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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Тромсё
0:0
Перерыв

Стадион:
Будё-Глимт
0'
1
Карлстрём
Якоб
16
Тотлэнд
Томас
6
Амундсен
Исак
5
Енссен
Андерс
4
Гундерсен
Йостейн
25
Нильсен
Лассе
III
8
Антонсен
Кент-Аре
11
Йенсен
Рубен
21
Китолано
Эрик
9
Эспейор
Рунар
14
Миккельсен
Эугуст
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
2
Лоде
Мариус
5
Бьоркан
Фредерик
10
Ветлесен
Уго
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
9
Сольбаккен
Ола
20
Ботхейм
Эрик
11
Пеллегрино
Амаль
Тромсё
5-3-2
Будё-Глимт
4-3-3

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эбийе Мозес 6 0.35
2. Тотлэнд Томас 4 0.24
3. Миккельсен Эугуст 3 0.18
4. Китолано Эрик 2 0.12
5. Антонсен Кент-Аре 1 0.06
6. Енссен Андерс 1 0.06
7. Йенсен Рубен 0 0
8. Арнарсон Адам 0 0
9. Карлстрём Якоб 0 0
10. Вестерлунн Никлас 0 0
11. Опсал Сакариас 0 0
Будё-Глимт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ботхейм Эрик 9 0.53
2. Салтнес Ульрик 4 0.24
3. Сёрли Сондре 3 0.18
4. Сольбаккен Ола 3 0.18
5. Берг Патрик 3 (1) 0.18
6. Пеллегрино Амаль 3 (1) 0.18
7. Фет Сондре 2 0.12
8. Нордас Лассе 2 0.12
9. Ветлесен Уго 1 0.06
10. Хейбротен Мариус 1 0.06
11. Линдаль Аксель 1 0.06
12. Сампстед Альфонс 0 0
13. Бьоркан Фредерик 0 0
14. Конрадсен Мортен 0 0

Карточки

Тромсё
# Игрок      
1. Гундерсен Йостейн 4 0
2. Енссен Андерс 2 1
3. Йенсен Рубен 2 0
4. Нильсен Лассе III 2 0
5. Тотлэнд Томас 2 0
6. Бернтсен Даниэль 2 0
7. Миккельсен Эугуст 2 0
8. Амундсен Исак 2 0
9. Антонсен Кент-Аре 1 0
10. Арнарсон Адам 1 0
11. Китолано Эрик 1 0
12. Карлстрём Якоб 1 0
13. Опсал Сакариас 1 0
14. Винтер Феликс 1 0
Будё-Глимт
# Игрок      
1. Берг Патрик 4 0
2. Салтнес Ульрик 2 0
3. Линдаль Аксель 2 0
4. Мо Бреде 1 0
5. Лоде Мариус 1 0
6. Фет Сондре 1 0
7. Сёрли Сондре 1 0
8. Конгсро Вегар 1 0
9. Ботхейм Эрик 1 0
10. Бьоркан Фредерик 1 0
11. Joel Mvuka 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тромсё 17.65% (3) 29.41% (5) 11.76% (2) 17.65% (3) 11.76% (2) 11.76% (2)
 Будё-Глимт 21.88% (7) 9.38% (3) 18.75% (6) 9.38% (3) 18.75% (6) 21.88% (7)

Предыдущие игры

Тромсё Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Саннефьёрд 1:1 Тромсё Тромсё 1:1 Волеренга Мьёндален 2:3 Тромсё Альта 3:1 Тромсё
Скаанланд 0:11 Тромсё Тромсё 1:3 Русенборг Бранн 1:1 Тромсё Хёугесунн 3:0 Тромсё Тромсё 0:0 Кристиансунд Одд 3:0 Тромсё Тромсё 1:2 Лиллестрём Стабек 0:3 Тромсё Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 1:1 Тромсё Тромсё 1:3 Саннефьёрд Викинг 0:1 Тромсё Тромсё 3:3 Мольде Будё-Глимт 3:0 Тромсё Волеренга 3:4 Тромсё Русенборг 1:0 Тромсё
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Будё-Глимт 1:0 Жальгирис Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Жальгирис 2:2 Будё-Глимт Лиллестрём 0:1 Будё-Глимт
Будё-Глимт 2:0 Приштина Приштина 2:1 Будё-Глимт Юнкерен 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Валюр Рана 1:4 Будё-Глимт Валюр 0:3 Будё-Глимт Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Будё-Глимт 2:2 Викинг Саннефьёрд 1:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:1 Стабек Будё-Глимт 0:2 Мольде Волеренга 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 7:2 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Мьёндален

Последние игры между собой

Тромсё: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Будё-Глимт: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Будё-Глимт 3:0 Тромсё Типпелиген Будё-Глимт 1:1 Тромсё Товарищеские матчи Будё-Глимт 4:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:2 Будё-Глимт Типпелиген
Тромсё 2:4 Будё-Глимт Товарищеские матчи Тромсё 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:1 Тромсё Типпелиген Будё-Глимт 4:1 Тромсё Товарищеские матчи Тромсё 3:3 Будё-Глимт Товарищеские матчи Будё-Глимт 0:3 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:1 Тромсё Товарищеские матчи Тромсё 3:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Тромсё 2:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Тромсё 1:2 Будё-Глимт Кубок НМ Тромсё 0:3 Будё-Глимт Товарищеские матчи Тромсё 1:0 Будё-Глимт Кубок НМ Будё-Глимт 1:2 Тромсё Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 Заявка 17 10 4 3 41 - 20 34
2. Будё-Глимт 0:0 Заявка 17 9 5 3 33 - 15 32
3. Лиллестрём Заявка 17 9 4 4 26 - 19 31
4. Русенборг 0:0 Заявка 17 8 5 4 33 - 20 29
5. Кристиансунд 0:0 Заявка 17 8 3 6 20 - 19 27
6. Викинг 0:0 Заявка 17 7 5 5 31 - 32 26
7. Хёугесунн Заявка 17 7 4 6 27 - 25 25
8. Стрёмсгодсет 1:0 Заявка 17 7 4 6 25 - 25 25
9. Волеренга Заявка 16 5 8 3 27 - 22 23
10. Одд 0:1 Заявка 17 6 4 7 24 - 32 22
11. Саннефьёрд 0:3 Заявка 17 6 3 8 22 - 29 21
12. Сарпсборг-08 3:0 Заявка 17 5 5 7 16 - 22 20
13. Тромсё 0:0 Заявка 17 3 7 7 17 - 28 16
14. Стабек Заявка 16 3 4 9 21 - 35 13
15. Мьёндален Заявка 17 2 7 8 20 - 23 13
16. Бранн Заявка 17 2 4 11 18 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2. Будё-Глимт 0:0 Заявка 9 6 2 1 25 - 9 20
3. Кристиансунд 0:0 Заявка 9 6 2 1 15 - 6 20
4. Стрёмсгодсет 1:0 Заявка 8 6 2 0 19 - 6 20
5. Хёугесунн Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
6. Викинг 0:0 Заявка 9 5 3 1 19 - 12 18
7. Лиллестрём Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
8. Русенборг 0:0 Заявка 8 5 1 2 20 - 8 16
9. Одд 0:1 Заявка 8 4 2 2 16 - 11 14
10. Сарпсборг-08 3:0 Заявка 9 3 4 2 9 - 6 13
11. Саннефьёрд 0:3 Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
12. Волеренга Заявка 8 2 5 1 14 - 10 11
13. Бранн Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
14. Стабек Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Мьёндален Заявка 9 1 3 5 11 - 13 6
16. Тромсё 0:0 Заявка 8 0 4 4 7 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
2. Мольде 0:0 Заявка 9 3 4 2 14 - 11 13
3. Русенборг 0:0 Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
4. Будё-Глимт 0:0 Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
5. Волеренга Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
6. Тромсё 0:0 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
7. Саннефьёрд 0:3 Заявка 8 3 0 5 11 - 18 9
8. Одд 0:1 Заявка 9 2 2 5 8 - 21 8
9. Викинг 0:0 Заявка 8 2 2 4 12 - 20 8
10. Мьёндален Заявка 8 1 4 3 9 - 10 7
11. Кристиансунд 0:0 Заявка 8 2 1 5 5 - 13 7
12. Сарпсборг-08 3:0 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
13. Хёугесунн Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
14. Стрёмсгодсет 1:0 Заявка 9 1 2 6 6 - 19 5
15. Стабек Заявка 8 1 2 5 11 - 21 5
16. Бранн Заявка 8 0 1 7 6 - 19 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 18 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 14 2 1
3. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
4. Викинг Бериша Ветон 10 2 3
5. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
2. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
3. Хёугесунн Педерсен Торе 5 0
4. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 3 1
5. Мьёндален Осмундсен Стиан 4 0
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Тромсё
Ничья
Будё-Глимт
3.75
3.82
2.20
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