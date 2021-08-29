Польша: Экстракласса 2021-2022
Висла Плоцк
1:1
Конец матча
Стадион: Казимеж Гурски
Ракув
0:1
19' ГолЦебуля Марчин
27' Желтая карточкаНивулис Анджей
1:1
37' ГолDamian Warchol
39' Желтая карточкаВольски Рафал
46' Желтая карточкаЦебуля Марчин
59' Желтая карточкаРундич Милан
76' Желтая карточкаСекульски Лукаш
14
Швох
Матеуш
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шушняра ЛукаПолузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Колар МаркоНападающий
-
Главный тренер: Maciej Bartoszek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Иви ЛопесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Pedro Viera
-
Главный тренер: Папшун Марек
Ход матча
19'
0:1
27'
37'
1:1
39'
46'
59'
76'
82'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Damian Warchol
|3
|0.5
|2.
|Секульски Лукаш
|2
|0.33
|3.
|Вольски Рафал
|1
|0.17
|4.
|Колар Марко
|1
|0.17
|5.
|Кривоцюк Антон
|1
|0.17
|6.
|Томасик Пётр
|0
|0
|7.
|Швох Матеуш
|0
|0
|8.
|Валло Кристиан
|0
|0
|9.
|Целеменцки Радослав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цебуля Марчин
|2
|0.5
|2.
|Иви Лопес
|1 (1)
|0.25
|3.
|Гутковский Владислав
|1
|0.25
|4.
|Вдовяк Матеуш
|1
|0.25
|5.
|Длугош Виктор
|1
|0.25
|6.
|Кун Патрик
|0
|0
|7.
|Гедеш Алешандре
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жезничак Якуб
|2
|0
|2.
|Секульски Лукаш
|2
|0
|3.
|Фурман Доминик
|0
|1
|4.
|Томасик Пётр
|1
|0
|5.
|Вольски Рафал
|1
|0
|6.
|Лесняк Филип
|1
|0
|7.
|Лагатор Душан
|1
|0
|8.
|Расак Дамиан
|1
|0
|9.
|Михальски Дамян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Папаниколау Яннис
|1
|1
|2.
|Цебуля Марчин
|2
|0
|3.
|Нивулис Анджей
|1
|0
|4.
|Гедеш Алешандре
|1
|0
|5.
|Рундич Милан
|1
|0
|6.
|Гутковский Владислав
|1
|0
|7.
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|8.
|Тудор Фран
|1
|0
|9.
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Плоцк
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|Ракув
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +5 =5 -10Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Пяст 4:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Радомьяк Радом Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк
Легия 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Подбескидзе 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Лехия Гданьск Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:2 Ягеллония Погонь Щецин 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Пяст Шлёнск 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:2 Ракув Варта Познань 2:0 Висла Плоцк Сталь Мелец 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Висла Краков Легия 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Лех
Ракув Последние 20 матчей: +14 =4 -2Гент 3:0 Ракув Ракув 1:0 Гент Рубин 0:1 Ракув Висла Краков 1:2 Ракув
Ракув 0:0 Рубин Ягеллония 3:0 Ракув Ракув 0:0 Судува Пяст 2:3 Ракув Судува 0:0 Ракув Легия 1:1 Ракув Ред Булл Зальцбург 2:2 Ракув Погонь Щецин 1:3 Ракув Ракув 1:0 Пяст Сталь Мелец 0:1 Ракув Ракув 2:1 Арка Гдыня Ягеллония 0:0 Ракув Ракув 2:0 Шлёнск Варта Познань 0:2 Ракув Ракув 3:1 Лех Краковия 1:2 Ракув
Последние игры между собой
Висла Плоцк: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Ракув: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|2.
|Погонь Щецин
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Шлёнск
|1:0
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|4.
|Пяст
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Лехия Гданьск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|6.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|Ягеллония
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|9.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|10.
|Висла Плоцк
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|11.
|Сталь Мелец
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|12.
|Краковия
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|13.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|14.
|Гурник Забже
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|15.
|Заглембе Любин
|0:1
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|16.
|Варта Познань
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|17.
|Брук-Бет Термалица
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|18.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|2
|4
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|Лехия Гданьск
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Висла Плоцк
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Ягеллония
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Радомьяк Радом
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Заглембе Любин
|0:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|8.
|Сталь Мелец
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Пяст
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|10.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Висла Краков
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|Шлёнск
|1:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|Краковия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Варта Познань
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|3.
|Лех
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Пяст
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|Варта Познань
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|6.
|Висла Краков
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Краковия
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|8.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Радомьяк Радом
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Погонь Щецин
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|Лехия Гданьск
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Ягеллония
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Сталь Мелец
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|15.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Висла Плоцк
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|18.
|Заглембе Любин
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|1
|0
|2.
|Пяст
|Вида Кристофер
|3
|0
|1
|3.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|3
|0
|1
|4.
|Лех
|Исхак Микаэль
|3
|0
|0
|5.
|Висла Плоцк
|Damian Warchol
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1
|2.
|Лехия Гданьск
|Малоча Марио
|3
|0
|3.
|Пяст
|Храпек Михал
|3
|0
|4.
|Гурник Ленчна
|Рыманяк Бартош
|3
|0
|5.
|Лехия Гданьск
|Конрадо
|3
|0