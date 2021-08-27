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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Сталь Мелец
2:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Гурник Ленчна
0'
1:0
3' Гол
Пясецки Фабиан
13' Желтая карточка
Мак Михал
2:0
14' Гол
Мак Матеуш
58' Желтая карточка
Рыманяк Бартош
59' Желтая карточка
Жиро Матеуш
72' Желтая карточка
Bartosz Spiaczka
77' Вторая желтая карточка
Жиро Матеуш
90'+5
13
Стрончек
Рафал
32
Де
Амо
Хонатан
21
Матрас
Матеуш
5
Жиро
Матеуш
11
Ситек
Максимилиан
8
Урбаньчик
Мацей
20
Томашевич
Гжегож
23
Гетингер
Крыстян
10
Мак
Матеуш
22
Koki
Hinokio
99
Пясецки
Фабиан
33
Гостомски
Мацей
20
Рыманяк
Бартош
21
Щесняк
Криспин
2
Tomasz
Midzierski
22
Serhij
Krykun
8
Szymon
Drewniak
6
Гол
Януш
29
Дзивнел
Даниэль
27
Мак
Михал
19
Przemyslaw
Banaszak
18
Bartosz
Spiaczka
Сталь Мелец
3-4-2-1
Гурник Ленчна
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мак Матеуш 2 0.33
2. Томашевич Гжегож 2 (1) 0.33
3. Колев Александар 1 0.17
4. Пясецки Фабиан 1 0.17
5. Урбаньчик Мацей 0 0
6. Гетингер Крыстян 0 0
Гурник Ленчна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Przemyslaw Banaszak 1 0.17
2. Bartosz Spiaczka 1 0.17
3. Мак Михал 0 0

Карточки

Сталь Мелец
# Игрок      
1. Жиро Матеуш 2 1
2. Будзински Марчин 1 0
3. Мак Матеуш 1 0
4. Матрас Матеуш 1 0
5. Глива Михал 1 0
6. Де Амо Хонатан 1 0
7. Колев Александар 1 0
8. Урбаньчик Мацей 1 0
9. Флис Марцин 1 0
10. Гетингер Крыстян 1 0
11. Доманьски Мацей 1 0
Гурник Ленчна
# Игрок      
1. Рыманяк Бартош 3 0
2. Гол Януш 2 0
3. Мак Михал 2 0
4. Bartosz Spiaczka 2 0
5. Калинковски Бартоломей 1 0
6. Kamil Pajnowski 1 0
7. Serhij Krykun 1 0
8. Щесняк Криспин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сталь Мелец 0 0 50% (2) 50% (2) 0 0
 Гурник Ленчна 0 0 100% (2) 0 0 0

Предыдущие игры

Сталь Мелец Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Погонь Щецин 4:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:1 Висла Краков Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Пяст
Брук-Бет Термалица 1:1 Сталь Мелец Шлёнск 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Легия Сталь Мелец 0:1 Ракув Лех 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Погонь Щецин Ягеллония 3:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин Варта Познань 0:0 Сталь Мелец Висла Краков 3:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:1 Подбескидзе Пяст 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:2 Висла Плоцк Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 0:0 Краковия Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец
Гурник Ленчна Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Гурник Ленчна 1:3 Висла Краков Шлёнск 0:0 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 0:4 Варта Познань Заглембе Любин 3:1 Гурник Ленчна
Гурник Ленчна 1:1 Краковия ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Ленчна Тыхы 1:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:0 Сандецья Заглембе Сосновец 0:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Одра Ополе Тыхы 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:3 Брук-Бет Термалица Медзь 1:0 Гурник Ленчна Видзев Лодзь 0:0 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 0:0 Пуща Неполомице ГКС Ястшембе 1:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:0 Хробры Радомьяк Радом 3:0 Гурник Ленчна

Последние игры между собой

Сталь Мелец: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Гурник Ленчна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Сталь Мелец 1:0 Гурник Ленчна Первый дивизион Гурник Ленчна 3:4 Сталь Мелец Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 5 4 1 0 10 - 2 13
2. Погонь Щецин 5 3 1 1 8 - 4 10
3. Лехия Гданьск 5 2 2 1 6 - 4 8
4. Радомьяк Радом 4 2 1 1 4 - 2 7
5. Висла Краков 5 2 1 2 10 - 7 7
6. Пяст 5 2 1 2 9 - 8 7
7. Ягеллония 5 2 1 2 7 - 6 7
8. Шлёнск 5 1 4 0 6 - 5 7
9. Сталь Мелец 2:0 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Легия 3 2 0 1 4 - 3 6
11. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
12. Гурник Забже 4 2 0 2 5 - 6 6
13. Висла Плоцк 5 2 0 3 8 - 6 6
14. Заглембе Любин 4 2 0 2 5 - 8 6
15. Варта Познань 5 1 2 2 7 - 6 5
16. Краковия 5 1 1 3 4 - 9 4
17. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 4 - 7 2
18. Гурник Ленчна 0:2 6 0 2 4 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Лех 3 2 1 0 4 - 0 7
3. Ягеллония 4 2 1 1 6 - 4 7
4. Лехия Гданьск 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Висла Плоцк 2 2 0 0 5 - 0 6
6. Заглембе Любин 2 2 0 0 5 - 1 6
7. Радомьяк Радом 2 2 0 0 4 - 1 6
8. Сталь Мелец 2:0 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Пяст 3 1 1 1 7 - 7 4
10. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Висла Краков 2 1 0 1 4 - 2 3
12. Краковия 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Гурник Забже 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Шлёнск 3 0 3 0 3 - 3 3
15. Брук-Бет Термалица 3 0 2 1 4 - 6 2
16. Варта Познань 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Гурник Ленчна 0:2 3 0 1 2 2 - 8 1
18. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
3. Варта Познань 3 1 1 1 6 - 3 4
4. Шлёнск 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Висла Краков 3 1 1 1 6 - 5 4
6. Пяст 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Гурник Забже 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Легия 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Лехия Гданьск 3 0 2 1 2 - 4 2
10. Радомьяк Радом 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Погонь Щецин 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Сталь Мелец 2:0 3 0 1 2 2 - 6 1
13. Краковия 3 0 1 2 1 - 6 1
14. Гурник Ленчна 0:2 3 0 1 2 1 - 5 1
15. Ягеллония 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Брук-Бет Термалица 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Висла Плоцк 3 0 0 3 3 - 6 0
18. Заглембе Любин 2 0 0 2 0 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пяст Вида Кристофер 3 0 1
2. Ягеллония Имас Хесус 3 0 1
3. Лех Исхак Микаэль 3 0 0
4. Висла Краков Йебоа Яв 3 1 0
5. Гурник Забже Хименес Хесус 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
2. Гурник Ленчна Рыманяк Бартош 3 0
3. Шлёнск Левкот Шимон 3 0
4. Погонь Щецин Журавски Мачей 1 1
5. Варта Познань Тралка Лукаш 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 37'
    Przemyslaw Banaszak уходит с поля. Гаска Дамиан выходит вместо него
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Мак Матеуш бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Мак Михал получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Пясецки Фабиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сталь Мелец
Ничья
Гурник Ленчна
2.00
3.52
53.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сталь Мелец 2:0 Гурник Ленчна онлайн




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