Украина: Премьер-лига 2021-2022
Львов
1:2
Конец матча
Стадион: Арена Львов
Ингулец
1:0
14' ГолГрисьо Максим
45' Желтая карточкаДовгий Алексей
1:1
53' ГолКозак Александр
1:2
54' ГолСитало Артём
10
Алваро
19
Ренан
Соарес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 АлвароПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ренан СоаресНападающий
- Запасные игроки
-
12 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Чирьяк ФранеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нич НазарийНападающий
-
Главный тренер: Anatoliy Bezsmertnyi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
Ход матча
14'
1:0
45'
53'
54'
71'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ренан Соарес
|1
|0.2
|2.
|Довгий Алексей
|1
|0.2
|3.
|Грисьо Максим
|1
|0.2
|4.
|Ременяк Артур
|1
|0.2
|5.
|Ньярко Эрнест
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ситало Артём
|2
|0.4
|2.
|Коваленко Илья
|1
|0.2
|3.
|Козак Александр
|1
|0.2
|4.
|Гопей Стефен Майкл
|1
|0.2
|5.
|Опанасенко Евгений
|0
|0
|6.
|Полегенько Павел
|0
|0
|7.
|Асмелаш Хеннос
|0
|0
|8.
|Запорожец Евгений
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чирьяк Фране
|2
|0
|2.
|Ньярко Эрнест
|2
|0
|3.
|Алваро
|1
|0
|4.
|Ренан Соарес
|1
|0
|5.
|Довгий Алексей
|1
|0
|6.
|Махмутович Энес
|1
|0
|7.
|Грисьо Максим
|1
|0
|8.
|Якимец Владимир
|1
|0
|9.
|Бусько Андрей
|1
|0
|10.
|Романчук Александр II
|1
|0
|11.
|Нич Назарий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ситало Артём
|2
|0
|2.
|Бартулович Младен
|1
|0
|3.
|Павлов Виталий
|1
|0
|4.
|Шишка Михаил
|1
|0
|5.
|Салем Мохамед
|1
|0
|6.
|Головкин Иван
|1
|0
|7.
|Запорожец Евгений
|1
|0
|8.
|Шарай Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Львов
|25% (1)
|0
|50% (2)
|0
|0
|25% (1)
|Ингулец
|0
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|40% (2)
Предыдущие игры
Львов Последние 20 матчей: +6 =6 -8Львов 1:1 Александрия Ворскла 4:1 Львов Львов 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:1 Мариуполь
Львов 1:1 Олимпик Донецк Ингулец 1:0 Львов Мариуполь 1:2 Львов Львов 1:1 Рух Львов Львов 1:0 Десна Львов 1:0 Минай Львов 3:1 Александрия Ворскла 2:1 Львов Днепр-1 5:1 Львов Львов 3:2 Шахтёр Донецк Заря 4:0 Львов Львов 1:4 Динамо Киев Львов 0:2 Колос Ковалёвка Минай 1:2 Львов Олимпик Донецк 1:1 Львов Львов 1:1 Ингулец
Ингулец Последние 20 матчей: +5 =5 -10Ингулец 1:1 Динамо Киев Десна 2:0 Ингулец Ингулец 1:5 Заря Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец
Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Ингулец 1:0 Львов Олимпик Донецк 0:3 Ингулец Динамо Киев 5:0 Ингулец Ингулец 0:0 Рух Львов Заря 2:0 Ингулец Мариуполь 4:3 Ингулец Ингулец 1:0 Александрия Минай 0:1 Ингулец Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Десна 3:0 Ингулец Ингулец 2:2 Ворскла Днепр-1 2:0 Ингулец Ингулец 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Олимпик Донецк
Последние игры между собой
Львов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ингулец: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|3.
|Десна
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|4.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|6.
|Александрия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|7.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|10.
|Верес
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Минай
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Ингулец
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|15.
|Львов
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|8 - 12
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|3.
|Десна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Верес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|12.
|Заря
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|14.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Заря
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|5.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Десна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|7.
|Ингулец
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|9.
|Ворскла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Минай
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|14.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Безбородько Денис
|4
|0
|1
|2.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|4
|0
|1
|3.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|4
|0
|0
|4.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|4
|0
|0
|5.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|2.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|2
|1
|3.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|4.
|Верес
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|5.
|Колос Ковалёвка
|Сичинава Ника
|3
|0
Прогнозы на матч Львов 1:2 Ингулец
Исход игры
Львов
70.5% (93)
Ничья
25.8% (34)
Ингулец
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
21.54% (28)
Меньше
78.46% (102)
Обе команды забьют
Да
43.08% (56)
Нет
56.92% (74)
Популярный счёт
1:0 Львов
47.7% (63)
1:1 Ничья
21.2% (28)
2:1 Львов
17.4% (23)
0:0 Ничья
3.8% (5)
2:0 Львов
3% (4)
1:2 Ингулец
2.3% (3)
0:1 Ингулец
1.5% (2)
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