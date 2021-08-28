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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Мьёндален
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 1500
Лиллестрём
0'
1:0
4' Гол
Спорронг Альбин
30' Желтая карточка
Селл Вильям
1:1
43' Гол
Петтерссон Том
1:2
46' Гол
Ольсен Томас
64' Желтая карточка
Ольсен Томас
90' Желтая карточка
Браут-Брюнес Джонатан
90'+5
1
Макани
Соша
4
Селл
Вильям
12
Накким
Маркус
6
Сольберг
Йоаким
3
Вальстад
Николас
7
Ларсен
Ларс
Олден
20
Тум
Исаак
31
Спорронг
Альбин
8
Брустад
Фредрик
9
Стокке
Беньямин
14
Эриксен
Кент
Хавард
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
24
Петтерссон
Том
26
Рангер
Ларс
8
Мэтью
Ифиний
6
Кайринен
Каан
5
Драгснес
Ветле
90
Густавссон
Даниэль
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
Мьёндален
4-3-3
Лиллестрём
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Овенстад Мартин 3 0.18
2. Стокке Беньямин 3 (1) 0.18
3. Ларсен Ларс Олден 2 0.12
4. Накким Маркус 2 0.12
5. Вальстад Николас 2 0.12
6. Брохман Тонни 1 0.06
7. Брустад Фредрик 1 0.06
8. Эриксен Сивер Скаар 1 0.06
9. Свеен Оле 1 0.06
10. Юхансен Сондре 1 0.06
11. Ибрагим Шуайбу 1 0.06
12. Спорронг Альбин 1 0.06
13. Сольберг Йоаким 0 0
14. Гёусетх Кристиан 0 0
15. Себулонсен Себастьян 0 0
Лиллестрём
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ольсен Томас 14 (2) 0.82
2. Густавссон Даниэль 2 0.12
3. Рангер Ларс 2 0.12
4. Осен Йермунд 1 0.06
5. Кайринен Каан 1 0.06
6. Мэтью Ифиний 1 0.06
7. Петтерссон Том 1 0.06
8. Эриксен Кент Хавард 1 0.06
9. Огбу Иго 1 0.06
10. Хелланн Поль-Андре 1 0.06
11. Браут-Брюнес Джонатан 1 0.06
12. Драгснес Ветле 0 0
13. Крогстад Фредрик 0 0
14. Эд Эскил 0 0

Карточки

Мьёндален
# Игрок      
1. Осмундсен Стиан 4 0
2. Накким Маркус 3 0
3. Селл Вильям 3 0
4. Сольберг Йоаким 2 0
5. Вальстад Николас 2 0
6. Тум Исаак 2 0
7. Эриксен Сивер Скаар 2 0
8. Брохман Тонни 1 0
9. Стокке Беньямин 1 0
10. Свеен Оле 1 0
11. Юхансен Сондре 1 0
12. Ларсен Ларс Олден 1 0
13. Спорронг Альбин 1 0
14. Себулонсен Себастьян 1 0
Лиллестрём
# Игрок      
1. Рангер Ларс 6 0
2. Гарнас Эспен 3 0
3. Огбу Иго 3 0
4. Эд Эскил 3 0
5. Ольсен Томас 2 0
6. Хелланн Поль-Андре 2 0
7. Мэтью Ифиний 2 0
8. Густавссон Даниэль 1 0
9. Крогстад Фредрик 1 0
10. Драгснес Ветле 1 0
11. Кайринен Каан 1 0
12. Браут-Брюнес Джонатан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мьёндален 15% (3) 10% (2) 5% (1) 20% (4) 15% (3) 35% (7)
 Лиллестрём 12% (3) 16% (4) 16% (4) 20% (5) 20% (5) 16% (4)

Предыдущие игры

Мьёндален Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Стабек 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:2 Русенборг Мьёндален 2:3 Тромсё Нутодден 0:3 Мьёндален
Мьёндален 1:2 Стабек Оссиден 0:3 Мьёндален Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Бранн 1:1 Мьёндален Мьёндален 3:0 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:2 Одд Кристиансунд 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мьёндален 3:1 Улленсакер-Киса Мьёндален 0:0 Мольде Викинг 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Волеренга Саннефьёрд 0:3 Мьёндален Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08
Лиллестрём Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Хёугесунн 0:3 Лиллестрём Лиллестрём 0:1 Будё-Глимт Саннефьёрд 1:1 Лиллестрём Скейд 1:2 Лиллестрём
Лиллестрём 2:0 Сарпсборг-08 Фуннефосс/Вормсунн 0:4 Лиллестрём Стабек 2:3 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Мольде Волеренга 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Мьёндален Бранн 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Русенборг Тромсё 1:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Хёугесунн Лиллестрём 5:0 Хам-Кам Кристиансунд 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 1:0 Одд Лиллестрём 1:3 Викинг Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Стабек 0:1 Лиллестрём

Последние игры между собой

Мьёндален: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
Лиллестрём: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
Лиллестрём 2:1 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 2:1 Лиллестрём Товарищеские матчи Лиллестрём 5:1 Мьёндален Товарищеские матчи Лиллестрём 3:2 Мьёндален Типпелиген
Мьёндален 2:2 Лиллестрём Типпелиген Мьёндален 2:0 Лиллестрём Товарищеские матчи Мьёндален 1:2 Лиллестрём Товарищеские матчи Лиллестрём 3:0 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 1:4 Лиллестрём Типпелиген Мьёндален 1:2 Лиллестрём Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 16 10 3 3 41 - 20 33
2. Будё-Глимт Заявка 16 9 4 3 33 - 15 31
3. Лиллестрём Заявка 17 9 4 4 26 - 19 31
4. Русенборг Заявка 16 8 4 4 33 - 20 28
5. Кристиансунд Заявка 16 8 2 6 20 - 19 26
6. Хёугесунн 3:1 Заявка 17 7 4 6 27 - 25 25
7. Викинг Заявка 16 7 4 5 31 - 32 25
8. Волеренга Заявка 16 5 8 3 27 - 22 23
9. Стрёмсгодсет Заявка 16 6 4 6 24 - 25 22
10. Одд Заявка 16 6 4 6 24 - 31 22
11. Саннефьёрд Заявка 16 6 3 7 22 - 26 21
12. Сарпсборг-08 Заявка 16 4 5 7 13 - 22 17
13. Тромсё Заявка 16 3 6 7 17 - 28 15
14. Стабек Заявка 16 3 4 9 21 - 35 13
15. Мьёндален Заявка 17 2 7 8 20 - 23 13
16. Бранн 1:3 Заявка 17 2 4 11 18 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2. Будё-Глимт Заявка 9 6 2 1 25 - 9 20
3. Стрёмсгодсет Заявка 8 6 2 0 19 - 6 20
4. Хёугесунн 3:1 Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
5. Кристиансунд Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
6. Викинг Заявка 8 5 2 1 19 - 12 17
7. Лиллестрём Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
8. Русенборг Заявка 8 5 1 2 20 - 8 16
9. Одд Заявка 7 4 2 1 16 - 10 14
10. Саннефьёрд Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
11. Волеренга Заявка 8 2 5 1 14 - 10 11
12. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
13. Бранн 1:3 Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
14. Стабек Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Мьёндален Заявка 9 1 3 5 11 - 13 6
16. Тромсё Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
2. Мольде Заявка 8 3 3 2 14 - 11 12
3. Русенборг Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
4. Волеренга Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
5. Тромсё Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
6. Будё-Глимт Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
7. Саннефьёрд Заявка 7 3 0 4 11 - 15 9
8. Одд Заявка 9 2 2 5 8 - 21 8
9. Викинг Заявка 8 2 2 4 12 - 20 8
10. Мьёндален Заявка 8 1 4 3 9 - 10 7
11. Кристиансунд Заявка 8 2 1 5 5 - 13 7
12. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
13. Хёугесунн 3:1 Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
14. Стабек Заявка 8 1 2 5 11 - 21 5
15. Стрёмсгодсет Заявка 8 0 2 6 5 - 19 2
16. Бранн 1:3 Заявка 8 0 1 7 6 - 19 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 18 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 14 2 1
3. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
4. Викинг Бериша Ветон 10 2 3
5. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
2. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
3. Хёугесунн Педерсен Торе 5 0
4. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 3 1
5. Мьёндален Осмундсен Стиан 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Петтерссон Том бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Селл Вильям получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Спорронг Альбин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мьёндален 1:2 Лиллестрём онлайн




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