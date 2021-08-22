Украина: Премьер-лига 2021-2022
Мариуполь
1:3
Второй тайм: 58'
Стадион: Им. Владимира Бойко
Заря
0:1
22' ГолНазарина Егор
27' Желтая карточкаХомченовский Дмитрий
0:2
28' ГолЗахеди Шахаб
0:3
32' ГолГладкий Александр
41' Желтая карточкаКлименко Владислав
44' Желтая карточкаМампаси Марк
1:3
47' ГолКулаков Андрей
50' Желтая карточкаШостак Денис
31
Кудрик
Олег
95
Стасюк
Пётр
35
Мампаси
Марк
33
Шостак
Денис
- Основной состав
-
31 Кудрик ОлегВратарь
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Защитник
-
35 Мампаси МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Шостак ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
86 Удод ДанилоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
97 Artem Kholod
-
Главный тренер: Ostap Markevych
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
Ход матча
22'
28'
0:2
32'
0:3
44'
47'
1:3
50'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулаков Андрей
|4
|0.8
|2.
|Вьюнник Богдан
|1
|0.2
|3.
|Мишнёв Дмитрий
|1 (1)
|0.2
|4.
|Топалов Дмитрий
|0
|0
|5.
|Мампаси Марк
|0
|0
|6.
|Микитишин Артур
|0
|0
|7.
|Хромей Михаил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кочергин Владислав
|3
|0.6
|2.
|Овусу Раймонд
|2
|0.4
|3.
|Гладкий Александр
|1
|0.2
|4.
|Фагундес Кристиан
|1
|0.2
|5.
|Назарина Егор
|1
|0.2
|6.
|Захеди Шахаб
|1
|0.2
|7.
|Сайяд Аллахьяр
|1
|0.2
|8.
|Булеца Сергей
|0
|0
|9.
|Громов Артём
|0
|0
|10.
|Леовижилду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мампаси Марк
|3
|0
|2.
|Кащук Алексей
|1
|1
|3.
|Драмбаев Aлександр
|1
|1
|4.
|Микицей Станислав
|1
|0
|5.
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0
|6.
|Чоботенко Сергей
|1
|0
|7.
|Клименко Владислав
|1
|0
|8.
|Кулаков Андрей
|1
|0
|9.
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|10.
|Шостак Денис
|1
|0
|11.
|Микитишин Артур
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|2.
|Имереков Максим
|2
|0
|3.
|Хомченовский Дмитрий
|2
|0
|4.
|Кочергин Владислав
|2
|0
|5.
|Гладкий Александр
|1
|0
|6.
|Кабаев Владислав
|1
|0
|7.
|Назарина Егор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мариуполь
|40% (2)
|0
|0
|0
|20% (1)
|40% (2)
|Заря
|28.57% (2)
|0
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Мариуполь Последние 20 матчей: +2 =5 -13Мариуполь 2:3 Черноморец Од Днепр-1 2:1 Мариуполь Мариуполь 1:2 Десна Львов 1:1 Мариуполь
Мариуполь 4:1 Десна Динамо Киев 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Львов Мариуполь 0:3 Рух Львов Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Мариуполь 4:3 Ингулец Мариуполь 0:0 Минай Мариуполь 1:4 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:1 Ворскла Мариуполь 2:2 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Заря Мариуполь 0:1 Александрия Десна 2:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Динамо Киев Верес 1:0 Мариуполь
Заря Последние 20 матчей: +11 =1 -8Рапид Вена 3:0 Заря Заря 1:1 Минай Заря 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:5 Заря
Заря 0:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Заря Заря 2:1 Александрия Днепр-1 0:1 Заря Заря 1:0 Минай Олимпик Донецк 2:1 Заря Заря 2:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Заря Ворскла 4:2 Заря Заря 2:0 Ингулец Рух Львов 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:0 Заря Заря 0:2 Динамо Киев Заря 4:0 Львов Верес 1:2 Заря Шахтёр Донецк 0:1 Заря
Последние игры между собой
Мариуполь: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Заря: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Заря 0:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:1 Заря Премьер-лига Заря 0:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:2 Заря Премьер-лига Заря 2:1 Мариуполь Премьер-лига Заря 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:0 Заря Премьер-лига Мариуполь 2:5 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:1 Заря Премьер-лига Заря 1:0 Мариуполь Премьер-лига Заря 3:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Заря Премьер-лига Мариуполь 1:2 Заря Премьер-лига Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|2.
|Десна
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|3.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|6.
|Александрия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Заря
|3:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Верес
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Минай
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|14.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|15.
|Мариуполь
|1:3 Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 11
|1
|16.
|Ингулец
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Десна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Верес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|12.
|Заря
|3:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|14.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|17.
|Мариуполь
|1:3 Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Заря
|3:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|5.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|8.
|Ворскла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Мариуполь
|1:3 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Минай
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|17.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Безбородько Денис
|4
|0
|1
|2.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|4
|0
|1
|3.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|4
|0
|0
|4.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|4
|0
|0
|5.
|Заря
|Кочергин Владислав
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|2.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|2
|1
|3.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|4.
|Верес
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|5.
|Колос Ковалёвка
|Сичинава Ника
|3
|0
Прогнозы на матч Мариуполь 1:3 Заря
Исход игры
Мариуполь
9% (12)
Ничья
15.7% (21)
Заря
75.4% (101)
Тотал 2.5
Больше
58.02% (76)
Меньше
41.98% (55)
Обе команды забьют
Да
71.76% (94)
Нет
28.24% (37)
Популярный счёт
1:2 Заря
47% (63)
0:1 Заря
20.1% (27)
1:1 Ничья
13.4% (18)
2:1 Мариуполь
5.2% (7)
0:2 Заря
3% (4)
1:0 Мариуполь
2.2% (3)
1:3 Заря
2.2% (3)
2:0 Мариуполь
1.5% (2)
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