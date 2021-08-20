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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ворскла
2:0
Конец матча

Стадион:
Металлист-1925
0'
35' Желтая карточка
Пердута Игорь
1:0
41' Гол
Чеснаков Владимир
1:0
47' Не забитый пенальти
Батюшин Юрий
2:0
55' Гол в свои ворота
Ткачук Евгений
66' Желтая карточка
Фабиньо Энрике
72' Желтая карточка
Якубу Наджиб
82' Желтая карточка
Степанюк Руслан
83' Желтая карточка
Ременюк Андрей
88' Желтая карточка
Савин Антон
90'+5
31
Ризнык
Дмитрий
17
Чеснаков
Владимир
16
Тамм
Йоонас
55
Бондаренко
Валерий
4
Пердута
Игорь
38
Челядин
Артём
8
Тилль
Оливье
5
Якубу
Наджиб
6
Скляр
Александр
11
Степанюк
Руслан
50
Кане
Ибрахим
1
Сидоренко
Денис
5
Ермаков
Виталий
3
Ткачук
Евгений
23
Шершень
Михаил
13
Западня
Артур
28
Габелок
Артём
17
Протасов
Евгений
88
Крыськив
Дмитрий
9
Батюшин
Юрий
22
Дмитренко
Владислав
70
Фабиньо
Энрике
Ворскла
Металлист-1925

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Степанюк Руслан 4 0.8
2. Тилль Оливье 2 (1) 0.4
3. Скляр Александр 1 0.2
4. Чеснаков Владимир 1 0.2
5. Кане Ибрахим 1 0.2
6. Пердута Игорь 0 0
Металлист-1925
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Батюшин Юрий 2 0.4
2. Голодюк Олег 1 0.2
3. Крыськив Дмитрий 1 0.2
4. Фабиньо Энрике 0 0

Карточки

Ворскла
# Игрок      
1. Скляр Александр 2 0
2. Тамм Йоонас 1 0
3. Яворский Сергей 1 0
4. Пердута Игорь 1 0
5. Степанюк Руслан 1 0
6. Пешич Иван 1 0
7. Якубу Наджиб 1 0
8. Кане Ибрахим 1 0
9. Челядин Артём 1 0
Металлист-1925
# Игрок      
1. Западня Артур 2 0
2. Ременюк Андрей 2 0
3. Голодюк Олег 1 0
4. Фабиньо Энрике 1 0
5. Сидоренко Денис 1 0
6. Савин Антон 1 0
7. Ткачук Евгений 1 0
8. Задерака Максим 1 0
9. Шершень Михаил 1 0
10. Батюшин Юрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ворскла 33.33% (3) 0 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2) 0
 Металлист-1925 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 0

Предыдущие игры

Ворскла Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Верес 1:1 Ворскла Ворскла 4:1 Львов Ворскла 2:0 Рух Львов Ворскла 2:3 КуПС
Ворскла 2:2 Днепр-1 КуПС 2:2 Ворскла Минай 1:2 Ворскла Ворскла 1:1 Десна Ворскла 1:5 Динамо Киев Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Ворскла 4:2 Заря Ворскла 2:1 Львов Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:0 Олимпик Донецк Ворскла 0:1 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Ворскла Ворскла 3:1 Александрия Ингулец 2:2 Ворскла Рух Львов 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Минай
Металлист-1925 Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 Металлист-1925 3:2 Черноморец Од Колос Ковалёвка 1:0 Металлист-1925 Металлист-1925 2:1 Рух Львов
Металлист-1925 1:2 ВПК-Агро Кремень 0:4 Металлист-1925 Металлист-1925 0:1 Черноморец Од Прикарпатье 0:3 Металлист-1925 Металлист-1925 4:1 Верес Оболонь-Бровар 1:1 Металлист-1925 Металлист-1925 3:2 Горняк-Спорт Авангард Краматорск 0:1 Металлист-1925 Металлист-1925 1:1 Волынь Альянс 0:0 Металлист-1925 Полесье 0:0 Металлист-1925 Металлист-1925 1:0 Кристалл Херсон Агробизнес 1:2 Металлист-1925 Металлист-1925 1:0 Николаев Металлист-1925 2:1 Альянс Нива Тернополь 1:2 Металлист-1925
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Десна Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
2. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
3. Динамо Киев Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
4. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
5. Днепр-1 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Александрия Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Металлист-1925 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
8. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Минай Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Заря Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
11. Рух Львов Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Черноморец Од Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
13. Верес Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
14. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
15. Мариуполь Заявка 4 0 1 3 5 - 8 1
16. Ингулец Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Десна Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Динамо Киев Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Металлист-1925 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
6. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Днепр-1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Рух Львов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Верес Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Львов Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
12. Заря Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
13. Ингулец Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
14. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Черноморец Од Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Мариуполь Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
2. Днепр-1 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
3. Динамо Киев Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Заря Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Десна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Черноморец Од Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
8. Ворскла Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Мариуполь Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Минай Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Рух Львов Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
13. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15. Ингулец Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Верес Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Металлист-1925 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Безбородько Денис 4 0 1
2. Днепр-1 Довбик Артём 4 0 1
3. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
4. Заря Кочергин Владислав 3 0 1
5. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Логинов Сергей 2 1
2. Заря Вернидуб Виталий 3 0
3. Верес Немчанинов Дмитрий 3 0
4. Колос Ковалёвка Сичинава Ника 3 0
5. Александрия Бабогло Владислав 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Чеснаков Владимир бьет в цель!
  • Желтая карточка
    35'
    Пердута Игорь получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 138
Ворскла 85.5% (118)
X 10.9% (15)
Металлист-1925 3.6% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Ворскла 2:0 Металлист-1925 онлайн


Прогнозы на матч Ворскла 2:0 Металлист-1925

Исход игры
Ворскла
85.5% (118)
Ничья
10.9% (15)
Металлист-1925
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
51.82% (71)
Меньше
48.18% (66)
Обе команды забьют
Да
58.39% (80)
Нет
41.61% (57)
Популярный счёт
2:1 Ворскла
43.5% (60)
1:0 Ворскла
26.1% (36)
2:0 Ворскла
13% (18)
1:1 Ничья
8% (11)
1:2 Металлист-1925
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
3:0 Ворскла
1.4% (2)
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