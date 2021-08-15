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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Лиллестрём
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Будё-Глимт
0'
11' Желтая карточка
Лоде Мариус
40'
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
24
Петтерссон
Том
25
Эд
Эскил
8
Мэтью
Ифиний
6
Кайринен
Каан
5
Драгснес
Ветле
11
Свендсен
Тобиас
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
2
Лоде
Мариус
5
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
10
Ветлесен
Уго
20
Ботхейм
Эрик
9
Сольбаккен
Ола
Лиллестрём
3-4-2-1
Будё-Глимт
4-3-3

Ход матча

11'
 
Лоде Мариус

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ольсен Томас 13 (2) 0.87
2. Рангер Ларс 2 0.13
3. Осен Йермунд 1 0.07
4. Кайринен Каан 1 0.07
5. Мэтью Ифиний 1 0.07
6. Огбу Иго 1 0.07
7. Хелланн Поль-Андре 1 0.07
8. Браут-Брюнес Джонатан 1 0.07
9. Густавссон Даниэль 0 0
10. Эриксен Кент Хавард 0 0
11. Крогстад Фредрик 0 0
12. Эд Эскил 0 0
Будё-Глимт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ботхейм Эрик 8 0.53
2. Салтнес Ульрик 4 0.27
3. Сёрли Сондре 3 0.2
4. Сольбаккен Ола 3 0.2
5. Берг Патрик 3 (1) 0.2
6. Фет Сондре 2 0.13
7. Нордас Лассе 2 0.13
8. Ветлесен Уго 1 0.07
9. Хейбротен Мариус 1 0.07
10. Линдаль Аксель 1 0.07
11. Сампстед Альфонс 0 0
12. Бьоркан Фредерик 0 0
13. Конрадсен Мортен 0 0

Карточки

Лиллестрём
# Игрок      
1. Рангер Ларс 6 0
2. Огбу Иго 3 0
3. Хелланн Поль-Андре 2 0
4. Гарнас Эспен 2 0
5. Мэтью Ифиний 2 0
6. Эд Эскил 2 0
7. Ольсен Томас 1 0
8. Крогстад Фредрик 1 0
9. Драгснес Ветле 1 0
Будё-Глимт
# Игрок      
1. Берг Патрик 4 0
2. Салтнес Ульрик 2 0
3. Линдаль Аксель 2 0
4. Мо Бреде 1 0
5. Лоде Мариус 1 0
6. Фет Сондре 1 0
7. Сёрли Сондре 1 0
8. Конгсро Вегар 1 0
9. Ботхейм Эрик 1 0
10. Бьоркан Фредерик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лиллестрём 14.29% (3) 9.52% (2) 14.29% (3) 19.05% (4) 23.81% (5) 19.05% (4)
 Будё-Глимт 25% (7) 10.71% (3) 21.43% (6) 10.71% (3) 14.29% (4) 17.86% (5)

Предыдущие игры

Лиллестрём Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Саннефьёрд 1:1 Лиллестрём Скейд 1:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Сарпсборг-08 Фуннефосс/Вормсунн 0:4 Лиллестрём
Стабек 2:3 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Мольде Волеренга 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Мьёндален Бранн 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Русенборг Тромсё 1:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Хёугесунн Лиллестрём 5:0 Хам-Кам Кристиансунд 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 1:0 Одд Лиллестрём 1:3 Викинг Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Стабек 0:1 Лиллестрём Мьёндален 2:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 2:3 Лиллестрём
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Будё-Глимт 2:0 Приштина Приштина 2:1 Будё-Глимт Юнкерен 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Валюр
Рана 1:4 Будё-Глимт Валюр 0:3 Будё-Глимт Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Будё-Глимт 2:2 Викинг Саннефьёрд 1:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:1 Стабек Будё-Глимт 0:2 Мольде Волеренга 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 7:2 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Одд 1:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Хёугесунн Бранн 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:2 Русенборг

Последние игры между собой

Лиллестрём: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Будё-Глимт: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Лиллестрём 1:4 Будё-Глимт Товарищеские матчи Лиллестрём 0:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт Типпелиген
Будё-Глимт 3:1 Лиллестрём Типпелиген Будё-Глимт 1:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:1 Лиллестрём Товарищеские матчи Будё-Глимт 0:3 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 3:0 Будё-Глимт Типпелиген Лиллестрём 4:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:4 Будё-Глимт Кубок НМ Лиллестрём 2:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 3:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 Заявка 16 11 3 2 41 - 17 36
2. Будё-Глимт 0:0 Заявка 15 7 5 3 29 - 15 26
3. Кристиансунд Заявка 15 8 2 5 20 - 16 26
4. Лиллестрём 0:0 Заявка 15 7 5 3 21 - 17 26
5. Русенборг 1:0 Заявка 15 7 4 4 27 - 19 25
6. Хёугесунн 1:1 Заявка 15 6 5 4 23 - 18 23
7. Волеренга 0:0 Заявка 15 5 7 3 25 - 20 22
8. Викинг 0:2 Заявка 15 6 3 6 27 - 31 21
9. Саннефьёрд Заявка 14 6 2 6 19 - 22 20
10. Одд 1:1 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
11. Стрёмсгодсет Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
12. Сарпсборг-08 Заявка 16 4 5 7 13 - 22 17
13. Тромсё 0:0 Заявка 15 3 5 7 15 - 26 14
14. Стабек Заявка 15 3 3 9 20 - 34 12
15. Мьёндален 0:1 Заявка 15 2 6 7 17 - 19 12
16. Бранн Заявка 14 1 4 9 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2. Хёугесунн 1:1 Заявка 7 6 1 0 16 - 4 19
3. Кристиансунд Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
4. Будё-Глимт 0:0 Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
5. Стрёмсгодсет Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
6. Лиллестрём 0:0 Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
7. Викинг 0:2 Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
8. Русенборг 1:0 Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
9. Одд 1:1 Заявка 7 3 3 1 13 - 9 12
10. Саннефьёрд Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
11. Волеренга 0:0 Заявка 7 2 4 1 13 - 9 10
12. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
13. Стабек Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
14. Мьёндален 0:1 Заявка 8 1 3 4 9 - 10 6
15. Бранн Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
16. Тромсё 0:0 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
2. Русенборг 1:0 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
3. Волеренга 0:0 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
4. Тромсё 0:0 Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
5. Будё-Глимт 0:0 Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
6. Лиллестрём 0:0 Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
7. Саннефьёрд Заявка 6 3 0 3 9 - 12 9
8. Одд 1:1 Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
9. Викинг 0:2 Заявка 7 2 1 4 11 - 19 7
10. Кристиансунд Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
11. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
12. Мьёндален 0:1 Заявка 7 1 3 3 8 - 9 6
13. Стабек Заявка 8 1 2 5 11 - 21 5
14. Хёугесунн 1:1 Заявка 8 0 4 4 7 - 14 4
15. Стрёмсгодсет Заявка 8 0 2 6 5 - 19 2
16. Бранн Заявка 7 0 1 6 5 - 16 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 18 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 13 2 1
3. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
4. Викинг Бериша Ветон 10 2 3
5. Русенборг Захариассен Кристоффер 8 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
2. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
3. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 3 1
4. Сарпсборг-08 Томассен Йоахим 4 0
5. Одд Бакенга Мушага 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    11'
    Лоде Мариус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Будё-Глимт
2.65
3.70
2.56
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лиллестрём 0:0 Будё-Глимт онлайн




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