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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Лиллестрём
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 4500
Будё-Глимт
0'
11' Желтая карточка
Лоде Мариус
0:0
58' Не забитый пенальти
Берг Патрик
0:1
78' Гол
Ботхейм Эрик
90'+8
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
24
Петтерссон
Том
25
Эд
Эскил
8
Мэтью
Ифиний
6
Кайринен
Каан
5
Драгснес
Ветле
11
Свендсен
Тобиас
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
2
Лоде
Мариус
5
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
10
Ветлесен
Уго
20
Ботхейм
Эрик
9
Сольбаккен
Ола
Лиллестрём
3-4-2-1
Будё-Глимт
4-3-3

Ход матча

11'
 
Лоде Мариус
58'
0:0
Берг Патрик
63'
 
Хейбротен Мариус
Бьоркан Фредерик
66'
Браут-Брюнес Джонатан
Свендсен Тобиас
 
78'
0:1
Ботхейм Эрик
83'
Густавссон Даниэль
Эд Эскил
 
87'
 
Конрадсен Мортен
Ветлесен Уго
87'
 
Нордас Лассе
Ботхейм Эрик
90'
Сольбаккен Ола
Драгснес Ветле
 
90'
Magnus Knudsen
Joel Mvuka
 
90'
Крогстад Фредрик
Петтерссон Том
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ольсен Томас 13 (2) 0.87
2. Рангер Ларс 2 0.13
3. Осен Йермунд 1 0.07
4. Кайринен Каан 1 0.07
5. Мэтью Ифиний 1 0.07
6. Огбу Иго 1 0.07
7. Хелланн Поль-Андре 1 0.07
8. Браут-Брюнес Джонатан 1 0.07
9. Густавссон Даниэль 0 0
10. Эриксен Кент Хавард 0 0
11. Крогстад Фредрик 0 0
12. Эд Эскил 0 0
Будё-Глимт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ботхейм Эрик 9 0.6
2. Салтнес Ульрик 4 0.27
3. Сёрли Сондре 3 0.2
4. Сольбаккен Ола 3 0.2
5. Берг Патрик 3 (1) 0.2
6. Фет Сондре 2 0.13
7. Нордас Лассе 2 0.13
8. Ветлесен Уго 1 0.07
9. Хейбротен Мариус 1 0.07
10. Линдаль Аксель 1 0.07
11. Сампстед Альфонс 0 0
12. Бьоркан Фредерик 0 0
13. Конрадсен Мортен 0 0

Карточки

Лиллестрём
# Игрок      
1. Рангер Ларс 6 0
2. Огбу Иго 3 0
3. Хелланн Поль-Андре 2 0
4. Гарнас Эспен 2 0
5. Мэтью Ифиний 2 0
6. Эд Эскил 2 0
7. Ольсен Томас 1 0
8. Крогстад Фредрик 1 0
9. Драгснес Ветле 1 0
Будё-Глимт
# Игрок      
1. Берг Патрик 4 0
2. Салтнес Ульрик 2 0
3. Линдаль Аксель 2 0
4. Мо Бреде 1 0
5. Лоде Мариус 1 0
6. Фет Сондре 1 0
7. Сёрли Сондре 1 0
8. Конгсро Вегар 1 0
9. Ботхейм Эрик 1 0
10. Бьоркан Фредерик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лиллестрём 14.29% (3) 9.52% (2) 14.29% (3) 19.05% (4) 23.81% (5) 19.05% (4)
 Будё-Глимт 24.14% (7) 10.34% (3) 20.69% (6) 10.34% (3) 13.79% (4) 20.69% (6)

Предыдущие игры

Лиллестрём Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Саннефьёрд 1:1 Лиллестрём Скейд 1:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Сарпсборг-08 Фуннефосс/Вормсунн 0:4 Лиллестрём
Стабек 2:3 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Мольде Волеренга 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Мьёндален Бранн 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Русенборг Тромсё 1:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Хёугесунн Лиллестрём 5:0 Хам-Кам Кристиансунд 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 1:0 Одд Лиллестрём 1:3 Викинг Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Стабек 0:1 Лиллестрём Мьёндален 2:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 2:3 Лиллестрём
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Будё-Глимт 2:0 Приштина Приштина 2:1 Будё-Глимт Юнкерен 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Валюр
Рана 1:4 Будё-Глимт Валюр 0:3 Будё-Глимт Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Будё-Глимт 2:2 Викинг Саннефьёрд 1:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:1 Стабек Будё-Глимт 0:2 Мольде Волеренга 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 7:2 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Одд 1:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Хёугесунн Бранн 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:2 Русенборг

Последние игры между собой

Лиллестрём: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Будё-Глимт: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Лиллестрём 1:4 Будё-Глимт Товарищеские матчи Лиллестрём 0:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт Типпелиген
Будё-Глимт 3:1 Лиллестрём Типпелиген Будё-Глимт 1:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:1 Лиллестрём Товарищеские матчи Будё-Глимт 0:3 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 3:0 Будё-Глимт Типпелиген Лиллестрём 4:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:4 Будё-Глимт Кубок НМ Лиллестрём 2:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 3:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 16 10 3 3 41 - 20 33
2. Будё-Глимт Заявка 15 8 4 3 30 - 15 28
3. Кристиансунд Заявка 15 8 2 5 20 - 16 26
4. Лиллестрём Заявка 15 7 4 4 21 - 18 25
5. Русенборг Заявка 15 7 4 4 28 - 20 25
6. Викинг Заявка 15 7 3 5 30 - 31 24
7. Одд Заявка 15 6 4 5 24 - 26 22
8. Хёугесунн Заявка 15 6 4 5 24 - 21 22
9. Волеренга Заявка 15 5 7 3 26 - 21 22
10. Саннефьёрд 0:0 Заявка 15 6 3 6 19 - 22 21
11. Стрёмсгодсет Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
12. Сарпсборг-08 Заявка 16 4 5 7 13 - 22 17
13. Тромсё Заявка 15 3 5 7 16 - 27 14
14. Стабек Заявка 15 3 3 9 20 - 34 12
15. Мьёндален Заявка 15 2 6 7 18 - 20 12
16. Бранн 0:0 Заявка 15 1 5 9 13 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2. Хёугесунн Заявка 7 6 1 0 16 - 4 19
3. Кристиансунд Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
4. Викинг Заявка 8 5 2 1 19 - 12 17
5. Будё-Глимт Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
6. Стрёмсгодсет Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
7. Лиллестрём Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
8. Одд Заявка 7 4 2 1 16 - 10 14
9. Русенборг Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
10. Саннефьёрд 0:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
11. Волеренга Заявка 7 2 4 1 13 - 9 10
12. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
13. Стабек Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
14. Бранн 0:0 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
15. Мьёндален Заявка 8 1 3 4 10 - 11 6
16. Тромсё Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волеренга Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
2. Мольде Заявка 8 3 3 2 14 - 11 12
3. Русенборг Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
4. Будё-Глимт Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
5. Тромсё Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
6. Саннефьёрд 0:0 Заявка 7 3 1 3 9 - 12 10
7. Лиллестрём Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
8. Одд Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
9. Викинг Заявка 7 2 1 4 11 - 19 7
10. Кристиансунд Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
11. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
12. Мьёндален Заявка 7 1 3 3 8 - 9 6
13. Стабек Заявка 8 1 2 5 11 - 21 5
14. Хёугесунн Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
15. Стрёмсгодсет Заявка 8 0 2 6 5 - 19 2
16. Бранн 0:0 Заявка 7 0 1 6 5 - 16 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 18 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 13 2 1
3. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
4. Викинг Бериша Ветон 10 2 3
5. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
2. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
3. Хёугесунн Педерсен Торе 5 0
4. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 3 1
5. Мьёндален Осмундсен Стиан 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    11'
    Лоде Мариус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лиллестрём 0:1 Будё-Глимт онлайн




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