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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Висла Плоцк
1:1
Перерыв

Стадион:
Ракув
0'
0:1
19' Гол
Цебуля Марчин
27' Желтая карточка
Нивулис Анджей
1:1
37' Гол
Damian Warchol
39' Желтая карточка
Вольски Рафал
1
Каминьски
Кжиштоф
25
Жезничак
Якуб
94
Лагатор
Душан
5
Кривоцюк
Антон
15
Валло
Кристиан
14
Швох
Матеуш
6
Расак
Дамиан
17
Marcel
Blachewicz
10
Вольски
Рафал
20
Секульски
Лукаш
95
Damian
Warchol
1
Ковачевич
Владан
3
Рундич
Милан
6
Нивулис
Анджей
4
Тудор
Фран
23
Кун
Патрик
20
Полетанович
Марко
70
Стургеон
Фабиу
71
Длугош
Виктор
77
Цебуля
Марчин
11
Иви
Лопес
15
Гедеш
Алешандре
Висла Плоцк
3-4-3
Ракув
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Damian Warchol 3 0.5
2. Секульски Лукаш 2 0.33
3. Вольски Рафал 1 0.17
4. Колар Марко 1 0.17
5. Кривоцюк Антон 1 0.17
6. Томасик Пётр 0 0
7. Швох Матеуш 0 0
8. Валло Кристиан 0 0
9. Целеменцки Радослав 0 0
Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цебуля Марчин 2 0.5
2. Иви Лопес 1 (1) 0.25
3. Гутковский Владислав 1 0.25
4. Вдовяк Матеуш 1 0.25
5. Длугош Виктор 1 0.25
6. Кун Патрик 0 0
7. Гедеш Алешандре 0 0

Карточки

Висла Плоцк
# Игрок      
1. Жезничак Якуб 2 0
2. Фурман Доминик 0 1
3. Секульски Лукаш 1 0
4. Томасик Пётр 1 0
5. Вольски Рафал 1 0
6. Лесняк Филип 1 0
7. Лагатор Душан 1 0
8. Расак Дамиан 1 0
9. Михальски Дамян 1 0
Ракув
# Игрок      
1. Папаниколау Яннис 1 1
2. Нивулис Анджей 1 0
3. Цебуля Марчин 1 0
4. Гедеш Алешандре 1 0
5. Гутковский Владислав 1 0
6. Мусёлик Себастьян 1 0
7. Тудор Фран 1 0
8. Кортни-Перкинс Джордан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Плоцк 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Ракув 0 0 20% (1) 0 60% (3) 20% (1)

Предыдущие игры

Висла Плоцк Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Пяст 4:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Радомьяк Радом Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк
Легия 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Подбескидзе 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Лехия Гданьск Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:2 Ягеллония Погонь Щецин 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Пяст Шлёнск 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:2 Ракув Варта Познань 2:0 Висла Плоцк Сталь Мелец 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Висла Краков Легия 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Лех
Ракув Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Гент 3:0 Ракув Ракув 1:0 Гент Рубин 0:1 Ракув Висла Краков 1:2 Ракув
Ракув 0:0 Рубин Ягеллония 3:0 Ракув Ракув 0:0 Судува Пяст 2:3 Ракув Судува 0:0 Ракув Легия 1:1 Ракув Ред Булл Зальцбург 2:2 Ракув Погонь Щецин 1:3 Ракув Ракув 1:0 Пяст Сталь Мелец 0:1 Ракув Ракув 2:1 Арка Гдыня Ягеллония 0:0 Ракув Ракув 2:0 Шлёнск Варта Познань 0:2 Ракув Ракув 3:1 Лех Краковия 1:2 Ракув

Последние игры между собой

Висла Плоцк: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Ракув: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Висла Плоцк 2:2 Ракув Экстракласса Ракув 3:0 Висла Плоцк Экстракласса Ракув 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:2 Ракув Экстракласса
Ракув 1:2 Висла Плоцк Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 6 4 2 0 11 - 3 14
2. Погонь Щецин 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Пяст 6 3 1 2 10 - 8 10
4. Лехия Гданьск 6 2 3 1 8 - 6 9
5. Радомьяк Радом 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Ягеллония 6 2 2 2 8 - 7 8
7. Ракув 1:1 4 2 1 1 6 - 7 7
8. Висла Краков 5 2 1 2 10 - 7 7
9. Шлёнск 5 1 4 0 6 - 5 7
10. Висла Плоцк 1:1 6 2 1 3 9 - 7 7
11. Сталь Мелец 6 2 1 3 6 - 9 7
12. Краковия 6 2 1 3 6 - 10 7
13. Легия 3 2 0 1 4 - 3 6
14. Заглембе Любин 4 2 0 2 5 - 8 6
15. Гурник Забже 5 2 0 3 5 - 7 6
16. Варта Познань 6 1 3 2 8 - 7 6
17. Брук-Бет Термалица 5 0 2 3 5 - 9 2
18. Гурник Ленчна 6 0 2 4 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Лех 4 2 2 0 5 - 1 8
3. Лехия Гданьск 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Висла Плоцк 1:1 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Ягеллония 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Заглембе Любин 2 2 0 0 5 - 1 6
7. Радомьяк Радом 2 2 0 0 4 - 1 6
8. Сталь Мелец 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Пяст 3 1 1 1 7 - 7 4
10. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Висла Краков 2 1 0 1 4 - 2 3
12. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 4 3
13. Шлёнск 3 0 3 0 3 - 3 3
14. Краковия 2 1 0 1 3 - 3 3
15. Варта Познань 3 0 2 1 2 - 4 2
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Гурник Ленчна 3 0 1 2 2 - 8 1
18. Ракув 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 1:1 4 2 1 1 6 - 7 7
2. Лех 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Пяст 3 2 0 1 3 - 1 6
4. Варта Познань 3 1 1 1 6 - 3 4
5. Шлёнск 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Висла Краков 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Краковия 4 1 1 2 3 - 7 4
8. Гурник Забже 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Легия 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Радомьяк Радом 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Лехия Гданьск 3 0 2 1 2 - 4 2
12. Погонь Щецин 3 0 2 1 2 - 4 2
13. Ягеллония 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Сталь Мелец 3 0 1 2 2 - 6 1
15. Гурник Ленчна 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Брук-Бет Термалица 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Висла Плоцк 1:1 3 0 0 3 3 - 6 0
18. Заглембе Любин 2 0 0 2 0 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 4 1 0
2. Пяст Вида Кристофер 3 0 1
3. Ягеллония Имас Хесус 3 0 1
4. Лех Исхак Микаэль 3 0 0
5. Висла Плоцк Damian Warchol 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
2. Лехия Гданьск Малоча Марио 3 0
3. Пяст Храпек Михал 3 0
4. Гурник Ленчна Рыманяк Бартош 3 0
5. Лехия Гданьск Конрадо 3 0
Весь список
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Вольски Рафал получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Damian Warchol бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Нивулис Анджей получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Цебуля Марчин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Висла Плоцк
Ничья
Ракув
3.75
3.18
2.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Висла Плоцк 1:1 Ракув онлайн




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