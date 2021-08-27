Польша: Экстракласса 2021-2022
Сталь Мелец
2:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: Stadion Stali Mielec
Гурник Ленчна
1:0
3' ГолПясецки Фабиан
13' Желтая карточкаМак Михал
2:0
14' ГолМак Матеуш
58' Желтая карточкаРыманяк Бартош
59' Желтая карточкаЖиро Матеуш
72' Желтая карточкаBartosz Spiaczka
77' Вторая желтая карточкаЖиро Матеуш
10
Мак
Матеуш
22
Koki
Hinokio
6
Гол
Януш
27
Мак
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
-
22 Koki HinokioПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Wiktor Klos
-
Главный тренер: Adam Majewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Мак МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Гаска ДамианПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
Ход матча
3'
1:0
13'
14'
2:0
58'
59'
72'
77'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мак Матеуш
|2
|0.33
|2.
|Томашевич Гжегож
|2 (1)
|0.33
|3.
|Колев Александар
|1
|0.17
|4.
|Пясецки Фабиан
|1
|0.17
|5.
|Урбаньчик Мацей
|0
|0
|6.
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Przemyslaw Banaszak
|1
|0.17
|2.
|Bartosz Spiaczka
|1
|0.17
|3.
|Мак Михал
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жиро Матеуш
|2
|1
|2.
|Будзински Марчин
|1
|0
|3.
|Мак Матеуш
|1
|0
|4.
|Матрас Матеуш
|1
|0
|5.
|Глива Михал
|1
|0
|6.
|Де Амо Хонатан
|1
|0
|7.
|Колев Александар
|1
|0
|8.
|Урбаньчик Мацей
|1
|0
|9.
|Флис Марцин
|1
|0
|10.
|Гетингер Крыстян
|1
|0
|11.
|Доманьски Мацей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рыманяк Бартош
|3
|0
|2.
|Гол Януш
|2
|0
|3.
|Мак Михал
|2
|0
|4.
|Bartosz Spiaczka
|2
|0
|5.
|Калинковски Бартоломей
|1
|0
|6.
|Kamil Pajnowski
|1
|0
|7.
|Serhij Krykun
|1
|0
|8.
|Щесняк Криспин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сталь Мелец
|0
|0
|50% (2)
|50% (2)
|0
|0
|Гурник Ленчна
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Сталь Мелец Последние 20 матчей: +4 =7 -9Погонь Щецин 4:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:1 Висла Краков Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Пяст
Брук-Бет Термалица 1:1 Сталь Мелец Шлёнск 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Легия Сталь Мелец 0:1 Ракув Лех 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Погонь Щецин Ягеллония 3:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин Варта Познань 0:0 Сталь Мелец Висла Краков 3:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:1 Подбескидзе Пяст 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:2 Висла Плоцк Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 0:0 Краковия Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец
Гурник Ленчна Последние 20 матчей: +5 =8 -7Гурник Ленчна 1:3 Висла Краков Шлёнск 0:0 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 0:4 Варта Познань Заглембе Любин 3:1 Гурник Ленчна
Гурник Ленчна 1:1 Краковия ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Ленчна Тыхы 1:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:0 Сандецья Заглембе Сосновец 0:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Одра Ополе Тыхы 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:3 Брук-Бет Термалица Медзь 1:0 Гурник Ленчна Видзев Лодзь 0:0 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 0:0 Пуща Неполомице ГКС Ястшембе 1:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:0 Хробры Радомьяк Радом 3:0 Гурник Ленчна
Последние игры между собой
Сталь Мелец: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Гурник Ленчна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|Погонь Щецин
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|3.
|Лехия Гданьск
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|4.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|6.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|7.
|Ягеллония
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|Шлёнск
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|9.
|Сталь Мелец
|2:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|11.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Гурник Забже
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|13.
|Висла Плоцк
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|14.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|15.
|Варта Познань
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|16.
|Краковия
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|17.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|18.
|Гурник Ленчна
|0:2
|6
|0
|2
|4
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Лех
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Ягеллония
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Лехия Гданьск
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|Заглембе Любин
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|Радомьяк Радом
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|8.
|Сталь Мелец
|2:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Пяст
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|10.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Висла Краков
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|Краковия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Шлёнск
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|15.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|Варта Познань
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|0:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|3.
|Варта Познань
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|4.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Висла Краков
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|6.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Лехия Гданьск
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|10.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Погонь Щецин
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Сталь Мелец
|2:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|13.
|Краковия
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|14.
|Гурник Ленчна
|0:2
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|15.
|Ягеллония
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Висла Плоцк
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|18.
|Заглембе Любин
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пяст
|Вида Кристофер
|3
|0
|1
|2.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|3
|0
|1
|3.
|Лех
|Исхак Микаэль
|3
|0
|0
|4.
|Висла Краков
|Йебоа Яв
|3
|1
|0
|5.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1
|2.
|Гурник Ленчна
|Рыманяк Бартош
|3
|0
|3.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|3
|0
|4.
|Погонь Щецин
|Журавски Мачей
|1
|1
|5.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|1