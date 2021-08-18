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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Киев
 
Позже

Стадион:
Десна

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буяльский Виталий 2 0.5
2. Тымчик Александр 1 0.25
3. Рамирес Эрик 1 0.25
4. Гармаш Денис 1 0.25
5. Попов Денис II 1 0.25
6. Сирота Александр 1 0.25
7. Цыганков Виктор 1 (1) 0.25
8. Караваев Александр 0 0
9. Андриевский Александр 0 0
10. Шапаренко Николай 0 0
11. Миколенко Виталий 0 0
Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Безбородько Денис 4 1
2. Калитвинцев Владислав 2 0.5
3. Завийский Тарас 2 0.5
4. Будковский Филипп 1 0.25
5. Тотовицкий Андрей 0 0
6. Картушов Егор 0 0

Карточки

Динамо Киев
# Игрок      
1. Шапаренко Николай 2 0
2. Сидорчук Сергей 1 0
3. Гармаш Денис 1 0
4. Буяльский Виталий 1 0
5. Бущан Георгий 1 0
Десна
# Игрок      
1. Селин Евгений 2 0
2. Калитвинцев Владислав 2 0
3. Арвеладзе Леван 1 0
4. Цымбалюк Евгений 1 0
5. Домбровский Андрей 1 0
6. Сафронов Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Киев 25% (2) 25% (2) 25% (2) 0 0 25% (2)
 Десна 0 11.11% (1) 0 22.22% (2) 11.11% (1) 55.56% (5)

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Ингулец 1:1 Динамо Киев Интер Милан 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Минай Заря 1:2 Динамо Киев
Фенербахче 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Верес Динамо Киев 3:2 Газишехир Газиантеп Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Ницца 2:1 Динамо Киев Серветт 1:1 Динамо Киев Люцерн 3:3 Динамо Киев Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Базель 4:4 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Заря Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Динамо Киев 0:0 Мариуполь Ворскла 1:5 Динамо Киев Динамо Киев 5:0 Ингулец Агробизнес 0:3 Динамо Киев
Десна Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Десна 2:1 Днепр-1 Десна 2:0 Ингулец Мариуполь 1:2 Десна Десна 3:0 Черноморец Од
Мариуполь 4:1 Десна Ворскла 1:1 Десна Десна 2:2 Колос Ковалёвка Львов 1:0 Десна Минай 3:1 Десна Десна 4:1 Александрия Десна 2:0 Олимпик Донецк Десна 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рух Львов 0:4 Десна Десна 3:0 Ингулец Десна 1:1 Динамо Киев Заря 2:1 Десна Десна 0:1 Заря Десна 2:0 Мариуполь Десна 1:0 Ворскла

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Десна: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Десна 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Десна Премьер-лига Десна 3:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Десна Премьер-лига
Десна 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:2 Десна Премьер-лига Десна 1:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 4:0 Десна Премьер-лига Десна 0:2 Динамо Киев Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Десна Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
2. Динамо Киев Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
3. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
4. Ворскла Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
5. Днепр-1 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Александрия Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
8. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Минай Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Заря Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
11. Рух Львов Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Черноморец Од Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
13. Верес Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
14. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
15. Мариуполь Заявка 4 0 1 3 5 - 8 1
16. Ингулец Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Десна Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Ворскла Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Динамо Киев Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Металлист-1925 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
6. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Днепр-1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Рух Львов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Верес Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Львов Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
12. Заря Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
13. Ингулец Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
14. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Черноморец Од Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Мариуполь Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
2. Днепр-1 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
3. Динамо Киев Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Заря Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Десна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Черноморец Од Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
8. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Ворскла Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Мариуполь Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Минай Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Рух Львов Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
13. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15. Ингулец Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Металлист-1925 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Верес Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Безбородько Денис 4 0 1
2. Днепр-1 Довбик Артём 4 0 1
3. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
4. Заря Кочергин Владислав 3 0 1
5. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Логинов Сергей 2 1
2. Заря Вернидуб Виталий 3 0
3. Верес Немчанинов Дмитрий 3 0
4. Колос Ковалёвка Сичинава Ника 3 0
5. Александрия Бабогло Владислав 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Десна от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 августа 2021, осталось 2 дня 12 часов 20 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Динамо Киев 95.7% (45)
    X 4.3% (2)
    Десна 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Киев
    Ничья
    Десна
    1.48
    5.00
    7.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Динамо Киев - Десна онлайн


    Прогнозы на матч Динамо Киев - Десна

    Исход игры
    Динамо Киев
    95.7% (45)
    Ничья
    4.3% (2)
    Десна
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.17% (24)
    Меньше
    47.83% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    45.65% (21)
    Нет
    54.35% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Киев
    34% (16)
    2:1 Динамо Киев
    29.8% (14)
    3:0 Динамо Киев
    10.6% (5)
    1:0 Динамо Киев
    8.5% (4)
    3:1 Динамо Киев
    8.5% (4)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
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