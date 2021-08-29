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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Висла Краков
1:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Легия
0'
1:0
29' Гол
Форбс Браун
31' Желтая карточка
Плевка Патрик
51'
1
Кишек
Павел
20
Грушковски
Конрад
17
Шота
Серафин
25
Фрыдрых
Михал
15
Ганоушек
Матей
8
Эль-Махдиуи
Ашраф
40
Йебоа
Яв
92
Шкварка
Михал
80
Плевка
Патрик
11
Млыньски
Матеуш
91
Форбс
Браун
1
Боруц
Артур
17
Навроцкий
Майк
4
Ветеска
Матеуш
23
Абу-Ханна
Джоэл
55
Енджейчик
Артур
99
Слиш
Бартош
20
Мучи
Эрнест
3
Холовня
Матеуш
21
Лопеш
Рафаэл
82
Лима
Лукас
II
9
Пекхарт
Томаш
Висла Краков
4-1-4-1
Легия
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Висла Краков
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йебоа Яв 3 (1) 0.5
2. Климент Ян 2 0.33
3. Форбс Браун 2 0.33
4. Шкварка Михал 1 0.17
5. Садлок Мацей 1 0.17
6. Жуков Георгий 1 0.17
7. Млыньски Матеуш 1 0.17
8. Ганоушек Матей 0 0
9. Хуги Дор 0 0
10. Грушковски Конрад 0 0
Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопеш Рафаэл 1 0.25
2. Навроцкий Майк 1 0.25
3. Пекхарт Томаш 1 0.25
4. Мучи Эрнест 1 0.25
5. Холовня Матеуш 0 0

Карточки

Висла Краков
# Игрок      
1. Садлок Мацей 2 0
2. Эль-Махдиуи Ашраф 2 0
3. Млыньски Матеуш 2 0
4. Грушковски Конрад 2 0
5. Жуков Георгий 1 0
6. Плевка Патрик 1 0
Легия
# Игрок      
1. Младенович Филип 0 1
2. Жозуэ Филипе 0 1
3. Лопеш Рафаэл 1 0
4. Енджейчик Артур 1 0
5. Ветеска Матеуш 1 0
6. Слиш Бартош 1 0
7. Навроцкий Майк 1 0
8. Мучи Эрнест 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Краков 0 40% (4) 0 30% (3) 10% (1) 20% (2)
 Легия 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Висла Краков Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Гурник Ленчна 1:3 Висла Краков Сталь Мелец 2:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Ракув Висла Краков 1:2 Наполи
Брук-Бет Термалица 2:2 Висла Краков Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Пяст 2:3 Висла Краков Висла Краков 1:2 Лех Легия 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:0 Краковия Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Висла Краков 0:1 Варта Познань Висла Краков 1:2 Ракув Подбескидзе 2:0 Висла Краков Висла Краков 3:1 Сталь Мелец Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Висла Краков 0:0 Гурник Забже Висла Плоцк 1:3 Висла Краков Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 1:1 Висла Краков
Легия Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Легия 2:1 Славия Прага Славия Прага 2:2 Легия Варта Познань 0:2 Легия Легия 0:1 Динамо Загреб
Динамо Загреб 1:1 Легия Радомьяк Радом 3:1 Легия Флора Таллин 0:1 Легия Легия 1:0 Висла Плоцк Легия 2:1 Флора Таллин Легия 1:1 Ракув Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Легия 1:1 Краснодар Легия 1:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:0 Легия Легия 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 0:1 Легия Пяст 0:1 Легия Легия 0:0 Краковия Лех 0:0 Легия

Последние игры между собой

Висла Краков: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Легия: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Легия 0:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:2 Легия Экстракласса Висла Краков 1:3 Легия Экстракласса Легия 7:0 Висла Краков Экстракласса
Висла Краков 4:0 Легия Экстракласса Легия 3:3 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:1 Легия Экстракласса Легия 0:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:1 Легия Экстракласса Легия 1:1 Висла Краков Экстракласса Легия 1:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:0 Легия Экстракласса Висла Краков 0:2 Легия Экстракласса Легия 1:1 Висла Краков Экстракласса Легия 1:0 Висла Краков Экстракласса Легия 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:3 Легия Экстракласса Легия 5:0 Висла Краков Экстракласса Легия 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Легия Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 6 4 2 0 11 - 3 14
2. Погонь Щецин 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Висла Краков 1:0 6 3 1 2 11 - 7 10
4. Шлёнск 6 2 4 0 9 - 6 10
5. Пяст 6 3 1 2 10 - 8 10
6. Лехия Гданьск 6 2 3 1 8 - 6 9
7. Радомьяк Радом 5 2 2 1 6 - 4 8
8. Ягеллония 6 2 2 2 8 - 7 8
9. Ракув 4 2 1 1 6 - 7 7
10. Висла Плоцк 6 2 1 3 9 - 7 7
11. Сталь Мелец 6 2 1 3 6 - 9 7
12. Краковия 6 2 1 3 6 - 10 7
13. Легия 0:1 4 2 0 2 4 - 4 6
14. Гурник Забже 5 2 0 3 5 - 7 6
15. Заглембе Любин 5 2 0 3 6 - 11 6
16. Варта Познань 6 1 3 2 8 - 7 6
17. Брук-Бет Термалица 5 0 2 3 5 - 9 2
18. Гурник Ленчна 6 0 2 4 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Лех 4 2 2 0 5 - 1 8
3. Лехия Гданьск 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Висла Плоцк 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Ягеллония 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Радомьяк Радом 2 2 0 0 4 - 1 6
7. Сталь Мелец 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Висла Краков 1:0 3 2 0 1 5 - 2 6
9. Заглембе Любин 3 2 0 1 6 - 4 6
10. Пяст 3 1 1 1 7 - 7 4
11. Легия 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Шлёнск 3 0 3 0 3 - 3 3
13. Краковия 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 4 3
15. Варта Познань 3 0 2 1 2 - 4 2
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Гурник Ленчна 3 0 1 2 2 - 8 1
18. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Ракув 4 2 1 1 6 - 7 7
3. Лех 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Пяст 3 2 0 1 3 - 1 6
5. Варта Познань 3 1 1 1 6 - 3 4
6. Висла Краков 1:0 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Краковия 4 1 1 2 3 - 7 4
8. Гурник Забже 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Легия 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Радомьяк Радом 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Погонь Щецин 3 0 2 1 2 - 4 2
12. Лехия Гданьск 3 0 2 1 2 - 4 2
13. Ягеллония 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Сталь Мелец 3 0 1 2 2 - 6 1
15. Гурник Ленчна 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Брук-Бет Термалица 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Висла Плоцк 3 0 0 3 3 - 6 0
18. Заглембе Любин 2 0 0 2 0 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шлёнск Экспозито Эрик 4 0 0
2. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 4 1 0
3. Пяст Вида Кристофер 3 0 1
4. Ягеллония Имас Хесус 3 0 1
5. Лех Исхак Микаэль 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
2. Лехия Гданьск Малоча Марио 3 0
3. Пяст Храпек Михал 3 0
4. Гурник Ленчна Рыманяк Бартош 3 0
5. Лехия Гданьск Конрадо 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Плевка Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Форбс Браун бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Висла Краков
Ничья
Легия
3.21
3.70
7.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Висла Краков 1:0 Легия онлайн




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