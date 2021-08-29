Польша: Экстракласса 2021-2022
Заглембе Любин
1:3
Конец матча
Стадион: Заглебье Любин
Шлёнск
0:1
14' ГолПрашелик Матеуш
0:2
26' ГолЭкспозито Эрик
31' Желтая карточкаПореба Лукаш
1:2
35' Гол в свои воротаГолла Войцех
37' Желтая карточкаКрук Камиль
1:3
62' ГолЭкспозито Эрик
74
Крук
Камиль
32
Солер
Ян
20
Жигулёв
Илья
17
Шиш
Патрик
39
Левкот
Шимон
14
Голла
Войцех
21
Бейгер
Лукаш
17
Шварц
Петр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
74 Крук КамильЗащитник
-
32 Солер ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Жигулёв ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Журав Дариуш
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Левкот ШимонЗащитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
-
21 Бейгер ЛукашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
-
16 Хиек ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Кинтана КайеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Магера Яцек
Ход матча
14'
26'
0:2
31'
35'
1:2
37'
62'
1:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шиш Патрик
|2
|0.4
|2.
|Даниэл Эрик
|1
|0.2
|3.
|Пореба Лукаш
|1
|0.2
|4.
|Живец Саша
|1
|0.2
|5.
|Башкиров Евгений
|0
|0
|6.
|Стажиньски Филип
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Экспозито Эрик
|4
|0.67
|2.
|Пих Роберт
|2 (1)
|0.33
|3.
|Штиглец Дино
|1
|0.17
|4.
|Пясецки Фабиан
|1
|0.17
|5.
|Прашелик Матеуш
|1
|0.17
|6.
|Маковски Рафал
|0
|0
|7.
|Голла Войцех
|0
|0
|8.
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|9.
|Вердаска Диогу
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Солер Ян
|2
|0
|2.
|Пореба Лукаш
|2
|0
|3.
|Ходына Кацпер
|2
|0
|4.
|Башкиров Евгений
|1
|0
|5.
|Бартолевски Матеуш
|1
|0
|6.
|Крук Камиль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Левкот Шимон
|3
|0
|2.
|Шварц Петр
|1
|1
|3.
|Вердаска Диогу
|2
|0
|4.
|Тамаш Марк
|0
|1
|5.
|Штиглец Дино
|1
|0
|6.
|Мончиньски Кжиштоф
|1
|0
|7.
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|8.
|Экспозито Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заглембе Любин
|0
|40% (2)
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
|Шлёнск
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +7 =4 -9Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:1 Гурник Ленчна Висла Краков 3:0 Заглембе Любин
Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Шлёнск 0:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Пяст Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Подбескидзе Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:4 Легия Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:0 Ягеллония Краковия 2:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Ракув Варта Познань 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Хойничанка Хойнице Лех 0:0 Заглембе Любин
Шлёнск Последние 20 матчей: +8 =10 -2Пяст 1:1 Шлёнск Шлёнск 0:0 Гурник Ленчна Хапоэль Беэр-Шева 4:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск
Шлёнск 2:1 Хапоэль Беэр-Шева Краковия 1:2 Шлёнск Шлёнск 3:3 Арарат Шлёнск 2:2 Варта Познань Арарат 2:4 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пайде Линнамеесконд Пайде Линнамеесконд 1:2 Шлёнск Шлёнск 1:1 Сталь Мелец Варта Познань 2:3 Шлёнск Шлёнск 0:0 Заглембе Любин Ракув 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:3 Подбескидзе Гурник Забже 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Шлёнск Шлёнск 0:0 Висла Плоцк
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Шлёнск: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:0 Шлёнск Экстракласса Заглембе Любин 2:0 Шлёнск Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Шлёнск 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Шлёнск 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:5 Шлёнск Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|2.
|Погонь Щецин
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Шлёнск
|6
|2
|4
|0
|9 - 6
|10
|4.
|Пяст
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Лехия Гданьск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|6.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|Ягеллония
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|9.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|10.
|Висла Плоцк
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|11.
|Сталь Мелец
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|12.
|Краковия
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|13.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|14.
|Гурник Забже
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|15.
|Заглембе Любин
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|16.
|Варта Познань
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|17.
|Брук-Бет Термалица
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|18.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|2
|4
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|Лехия Гданьск
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Висла Плоцк
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Ягеллония
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Радомьяк Радом
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Сталь Мелец
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Пяст
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|10.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Висла Краков
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|Шлёнск
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|Краковия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Варта Познань
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|3.
|Лех
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Пяст
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|Варта Познань
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|6.
|Висла Краков
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Краковия
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|8.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Радомьяк Радом
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Погонь Щецин
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|Лехия Гданьск
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Ягеллония
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Сталь Мелец
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|15.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Висла Плоцк
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|18.
|Заглембе Любин
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|4
|0
|0
|2.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|1
|0
|3.
|Пяст
|Вида Кристофер
|3
|0
|1
|4.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|3
|0
|1
|5.
|Лех
|Исхак Микаэль
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1
|2.
|Лехия Гданьск
|Малоча Марио
|3
|0
|3.
|Пяст
|Храпек Михал
|3
|0
|4.
|Гурник Ленчна
|Рыманяк Бартош
|3
|0
|5.
|Лехия Гданьск
|Конрадо
|3
|0