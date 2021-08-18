Украина: Премьер-лига 2021-2022
Динамо Киев
Позже
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Десна
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буяльский Виталий
|2
|0.5
|2.
|Тымчик Александр
|1
|0.25
|3.
|Рамирес Эрик
|1
|0.25
|4.
|Гармаш Денис
|1
|0.25
|5.
|Попов Денис II
|1
|0.25
|6.
|Сирота Александр
|1
|0.25
|7.
|Цыганков Виктор
|1 (1)
|0.25
|8.
|Караваев Александр
|0
|0
|9.
|Андриевский Александр
|0
|0
|10.
|Шапаренко Николай
|0
|0
|11.
|Миколенко Виталий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Безбородько Денис
|4
|1
|2.
|Калитвинцев Владислав
|2
|0.5
|3.
|Завийский Тарас
|2
|0.5
|4.
|Будковский Филипп
|1
|0.25
|5.
|Тотовицкий Андрей
|0
|0
|6.
|Картушов Егор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шапаренко Николай
|2
|0
|2.
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|3.
|Гармаш Денис
|1
|0
|4.
|Буяльский Виталий
|1
|0
|5.
|Бущан Георгий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Селин Евгений
|2
|0
|2.
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|3.
|Арвеладзе Леван
|1
|0
|4.
|Цымбалюк Евгений
|1
|0
|5.
|Домбровский Андрей
|1
|0
|6.
|Сафронов Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Киев
|25% (2)
|25% (2)
|25% (2)
|0
|0
|25% (2)
|Десна
|0
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|55.56% (5)
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: +9 =8 -3Ингулец 1:1 Динамо Киев Интер Милан 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Минай Заря 1:2 Динамо Киев
Фенербахче 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Верес Динамо Киев 3:2 Газишехир Газиантеп Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Ницца 2:1 Динамо Киев Серветт 1:1 Динамо Киев Люцерн 3:3 Динамо Киев Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Базель 4:4 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Заря Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Динамо Киев 0:0 Мариуполь Ворскла 1:5 Динамо Киев Динамо Киев 5:0 Ингулец Агробизнес 0:3 Динамо Киев
Десна Последние 20 матчей: +10 =3 -7Десна 2:1 Днепр-1 Десна 2:0 Ингулец Мариуполь 1:2 Десна Десна 3:0 Черноморец Од
Мариуполь 4:1 Десна Ворскла 1:1 Десна Десна 2:2 Колос Ковалёвка Львов 1:0 Десна Минай 3:1 Десна Десна 4:1 Александрия Десна 2:0 Олимпик Донецк Десна 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рух Львов 0:4 Десна Десна 3:0 Ингулец Десна 1:1 Динамо Киев Заря 2:1 Десна Десна 0:1 Заря Десна 2:0 Мариуполь Десна 1:0 Ворскла
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Десна: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|4.
|Ворскла
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Александрия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Минай
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|13.
|Верес
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|14.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|15.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|16.
|Ингулец
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Ворскла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Днепр-1
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|12.
|Заря
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|14.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Заря
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Ворскла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Минай
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|13.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Безбородько Денис
|4
|0
|1
|2.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|4
|0
|1
|3.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|4
|0
|0
|4.
|Заря
|Кочергин Владислав
|3
|0
|1
|5.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|2
|1
|2.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|3.
|Верес
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|4.
|Колос Ковалёвка
|Сичинава Ника
|3
|0
|5.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|3
|0
Прогнозы на матч Динамо Киев - Десна
Исход игры
Динамо Киев
95.7% (45)
Ничья
4.3% (2)
Десна
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.17% (24)
Меньше
47.83% (22)
Обе команды забьют
Да
45.65% (21)
Нет
54.35% (25)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
34% (16)
2:1 Динамо Киев
29.8% (14)
3:0 Динамо Киев
10.6% (5)
1:0 Динамо Киев
8.5% (4)
3:1 Динамо Киев
8.5% (4)
1:1 Ничья
4.3% (2)
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