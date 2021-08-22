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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Колос Ковалёвка
0:1
Конец матча

Стадион:
Александрия
0'
39' Желтая карточка
Демченко Александр
0:1
51' Гол
Бабогло Владислав
56' Желтая карточка
Милько Вадим
65' Желтая карточка
Богданов Андрей
70' Желтая карточка
Калюжный Иван
78' Желтая карточка
Дубра Каспар
83' Желтая карточка
Гавриш Виталий
87' Желтая карточка
Кариока Силва
90'+4
33
Маханьков
Владимир
35
Золотов
Николай
21
Новак
Евгений
5
Петров
Кирилл
22
Павловец
Александр
4
Сакив
Тарас
20
Чурко
Вячеслав
6
Нгамба
Альваро
14
Милько
Вадим
9
Кариока
Силва
49
Сичинава
Ника
31
Билык
Олег
11
Мирошниченко
Денис
4
Бабогло
Владислав
90
Дубра
Каспар
29
Цуриков
Андрей
27
Демченко
Александр
17
Кожушко
Олег
6
Ковалец
Кирилл
8
Калюжный
Иван
10
Третьяков
Максим
9
Спинелли
Клаудио
Колос Ковалёвка
Александрия

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новак Евгений 1 0.25
2. Костишин Денис 1 0.25
3. Ильин Олег 0 0
Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Третьяков Максим 1 0.2
2. Бабогло Владислав 1 0.2
3. Ковалец Кирилл 1 0.2
4. Калюжный Иван 1 0.2
5. Спинелли Клаудио 1 0.2
6. Цуриков Андрей 0 0
7. Рыбалка Сергей 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Сичинава Ника 3 0
2. Ром Матия 1 1
3. Кариока Силва 2 0
4. Милько Вадим 1 0
5. Богданов Андрей 1 0
6. Гавриш Виталий 1 0
7. Павловец Александр 1 0
8. Костишин Денис 1 0
9. Данфа Мамаду 1 0
10. Ильин Олег 1 0
11. Нгамба Альваро 1 0
Александрия
# Игрок      
1. Бабогло Владислав 3 0
2. Рыбалка Сергей 1 0
3. Третьяков Максим 1 0
4. Одарюк Владимир 1 0
5. Дубра Каспар 1 0
6. Калюжный Иван 1 0
7. Шастал Дмитрий 1 0
8. Билык Олег 1 0
9. Демченко Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колос Ковалёвка 0 0 0 0 100% (2) 0
 Александрия 20% (1) 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0 0

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Колос Ковалёвка 1:1 Рух Львов Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Караганда Колос Ковалёвка 1:0 Металлист-1925
Верес 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Десна 2:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 1:2 Колос Ковалёвка Минай 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Заря Мариуполь 1:4 Колос Ковалёвка Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Львов 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка
Александрия Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Львов 1:1 Александрия Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Минай 1:0 Александрия Заря 0:1 Александрия
Заря 2:1 Александрия Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Рух Львов 2:1 Александрия Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Александрия 1:1 Заря Львов 3:1 Александрия Десна 4:1 Александрия Александрия 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:0 Александрия Александрия 2:0 Олимпик Донецк Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Ворскла 3:1 Александрия Александрия 3:0 Минай Мариуполь 0:1 Александрия Александрия 0:2 Заря

Последние игры между собой

Колос Ковалёвка: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Александрия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Премьер-лига Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Премьер-лига Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Премьер-лига
Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 3:0 Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Шахтёр Донецк Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
3. Десна 0:3 Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
4. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5. Днепр-1 Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
6. Александрия Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
7. Заря Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
8. Металлист-1925 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9. Колос Ковалёвка Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
10. Верес Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11. Минай Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
12. Рух Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13. Черноморец Од Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
14. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
15. Мариуполь Заявка 5 0 1 4 8 - 12 1
16. Ингулец Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Динамо Киев 3:0 Заявка 3 3 0 0 9 - 0 9
3. Десна 0:3 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
4. Днепр-1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Металлист-1925 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
7. Верес Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Рух Львов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Львов Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
12. Заря Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
13. Ингулец Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
14. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Черноморец Од Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
17. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 6 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
2. Шахтёр Донецк Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Заря Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
4. Днепр-1 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
5. Динамо Киев 3:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Десна 0:3 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
7. Черноморец Од Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
8. Ворскла Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Рух Львов Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
10. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Мариуполь Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Минай Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
13. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15. Ингулец Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Металлист-1925 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
17. Верес Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Безбородько Денис 4 0 1
2. Днепр-1 Довбик Артём 4 0 1
3. Динамо Киев Буяльский Виталий 4 0 0
4. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
5. Мариуполь Кулаков Андрей 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
2. Днепр-1 Логинов Сергей 2 1
3. Заря Вернидуб Виталий 3 0
4. Верес Немчанинов Дмитрий 3 0
5. Колос Ковалёвка Сичинава Ника 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Демченко Александр получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Новак Евгений уходит с поля. Гавриш Виталий выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 133
Колос Ковалёвка 39.1% (52)
X 48.1% (64)
Александрия 12.8% (17)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Колос Ковалёвка 0:1 Александрия онлайн


Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:1 Александрия

Исход игры
Колос Ковалёвка
39.1% (52)
Ничья
48.1% (64)
Александрия
12.8% (17)
Тотал 2.5
Больше
25.38% (33)
Меньше
74.62% (97)
Обе команды забьют
Да
69.23% (90)
Нет
30.77% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.9% (57)
1:0 Колос Ковалёвка
18% (24)
2:1 Колос Ковалёвка
16.5% (22)
1:2 Александрия
6% (8)
0:1 Александрия
5.3% (7)
2:0 Колос Ковалёвка
3% (4)
0:0 Ничья
3% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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