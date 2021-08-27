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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Варта Познань
1:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Ягеллония
0'
1:0
48' Гол
Кузимски Матеуш
1:1
51' Гол
Черных Фёдор
89' Желтая карточка
Августин Блажей
90'+2
1
Лис
Адриан
2
Гжесик
Ян
16
Лавничак
Алекс
4
Иванов
Роберт
22
Konrad
Matuszewski
21
Купчак
Матеуш
7
Родригез
Марио
17
Чижички
Матеуш
6
Тралка
Лукаш
10
Коррин
Милан
99
Зреляк
Адам
1
Стейнбор
Павел
14
Пржикрыл
Томаш
4
Пуэрто
Исраэль
3
Августин
Блажей
25
Цэру
Богдан
5
Настич
Боян
23
Струски
Кароль
6
Романчук
Тарас
26
Поспишил
Мартин
11
Имас
Хесус
10
Черных
Фёдор
Варта Познань
4-1-4-1
Ягеллония
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коррин Милан 2 0.33
2. Гжесик Ян 2 0.33
3. Зреляк Адам 1 0.17
4. Кузимски Матеуш 1 0.17
5. Иванов Роберт 1 0.17
6. Чижички Матеуш 1 0.17
7. Лавничак Алекс 0 0
8. Чиж Шимон 0 0
Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Имас Хесус 3 0.5
2. Пржикрыл Томаш 2 0.33
3. Романчук Тарас 2 0.33
4. Черных Фёдор 1 0.17
5. Поспишил Мартин 0 0
6. Пуэрто Исраэль 0 0

Карточки

Варта Познань
# Игрок      
1. Тралка Лукаш 1 1
2. Купчак Матеуш 2 0
3. Иванов Роберт 2 0
4. Зреляк Адам 1 0
5. Гжесик Ян 1 0
6. Лавничак Алекс 1 0
7. Konrad Matuszewski 1 0
Ягеллония
# Игрок      
1. Черных Фёдор 2 0
2. Имас Хесус 2 0
3. Августин Блажей 1 0
4. Пржикрыл Томаш 1 0
5. Поспишил Мартин 1 0
6. Квецень Бартош 1 0
7. Романчук Тарас 1 0
8. Kacper Tabis 1 0
9. Топоркевич Кшиштоф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Варта Познань 0 28.57% (2) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3)
 Ягеллония 0 14.29% (1) 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Варта Познань Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Радомьяк Радом 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:2 Легия Гурник Ленчна 0:4 Варта Познань Варта Познань 1:1 Погонь Щецин
Шлёнск 2:2 Варта Познань Краковия 0:1 Варта Познань Варта Познань 2:3 Шлёнск Погонь Щецин 1:1 Варта Познань Варта Познань 2:0 Ягеллония Варта Познань 0:2 Ракув Висла Краков 0:1 Варта Познань Варта Познань 0:0 Сталь Мелец Гурник Забже 1:2 Варта Познань Варта Познань 2:0 Подбескидзе Легия 3:2 Варта Познань Варта Познань 2:0 Висла Плоцк Варта Познань 1:2 Лех Пяст 0:1 Варта Познань Варта Познань 1:0 Заглембе Любин Варта Познань 0:1 Краковия
Ягеллония Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Краковия 2:1 Ягеллония Ягеллония 1:3 Гурник Забже Ягеллония 1:0 Брук-Бет Термалица Ягеллония 3:0 Ракув
Ягеллония 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 3:1 Ягеллония Ягеллония 0:0 Ракув Варта Познань 2:0 Ягеллония Ягеллония 3:3 Сталь Мелец Висла Плоцк 2:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Краковия Ягеллония 0:1 Шлёнск Лех 2:3 Ягеллония Ягеллония 0:1 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:0 Ягеллония Ягеллония 0:1 Пяст Подбескидзе 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:1 Легия Висла Краков 2:0 Ягеллония

Последние игры между собой

Варта Познань: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Ягеллония: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Варта Познань 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 4:3 Варта Познань Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 5 4 1 0 10 - 2 13
2. Погонь Щецин 5 3 1 1 8 - 4 10
3. Лехия Гданьск 5 2 2 1 6 - 4 8
4. Ягеллония 1:1 6 2 2 2 8 - 7 8
5. Радомьяк Радом 4 2 1 1 4 - 2 7
6. Висла Краков 5 2 1 2 10 - 7 7
7. Шлёнск 5 1 4 0 6 - 5 7
8. Пяст 5 2 1 2 9 - 8 7
9. Сталь Мелец 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Легия 3 2 0 1 4 - 3 6
11. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
12. Гурник Забже 4 2 0 2 5 - 6 6
13. Висла Плоцк 5 2 0 3 8 - 6 6
14. Заглембе Любин 4 2 0 2 5 - 8 6
15. Варта Познань 1:1 6 1 3 2 8 - 7 6
16. Краковия 5 1 1 3 4 - 9 4
17. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 4 - 7 2
18. Гурник Ленчна 6 0 2 4 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Лех 3 2 1 0 4 - 0 7
3. Ягеллония 1:1 4 2 1 1 6 - 4 7
4. Лехия Гданьск 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Висла Плоцк 2 2 0 0 5 - 0 6
6. Заглембе Любин 2 2 0 0 5 - 1 6
7. Радомьяк Радом 2 2 0 0 4 - 1 6
8. Сталь Мелец 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Пяст 3 1 1 1 7 - 7 4
10. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Висла Краков 2 1 0 1 4 - 2 3
12. Шлёнск 3 0 3 0 3 - 3 3
13. Краковия 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Гурник Забже 2 1 0 1 2 - 3 3
15. Варта Познань 1:1 3 0 2 1 2 - 4 2
16. Брук-Бет Термалица 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Гурник Ленчна 3 0 1 2 2 - 8 1
18. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
3. Варта Познань 1:1 3 1 1 1 6 - 3 4
4. Шлёнск 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Висла Краков 3 1 1 1 6 - 5 4
6. Пяст 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Гурник Забже 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Легия 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Лехия Гданьск 3 0 2 1 2 - 4 2
10. Радомьяк Радом 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Погонь Щецин 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Сталь Мелец 3 0 1 2 2 - 6 1
13. Краковия 3 0 1 2 1 - 6 1
14. Ягеллония 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Гурник Ленчна 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Брук-Бет Термалица 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Висла Плоцк 3 0 0 3 3 - 6 0
18. Заглембе Любин 2 0 0 2 0 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пяст Вида Кристофер 3 0 1
2. Ягеллония Имас Хесус 3 0 1
3. Лех Исхак Микаэль 3 0 0
4. Висла Краков Йебоа Яв 3 1 0
5. Гурник Забже Хименес Хесус 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
2. Гурник Ленчна Рыманяк Бартош 3 0
3. Шлёнск Левкот Шимон 3 0
4. Погонь Щецин Журавски Мачей 1 1
5. Варта Познань Тралка Лукаш 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 24'
    Зреляк Адам уходит с поля. Кузимски Матеуш выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Варта Познань
Ничья
Ягеллония
2.76
3.16
9.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Варта Познань 1:1 Ягеллония онлайн




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