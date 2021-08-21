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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Стабек
1:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Мьёндален
0'
1:0
2' Гол
Хансен Корнелиус
17'
12
Сандберг
Маркус
15
Оттесен
Стурла
4
Вангберг
Симен
3
Аманква
Яу
27
Пигнатель-Енссен
Николас
10
Сольбаккен
Маркус
24
Костадинов
Калоян
16
Martin
Hoeyland
32
Нуса
Антонио
9
Киркеволд
Пол
11
Хансен
Корнелиус
1
Макани
Соша
2
Эриксен
Сивер
Скаар
12
Накким
Маркус
23
Юхансен
Сондре
3
Вальстад
Николас
31
Спорронг
Альбин
24
Свеен
Оле
20
Тум
Исаак
8
Брустад
Фредрик
14
Эриксен
Кент
Хавард
17
Овенстад
Мартин
Стабек
4-3-3
Мьёндален
4-3-3

Ход матча

2'
Хансен Корнелиус
(Костадинов Калоян)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эдвардсен Оливер 6 0.38
2. Вангберг Симен 3 0.19
3. Нуса Антонио 3 0.19
4. Хансен Корнелиус 2 0.13
5. Геэльмуйден Херман 2 0.13
6. Скютте Саммю 2 (1) 0.13
7. Аманква Яу 1 0.06
8. Киносита Косуке 1 0.06
9. Martin Hoeyland 1 0.06
10. Шала Херолинд 0 0
11. Оттесен Стурла 0 0
12. Луманза Тортоль 0 0
13. Киркеволд Пол 0 0
14. Сабастин Уче 0 0
Мьёндален
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Овенстад Мартин 3 0.19
2. Стокке Беньямин 3 (1) 0.19
3. Накким Маркус 2 0.13
4. Вальстад Николас 2 0.13
5. Ларсен Ларс Олден 1 0.06
6. Брохман Тонни 1 0.06
7. Брустад Фредрик 1 0.06
8. Свеен Оле 1 0.06
9. Эриксен Кент Хавард 1 0.06
10. Юхансен Сондре 1 0.06
11. Ибрагим Шуайбу 1 0.06
12. Эриксен Сивер Скаар 1 0.06
13. Сольберг Йоаким 0 0
14. Гёусетх Кристиан 0 0
15. Себулонсен Себастьян 0 0

Карточки

Стабек
# Игрок      
1. Оттесен Стурла 4 0
2. Скютте Саммю 3 0
3. Сандберг Маркус 1 1
4. Матс Солхеим 2 0
5. Шала Херолинд 2 0
6. Вернерссон Виктор 2 0
7. Геэльмуйден Херман 2 0
8. Мое Еппе 2 0
9. Вангберг Симен 1 0
10. Аманква Яу 1 0
11. Киносита Косуке 1 0
12. Хобленко Алексей 1 0
13. Пигнатель-Енссен Николас 1 0
14. Хансен Корнелиус 1 0
15. Сабастин Уче 1 0
Мьёндален
# Игрок      
1. Осмундсен Стиан 4 0
2. Накким Маркус 3 0
3. Сольберг Йоаким 2 0
4. Вальстад Николас 2 0
5. Селл Вильям 2 0
6. Тум Исаак 2 0
7. Себулонсен Себастьян 2 0
8. Эриксен Сивер Скаар 2 0
9. Брохман Тонни 1 0
10. Стокке Беньямин 1 0
11. Свеен Оле 1 0
12. Юхансен Сондре 1 0
13. Ларсен Ларс Олден 1 0
14. Спорронг Альбин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стабек 15% (3) 15% (3) 15% (3) 15% (3) 20% (4) 20% (4)
 Мьёндален 11.11% (2) 11.11% (2) 5.56% (1) 22.22% (4) 16.67% (3) 33.33% (6)

Предыдущие игры

Стабек Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Кристиансунд 5:1 Стабек Стабек 3:1 Сарпсборг-08 Улленсакер-Киса 0:1 Стабек Мьёндален 1:2 Стабек
Фолло 0:1 Стабек Стабек 2:3 Лиллестрём Стрёмсгодсет 2:1 Стабек Стабек 0:2 Саннефьёрд Викинг 3:3 Стабек Будё-Глимт 4:1 Стабек Стабек 0:2 Волеренга Мольде 2:1 Стабек Стабек 0:3 Тромсё Скейд 2:4 Стабек Русенборг 4:2 Стабек Стабек 2:0 Бранн Хёугесунн 0:0 Стабек Стабек 2:2 Одд Стабек 0:1 Лиллестрём Стабек 2:1 Хам-Кам
Мьёндален Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Мьёндален 1:2 Русенборг Мьёндален 2:3 Тромсё Нутодден 0:3 Мьёндален Мьёндален 1:2 Стабек
Оссиден 0:3 Мьёндален Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Бранн 1:1 Мьёндален Мьёндален 3:0 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:2 Одд Кристиансунд 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мьёндален 3:1 Улленсакер-Киса Мьёндален 0:0 Мольде Викинг 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Волеренга Саннефьёрд 0:3 Мьёндален Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 Мьёндален 2:1 Лиллестрём

Последние игры между собой

Стабек: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 3
Мьёндален: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 8
Мьёндален 1:2 Стабек Типпелиген Мьёндален 0:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:0 Мьёндален Типпелиген Стабек 4:2 Мьёндален Типпелиген
Мьёндален 1:0 Стабек Типпелиген Мьёндален 0:1 Стабек Товарищеские матчи Мьёндален 2:0 Стабек Кубок Мьёндален 0:3 Стабек Товарищеские матчи Мьёндален 1:0 Стабек Товарищеские матчи Мьёндален 1:4 Стабек Типпелиген Стабек 1:0 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 2:2 Стабек Товарищеские матчи Мьёндален 2:2 Стабек Товарищеские матчи Мьёндален 1:1 Стабек Первый дивизион Стабек 2:0 Мьёндален Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 16 10 3 3 41 - 20 33
2. Будё-Глимт Заявка 15 8 4 3 30 - 15 28
3. Кристиансунд Заявка 15 8 2 5 20 - 16 26
4. Лиллестрём Заявка 15 7 4 4 21 - 18 25
5. Русенборг Заявка 15 7 4 4 28 - 20 25
6. Викинг Заявка 15 7 3 5 30 - 31 24
7. Одд Заявка 15 6 4 5 24 - 26 22
8. Хёугесунн Заявка 15 6 4 5 24 - 21 22
9. Волеренга Заявка 15 5 7 3 26 - 21 22
10. Саннефьёрд Заявка 15 6 2 7 21 - 25 20
11. Стрёмсгодсет Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
12. Сарпсборг-08 Заявка 16 4 5 7 13 - 22 17
13. Стабек 1:0 Заявка 16 4 3 9 21 - 34 15
14. Тромсё Заявка 15 3 5 7 16 - 27 14
15. Мьёндален 0:1 Заявка 16 2 6 8 18 - 21 12
16. Бранн Заявка 15 2 4 9 16 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2. Хёугесунн Заявка 7 6 1 0 16 - 4 19
3. Кристиансунд Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
4. Викинг Заявка 8 5 2 1 19 - 12 17
5. Будё-Глимт Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
6. Стрёмсгодсет Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
7. Лиллестрём Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
8. Одд Заявка 7 4 2 1 16 - 10 14
9. Русенборг Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
10. Саннефьёрд Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
11. Волеренга Заявка 7 2 4 1 13 - 9 10
12. Стабек 1:0 Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
13. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
14. Бранн Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
15. Мьёндален 0:1 Заявка 8 1 3 4 10 - 11 6
16. Тромсё Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волеренга Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
2. Мольде Заявка 8 3 3 2 14 - 11 12
3. Русенборг Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
4. Будё-Глимт Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
5. Тромсё Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
6. Лиллестрём Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
7. Саннефьёрд Заявка 7 3 0 4 11 - 15 9
8. Одд Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
9. Викинг Заявка 7 2 1 4 11 - 19 7
10. Кристиансунд Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
11. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
12. Мьёндален 0:1 Заявка 8 1 3 4 8 - 10 6
13. Стабек 1:0 Заявка 8 1 2 5 11 - 21 5
14. Хёугесунн Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
15. Стрёмсгодсет Заявка 8 0 2 6 5 - 19 2
16. Бранн Заявка 7 0 1 6 5 - 16 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 18 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 13 2 1
3. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
4. Викинг Бериша Ветон 10 2 3
5. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
2. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
3. Хёугесунн Педерсен Торе 5 0
4. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 3 1
5. Мьёндален Осмундсен Стиан 4 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Стабек
Ничья
Мьёндален
2.36
4.30
8.20
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