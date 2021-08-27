Польша: Экстракласса 2021-2022
Варта Познань
1:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Stadion Dyskobolii
Ягеллония
1:0
48' ГолКузимски Матеуш
1:1
51' ГолЧерных Фёдор
89' Желтая карточкаАвгустин Блажей
10
Коррин
Милан
99
Зреляк
Адам
25
Цэру
Богдан
11
Имас
Хесус
10
Черных
Фёдор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коррин МиланПолузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Piotr Tworek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусНападающий
-
10 Черных ФёдорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Сурзын МихалЗащитник
-
39 Майстерек ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 Kacper Tabis
-
35 Eryk Matus
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
Ход матча
48'
1:0
51'
1:1
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коррин Милан
|2
|0.33
|2.
|Гжесик Ян
|2
|0.33
|3.
|Зреляк Адам
|1
|0.17
|4.
|Кузимски Матеуш
|1
|0.17
|5.
|Иванов Роберт
|1
|0.17
|6.
|Чижички Матеуш
|1
|0.17
|7.
|Лавничак Алекс
|0
|0
|8.
|Чиж Шимон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Имас Хесус
|3
|0.5
|2.
|Пржикрыл Томаш
|2
|0.33
|3.
|Романчук Тарас
|2
|0.33
|4.
|Черных Фёдор
|1
|0.17
|5.
|Поспишил Мартин
|0
|0
|6.
|Пуэрто Исраэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тралка Лукаш
|1
|1
|2.
|Купчак Матеуш
|2
|0
|3.
|Иванов Роберт
|2
|0
|4.
|Зреляк Адам
|1
|0
|5.
|Гжесик Ян
|1
|0
|6.
|Лавничак Алекс
|1
|0
|7.
|Konrad Matuszewski
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Черных Фёдор
|2
|0
|2.
|Имас Хесус
|2
|0
|3.
|Августин Блажей
|1
|0
|4.
|Пржикрыл Томаш
|1
|0
|5.
|Поспишил Мартин
|1
|0
|6.
|Квецень Бартош
|1
|0
|7.
|Романчук Тарас
|1
|0
|8.
|Kacper Tabis
|1
|0
|9.
|Топоркевич Кшиштоф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Варта Познань
|0
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|Ягеллония
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Варта Познань Последние 20 матчей: +9 =4 -7Радомьяк Радом 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:2 Легия Гурник Ленчна 0:4 Варта Познань Варта Познань 1:1 Погонь Щецин
Шлёнск 2:2 Варта Познань Краковия 0:1 Варта Познань Варта Познань 2:3 Шлёнск Погонь Щецин 1:1 Варта Познань Варта Познань 2:0 Ягеллония Варта Познань 0:2 Ракув Висла Краков 0:1 Варта Познань Варта Познань 0:0 Сталь Мелец Гурник Забже 1:2 Варта Познань Варта Познань 2:0 Подбескидзе Легия 3:2 Варта Познань Варта Познань 2:0 Висла Плоцк Варта Познань 1:2 Лех Пяст 0:1 Варта Познань Варта Познань 1:0 Заглембе Любин Варта Познань 0:1 Краковия
Ягеллония Последние 20 матчей: +5 =6 -9Краковия 2:1 Ягеллония Ягеллония 1:3 Гурник Забже Ягеллония 1:0 Брук-Бет Термалица Ягеллония 3:0 Ракув
Ягеллония 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 3:1 Ягеллония Ягеллония 0:0 Ракув Варта Познань 2:0 Ягеллония Ягеллония 3:3 Сталь Мелец Висла Плоцк 2:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Краковия Ягеллония 0:1 Шлёнск Лех 2:3 Ягеллония Ягеллония 0:1 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:0 Ягеллония Ягеллония 0:1 Пяст Подбескидзе 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:1 Легия Висла Краков 2:0 Ягеллония
Последние игры между собой
Варта Познань: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Ягеллония: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|Погонь Щецин
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|3.
|Лехия Гданьск
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|4.
|Ягеллония
|1:1
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|5.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|7.
|Шлёнск
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|8.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|9.
|Сталь Мелец
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|11.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Гурник Забже
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|13.
|Висла Плоцк
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|14.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|15.
|Варта Познань
|1:1
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|16.
|Краковия
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|17.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|18.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|2
|4
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Лех
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Ягеллония
|1:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Лехия Гданьск
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|Заглембе Любин
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|Радомьяк Радом
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|8.
|Сталь Мелец
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Пяст
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|10.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Висла Краков
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|Шлёнск
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|Краковия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Варта Познань
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|3.
|Варта Познань
|1:1
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|4.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Висла Краков
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|6.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Лехия Гданьск
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|10.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Погонь Щецин
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Сталь Мелец
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|13.
|Краковия
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|14.
|Ягеллония
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Висла Плоцк
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|18.
|Заглембе Любин
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пяст
|Вида Кристофер
|3
|0
|1
|2.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|3
|0
|1
|3.
|Лех
|Исхак Микаэль
|3
|0
|0
|4.
|Висла Краков
|Йебоа Яв
|3
|1
|0
|5.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1
|2.
|Гурник Ленчна
|Рыманяк Бартош
|3
|0
|3.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|3
|0
|4.
|Погонь Щецин
|Журавски Мачей
|1
|1
|5.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|1