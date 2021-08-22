  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2021-2022

Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Киев
 
Позже

Стадион:
Десна
Динамо Киев
Десна

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буяльский Виталий 2 0.5
2. Тымчик Александр 1 0.25
3. Рамирес Эрик 1 0.25
4. Гармаш Денис 1 0.25
5. Попов Денис II 1 0.25
6. Сирота Александр 1 0.25
7. Цыганков Виктор 1 (1) 0.25
8. Караваев Александр 0 0
9. Андриевский Александр 0 0
10. Шапаренко Николай 0 0
11. Миколенко Виталий 0 0
Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Безбородько Денис 4 1
2. Калитвинцев Владислав 2 0.5
3. Завийский Тарас 2 0.5
4. Будковский Филипп 1 0.25
5. Тотовицкий Андрей 0 0
6. Картушов Егор 0 0

Карточки

Динамо Киев
# Игрок      
1. Шапаренко Николай 2 0
2. Сидорчук Сергей 1 0
3. Гармаш Денис 1 0
4. Буяльский Виталий 1 0
5. Бущан Георгий 1 0
Десна
# Игрок      
1. Селин Евгений 2 0
2. Калитвинцев Владислав 2 0
3. Арвеладзе Леван 1 0
4. Цымбалюк Евгений 1 0
5. Домбровский Андрей 1 0
6. Сафронов Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Киев 25% (2) 25% (2) 25% (2) 0 0 25% (2)
 Десна 0 11.11% (1) 0 22.22% (2) 11.11% (1) 55.56% (5)

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Ингулец 1:1 Динамо Киев Интер Милан 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Минай Заря 1:2 Динамо Киев
Фенербахче 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Верес Динамо Киев 3:2 Газишехир Газиантеп Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Ницца 2:1 Динамо Киев Серветт 1:1 Динамо Киев Люцерн 3:3 Динамо Киев Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Базель 4:4 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Заря Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Динамо Киев 0:0 Мариуполь Ворскла 1:5 Динамо Киев Динамо Киев 5:0 Ингулец Агробизнес 0:3 Динамо Киев
Десна Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Десна 2:1 Днепр-1 Десна 2:0 Ингулец Мариуполь 1:2 Десна Десна 3:0 Черноморец Од
Мариуполь 4:1 Десна Ворскла 1:1 Десна Десна 2:2 Колос Ковалёвка Львов 1:0 Десна Минай 3:1 Десна Десна 4:1 Александрия Десна 2:0 Олимпик Донецк Десна 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рух Львов 0:4 Десна Десна 3:0 Ингулец Десна 1:1 Динамо Киев Заря 2:1 Десна Десна 0:1 Заря Десна 2:0 Мариуполь Десна 1:0 Ворскла

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Десна: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Десна 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Десна Премьер-лига Десна 3:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Десна Премьер-лига
Десна 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:2 Десна Премьер-лига Десна 1:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 4:0 Десна Премьер-лига Десна 0:2 Динамо Киев Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
2. Десна Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
3. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Динамо Киев Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
5. Днепр-1 Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
6. Александрия Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
7. Заря Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
8. Металлист-1925 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9. Колос Ковалёвка Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
10. Верес Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11. Минай Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
12. Рух Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13. Черноморец Од Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
14. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
15. Мариуполь Заявка 5 0 1 4 8 - 12 1
16. Ингулец Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Десна Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Динамо Киев Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Днепр-1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Металлист-1925 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
7. Верес Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Рух Львов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Львов Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
12. Заря Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
13. Ингулец Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
14. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Черноморец Од Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
17. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 6 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
2. Шахтёр Донецк Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Заря Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
4. Днепр-1 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
5. Динамо Киев Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Десна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Черноморец Од Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
8. Ворскла Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Рух Львов Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
10. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Мариуполь Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Минай Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
13. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15. Ингулец Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Металлист-1925 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
17. Верес Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Безбородько Денис 4 0 1
2. Днепр-1 Довбик Артём 4 0 1
3. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
4. Мариуполь Кулаков Андрей 4 0 0
5. Заря Кочергин Владислав 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
2. Днепр-1 Логинов Сергей 2 1
3. Заря Вернидуб Виталий 3 0
4. Верес Немчанинов Дмитрий 3 0
5. Колос Ковалёвка Сичинава Ника 3 0
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча пятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевское «Динамо» и «Десна». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Десна от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 августа 2021, осталось 4 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 134
Динамо Киев 96.3% (129)
X 3.7% (5)
Десна 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Десна
1.35
5.65
9.40
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Динамо Киев - Десна онлайн


Прогнозы на матч Динамо Киев - Десна

Исход игры
Динамо Киев
96.1% (124)
Ничья
3.9% (5)
Десна
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.24% (60)
Меньше
52.76% (67)
Обе команды забьют
Да
44.09% (56)
Нет
55.91% (71)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
37.2% (48)
2:1 Динамо Киев
32.6% (42)
1:0 Динамо Киев
11.6% (15)
3:0 Динамо Киев
5.4% (7)
3:1 Динамо Киев
5.4% (7)
1:1 Ничья
3.1% (4)
3:2 Динамо Киев
1.6% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 