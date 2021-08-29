Польша: Экстракласса 2021-2022
Висла Краков
1:0
Конец матча
Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
Легия
1:0
29' ГолФорбс Браун
32' Желтая карточкаПлевка Патрик
58' Желтая карточкаПекхарт Томаш
65' Желтая карточкаАбу-Ханна Джоэл
17
Шота
Серафин
40
Йебоа
Яв
91
Форбс
Браун
99
Слиш
Бартош
20
Мучи
Эрнест
21
Лопеш
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Шота СерафинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Йебоа ЯвПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
20 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлПолузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
63 Кисель ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Эмрели МахирНападающий
-
Главный тренер: Михниевич Чеслав
Ход матча
29'
1:0
32'
58'
65'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йебоа Яв
|3 (1)
|0.5
|2.
|Климент Ян
|2
|0.33
|3.
|Форбс Браун
|2
|0.33
|4.
|Шкварка Михал
|1
|0.17
|5.
|Садлок Мацей
|1
|0.17
|6.
|Жуков Георгий
|1
|0.17
|7.
|Млыньски Матеуш
|1
|0.17
|8.
|Ганоушек Матей
|0
|0
|9.
|Хуги Дор
|0
|0
|10.
|Грушковски Конрад
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопеш Рафаэл
|1
|0.25
|2.
|Навроцкий Майк
|1
|0.25
|3.
|Пекхарт Томаш
|1
|0.25
|4.
|Мучи Эрнест
|1
|0.25
|5.
|Холовня Матеуш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Садлок Мацей
|2
|0
|2.
|Эль-Махдиуи Ашраф
|2
|0
|3.
|Млыньски Матеуш
|2
|0
|4.
|Грушковски Конрад
|2
|0
|5.
|Жуков Георгий
|1
|0
|6.
|Плевка Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Младенович Филип
|0
|1
|2.
|Жозуэ Филипе
|0
|1
|3.
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|4.
|Пекхарт Томаш
|1
|0
|5.
|Енджейчик Артур
|1
|0
|6.
|Ветеска Матеуш
|1
|0
|7.
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|8.
|Слиш Бартош
|1
|0
|9.
|Навроцкий Майк
|1
|0
|10.
|Мучи Эрнест
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Краков
|0
|45.45% (5)
|0
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|Легия
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Висла Краков Последние 20 матчей: +6 =5 -9Гурник Ленчна 1:3 Висла Краков Сталь Мелец 2:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Ракув Висла Краков 1:2 Наполи
Брук-Бет Термалица 2:2 Висла Краков Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Пяст 2:3 Висла Краков Висла Краков 1:2 Лех Легия 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:0 Краковия Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Висла Краков 0:1 Варта Познань Висла Краков 1:2 Ракув Подбескидзе 2:0 Висла Краков Висла Краков 3:1 Сталь Мелец Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Висла Краков 0:0 Гурник Забже Висла Плоцк 1:3 Висла Краков Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 1:1 Висла Краков
Легия Последние 20 матчей: +10 =7 -3Легия 2:1 Славия Прага Славия Прага 2:2 Легия Варта Познань 0:2 Легия Легия 0:1 Динамо Загреб
Динамо Загреб 1:1 Легия Радомьяк Радом 3:1 Легия Флора Таллин 0:1 Легия Легия 1:0 Висла Плоцк Легия 2:1 Флора Таллин Легия 1:1 Ракув Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Легия 1:1 Краснодар Легия 1:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:0 Легия Легия 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 0:1 Легия Пяст 0:1 Легия Легия 0:0 Краковия Лех 0:0 Легия
Последние игры между собой
Висла Краков: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Легия: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Висла Краков 4:0 Легия Экстракласса Легия 3:3 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:1 Легия Экстракласса Легия 0:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:1 Легия Экстракласса Легия 1:1 Висла Краков Экстракласса Легия 1:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:0 Легия Экстракласса Висла Краков 0:2 Легия Экстракласса Легия 1:1 Висла Краков Экстракласса Легия 1:0 Висла Краков Экстракласса Легия 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:3 Легия Экстракласса Легия 5:0 Висла Краков Экстракласса Легия 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Легия Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|2.
|Погонь Щецин
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Висла Краков
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|4.
|Шлёнск
|6
|2
|4
|0
|9 - 6
|10
|5.
|Пяст
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Лехия Гданьск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Ягеллония
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|10.
|Висла Плоцк
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|11.
|Сталь Мелец
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|12.
|Краковия
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|13.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Гурник Забже
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|15.
|Заглембе Любин
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|16.
|Варта Познань
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|17.
|Брук-Бет Термалица
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|18.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|2
|4
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|Лехия Гданьск
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Висла Плоцк
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Ягеллония
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Радомьяк Радом
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Сталь Мелец
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Висла Краков
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|9.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|10.
|Пяст
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|11.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Шлёнск
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|Краковия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Варта Познань
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|3.
|Лех
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Пяст
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|Варта Познань
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|6.
|Висла Краков
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Краковия
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|8.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Легия
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Радомьяк Радом
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Погонь Щецин
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|Лехия Гданьск
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Ягеллония
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Сталь Мелец
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|15.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Висла Плоцк
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|18.
|Заглембе Любин
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|4
|0
|0
|2.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|1
|0
|3.
|Пяст
|Вида Кристофер
|3
|0
|1
|4.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|3
|0
|1
|5.
|Висла Краков
|Йебоа Яв
|3
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1
|2.
|Лехия Гданьск
|Малоча Марио
|3
|0
|3.
|Пяст
|Храпек Михал
|3
|0
|4.
|Гурник Ленчна
|Рыманяк Бартош
|3
|0
|5.
|Лехия Гданьск
|Конрадо
|3
|0