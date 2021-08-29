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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Заглембе Любин
1:3
Конец матча

Стадион:
Шлёнск
0'
0:1
14' Гол
Прашелик Матеуш
0:2
26' Гол
Экспозито Эрик
31' Желтая карточка
Пореба Лукаш
1:2
35' Гол в свои ворота
Голла Войцех
37' Желтая карточка
Крук Камиль
1:3
62' Гол
Экспозито Эрик
90'+4
30
Хладун
Доминик
26
Ходына
Кацпер
74
Крук
Камиль
32
Солер
Ян
77
Бартолевски
Матеуш
8
Пореба
Лукаш
9
Даниэл
Эрик
20
Жигулёв
Илья
18
Стажиньски
Филип
16
Ратайчик
Адам
17
Шиш
Патрик
22
Шромник
Михал
39
Левкот
Шимон
14
Голла
Войцех
21
Бейгер
Лукаш
10
Павловски
Бартоломей
29
Мончиньски
Кжиштоф
6
Маковски
Рафал
23
Гарсия
Виктор
III
17
Шварц
Петр
8
Прашелик
Матеуш
9
Экспозито
Эрик
Заглембе Любин
4-1-4-1
Шлёнск
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шиш Патрик 2 0.4
2. Даниэл Эрик 1 0.2
3. Пореба Лукаш 1 0.2
4. Живец Саша 1 0.2
5. Башкиров Евгений 0 0
6. Стажиньски Филип 0 0
Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Экспозито Эрик 4 0.67
2. Пих Роберт 2 (1) 0.33
3. Штиглец Дино 1 0.17
4. Пясецки Фабиан 1 0.17
5. Прашелик Матеуш 1 0.17
6. Маковски Рафал 0 0
7. Голла Войцех 0 0
8. Павловски Бартоломей 0 0
9. Вердаска Диогу 0 0

Карточки

Заглембе Любин
# Игрок      
1. Солер Ян 2 0
2. Пореба Лукаш 2 0
3. Ходына Кацпер 2 0
4. Башкиров Евгений 1 0
5. Бартолевски Матеуш 1 0
6. Крук Камиль 1 0
Шлёнск
# Игрок      
1. Левкот Шимон 3 0
2. Шварц Петр 1 1
3. Вердаска Диогу 2 0
4. Тамаш Марк 0 1
5. Штиглец Дино 1 0
6. Мончиньски Кжиштоф 1 0
7. Пясецки Фабиан 1 0
8. Экспозито Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заглембе Любин 0 40% (2) 0 20% (1) 0 40% (2)
 Шлёнск 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Заглембе Любин Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:1 Гурник Ленчна Висла Краков 3:0 Заглембе Любин
Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Шлёнск 0:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Пяст Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Подбескидзе Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:4 Легия Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:0 Ягеллония Краковия 2:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Ракув Варта Познань 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Хойничанка Хойнице Лех 0:0 Заглембе Любин
Шлёнск Последние 20 матчей: +8 =10 -2
Пяст 1:1 Шлёнск Шлёнск 0:0 Гурник Ленчна Хапоэль Беэр-Шева 4:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск
Шлёнск 2:1 Хапоэль Беэр-Шева Краковия 1:2 Шлёнск Шлёнск 3:3 Арарат Шлёнск 2:2 Варта Познань Арарат 2:4 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пайде Линнамеесконд Пайде Линнамеесконд 1:2 Шлёнск Шлёнск 1:1 Сталь Мелец Варта Познань 2:3 Шлёнск Шлёнск 0:0 Заглембе Любин Ракув 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:3 Подбескидзе Гурник Забже 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Шлёнск Шлёнск 0:0 Висла Плоцк

Последние игры между собой

Заглембе Любин: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Шлёнск: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Шлёнск 0:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Шлёнск Экстракласса Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Экстракласса
Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:0 Шлёнск Экстракласса Заглембе Любин 2:0 Шлёнск Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Шлёнск 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Шлёнск 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:5 Шлёнск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 6 4 2 0 11 - 3 14
2. Погонь Щецин 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Шлёнск 6 2 4 0 9 - 6 10
4. Пяст 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Лехия Гданьск 6 2 3 1 8 - 6 9
6. Радомьяк Радом 5 2 2 1 6 - 4 8
7. Ягеллония 6 2 2 2 8 - 7 8
8. Ракув 4 2 1 1 6 - 7 7
9. Висла Краков 5 2 1 2 10 - 7 7
10. Висла Плоцк 6 2 1 3 9 - 7 7
11. Сталь Мелец 6 2 1 3 6 - 9 7
12. Краковия 6 2 1 3 6 - 10 7
13. Легия 3 2 0 1 4 - 3 6
14. Гурник Забже 5 2 0 3 5 - 7 6
15. Заглембе Любин 5 2 0 3 6 - 11 6
16. Варта Познань 6 1 3 2 8 - 7 6
17. Брук-Бет Термалица 5 0 2 3 5 - 9 2
18. Гурник Ленчна 6 0 2 4 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Лех 4 2 2 0 5 - 1 8
3. Лехия Гданьск 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Висла Плоцк 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Ягеллония 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Радомьяк Радом 2 2 0 0 4 - 1 6
7. Заглембе Любин 3 2 0 1 6 - 4 6
8. Сталь Мелец 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Пяст 3 1 1 1 7 - 7 4
10. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Висла Краков 2 1 0 1 4 - 2 3
12. Шлёнск 3 0 3 0 3 - 3 3
13. Краковия 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 4 3
15. Варта Познань 3 0 2 1 2 - 4 2
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Гурник Ленчна 3 0 1 2 2 - 8 1
18. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Ракув 4 2 1 1 6 - 7 7
3. Лех 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Пяст 3 2 0 1 3 - 1 6
5. Варта Познань 3 1 1 1 6 - 3 4
6. Висла Краков 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Краковия 4 1 1 2 3 - 7 4
8. Гурник Забже 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Легия 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Радомьяк Радом 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Погонь Щецин 3 0 2 1 2 - 4 2
12. Лехия Гданьск 3 0 2 1 2 - 4 2
13. Ягеллония 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Сталь Мелец 3 0 1 2 2 - 6 1
15. Гурник Ленчна 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Брук-Бет Термалица 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Висла Плоцк 3 0 0 3 3 - 6 0
18. Заглембе Любин 2 0 0 2 0 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шлёнск Экспозито Эрик 4 0 0
2. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 4 1 0
3. Пяст Вида Кристофер 3 0 1
4. Ягеллония Имас Хесус 3 0 1
5. Лех Исхак Микаэль 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
2. Лехия Гданьск Малоча Марио 3 0
3. Пяст Храпек Михал 3 0
4. Гурник Ленчна Рыманяк Бартош 3 0
5. Лехия Гданьск Конрадо 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Крук Камиль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Голла Войцех уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    31'
    Пореба Лукаш получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Экспозито Эрик бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Прашелик Матеуш бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Заглембе Любин 1:3 Шлёнск онлайн




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