиллестрём Заявка 14 7 4 3 21 - 17 25
5. Русенборг Заявка 14 6 4 4 26 - 19 22
6. Хёугесунн Заявка 14 6 4 4 22 - 17 22
7. Викинг Заявка 14 6 3 5 27 - 29 21
8. Волеренга Заявка 14 5 6 3 25 - 20 21
9. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 15 5 5 5 21 - 23 20
10. Саннефьёрд Заявка 14 6 2 6 19 - 22 20
11. Одд Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
12. Сарпсборг-08 0:0 Заявка 16 3 6 7 12 - 22 15
13. Тромсё Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
14. Стабек Заявка 15 3 3 9 20 - 34 12
15. Мьёндален Заявка 14 2 6 6 17 - 18 12
16. Бранн Заявка 14 1 4 9 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2. Хёугесунн Заявка 7 6 1 0 16 - 4 19
3. Кристиансунд Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
4. Будё-Глимт Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
5. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
6. Лиллестрём Заявка 7 5 1 1 11 - 6 16
7. Викинг Заявка 7 4 2 1 16 - 10 14
8. Русенборг Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
9. Саннефьёрд Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
10. Одд Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
11. Волеренга Заявка 7 2 4 1 13 - 9 10
12. Сарпсборг-08 0:0 Заявка 8 1 5 2 5 - 6 8
13. Стабек Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
14. Мьёндален Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
15. Бранн Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
16. Тромсё Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
2. Волеренга Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
3. Тромсё Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
4. Лиллестрём Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
5. Русенборг Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
6. Саннефьёрд Заявка 6 3 0 3 9 - 12 9
7. Одд Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
8. Будё-Глимт Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9. Викинг Заявка 7 2 1 4 11 - 19 7
10. Кристиансунд Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
11. Сарпсборг-08 0:0 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
12. Мьёндален Заявка 7 1 3 3 8 - 9 6
13. Стабек Заявка 8 1 2 5 11 - 21 5
14. Хёугесунн Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
15. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 8 0 3 5 5 - 18 3
16. Бранн Заявка 7 0 1 6 5 - 16 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 18 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 13 2 1
3. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
4. Викинг Бериша Ветон 10 2 3
5. Русенборг Захариассен Кристоффер 8 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
2. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 3 1
3. Сарпсборг-08 Томассен Йоахим 4 0
4. Одд Бакенга Мушага 4 0
5. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Стрёмсгодсет
2.08
3.68
3.40
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