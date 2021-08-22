Норвегия: Типпелиген 2021
Будё-Глимт
0:0
Перерыв
Стадион: Аспмира Стадион
Кристиансунд
23
Хаген
Элиас
20
Ботхейм
Эрик
32
Joel
Mvuka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
-
32 Joel MvukaНападающий
- Запасные игроки
-
30 Смитс ДжошуаВратарь
- Защитник
-
26 Квиле СигурЗащитник
- Полузащитник
-
22 Моберг ВегарПолузащитник
-
10 Ветлесен УгоНападающий
-
24 Нордас ЛассеНападающий
-
28 Жозе ВиторНападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикНападающий
-
11 Мава МозесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ботхейм Эрик
|9
|0.56
|2.
|Салтнес Ульрик
|4
|0.25
|3.
|Сёрли Сондре
|3
|0.19
|4.
|Сольбаккен Ола
|3
|0.19
|5.
|Берг Патрик
|3 (1)
|0.19
|6.
|Фет Сондре
|2
|0.13
|7.
|Нордас Лассе
|2
|0.13
|8.
|Ветлесен Уго
|1
|0.06
|9.
|Хейбротен Мариус
|1
|0.06
|10.
|Линдаль Аксель
|1
|0.06
|11.
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|12.
|Бьоркан Фредерик
|0
|0
|13.
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бюэ Бендик
|4 (1)
|0.25
|2.
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.19
|3.
|Муколли Агон
|3
|0.19
|4.
|Нилсен Снорре
|3
|0.19
|5.
|Ертсен Торгиль
|2
|0.13
|6.
|Хопмарк Андреас
|1
|0.06
|7.
|Осбак Кристоффер
|1
|0.06
|8.
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.06
|9.
|Сивертсен Оскар
|1
|0.06
|10.
|Аскар Армин
|0
|0
|11.
|Каллудра Лиридон
|0
|0
|12.
|Кастрати Фламур
|0
|0
|13.
|Скарсем Олаус
|0
|0
|14.
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Берг Патрик
|4
|0
|2.
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|3.
|Линдаль Аксель
|2
|0
|4.
|Мо Бреде
|1
|0
|5.
|Лоде Мариус
|1
|0
|6.
|Фет Сондре
|1
|0
|7.
|Сёрли Сондре
|1
|0
|8.
|Конгсро Вегар
|1
|0
|9.
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|10.
|Бьоркан Фредерик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|2.
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|3
|0
|3.
|Кастрати Фламур
|2
|0
|4.
|Ертсен Торгиль
|2
|0
|5.
|Ульвестад Пол Эрик
|2
|0
|6.
|Скарсем Олаус
|2
|0
|7.
|Нилсен Снорре
|2
|0
|8.
|Мумбанья Фарис
|2
|0
|9.
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|10.
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|11.
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|12.
|Осбак Кристоффер
|1
|0
|13.
|Сивертсен Эрленд
|1
|0
|14.
|Диоп Амиду
|1
|0
|15.
|Сормо Бент
|1
|0
|16.
|Исаксен Йеспер
|1
|0
|17.
|Муколли Агон
|1
|0
|18.
|Аскар Армин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Будё-Глимт
|24.14% (7)
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|20.69% (6)
|Кристиансунд
|0
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|26.32% (5)
|10.53% (2)
|31.58% (6)
Предыдущие игры
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +10 =4 -6Жальгирис 2:2 Будё-Глимт Лиллестрём 0:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Приштина Приштина 2:1 Будё-Глимт
Юнкерен 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Валюр Рана 1:4 Будё-Глимт Валюр 0:3 Будё-Глимт Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Будё-Глимт 2:2 Викинг Саннефьёрд 1:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:1 Стабек Будё-Глимт 0:2 Мольде Волеренга 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 7:2 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Одд 1:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Хёугесунн
Кристиансунд Последние 20 матчей: +10 =3 -7Кристиансунд 5:1 Стабек Викинг 3:2 Кристиансунд Тиллербьен 1:5 Кристиансунд Волда 2:4 Кристиансунд
Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд Русенборг 1:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Бранн Тромсё 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:1 Мьёндален Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Одд Кристиансунд 1:0 Лиллестрём Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Стрёмсгодсет Волеренга 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 0:2 Будё-Глимт Мольде 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:4 Олесунн Русенборг 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Мольде
Последние игры между собой
Будё-Глимт: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 0
Кристиансунд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|41 - 20
|33
|2.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|16
|8
|5
|3
|30 - 15
|29
|3.
|Лиллестрём
|2:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|23 - 18
|28
|4.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|16
|8
|3
|5
|20 - 16
|27
|5.
|Русенборг
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|28 - 20
|25
|6.
|Волеренга
|1:0 Заявка
|16
|6
|7
|3
|27 - 21
|25
|7.
|Викинг
|0:1 Заявка
|16
|7
|3
|6
|30 - 32
|24
|8.
|Одд
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|24 - 26
|22
|9.
|Хёугесунн
|0:2 Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 23
|22
|10.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 25
|22
|11.
|Саннефьёрд
|1:1 Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 26
|21
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 22
|17
|13.
|Тромсё
|1:1 Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 28
|15
|14.
|Стабек
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 35
|13
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|19 - 21
|13
|16.
|Бранн
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|17 - 32
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 9
|21
|2.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 6
|20
|3.
|Хёугесунн
|0:2 Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 6
|19
|4.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|5.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 9
|18
|6.
|Викинг
|0:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 12
|17
|7.
|Лиллестрём
|2:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|8.
|Одд
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 10
|14
|9.
|Русенборг
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|10.
|Волеренга
|1:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|11.
|Саннефьёрд
|1:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|13.
|Бранн
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|14.
|Стабек
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 11
|6
|16.
|Тромсё
|1:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волеренга
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|2.
|Мольде
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|3.
|Лиллестрём
|2:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|4.
|Русенборг
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|5.
|Тромсё
|1:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|6.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|7.
|Саннефьёрд
|1:1 Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 15
|9
|8.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|9.
|Одд
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|10.
|Викинг
|0:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 20
|7
|11.
|Мьёндален
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 10
|7
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|13.
|Стабек
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 21
|5
|14.
|Хёугесунн
|0:2 Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|15.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 19
|2
|16.
|Бранн
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 19
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|18
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|13
|2
|1
|3.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|4.
|Викинг
|Бериша Ветон
|10
|2
|3
|5.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|2.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|3.
|Хёугесунн
|Педерсен Торе
|5
|0
|4.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|3
|1
|5.
|Мьёндален
|Осмундсен Стиан
|4
|0