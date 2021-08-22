Украина: Премьер-лига 2021-2022
Колос Ковалёвка
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Stadion Kolos
Александрия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кожушко ОлегНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Копына ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Yury Gura
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новак Евгений
|1
|0.33
|2.
|Костишин Денис
|1
|0.33
|3.
|Ильин Олег
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Третьяков Максим
|1
|0.25
|2.
|Ковалец Кирилл
|1
|0.25
|3.
|Калюжный Иван
|1
|0.25
|4.
|Спинелли Клаудио
|1
|0.25
|5.
|Цуриков Андрей
|0
|0
|6.
|Бабогло Владислав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сичинава Ника
|3
|0
|2.
|Ром Матия
|1
|1
|3.
|Кариока Силва
|1
|0
|4.
|Павловец Александр
|1
|0
|5.
|Костишин Денис
|1
|0
|6.
|Данфа Мамаду
|1
|0
|7.
|Ильин Олег
|1
|0
|8.
|Нгамба Альваро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бабогло Владислав
|3
|0
|2.
|Рыбалка Сергей
|1
|0
|3.
|Третьяков Максим
|1
|0
|4.
|Одарюк Владимир
|1
|0
|5.
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|6.
|Билык Олег
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колос Ковалёвка
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|Александрия
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +7 =9 -4Колос Ковалёвка 1:1 Рух Львов Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Караганда Колос Ковалёвка 1:0 Металлист-1925
Верес 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Десна 2:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 1:2 Колос Ковалёвка Минай 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Заря Мариуполь 1:4 Колос Ковалёвка Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Львов 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка
Александрия Последние 20 матчей: +7 =2 -11Львов 1:1 Александрия Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Минай 1:0 Александрия Заря 0:1 Александрия
Заря 2:1 Александрия Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Рух Львов 2:1 Александрия Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Александрия 1:1 Заря Львов 3:1 Александрия Десна 4:1 Александрия Александрия 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:0 Александрия Александрия 2:0 Олимпик Донецк Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Ворскла 3:1 Александрия Александрия 3:0 Минай Мариуполь 0:1 Александрия Александрия 0:2 Заря
Последние игры между собой
Колос Ковалёвка: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Александрия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|2.
|Десна
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|3.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|6.
|Александрия
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|8.
|Колос Ковалёвка
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Верес
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Минай
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|14.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|15.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|8 - 12
|1
|16.
|Ингулец
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Десна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Верес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Колос Ковалёвка
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|12.
|Заря
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|14.
|Александрия
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Заря
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|5.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|8.
|Ворскла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|11.
|Колос Ковалёвка
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Минай
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Безбородько Денис
|4
|0
|1
|2.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|4
|0
|1
|3.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|4
|0
|0
|4.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|4
|0
|0
|5.
|Заря
|Кочергин Владислав
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|2.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|2
|1
|3.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|4.
|Верес
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|5.
|Колос Ковалёвка
|Сичинава Ника
|3
|0
Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:0 Александрия
Исход игры
Колос Ковалёвка
39.1% (52)
Ничья
48.1% (64)
Александрия
12.8% (17)
Тотал 2.5
Больше
25.38% (33)
Меньше
74.62% (97)
Обе команды забьют
Да
69.23% (90)
Нет
30.77% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.9% (57)
1:0 Колос Ковалёвка
18% (24)
2:1 Колос Ковалёвка
16.5% (22)
1:2 Александрия
6% (8)
0:1 Александрия
5.3% (7)
2:0 Колос Ковалёвка
3% (4)
0:0 Ничья
3% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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