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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Львов
1:2
Конец матча

Стадион:
Ингулец
0'
1:0
14' Гол
Грисьо Максим
45' Желтая карточка
Довгий Алексей
1:1
53' Гол
Козак Александр
1:2
54' Гол
Ситало Артём
90'+4
31
Ильющенков
Александр
9
Зозуля
Алексей
4
Махмутович
Энес
15
Крушиньский
Борис
24
Якимец
Владимир
89
Политыло
Сергей
5
Довгий
Алексей
47
Грисьо
Максим
10
Алваро
30
Ньярко
Эрнест
19
Ренан
Соарес
1
Шуст
Богдан
8
Полегенько
Павел
4
Салем
Мохамед
55
Ковалёв
Максим
39
Опанасенко
Евгений
23
Шишка
Михаил
11
Бартулович
Младен
10
Козак
Александр
5
Запорожец
Евгений
7
Шарай
Владислав
17
Ситало
Артём
Львов
Ингулец

Бомбардиры внутри турнира

Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ренан Соарес 1 0.2
2. Довгий Алексей 1 0.2
3. Грисьо Максим 1 0.2
4. Ременяк Артур 1 0.2
5. Ньярко Эрнест 0 0
Ингулец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ситало Артём 2 0.4
2. Коваленко Илья 1 0.2
3. Козак Александр 1 0.2
4. Гопей Стефен Майкл 1 0.2
5. Опанасенко Евгений 0 0
6. Полегенько Павел 0 0
7. Асмелаш Хеннос 0 0
8. Запорожец Евгений 0 0

Карточки

Львов
# Игрок      
1. Чирьяк Фране 2 0
2. Ньярко Эрнест 2 0
3. Алваро 1 0
4. Ренан Соарес 1 0
5. Довгий Алексей 1 0
6. Махмутович Энес 1 0
7. Грисьо Максим 1 0
8. Якимец Владимир 1 0
9. Бусько Андрей 1 0
10. Романчук Александр II 1 0
11. Нич Назарий 1 0
Ингулец
# Игрок      
1. Ситало Артём 2 0
2. Бартулович Младен 1 0
3. Павлов Виталий 1 0
4. Шишка Михаил 1 0
5. Салем Мохамед 1 0
6. Головкин Иван 1 0
7. Запорожец Евгений 1 0
8. Шарай Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Львов 25% (1) 0 50% (2) 0 0 25% (1)
 Ингулец 0 0 0 40% (2) 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

Львов Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Львов 1:1 Александрия Ворскла 4:1 Львов Львов 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:1 Мариуполь
Львов 1:1 Олимпик Донецк Ингулец 1:0 Львов Мариуполь 1:2 Львов Львов 1:1 Рух Львов Львов 1:0 Десна Львов 1:0 Минай Львов 3:1 Александрия Ворскла 2:1 Львов Днепр-1 5:1 Львов Львов 3:2 Шахтёр Донецк Заря 4:0 Львов Львов 1:4 Динамо Киев Львов 0:2 Колос Ковалёвка Минай 1:2 Львов Олимпик Донецк 1:1 Львов Львов 1:1 Ингулец
Ингулец Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ингулец 1:1 Динамо Киев Десна 2:0 Ингулец Ингулец 1:5 Заря Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец
Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Ингулец 1:0 Львов Олимпик Донецк 0:3 Ингулец Динамо Киев 5:0 Ингулец Ингулец 0:0 Рух Львов Заря 2:0 Ингулец Мариуполь 4:3 Ингулец Ингулец 1:0 Александрия Минай 0:1 Ингулец Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Десна 3:0 Ингулец Ингулец 2:2 Ворскла Днепр-1 2:0 Ингулец Ингулец 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Олимпик Донецк

Последние игры между собой

Львов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ингулец: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ингулец 1:0 Львов Премьер-лига Львов 1:1 Ингулец Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 5 4 1 0 13 - 2 13
2. Шахтёр Донецк Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
3. Десна Заявка 5 4 0 1 9 - 6 12
4. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5. Днепр-1 Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
6. Александрия Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
7. Заря Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
8. Металлист-1925 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9. Колос Ковалёвка Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
10. Верес Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11. Минай Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
12. Рух Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13. Ингулец Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
14. Черноморец Од Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
15. Львов Заявка 5 0 2 3 4 - 11 2
16. Мариуполь Заявка 5 0 1 4 8 - 12 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Динамо Киев Заявка 3 3 0 0 10 - 0 9
3. Десна Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
4. Днепр-1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Металлист-1925 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
7. Верес Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Рух Львов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
12. Заря Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
13. Ингулец Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
14. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Черноморец Од Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
17. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 6 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
2. Шахтёр Донецк Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Заря Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
4. Днепр-1 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
5. Динамо Киев Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Десна Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
7. Ингулец Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
8. Черноморец Од Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
9. Ворскла Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Рух Львов Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
11. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Мариуполь Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Минай Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
14. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Верес Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Металлист-1925 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Безбородько Денис 4 0 1
2. Днепр-1 Довбик Артём 4 0 1
3. Динамо Киев Буяльский Виталий 4 0 0
4. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
5. Мариуполь Кулаков Андрей 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
2. Днепр-1 Логинов Сергей 2 1
3. Заря Вернидуб Виталий 3 0
4. Верес Немчанинов Дмитрий 3 0
5. Колос Ковалёвка Сичинава Ника 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Довгий Алексей получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Грисьо Максим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 132
Львов 70.5% (93)
X 25.8% (34)
Ингулец 3.8% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Львов 1:2 Ингулец онлайн


Прогнозы на матч Львов 1:2 Ингулец

Исход игры
Львов
70.5% (93)
Ничья
25.8% (34)
Ингулец
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
21.54% (28)
Меньше
78.46% (102)
Обе команды забьют
Да
43.08% (56)
Нет
56.92% (74)
Популярный счёт
1:0 Львов
47.7% (63)
1:1 Ничья
21.2% (28)
2:1 Львов
17.4% (23)
0:0 Ничья
3.8% (5)
2:0 Львов
3% (4)
1:2 Ингулец
2.3% (3)
0:1 Ингулец
1.5% (2)
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