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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Аполлон
1:1
Первый тайм: 41'
Этникос Ахна
0'
0:1
9' Пенальти
Элиа Мариос
1:1
28' Гол
Жради Бассель
41'

Ход матча

9'
0:1
Элиа Мариос
28'
Жради Бассель
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Этникос Ахна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Элиа Мариос 1 (1) 1

Предыдущие игры

Аполлон Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Жилина 2:2 Аполлон Аполлон 1:3 Жилина Омония 1:1 Аполлон Аполлон 2:2 Олимпиакос Никосия
Аполлон 3:1 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Аполлон Аполлон 1:1 Анортосис Аполлон 1:0 Омония Олимпиакос Никосия 0:2 Аполлон АЕК Ларнака 0:2 Аполлон Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 2:2 Аполлон Аполлон 2:1 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон Аполлон 3:0 АЕК Ларнака Кармиотисса 1:1 Аполлон Аполлон 1:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 Аполлон АПОЭЛ 2:1 Аполлон Аполлон 2:1 Олимпиакос Никосия
Этникос Ахна Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Пафос 1:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 5:0 Кармиотисса Этникос Ахна 2:0 Эрмис Арадиппу Эносис 1:1 Этникос Ахна
Этникос Ахна 2:2 Неа Саламина Докса Катокопия 0:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:1 АПОЭЛ Этникос Ахна 0:2 Пафос Кармиотисса 2:4 Этникос Ахна Эрмис Арадиппу 1:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:0 Эносис Олимпиакос Никосия 1:0 Этникос Ахна Неа Саламина 0:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия Этникос Ахна 1:1 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 3:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:1 Кармиотисса АПОЭЛ 2:3 Этникос Ахна

Последние игры между собой

Аполлон: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Этникос Ахна: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Этникос Ахна 1:4 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Аполлон 4:2 Этникос Ахна Товарищеские матчи Этникос Ахна 2:1 Аполлон Кубок
Аполлон 2:0 Этникос Ахна Кубок Аполлон 3:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:0 Аполлон Первый дивизион Этникос Ахна 1:4 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион Аполлон 0:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:3 Аполлон Первый дивизион Этникос Ахна 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 Аполлон Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Арис Лимассол 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Докса Катокопия 1 0 1 0 1 - 1 1
4. АЕК Ларнака 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Этникос Ахна 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Аполлон 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Омония 0 0 0 0 0 - 0 0
8. АЕЛ Лимаcсол 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ПАЕЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Анортосис 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 1 - 2 0
12. АПОЭЛ 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Аполлон 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3. АЕК Ларнака 1 0 1 0 1 - 1 1
4. АПОЭЛ 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Анортосис 0 0 0 0 0 - 0 0
6. ПАЕЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
7. АЕЛ Лимаcсол 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Омония 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Этникос Ахна 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Докса Катокопия 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Арис Лимассол 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Этникос Ахна 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Докса Катокопия 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Олимпиакос Никосия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Анортосис 0 0 0 0 0 - 0 0
6. ПАЕЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
7. АЕЛ Лимаcсол 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Омония 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Аполлон 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10. АЕК Ларнака 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Пафос 0 0 0 0 0 - 0 0
12. АПОЭЛ 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пафос Семедо Вилли 2 0 0
2. Пафос Валакари Онни 2 1 0
3. Арис Лимассол Сикорский Даниэль 1 0 0
4. Докса Катокопия Садик Берат 1 0 0
5. АЕК Ларнака Тричковски Иван 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Докса Катокопия Меска 1 1
2. Докса Катокопия Балде Ромарио 0 1
3. Арис Лимассол Сикорский Даниэль 1 0
4. АПОЭЛ Даушвили Муртаз 1 0
5. Пафос Аурелиу Жоау 1 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Аполлон
Ничья
Этникос Ахна
1.62
5.20
8.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аполлон 1:1 Этникос Ахна онлайн




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