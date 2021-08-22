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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Мариуполь
1:3
Второй тайм: 58'

Стадион:
Заря
0'
0:1
22' Гол
Назарина Егор
27' Желтая карточка
Хомченовский Дмитрий
0:2
28' Гол
Захеди Шахаб
0:3
32' Гол
Гладкий Александр
41' Желтая карточка
Клименко Владислав
44' Желтая карточка
Мампаси Марк
1:3
47' Гол
Кулаков Андрей
50' Желтая карточка
Шостак Денис
58'
31
Кудрик
Олег
95
Стасюк
Пётр
3
Микицей
Станислав
35
Мампаси
Марк
55
Драмбаев
Aлександр
5
Клименко
Владислав
11
Кащук
Алексей
33
Шостак
Денис
9
Мишнёв
Дмитрий
7
Топалов
Дмитрий
77
Кулаков
Андрей
30
Шевченко
Никита
10
Хомченовский
Дмитрий
4
Цвек
Ловро
32
Имереков
Максим
6
Леовижилду
22
Кабаев
Владислав
23
Булеца
Сергей
29
Назарина
Егор
7
Кочергин
Владислав
9
Захеди
Шахаб
11
Гладкий
Александр
Мариуполь
Заря

Бомбардиры внутри турнира

Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулаков Андрей 4 0.8
2. Вьюнник Богдан 1 0.2
3. Мишнёв Дмитрий 1 (1) 0.2
4. Топалов Дмитрий 0 0
5. Мампаси Марк 0 0
6. Микитишин Артур 0 0
7. Хромей Михаил 0 0
Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кочергин Владислав 3 0.6
2. Овусу Раймонд 2 0.4
3. Гладкий Александр 1 0.2
4. Фагундес Кристиан 1 0.2
5. Назарина Егор 1 0.2
6. Захеди Шахаб 1 0.2
7. Сайяд Аллахьяр 1 0.2
8. Булеца Сергей 0 0
9. Громов Артём 0 0
10. Леовижилду 0 0

Карточки

Мариуполь
# Игрок      
1. Мампаси Марк 3 0
2. Кащук Алексей 1 1
3. Драмбаев Aлександр 1 1
4. Микицей Станислав 1 0
5. Мишнёв Дмитрий 1 0
6. Чоботенко Сергей 1 0
7. Клименко Владислав 1 0
8. Кулаков Андрей 1 0
9. Вьюнник Богдан 1 0
10. Шостак Денис 1 0
11. Микитишин Артур 1 0
Заря
# Игрок      
1. Вернидуб Виталий 3 0
2. Имереков Максим 2 0
3. Хомченовский Дмитрий 2 0
4. Кочергин Владислав 2 0
5. Гладкий Александр 1 0
6. Кабаев Владислав 1 0
7. Назарина Егор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мариуполь 40% (2) 0 0 0 20% (1) 40% (2)
 Заря 28.57% (2) 0 0 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3)

Предыдущие игры

Мариуполь Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Мариуполь 2:3 Черноморец Од Днепр-1 2:1 Мариуполь Мариуполь 1:2 Десна Львов 1:1 Мариуполь
Мариуполь 4:1 Десна Динамо Киев 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Львов Мариуполь 0:3 Рух Львов Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Мариуполь 4:3 Ингулец Мариуполь 0:0 Минай Мариуполь 1:4 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:1 Ворскла Мариуполь 2:2 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Заря Мариуполь 0:1 Александрия Десна 2:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Динамо Киев Верес 1:0 Мариуполь
Заря Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Рапид Вена 3:0 Заря Заря 1:1 Минай Заря 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:5 Заря
Заря 0:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Заря Заря 2:1 Александрия Днепр-1 0:1 Заря Заря 1:0 Минай Олимпик Донецк 2:1 Заря Заря 2:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Заря Ворскла 4:2 Заря Заря 2:0 Ингулец Рух Львов 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:0 Заря Заря 0:2 Динамо Киев Заря 4:0 Львов Верес 1:2 Заря Шахтёр Донецк 0:1 Заря

Последние игры между собой

Мариуполь: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Заря: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Мариуполь 0:1 Заря Премьер-лига Заря 0:1 Мариуполь Премьер-лига Заря 2:1 Мариуполь Товарищеские матчи Мариуполь 1:2 Заря Премьер-лига
Заря 0:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:1 Заря Премьер-лига Заря 0:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:2 Заря Премьер-лига Заря 2:1 Мариуполь Премьер-лига Заря 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:0 Заря Премьер-лига Мариуполь 2:5 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:1 Заря Премьер-лига Заря 1:0 Мариуполь Премьер-лига Заря 3:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Заря Премьер-лига Мариуполь 1:2 Заря Премьер-лига Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
2. Десна Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
3. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Динамо Киев Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
5. Днепр-1 Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
6. Александрия Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Заря 3:1 Заявка 5 2 1 2 10 - 6 7
8. Металлист-1925 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
10. Верес Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11. Минай Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
12. Рух Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13. Черноморец Од Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
14. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
15. Мариуполь 1:3 Заявка 5 0 1 4 6 - 11 1
16. Ингулец Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Десна Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Динамо Киев Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Днепр-1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Металлист-1925 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
7. Верес Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Рух Львов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Львов Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
12. Заря 3:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
13. Ингулец Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
14. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Черноморец Од Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
17. Мариуполь 1:3 Заявка 3 0 0 3 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
2. Шахтёр Донецк Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Заря 3:1 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
4. Днепр-1 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
5. Динамо Киев Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Десна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Черноморец Од Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
8. Ворскла Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Рух Львов Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
10. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Мариуполь 1:3 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Минай Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
13. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15. Ингулец Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Металлист-1925 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
17. Верес Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Безбородько Денис 4 0 1
2. Днепр-1 Довбик Артём 4 0 1
3. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
4. Мариуполь Кулаков Андрей 4 0 0
5. Заря Кочергин Владислав 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
2. Днепр-1 Логинов Сергей 2 1
3. Заря Вернидуб Виталий 3 0
4. Верес Немчанинов Дмитрий 3 0
5. Колос Ковалёвка Сичинава Ника 3 0
Весь список
Прогнозы 134
Мариуполь 9% (12)
X 15.7% (21)
Заря 75.4% (101)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мариуполь
Ничья
Заря
6.60
4.40
1.62
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мариуполь 1:3 Заря онлайн


Прогнозы на матч Мариуполь 1:3 Заря

Исход игры
Мариуполь
9% (12)
Ничья
15.7% (21)
Заря
75.4% (101)
Тотал 2.5
Больше
58.02% (76)
Меньше
41.98% (55)
Обе команды забьют
Да
71.76% (94)
Нет
28.24% (37)
Популярный счёт
1:2 Заря
47% (63)
0:1 Заря
20.1% (27)
1:1 Ничья
13.4% (18)
2:1 Мариуполь
5.2% (7)
0:2 Заря
3% (4)
1:0 Мариуполь
2.2% (3)
1:3 Заря
2.2% (3)
2:0 Мариуполь
1.5% (2)
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