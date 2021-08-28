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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Мьёндален
1:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Лиллестрём
0'
1:0
4' Гол
Спорронг Альбин
30' Желтая карточка
Селл Вильям
40'
1
Макани
Соша
4
Селл
Вильям
12
Накким
Маркус
6
Сольберг
Йоаким
3
Вальстад
Николас
7
Ларсен
Ларс
Олден
20
Тум
Исаак
31
Спорронг
Альбин
8
Брустад
Фредрик
9
Стокке
Беньямин
14
Эриксен
Кент
Хавард
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
24
Петтерссон
Том
26
Рангер
Ларс
8
Мэтью
Ифиний
6
Кайринен
Каан
5
Драгснес
Ветле
90
Густавссон
Даниэль
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
Мьёндален
4-3-3
Лиллестрём
3-4-2-1

Ход матча

4'
Спорронг Альбин
1:0
30'
Селл Вильям
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Овенстад Мартин 3 0.18
2. Стокке Беньямин 3 (1) 0.18
3. Ларсен Ларс Олден 2 0.12
4. Накким Маркус 2 0.12
5. Вальстад Николас 2 0.12
6. Брохман Тонни 1 0.06
7. Брустад Фредрик 1 0.06
8. Эриксен Сивер Скаар 1 0.06
9. Свеен Оле 1 0.06
10. Юхансен Сондре 1 0.06
11. Ибрагим Шуайбу 1 0.06
12. Спорронг Альбин 1 0.06
13. Сольберг Йоаким 0 0
14. Гёусетх Кристиан 0 0
15. Себулонсен Себастьян 0 0
Лиллестрём
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ольсен Томас 13 (2) 0.76
2. Густавссон Даниэль 2 0.12
3. Рангер Ларс 2 0.12
4. Осен Йермунд 1 0.06
5. Кайринен Каан 1 0.06
6. Мэтью Ифиний 1 0.06
7. Эриксен Кент Хавард 1 0.06
8. Огбу Иго 1 0.06
9. Хелланн Поль-Андре 1 0.06
10. Браут-Брюнес Джонатан 1 0.06
11. Крогстад Фредрик 0 0
12. Драгснес Ветле 0 0
13. Эд Эскил 0 0

Карточки

Мьёндален
# Игрок      
1. Осмундсен Стиан 4 0
2. Накким Маркус 3 0
3. Селл Вильям 3 0
4. Сольберг Йоаким 2 0
5. Вальстад Николас 2 0
6. Тум Исаак 2 0
7. Эриксен Сивер Скаар 2 0
8. Брохман Тонни 1 0
9. Стокке Беньямин 1 0
10. Свеен Оле 1 0
11. Юхансен Сондре 1 0
12. Ларсен Ларс Олден 1 0
13. Спорронг Альбин 1 0
14. Себулонсен Себастьян 1 0
Лиллестрём
# Игрок      
1. Рангер Ларс 6 0
2. Гарнас Эспен 3 0
3. Огбу Иго 3 0
4. Эд Эскил 3 0
5. Хелланн Поль-Андре 2 0
6. Мэтью Ифиний 2 0
7. Ольсен Томас 1 0
8. Густавссон Даниэль 1 0
9. Крогстад Фредрик 1 0
10. Драгснес Ветле 1 0
11. Кайринен Каан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мьёндален 10.53% (2) 10.53% (2) 5.26% (1) 21.05% (4) 15.79% (3) 36.84% (7)
 Лиллестрём 13.04% (3) 17.39% (4) 13.04% (3) 17.39% (4) 21.74% (5) 17.39% (4)

Предыдущие игры

Мьёндален Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Стабек 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:2 Русенборг Мьёндален 2:3 Тромсё Нутодден 0:3 Мьёндален
Мьёндален 1:2 Стабек Оссиден 0:3 Мьёндален Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Бранн 1:1 Мьёндален Мьёндален 3:0 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:2 Одд Кристиансунд 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мьёндален 3:1 Улленсакер-Киса Мьёндален 0:0 Мольде Викинг 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Волеренга Саннефьёрд 0:3 Мьёндален Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08
Лиллестрём Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Хёугесунн 0:3 Лиллестрём Лиллестрём 0:1 Будё-Глимт Саннефьёрд 1:1 Лиллестрём Скейд 1:2 Лиллестрём
Лиллестрём 2:0 Сарпсборг-08 Фуннефосс/Вормсунн 0:4 Лиллестрём Стабек 2:3 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Мольде Волеренга 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Мьёндален Бранн 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Русенборг Тромсё 1:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Хёугесунн Лиллестрём 5:0 Хам-Кам Кристиансунд 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 1:0 Одд Лиллестрём 1:3 Викинг Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Стабек 0:1 Лиллестрём

Последние игры между собой

Мьёндален: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
Лиллестрём: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
Лиллестрём 2:1 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 2:1 Лиллестрём Товарищеские матчи Лиллестрём 5:1 Мьёндален Товарищеские матчи Лиллестрём 3:2 Мьёндален Типпелиген
Мьёндален 2:2 Лиллестрём Типпелиген Мьёндален 2:0 Лиллестрём Товарищеские матчи Мьёндален 1:2 Лиллестрём Товарищеские матчи Лиллестрём 3:0 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 1:4 Лиллестрём Типпелиген Мьёндален 1:2 Лиллестрём Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 16 10 3 3 41 - 20 33
2. Будё-Глимт Заявка 16 9 4 3 33 - 15 31
3. Лиллестрём 0:1 Заявка 17 8 4 5 24 - 19 28
4. Русенборг Заявка 16 8 4 4 33 - 20 28
5. Кристиансунд Заявка 16 8 2 6 20 - 19 26
6. Викинг Заявка 16 7 4 5 31 - 32 25
7. Волеренга Заявка 16 5 8 3 27 - 22 23
8. Хёугесунн Заявка 16 6 4 6 24 - 24 22
9. Стрёмсгодсет Заявка 16 6 4 6 24 - 25 22
10. Одд Заявка 16 6 4 6 24 - 31 22
11. Саннефьёрд Заявка 16 6 3 7 22 - 26 21
12. Сарпсборг-08 Заявка 16 4 5 7 13 - 22 17
13. Мьёндален 1:0 Заявка 17 3 7 7 20 - 21 16
14. Тромсё Заявка 16 3 6 7 17 - 28 15
15. Стабек Заявка 16 3 4 9 21 - 35 13
16. Бранн Заявка 16 2 4 10 17 - 32 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2. Будё-Глимт Заявка 9 6 2 1 25 - 9 20
3. Стрёмсгодсет Заявка 8 6 2 0 19 - 6 20
4. Хёугесунн Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
5. Кристиансунд Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
6. Викинг Заявка 8 5 2 1 19 - 12 17
7. Лиллестрём 0:1 Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
8. Русенборг Заявка 8 5 1 2 20 - 8 16
9. Одд Заявка 7 4 2 1 16 - 10 14
10. Саннефьёрд Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
11. Волеренга Заявка 8 2 5 1 14 - 10 11
12. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
13. Мьёндален 1:0 Заявка 9 2 3 4 11 - 11 9
14. Бранн Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
15. Стабек Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
16. Тромсё Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волеренга Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
2. Мольде Заявка 8 3 3 2 14 - 11 12
3. Лиллестрём 0:1 Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
4. Русенборг Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
5. Тромсё Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
6. Будё-Глимт Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
7. Саннефьёрд Заявка 7 3 0 4 11 - 15 9
8. Одд Заявка 9 2 2 5 8 - 21 8
9. Викинг Заявка 8 2 2 4 12 - 20 8
10. Мьёндален 1:0 Заявка 8 1 4 3 9 - 10 7
11. Кристиансунд Заявка 8 2 1 5 5 - 13 7
12. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
13. Стабек Заявка 8 1 2 5 11 - 21 5
14. Хёугесунн Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
15. Стрёмсгодсет Заявка 8 0 2 6 5 - 19 2
16. Бранн Заявка 8 0 1 7 6 - 19 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 18 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 13 2 1
3. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
4. Викинг Бериша Ветон 10 2 3
5. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
2. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
3. Хёугесунн Педерсен Торе 5 0
4. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 3 1
5. Мьёндален Осмундсен Стиан 4 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Мьёндален
Ничья
Лиллестрём
3.55
3.50
4.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мьёндален 1:0 Лиллестрём онлайн




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