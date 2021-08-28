Норвегия: Типпелиген 2021
Мьёндален
1:2
Конец матча
Стадион: Consto Arena Зрители: 1500
Лиллестрём
1:0
4' ГолСпорронг Альбин
30' Желтая карточкаСелл Вильям
1:1
43' ГолПеттерссон Том
1:2
46' ГолОльсен Томас
64' Желтая карточкаОльсен Томас
90' Желтая карточкаБраут-Брюнес Джонатан
20
Тум
Исаак
30
Огбу
Иго
26
Рангер
Ларс
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Свеен ОлеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
-
26 Рангер ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
Ход матча
4'
1:0
30'
43'
1:1
46'
1:2
64'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 10
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Овенстад Мартин
|3
|0.18
|2.
|Стокке Беньямин
|3 (1)
|0.18
|3.
|Ларсен Ларс Олден
|2
|0.12
|4.
|Накким Маркус
|2
|0.12
|5.
|Вальстад Николас
|2
|0.12
|6.
|Брохман Тонни
|1
|0.06
|7.
|Брустад Фредрик
|1
|0.06
|8.
|Эриксен Сивер Скаар
|1
|0.06
|9.
|Свеен Оле
|1
|0.06
|10.
|Юхансен Сондре
|1
|0.06
|11.
|Ибрагим Шуайбу
|1
|0.06
|12.
|Спорронг Альбин
|1
|0.06
|13.
|Сольберг Йоаким
|0
|0
|14.
|Гёусетх Кристиан
|0
|0
|15.
|Себулонсен Себастьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ольсен Томас
|14 (2)
|0.82
|2.
|Густавссон Даниэль
|2
|0.12
|3.
|Рангер Ларс
|2
|0.12
|4.
|Осен Йермунд
|1
|0.06
|5.
|Кайринен Каан
|1
|0.06
|6.
|Мэтью Ифиний
|1
|0.06
|7.
|Петтерссон Том
|1
|0.06
|8.
|Эриксен Кент Хавард
|1
|0.06
|9.
|Огбу Иго
|1
|0.06
|10.
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0.06
|11.
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0.06
|12.
|Драгснес Ветле
|0
|0
|13.
|Крогстад Фредрик
|0
|0
|14.
|Эд Эскил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Осмундсен Стиан
|4
|0
|2.
|Накким Маркус
|3
|0
|3.
|Селл Вильям
|3
|0
|4.
|Сольберг Йоаким
|2
|0
|5.
|Вальстад Николас
|2
|0
|6.
|Тум Исаак
|2
|0
|7.
|Эриксен Сивер Скаар
|2
|0
|8.
|Брохман Тонни
|1
|0
|9.
|Стокке Беньямин
|1
|0
|10.
|Свеен Оле
|1
|0
|11.
|Юхансен Сондре
|1
|0
|12.
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0
|13.
|Спорронг Альбин
|1
|0
|14.
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рангер Ларс
|6
|0
|2.
|Гарнас Эспен
|3
|0
|3.
|Огбу Иго
|3
|0
|4.
|Эд Эскил
|3
|0
|5.
|Ольсен Томас
|2
|0
|6.
|Хелланн Поль-Андре
|2
|0
|7.
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|8.
|Густавссон Даниэль
|1
|0
|9.
|Крогстад Фредрик
|1
|0
|10.
|Драгснес Ветле
|1
|0
|11.
|Кайринен Каан
|1
|0
|12.
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мьёндален
|15% (3)
|10% (2)
|5% (1)
|20% (4)
|15% (3)
|35% (7)
|Лиллестрём
|12% (3)
|16% (4)
|16% (4)
|20% (5)
|20% (5)
|16% (4)
Предыдущие игры
Мьёндален Последние 20 матчей: +5 =8 -7Стабек 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:2 Русенборг Мьёндален 2:3 Тромсё Нутодден 0:3 Мьёндален
Мьёндален 1:2 Стабек Оссиден 0:3 Мьёндален Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Бранн 1:1 Мьёндален Мьёндален 3:0 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:2 Одд Кристиансунд 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мьёндален 3:1 Улленсакер-Киса Мьёндален 0:0 Мольде Викинг 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Волеренга Саннефьёрд 0:3 Мьёндален Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08
Лиллестрём Последние 20 матчей: +12 =4 -4Хёугесунн 0:3 Лиллестрём Лиллестрём 0:1 Будё-Глимт Саннефьёрд 1:1 Лиллестрём Скейд 1:2 Лиллестрём
Лиллестрём 2:0 Сарпсборг-08 Фуннефосс/Вормсунн 0:4 Лиллестрём Стабек 2:3 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Мольде Волеренга 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Мьёндален Бранн 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Русенборг Тромсё 1:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Хёугесунн Лиллестрём 5:0 Хам-Кам Кристиансунд 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 1:0 Одд Лиллестрём 1:3 Викинг Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Стабек 0:1 Лиллестрём
Последние игры между собой
Мьёндален: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
Лиллестрём: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|41 - 20
|33
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|33 - 15
|31
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 19
|31
|4.
|Русенборг
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|33 - 20
|28
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|20 - 19
|26
|6.
|Хёугесунн
|3:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|27 - 25
|25
|7.
|Викинг
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|31 - 32
|25
|8.
|Волеренга
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|27 - 22
|23
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 25
|22
|10.
|Одд
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 31
|22
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 26
|21
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 22
|17
|13.
|Тромсё
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 28
|15
|14.
|Стабек
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 35
|13
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|20 - 23
|13
|16.
|Бранн
|1:3 Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 9
|21
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 9
|20
|3.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 6
|20
|4.
|Хёугесунн
|3:1 Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|6.
|Викинг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 12
|17
|7.
|Лиллестрём
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|8.
|Русенборг
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 8
|16
|9.
|Одд
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 10
|14
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|11.
|Волеренга
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|14 - 10
|11
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|13.
|Бранн
|1:3 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|14.
|Стабек
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 13
|6
|16.
|Тромсё
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|2.
|Мольде
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|3.
|Русенборг
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|4.
|Волеренга
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|5.
|Тромсё
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|6.
|Будё-Глимт
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|7.
|Саннефьёрд
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 15
|9
|8.
|Одд
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 21
|8
|9.
|Викинг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 20
|8
|10.
|Мьёндален
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 10
|7
|11.
|Кристиансунд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 13
|7
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|13.
|Хёугесунн
|3:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 18
|6
|14.
|Стабек
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 21
|5
|15.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 19
|2
|16.
|Бранн
|1:3 Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 19
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|18
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|14
|2
|1
|3.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|4.
|Викинг
|Бериша Ветон
|10
|2
|3
|5.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|2.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|3.
|Хёугесунн
|Педерсен Торе
|5
|0
|4.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|3
|1
|5.
|Мьёндален
|Осмундсен Стиан
|4
|0