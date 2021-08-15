Норвегия: Типпелиген 2021
Лиллестрём
0:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Аараасен
Будё-Глимт
11' Желтая карточкаЛоде Мариус
30
Огбу
Иго
25
Эд
Эскил
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
18
Мо
Бреде
19
Фет
Сондре
10
Ветлесен
Уго
20
Ботхейм
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ветлесен УгоНападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Смитс ДжошуаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Квиле СигурЗащитник
-
22 Моберг ВегарПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
-
24 Нордас ЛассеНападающий
-
28 Жозе ВиторНападающий
-
32 Joel Mvuka
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
Ход матча
11'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ольсен Томас
|13 (2)
|0.87
|2.
|Рангер Ларс
|2
|0.13
|3.
|Осен Йермунд
|1
|0.07
|4.
|Кайринен Каан
|1
|0.07
|5.
|Мэтью Ифиний
|1
|0.07
|6.
|Огбу Иго
|1
|0.07
|7.
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0.07
|8.
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0.07
|9.
|Густавссон Даниэль
|0
|0
|10.
|Эриксен Кент Хавард
|0
|0
|11.
|Крогстад Фредрик
|0
|0
|12.
|Эд Эскил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ботхейм Эрик
|8
|0.53
|2.
|Салтнес Ульрик
|4
|0.27
|3.
|Сёрли Сондре
|3
|0.2
|4.
|Сольбаккен Ола
|3
|0.2
|5.
|Берг Патрик
|3 (1)
|0.2
|6.
|Фет Сондре
|2
|0.13
|7.
|Нордас Лассе
|2
|0.13
|8.
|Ветлесен Уго
|1
|0.07
|9.
|Хейбротен Мариус
|1
|0.07
|10.
|Линдаль Аксель
|1
|0.07
|11.
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|12.
|Бьоркан Фредерик
|0
|0
|13.
|Конрадсен Мортен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рангер Ларс
|6
|0
|2.
|Огбу Иго
|3
|0
|3.
|Хелланн Поль-Андре
|2
|0
|4.
|Гарнас Эспен
|2
|0
|5.
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|6.
|Эд Эскил
|2
|0
|7.
|Ольсен Томас
|1
|0
|8.
|Крогстад Фредрик
|1
|0
|9.
|Драгснес Ветле
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Берг Патрик
|4
|0
|2.
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|3.
|Линдаль Аксель
|2
|0
|4.
|Мо Бреде
|1
|0
|5.
|Лоде Мариус
|1
|0
|6.
|Фет Сондре
|1
|0
|7.
|Сёрли Сондре
|1
|0
|8.
|Конгсро Вегар
|1
|0
|9.
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|10.
|Бьоркан Фредерик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лиллестрём
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|Будё-Глимт
|25% (7)
|10.71% (3)
|21.43% (6)
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|17.86% (5)
Предыдущие игры
Лиллестрём Последние 20 матчей: +12 =4 -4Саннефьёрд 1:1 Лиллестрём Скейд 1:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Сарпсборг-08 Фуннефосс/Вормсунн 0:4 Лиллестрём
Стабек 2:3 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Мольде Волеренга 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Мьёндален Бранн 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Русенборг Тромсё 1:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Хёугесунн Лиллестрём 5:0 Хам-Кам Кристиансунд 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 1:0 Одд Лиллестрём 1:3 Викинг Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Стабек 0:1 Лиллестрём Мьёндален 2:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 2:3 Лиллестрём
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +10 =4 -6Будё-Глимт 2:0 Приштина Приштина 2:1 Будё-Глимт Юнкерен 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Валюр
Рана 1:4 Будё-Глимт Валюр 0:3 Будё-Глимт Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Будё-Глимт 2:2 Викинг Саннефьёрд 1:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:1 Стабек Будё-Глимт 0:2 Мольде Волеренга 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 7:2 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Одд 1:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Хёугесунн Бранн 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:2 Русенборг
Последние игры между собой
Лиллестрём: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Будё-Глимт: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Будё-Глимт 3:1 Лиллестрём Типпелиген Будё-Глимт 1:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:1 Лиллестрём Товарищеские матчи Будё-Глимт 0:3 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 3:0 Будё-Глимт Типпелиген Лиллестрём 4:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:4 Будё-Глимт Кубок НМ Лиллестрём 2:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 3:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:0 Заявка
|16
|11
|3
|2
|41 - 17
|36
|2.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|29 - 15
|26
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|4.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|21 - 17
|26
|5.
|Русенборг
|1:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 19
|25
|6.
|Хёугесунн
|1:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 18
|23
|7.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|25 - 20
|22
|8.
|Викинг
|0:2 Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 31
|21
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|10.
|Одд
|1:1 Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|11.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 24
|19
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 22
|17
|13.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 26
|14
|14.
|Стабек
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|20 - 34
|12
|15.
|Мьёндален
|0:1 Заявка
|15
|2
|6
|7
|17 - 19
|12
|16.
|Бранн
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:0 Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 9
|21
|2.
|Хёугесунн
|1:1 Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|4.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|5.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|6.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|7.
|Викинг
|0:2 Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Русенборг
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|9.
|Одд
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|11.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|13 - 9
|10
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|13.
|Стабек
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|14.
|Мьёндален
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 10
|6
|15.
|Бранн
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|16.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|2.
|Русенборг
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|3.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|4.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|5.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|6.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|7.
|Саннефьёрд
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 12
|9
|8.
|Одд
|1:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|9.
|Викинг
|0:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 19
|7
|10.
|Кристиансунд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|11.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|12.
|Мьёндален
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|13.
|Стабек
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 21
|5
|14.
|Хёугесунн
|1:1 Заявка
|8
|0
|4
|4
|7 - 14
|4
|15.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 19
|2
|16.
|Бранн
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 16
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|18
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|13
|2
|1
|3.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|4.
|Викинг
|Бериша Ветон
|10
|2
|3
|5.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|8
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|2.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|3.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|3
|1
|4.
|Сарпсборг-08
|Томассен Йоахим
|4
|0
|5.
|Одд
|Бакенга Мушага
|4
|0