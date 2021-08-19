Лига Европы 2021-2022
0:1
26' ГолБенсон Манюэль
42' Желтая карточкаГеркенс Питер
1:1
43' ГолЛойзу Лойзос
2:1
49' ГолКакулис Андроникос
3:1
56' ГолЛойзу Лойзос
3:2
62' ГолМиёши Коджи
68' Желтая карточкаМиёши Коджи
83' Желтая карточкаСек Абдулай
4:2
84' ПенальтиАтьемвен Айяйи
22
Ланг
Адам
17
Лекьякс
Ян
16
Гомес
Хорди
19
Баширу
Фуад
75
Лойзу
Лойзос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дюриш МихалНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Матияш ДаворВратарь
- Защитник
-
5 БутаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Приске Бриан
Ход матча
26'
42'
43'
49'
56'
3:1
62'
3:2
68'
77'
83'
84'
4:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 7
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
36 Владение мячом, % 64
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Какулис Андроникос
|2
|0.67
|2.
|Лойзу Лойзос
|2
|0.67
|3.
|Ционис Маринос
|1
|0.33
|4.
|Атьемвен Айяйи
|1 (1)
|0.33
|5.
|Лекьякс Ян
|0
|0
|6.
|Папулис Фотис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миёши Коджи
|1
|1
|2.
|Бенсон Манюэль
|1
|1
|3.
|Баликвиша Мишель-Анже
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кику Франсишку
|1
|0
|2.
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|3.
|Какулис Андроникос
|1
|0
|4.
|Зефки Ангелос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сек Абдулай
|1
|0
|2.
|Геркенс Питер
|1
|0
|3.
|Миёши Коджи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Омония
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|Антверпен
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Омония Последние 20 матчей: +12 =4 -4Флора Таллин 2:1 Омония Омония 1:0 Флора Таллин Омония 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Омония
Омония 1:1 Анортосис Омония 1:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:1 Омония Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:2 Омония Омония 2:0 Олимпиакос Никосия Аполлон 1:0 Омония Омония 1:0 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Омония Омония 0:1 АПОЭЛ Омония 0:0 Анортосис Олимпиакос Никосия 0:1 Омония АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 1:0 АПОЭЛ Эрмис Арадиппу 0:2 Омония Омония 2:0 Неа Саламина
Антверпен Последние 20 матчей: +6 =5 -9Шарлеруа 1:1 Антверпен Стандард 2:5 Антверпен Антверпен 0:1 Кортрейк Мехелен 3:2 Антверпен
Антверпен 0:0 Монако Антверпен 0:2 АЕК Антверпен 2:2 Утрехт Антверпен 1:0 Андерлехт Генк 4:0 Антверпен Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Андерлехт 2:2 Антверпен Антверпен 2:3 Генк Антверпен 3:2 Генк Мускрон-Перювельз 2:3 Антверпен Антверпен 1:4 Андерлехт Брюгге 0:2 Антверпен Антверпен 4:2 Кортрейк АХ Лёвен 2:0 Антверпен Глазго Рейнджерс 5:2 Антверпен
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|2.
|ХИК
|Риски Роопе
|3
|1
|1
|3.
|Галатасарай
|Актюркоглу Мухаммед
|2
|0
|2
|4.
|Слован Братислава
|Змрхаль Яромир
|2
|0
|1
|5.
|Селтик
|Тернбулл Дэвид
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|2.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|1
|3.
|Кайрат
|Абикен Айбол
|1
|1
|4.
|Алашкерт
|Григорян Артак
|2
|0
|5.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|2
|0
Прогнозы на матч Омония 4:2 Антверпен
Исход игры
Омония
16.3% (23)
Ничья
36.9% (52)
Антверпен
46.8% (66)
Тотал 2.5
Больше
35.71% (50)
Меньше
64.29% (90)
Обе команды забьют
Да
69.29% (97)
Нет
30.71% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (48)
1:2 Антверпен
26.2% (37)
0:1 Антверпен
12.1% (17)
1:0 Омония
7.8% (11)
0:2 Антверпен
6.4% (9)
2:1 Омония
6.4% (9)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:0 Омония
1.4% (2)
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