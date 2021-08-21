Норвегия: Типпелиген 2021
1:0
2' ГолХансен Корнелиус
1:1
76' ГолЛарсен Ларс Олден
32
Нуса
Антонио
24
Свеен
Оле
20
Тум
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Нуса АнтониоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
84 Браути ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Аземи ФитимНападающий
- Нападающий
-
25 Сабастин УчеНападающий
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Свеен ОлеПолузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vegard Hansen
Ход матча
2'
76'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эдвардсен Оливер
|6
|0.38
|2.
|Вангберг Симен
|3
|0.19
|3.
|Нуса Антонио
|3
|0.19
|4.
|Хансен Корнелиус
|2
|0.13
|5.
|Геэльмуйден Херман
|2
|0.13
|6.
|Скютте Саммю
|2 (1)
|0.13
|7.
|Аманква Яу
|1
|0.06
|8.
|Киносита Косуке
|1
|0.06
|9.
|Martin Hoeyland
|1
|0.06
|10.
|Шала Херолинд
|0
|0
|11.
|Оттесен Стурла
|0
|0
|12.
|Луманза Тортоль
|0
|0
|13.
|Киркеволд Пол
|0
|0
|14.
|Костадинов Калоян
|0
|0
|15.
|Сабастин Уче
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Овенстад Мартин
|3
|0.19
|2.
|Стокке Беньямин
|3 (1)
|0.19
|3.
|Ларсен Ларс Олден
|2
|0.13
|4.
|Накким Маркус
|2
|0.13
|5.
|Вальстад Николас
|2
|0.13
|6.
|Брохман Тонни
|1
|0.06
|7.
|Брустад Фредрик
|1
|0.06
|8.
|Эриксен Сивер Скаар
|1
|0.06
|9.
|Свеен Оле
|1
|0.06
|10.
|Эриксен Кент Хавард
|1
|0.06
|11.
|Юхансен Сондре
|1
|0.06
|12.
|Ибрагим Шуайбу
|1
|0.06
|13.
|Сольберг Йоаким
|0
|0
|14.
|Гёусетх Кристиан
|0
|0
|15.
|Себулонсен Себастьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Оттесен Стурла
|4
|0
|2.
|Скютте Саммю
|3
|0
|3.
|Сандберг Маркус
|1
|1
|4.
|Матс Солхеим
|2
|0
|5.
|Шала Херолинд
|2
|0
|6.
|Вернерссон Виктор
|2
|0
|7.
|Геэльмуйден Херман
|2
|0
|8.
|Мое Еппе
|2
|0
|9.
|Вангберг Симен
|1
|0
|10.
|Аманква Яу
|1
|0
|11.
|Киносита Косуке
|1
|0
|12.
|Хобленко Алексей
|1
|0
|13.
|Пигнатель-Енссен Николас
|1
|0
|14.
|Хансен Корнелиус
|1
|0
|15.
|Сабастин Уче
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Осмундсен Стиан
|4
|0
|2.
|Накким Маркус
|3
|0
|3.
|Сольберг Йоаким
|2
|0
|4.
|Вальстад Николас
|2
|0
|5.
|Селл Вильям
|2
|0
|6.
|Тум Исаак
|2
|0
|7.
|Себулонсен Себастьян
|2
|0
|8.
|Эриксен Сивер Скаар
|2
|0
|9.
|Брохман Тонни
|1
|0
|10.
|Стокке Беньямин
|1
|0
|11.
|Свеен Оле
|1
|0
|12.
|Юхансен Сондре
|1
|0
|13.
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0
|14.
|Спорронг Альбин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стабек
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|Мьёндален
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|36.84% (7)
Предыдущие игры
Стабек Последние 20 матчей: +7 =3 -10Кристиансунд 5:1 Стабек Стабек 3:1 Сарпсборг-08 Улленсакер-Киса 0:1 Стабек Мьёндален 1:2 Стабек
Фолло 0:1 Стабек Стабек 2:3 Лиллестрём Стрёмсгодсет 2:1 Стабек Стабек 0:2 Саннефьёрд Викинг 3:3 Стабек Будё-Глимт 4:1 Стабек Стабек 0:2 Волеренга Мольде 2:1 Стабек Стабек 0:3 Тромсё Скейд 2:4 Стабек Русенборг 4:2 Стабек Стабек 2:0 Бранн Хёугесунн 0:0 Стабек Стабек 2:2 Одд Стабек 0:1 Лиллестрём Стабек 2:1 Хам-Кам
Мьёндален Последние 20 матчей: +6 =7 -7Мьёндален 1:2 Русенборг Мьёндален 2:3 Тромсё Нутодден 0:3 Мьёндален Мьёндален 1:2 Стабек
Оссиден 0:3 Мьёндален Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Бранн 1:1 Мьёндален Мьёндален 3:0 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:2 Одд Кристиансунд 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мьёндален 3:1 Улленсакер-Киса Мьёндален 0:0 Мольде Викинг 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Волеренга Саннефьёрд 0:3 Мьёндален Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 Мьёндален 2:1 Лиллестрём
Последние игры между собой
Стабек: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 3
Мьёндален: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 8
Мьёндален 1:0 Стабек Типпелиген Мьёндален 0:1 Стабек Товарищеские матчи Мьёндален 2:0 Стабек Кубок Мьёндален 0:3 Стабек Товарищеские матчи Мьёндален 1:0 Стабек Товарищеские матчи Мьёндален 1:4 Стабек Типпелиген Стабек 1:0 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 2:2 Стабек Товарищеские матчи Мьёндален 2:2 Стабек Товарищеские матчи Мьёндален 1:1 Стабек Первый дивизион Стабек 2:0 Мьёндален Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|41 - 20
|33
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 15
|28
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|4.
|Лиллестрём
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 18
|25
|5.
|Русенборг
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|28 - 20
|25
|6.
|Викинг
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|30 - 31
|24
|7.
|Одд
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|24 - 26
|22
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|24 - 21
|22
|9.
|Волеренга
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|26 - 21
|22
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 25
|20
|11.
|Стрёмсгодсет
|0:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 25
|19
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 22
|17
|13.
|Тромсё
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Стабек
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 35
|13
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|19 - 21
|13
|16.
|Бранн
|1:0 Заявка
|16
|3
|4
|9
|17 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 9
|21
|2.
|Хёугесунн
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|4.
|Викинг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 12
|17
|5.
|Будё-Глимт
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|6.
|Стрёмсгодсет
|0:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|7.
|Лиллестрём
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|8.
|Одд
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 10
|14
|9.
|Русенборг
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|11.
|Волеренга
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|13 - 9
|10
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|13.
|Бранн
|1:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|14.
|Стабек
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 11
|6
|16.
|Тромсё
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волеренга
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|2.
|Мольде
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|3.
|Русенборг
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|4.
|Будё-Глимт
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|5.
|Тромсё
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|7.
|Саннефьёрд
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 15
|9
|8.
|Одд
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|9.
|Викинг
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 19
|7
|10.
|Мьёндален
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 10
|7
|11.
|Кристиансунд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|13.
|Стабек
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 21
|5
|14.
|Бранн
|1:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 16
|4
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|16.
|Стрёмсгодсет
|0:1 Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 19
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|18
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|13
|2
|1
|3.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|4.
|Викинг
|Бериша Ветон
|10
|2
|3
|5.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|2.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|3.
|Хёугесунн
|Педерсен Торе
|5
|0
|4.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|3
|1
|5.
|Мьёндален
|Осмундсен Стиан
|4
|0