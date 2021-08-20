Украина: Премьер-лига 2021-2022
Ворскла
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
Металлист-1925
16
Тамм
Йоонас
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
50 Кане ИбрахимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Максимов Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Квакич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Савин АнтонПолузащитник
-
32 Голодюк ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 МарлисонНападающий
-
Главный тренер: Кривенцов Валерий
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Степанюк Руслан
|4
|1
|2.
|Тилль Оливье
|2 (1)
|0.5
|3.
|Скляр Александр
|1
|0.25
|4.
|Кане Ибрахим
|1
|0.25
|5.
|Пердута Игорь
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Батюшин Юрий
|2
|0.5
|2.
|Голодюк Олег
|1
|0.25
|3.
|Крыськив Дмитрий
|1
|0.25
|4.
|Фабиньо Энрике
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скляр Александр
|2
|0
|2.
|Тамм Йоонас
|1
|0
|3.
|Яворский Сергей
|1
|0
|4.
|Пешич Иван
|1
|0
|5.
|Кане Ибрахим
|1
|0
|6.
|Челядин Артём
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Западня Артур
|2
|0
|2.
|Голодюк Олег
|1
|0
|3.
|Сидоренко Денис
|1
|0
|4.
|Ткачук Евгений
|1
|0
|5.
|Задерака Максим
|1
|0
|6.
|Шершень Михаил
|1
|0
|7.
|Батюшин Юрий
|1
|0
|8.
|Ременюк Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ворскла
|37.5% (3)
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|Металлист-1925
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Ворскла Последние 20 матчей: +8 =7 -5Верес 1:1 Ворскла Ворскла 4:1 Львов Ворскла 2:0 Рух Львов Ворскла 2:3 КуПС
Ворскла 2:2 Днепр-1 КуПС 2:2 Ворскла Минай 1:2 Ворскла Ворскла 1:1 Десна Ворскла 1:5 Динамо Киев Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Ворскла 4:2 Заря Ворскла 2:1 Львов Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:0 Олимпик Донецк Ворскла 0:1 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Ворскла Ворскла 3:1 Александрия Ингулец 2:2 Ворскла Рух Львов 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Минай
Металлист-1925 Последние 20 матчей: +12 =4 -4Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 Металлист-1925 3:2 Черноморец Од Колос Ковалёвка 1:0 Металлист-1925 Металлист-1925 2:1 Рух Львов
Металлист-1925 1:2 ВПК-Агро Кремень 0:4 Металлист-1925 Металлист-1925 0:1 Черноморец Од Прикарпатье 0:3 Металлист-1925 Металлист-1925 4:1 Верес Оболонь-Бровар 1:1 Металлист-1925 Металлист-1925 3:2 Горняк-Спорт Авангард Краматорск 0:1 Металлист-1925 Металлист-1925 1:1 Волынь Альянс 0:0 Металлист-1925 Полесье 0:0 Металлист-1925 Металлист-1925 1:0 Кристалл Херсон Агробизнес 1:2 Металлист-1925 Металлист-1925 1:0 Николаев Металлист-1925 2:1 Альянс Нива Тернополь 1:2 Металлист-1925
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|4.
|Ворскла
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 4
|9
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Александрия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Металлист-1925
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Минай
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|13.
|Верес
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|14.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|15.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|16.
|Ингулец
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Ворскла
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Металлист-1925
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Днепр-1
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|12.
|Заря
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|14.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Заря
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Ворскла
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Минай
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Металлист-1925
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Безбородько Денис
|4
|0
|1
|2.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|4
|0
|1
|3.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|4
|0
|0
|4.
|Заря
|Кочергин Владислав
|3
|0
|1
|5.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|2
|1
|2.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|3.
|Верес
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|4.
|Колос Ковалёвка
|Сичинава Ника
|3
|0
|5.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|3
|0
Прогнозы на матч Ворскла 0:0 Металлист-1925
Исход игры
Ворскла
85.4% (117)
Ничья
10.9% (15)
Металлист-1925
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
52.21% (71)
Меньше
47.79% (65)
Обе команды забьют
Да
58.82% (80)
Нет
41.18% (56)
Популярный счёт
2:1 Ворскла
43.8% (60)
1:0 Ворскла
26.3% (36)
2:0 Ворскла
12.4% (17)
1:1 Ничья
8% (11)
1:2 Металлист-1925
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
3:0 Ворскла
1.5% (2)
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