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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Стабек
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 2000
Мьёндален
12
Сандберг
Маркус
15
Оттесен
Стурла
4
Вангберг
Симен
3
Аманква
Яу
27
Пигнатель-Енссен
Николас
10
Сольбаккен
Маркус
24
Костадинов
Калоян
16
Martin
Hoeyland
32
Нуса
Антонио
9
Киркеволд
Пол
11
Хансен
Корнелиус
1
Макани
Соша
2
Эриксен
Сивер
Скаар
12
Накким
Маркус
23
Юхансен
Сондре
3
Вальстад
Николас
31
Спорронг
Альбин
24
Свеен
Оле
20
Тум
Исаак
8
Брустад
Фредрик
14
Эриксен
Кент
Хавард
17
Овенстад
Мартин
Стабек
4-3-3
Мьёндален
4-3-3

Ход матча

2'
Хансен Корнелиус
(Костадинов Калоян)
1:0
46'
 
Стокке Беньямин
Свеен Оле
52'
Геэльмуйден Херман
Нуса Антонио
 
55'
Педерсен Каспер
Аманква Яу
 
67'
 
Ларсен Ларс Олден
Брустад Фредрик
76'
1:1
Ларсен Ларс Олден
(Эриксен Сивер Скаар)
80'
 
Сольберг Йоаким
Овенстад Мартин
80'
 
Осмундсен Стиан
Спорронг Альбин
83'
Болли Матис
Хансен Корнелиус
 
83'
Аземи Фитим
Киркеволд Пол
 
83'
Эдвардсен Оливер
Сольбаккен Маркус
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эдвардсен Оливер 6 0.38
2. Вангберг Симен 3 0.19
3. Нуса Антонио 3 0.19
4. Хансен Корнелиус 2 0.13
5. Геэльмуйден Херман 2 0.13
6. Скютте Саммю 2 (1) 0.13
7. Аманква Яу 1 0.06
8. Киносита Косуке 1 0.06
9. Martin Hoeyland 1 0.06
10. Шала Херолинд 0 0
11. Оттесен Стурла 0 0
12. Луманза Тортоль 0 0
13. Киркеволд Пол 0 0
14. Костадинов Калоян 0 0
15. Сабастин Уче 0 0
Мьёндален
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Овенстад Мартин 3 0.19
2. Стокке Беньямин 3 (1) 0.19
3. Ларсен Ларс Олден 2 0.13
4. Накким Маркус 2 0.13
5. Вальстад Николас 2 0.13
6. Брохман Тонни 1 0.06
7. Брустад Фредрик 1 0.06
8. Эриксен Сивер Скаар 1 0.06
9. Свеен Оле 1 0.06
10. Эриксен Кент Хавард 1 0.06
11. Юхансен Сондре 1 0.06
12. Ибрагим Шуайбу 1 0.06
13. Сольберг Йоаким 0 0
14. Гёусетх Кристиан 0 0
15. Себулонсен Себастьян 0 0

Карточки

Стабек
# Игрок      
1. Оттесен Стурла 4 0
2. Скютте Саммю 3 0
3. Сандберг Маркус 1 1
4. Матс Солхеим 2 0
5. Шала Херолинд 2 0
6. Вернерссон Виктор 2 0
7. Геэльмуйден Херман 2 0
8. Мое Еппе 2 0
9. Вангберг Симен 1 0
10. Аманква Яу 1 0
11. Киносита Косуке 1 0
12. Хобленко Алексей 1 0
13. Пигнатель-Енссен Николас 1 0
14. Хансен Корнелиус 1 0
15. Сабастин Уче 1 0
Мьёндален
# Игрок      
1. Осмундсен Стиан 4 0
2. Накким Маркус 3 0
3. Сольберг Йоаким 2 0
4. Вальстад Николас 2 0
5. Селл Вильям 2 0
6. Тум Исаак 2 0
7. Себулонсен Себастьян 2 0
8. Эриксен Сивер Скаар 2 0
9. Брохман Тонни 1 0
10. Стокке Беньямин 1 0
11. Свеен Оле 1 0
12. Юхансен Сондре 1 0
13. Ларсен Ларс Олден 1 0
14. Спорронг Альбин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стабек 19.05% (4) 14.29% (3) 14.29% (3) 14.29% (3) 19.05% (4) 19.05% (4)
 Мьёндален 10.53% (2) 10.53% (2) 5.26% (1) 21.05% (4) 15.79% (3) 36.84% (7)

Предыдущие игры

Стабек Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Кристиансунд 5:1 Стабек Стабек 3:1 Сарпсборг-08 Улленсакер-Киса 0:1 Стабек Мьёндален 1:2 Стабек
Фолло 0:1 Стабек Стабек 2:3 Лиллестрём Стрёмсгодсет 2:1 Стабек Стабек 0:2 Саннефьёрд Викинг 3:3 Стабек Будё-Глимт 4:1 Стабек Стабек 0:2 Волеренга Мольде 2:1 Стабек Стабек 0:3 Тромсё Скейд 2:4 Стабек Русенборг 4:2 Стабек Стабек 2:0 Бранн Хёугесунн 0:0 Стабек Стабек 2:2 Одд Стабек 0:1 Лиллестрём Стабек 2:1 Хам-Кам
Мьёндален Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Мьёндален 1:2 Русенборг Мьёндален 2:3 Тромсё Нутодден 0:3 Мьёндален Мьёндален 1:2 Стабек
Оссиден 0:3 Мьёндален Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Бранн 1:1 Мьёндален Мьёндален 3:0 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:2 Одд Кристиансунд 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мьёндален 3:1 Улленсакер-Киса Мьёндален 0:0 Мольде Викинг 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Волеренга Саннефьёрд 0:3 Мьёндален Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 Мьёндален 2:1 Лиллестрём

Последние игры между собой

Стабек: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 3
Мьёндален: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 8
Мьёндален 1:2 Стабек Типпелиген Мьёндален 0:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:0 Мьёндален Типпелиген Стабек 4:2 Мьёндален Типпелиген
Мьёндален 1:0 Стабек Типпелиген Мьёндален 0:1 Стабек Товарищеские матчи Мьёндален 2:0 Стабек Кубок Мьёндален 0:3 Стабек Товарищеские матчи Мьёндален 1:0 Стабек Товарищеские матчи Мьёндален 1:4 Стабек Типпелиген Стабек 1:0 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 2:2 Стабек Товарищеские матчи Мьёндален 2:2 Стабек Товарищеские матчи Мьёндален 1:1 Стабек Первый дивизион Стабек 2:0 Мьёндален Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 16 10 3 3 41 - 20 33
2. Будё-Глимт Заявка 15 8 4 3 30 - 15 28
3. Кристиансунд Заявка 15 8 2 5 20 - 16 26
4. Лиллестрём Заявка 15 7 4 4 21 - 18 25
5. Русенборг Заявка 15 7 4 4 28 - 20 25
6. Викинг Заявка 15 7 3 5 30 - 31 24
7. Одд Заявка 15 6 4 5 24 - 26 22
8. Хёугесунн Заявка 15 6 4 5 24 - 21 22
9. Волеренга Заявка 15 5 7 3 26 - 21 22
10. Саннефьёрд Заявка 15 6 2 7 21 - 25 20
11. Стрёмсгодсет 0:1 Заявка 16 5 4 7 21 - 25 19
12. Сарпсборг-08 Заявка 16 4 5 7 13 - 22 17
13. Тромсё Заявка 15 3 5 7 16 - 27 14
14. Стабек Заявка 16 3 4 9 21 - 35 13
15. Мьёндален Заявка 16 2 7 7 19 - 21 13
16. Бранн 1:0 Заявка 16 3 4 9 17 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2. Хёугесунн Заявка 7 6 1 0 16 - 4 19
3. Кристиансунд Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
4. Викинг Заявка 8 5 2 1 19 - 12 17
5. Будё-Глимт Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
6. Стрёмсгодсет 0:1 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
7. Лиллестрём Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
8. Одд Заявка 7 4 2 1 16 - 10 14
9. Русенборг Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
10. Саннефьёрд Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
11. Волеренга Заявка 7 2 4 1 13 - 9 10
12. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
13. Бранн 1:0 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
14. Стабек Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Мьёндален Заявка 8 1 3 4 10 - 11 6
16. Тромсё Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волеренга Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
2. Мольде Заявка 8 3 3 2 14 - 11 12
3. Русенборг Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
4. Будё-Глимт Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
5. Тромсё Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
6. Лиллестрём Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
7. Саннефьёрд Заявка 7 3 0 4 11 - 15 9
8. Одд Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
9. Викинг Заявка 7 2 1 4 11 - 19 7
10. Мьёндален Заявка 8 1 4 3 9 - 10 7
11. Кристиансунд Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
12. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
13. Стабек Заявка 8 1 2 5 11 - 21 5
14. Бранн 1:0 Заявка 8 1 1 6 6 - 16 4
15. Хёугесунн Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
16. Стрёмсгодсет 0:1 Заявка 8 0 2 6 5 - 19 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 18 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 13 2 1
3. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
4. Викинг Бериша Ветон 10 2 3
5. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
2. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
3. Хёугесунн Педерсен Торе 5 0
4. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 3 1
5. Мьёндален Осмундсен Стиан 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Хансен Корнелиус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Стабек 1:1 Мьёндален онлайн




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