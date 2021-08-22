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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Будё-Глимт
0:0
Перерыв

Стадион:
Кристиансунд
0'
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
4
Хейбротен
Мариус
2
Лоде
Мариус
5
Бьоркан
Фредерик
23
Хаген
Элиас
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
9
Сольбаккен
Ола
20
Ботхейм
Эрик
32
Joel
Mvuka
1
Макдермот
Шон
2
Нилсен
Снорре
19
Коли
Алиу
5
Ульвестад
Дан
Петер
3
Осбак
Кристоффер
6
Хопмарк
Андреас
21
Диоп
Амиду
8
Картум
Сандер
Эрик
13
Бюэ
Бендик
11
Мава
Мозес
9
Муколли
Агон
Будё-Глимт
4-3-3
Кристиансунд
4-3-3

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ботхейм Эрик 9 0.56
2. Салтнес Ульрик 4 0.25
3. Сёрли Сондре 3 0.19
4. Сольбаккен Ола 3 0.19
5. Берг Патрик 3 (1) 0.19
6. Фет Сондре 2 0.13
7. Нордас Лассе 2 0.13
8. Ветлесен Уго 1 0.06
9. Хейбротен Мариус 1 0.06
10. Линдаль Аксель 1 0.06
11. Сампстед Альфонс 0 0
12. Бьоркан Фредерик 0 0
13. Конрадсен Мортен 0 0
Кристиансунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бюэ Бендик 4 (1) 0.25
2. Картум Сандер Эрик 3 0.19
3. Муколли Агон 3 0.19
4. Нилсен Снорре 3 0.19
5. Ертсен Торгиль 2 0.13
6. Хопмарк Андреас 1 0.06
7. Осбак Кристоффер 1 0.06
8. Ульвестад Дан Петер 1 0.06
9. Сивертсен Оскар 1 0.06
10. Аскар Армин 0 0
11. Каллудра Лиридон 0 0
12. Кастрати Фламур 0 0
13. Скарсем Олаус 0 0
14. Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 0

Карточки

Будё-Глимт
# Игрок      
1. Берг Патрик 4 0
2. Салтнес Ульрик 2 0
3. Линдаль Аксель 2 0
4. Мо Бреде 1 0
5. Лоде Мариус 1 0
6. Фет Сондре 1 0
7. Сёрли Сондре 1 0
8. Конгсро Вегар 1 0
9. Ботхейм Эрик 1 0
10. Бьоркан Фредерик 1 0
Кристиансунд
# Игрок      
1. Картум Сандер Эрик 3 0
2. Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 0
3. Кастрати Фламур 2 0
4. Ертсен Торгиль 2 0
5. Ульвестад Пол Эрик 2 0
6. Скарсем Олаус 2 0
7. Нилсен Снорре 2 0
8. Мумбанья Фарис 2 0
9. Каллудра Лиридон 1 0
10. Ульвестад Дан Петер 1 0
11. Хопмарк Андреас 1 0
12. Осбак Кристоффер 1 0
13. Сивертсен Эрленд 1 0
14. Диоп Амиду 1 0
15. Сормо Бент 1 0
16. Исаксен Йеспер 1 0
17. Муколли Агон 1 0
18. Аскар Армин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Будё-Глимт 24.14% (7) 10.34% (3) 20.69% (6) 10.34% (3) 13.79% (4) 20.69% (6)
 Кристиансунд 0 5.26% (1) 26.32% (5) 26.32% (5) 10.53% (2) 31.58% (6)

Предыдущие игры

Будё-Глимт Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Жальгирис 2:2 Будё-Глимт Лиллестрём 0:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Приштина Приштина 2:1 Будё-Глимт
Юнкерен 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Валюр Рана 1:4 Будё-Глимт Валюр 0:3 Будё-Глимт Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Будё-Глимт 2:2 Викинг Саннефьёрд 1:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:1 Стабек Будё-Глимт 0:2 Мольде Волеренга 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 7:2 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Одд 1:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Хёугесунн
Кристиансунд Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Кристиансунд 5:1 Стабек Викинг 3:2 Кристиансунд Тиллербьен 1:5 Кристиансунд Волда 2:4 Кристиансунд
Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд Русенборг 1:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Бранн Тромсё 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:1 Мьёндален Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Одд Кристиансунд 1:0 Лиллестрём Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Стрёмсгодсет Волеренга 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 0:2 Будё-Глимт Мольде 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:4 Олесунн Русенборг 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Мольде

Последние игры между собой

Будё-Глимт: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 0
Кристиансунд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 8
Кристиансунд 0:2 Будё-Глимт Типпелиген Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Типпелиген Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Типпелиген
Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:1 Будё-Глимт Типпелиген Кристиансунд 0:2 Будё-Глимт Первый дивизион Будё-Глимт 2:0 Кристиансунд Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 16 10 3 3 41 - 20 33
2. Будё-Глимт 0:0 Заявка 16 8 5 3 30 - 15 29
3. Лиллестрём 2:0 Заявка 16 8 4 4 23 - 18 28
4. Кристиансунд 0:0 Заявка 16 8 3 5 20 - 16 27
5. Русенборг Заявка 15 7 4 4 28 - 20 25
6. Волеренга 1:0 Заявка 16 6 7 3 27 - 21 25
7. Викинг 0:1 Заявка 16 7 3 6 30 - 32 24
8. Одд Заявка 15 6 4 5 24 - 26 22
9. Хёугесунн 0:2 Заявка 16 6 4 6 24 - 23 22
10. Стрёмсгодсет Заявка 16 6 4 6 24 - 25 22
11. Саннефьёрд 1:1 Заявка 16 6 3 7 22 - 26 21
12. Сарпсборг-08 Заявка 16 4 5 7 13 - 22 17
13. Тромсё 1:1 Заявка 16 3 6 7 17 - 28 15
14. Стабек Заявка 16 3 4 9 21 - 35 13
15. Мьёндален Заявка 16 2 7 7 19 - 21 13
16. Бранн Заявка 16 2 4 10 17 - 32 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2. Стрёмсгодсет Заявка 8 6 2 0 19 - 6 20
3. Хёугесунн 0:2 Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
4. Кристиансунд 0:0 Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
5. Будё-Глимт 0:0 Заявка 9 5 3 1 22 - 9 18
6. Викинг 0:1 Заявка 8 5 2 1 19 - 12 17
7. Лиллестрём 2:0 Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
8. Одд Заявка 7 4 2 1 16 - 10 14
9. Русенборг Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
10. Волеренга 1:0 Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
11. Саннефьёрд 1:1 Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
12. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
13. Бранн Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
14. Стабек Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Мьёндален Заявка 8 1 3 4 10 - 11 6
16. Тромсё 1:1 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волеренга 1:0 Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
2. Мольде Заявка 8 3 3 2 14 - 11 12
3. Лиллестрём 2:0 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
4. Русенборг Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
5. Тромсё 1:1 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
6. Будё-Глимт 0:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
7. Саннефьёрд 1:1 Заявка 7 3 0 4 11 - 15 9
8. Кристиансунд 0:0 Заявка 8 2 2 4 5 - 10 8
9. Одд Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
10. Викинг 0:1 Заявка 8 2 1 5 11 - 20 7
11. Мьёндален Заявка 8 1 4 3 9 - 10 7
12. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
13. Стабек Заявка 8 1 2 5 11 - 21 5
14. Хёугесунн 0:2 Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
15. Стрёмсгодсет Заявка 8 0 2 6 5 - 19 2
16. Бранн Заявка 8 0 1 7 6 - 19 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 18 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 13 2 1
3. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
4. Викинг Бериша Ветон 10 2 3
5. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
2. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
3. Хёугесунн Педерсен Торе 5 0
4. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 3 1
5. Мьёндален Осмундсен Стиан 4 0
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Кристиансунд
1.41
5.30
7.30
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