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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Колос Ковалёвка
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Александрия
0' 18'
Колос Ковалёвка
Александрия

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новак Евгений 1 0.33
2. Костишин Денис 1 0.33
3. Ильин Олег 0 0
Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Третьяков Максим 1 0.25
2. Ковалец Кирилл 1 0.25
3. Калюжный Иван 1 0.25
4. Спинелли Клаудио 1 0.25
5. Цуриков Андрей 0 0
6. Бабогло Владислав 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Сичинава Ника 3 0
2. Ром Матия 1 1
3. Кариока Силва 1 0
4. Павловец Александр 1 0
5. Костишин Денис 1 0
6. Данфа Мамаду 1 0
7. Ильин Олег 1 0
8. Нгамба Альваро 1 0
Александрия
# Игрок      
1. Бабогло Владислав 3 0
2. Рыбалка Сергей 1 0
3. Третьяков Максим 1 0
4. Одарюк Владимир 1 0
5. Шастал Дмитрий 1 0
6. Билык Олег 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колос Ковалёвка 0 0 0 0 100% (2) 0
 Александрия 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 0

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Колос Ковалёвка 1:1 Рух Львов Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Караганда Колос Ковалёвка 1:0 Металлист-1925
Верес 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Десна 2:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 1:2 Колос Ковалёвка Минай 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Заря Мариуполь 1:4 Колос Ковалёвка Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Львов 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка
Александрия Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Львов 1:1 Александрия Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Минай 1:0 Александрия Заря 0:1 Александрия
Заря 2:1 Александрия Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Рух Львов 2:1 Александрия Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Александрия 1:1 Заря Львов 3:1 Александрия Десна 4:1 Александрия Александрия 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:0 Александрия Александрия 2:0 Олимпик Донецк Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Ворскла 3:1 Александрия Александрия 3:0 Минай Мариуполь 0:1 Александрия Александрия 0:2 Заря

Последние игры между собой

Колос Ковалёвка: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Александрия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Премьер-лига Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Премьер-лига Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Премьер-лига
Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
2. Десна Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
3. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Динамо Киев Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
5. Днепр-1 Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
6. Александрия 0:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
7. Заря Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
8. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
9. Металлист-1925 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
10. Верес Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11. Минай Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
12. Рух Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13. Черноморец Од Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
14. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
15. Мариуполь Заявка 5 0 1 4 8 - 12 1
16. Ингулец Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Десна Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Динамо Киев Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Днепр-1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Металлист-1925 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
7. Верес Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Рух Львов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Львов Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
12. Заря Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
13. Ингулец Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
14. Александрия 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Черноморец Од Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
17. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 6 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия 0:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
2. Шахтёр Донецк Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Заря Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
4. Днепр-1 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
5. Динамо Киев Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Десна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Черноморец Од Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
8. Ворскла Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Мариуполь Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Рух Львов Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
11. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Минай Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
13. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15. Ингулец Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Верес Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Металлист-1925 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Безбородько Денис 4 0 1
2. Днепр-1 Довбик Артём 4 0 1
3. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
4. Мариуполь Кулаков Андрей 4 0 0
5. Заря Кочергин Владислав 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
2. Днепр-1 Логинов Сергей 2 1
3. Заря Вернидуб Виталий 3 0
4. Верес Немчанинов Дмитрий 3 0
5. Колос Ковалёвка Сичинава Ника 3 0
Весь список
Прогнозы 133
Колос Ковалёвка 39.1% (52)
X 48.1% (64)
Александрия 12.8% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Колос Ковалёвка
Ничья
Александрия
2.43
3.40
3.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Колос Ковалёвка 0:0 Александрия онлайн


Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:0 Александрия

Исход игры
Колос Ковалёвка
39.1% (52)
Ничья
48.1% (64)
Александрия
12.8% (17)
Тотал 2.5
Больше
25.38% (33)
Меньше
74.62% (97)
Обе команды забьют
Да
69.23% (90)
Нет
30.77% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.9% (57)
1:0 Колос Ковалёвка
18% (24)
2:1 Колос Ковалёвка
16.5% (22)
1:2 Александрия
6% (8)
0:1 Александрия
5.3% (7)
2:0 Колос Ковалёвка
3% (4)
0:0 Ничья
3% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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