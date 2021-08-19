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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Омония
4:2
Конец матча

Стадион:
Антверпен
0'
0:1
26' Гол
Бенсон Манюэль
42' Желтая карточка
Геркенс Питер
1:1
43' Гол
Лойзу Лойзос
2:1
49' Гол
Какулис Андроникос
3:1
56' Гол
Лойзу Лойзос
3:2
62' Гол
Миёши Коджи
68' Желтая карточка
Миёши Коджи
83' Желтая карточка
Сек Абдулай
4:2
84' Пенальти
Атьемвен Айяйи
90'+4
40
Фабиано
Фрейтас
4
Абдуллахи
Шеху
22
Ланг
Адам
30
Панайоту
Николас
17
Лекьякс
Ян
42
Дискеруд
Миккел
16
Гомес
Хорди
19
Баширу
Фуад
13
Папулис
Фотис
80
Какулис
Андроникос
75
Лойзу
Лойзос
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
3
Энгельс
Бьорн
2
Де
Лат
Ричи
21
Винс
Сэмюэл
8
Юсуф
Альхассан
6
Верстрате
Биргер
14
Бенсон
Манюэль
16
Геркенс
Питер
10
Баликвиша
Мишель-Анже
9
Эггештайн
Йоханнес
Омония
4-3-3
Антверпен
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какулис Андроникос 2 0.67
2. Лойзу Лойзос 2 0.67
3. Ционис Маринос 1 0.33
4. Атьемвен Айяйи 1 (1) 0.33
5. Лекьякс Ян 0 0
6. Папулис Фотис 0 0
Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миёши Коджи 1 1
2. Бенсон Манюэль 1 1
3. Баликвиша Мишель-Анже 0 0

Карточки

Омония
# Игрок      
1. Кику Франсишку 1 0
2. Фабиано Фрейтас 1 0
3. Какулис Андроникос 1 0
4. Зефки Ангелос 1 0
Антверпен
# Игрок      
1. Сек Абдулай 1 0
2. Геркенс Питер 1 0
3. Миёши Коджи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Омония 16.67% (1) 0 33.33% (2) 33.33% (2) 0 16.67% (1)
 Антверпен 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Омония Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Флора Таллин 2:1 Омония Омония 1:0 Флора Таллин Омония 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Омония
Омония 1:1 Анортосис Омония 1:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:1 Омония Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:2 Омония Омония 2:0 Олимпиакос Никосия Аполлон 1:0 Омония Омония 1:0 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Омония Омония 0:1 АПОЭЛ Омония 0:0 Анортосис Олимпиакос Никосия 0:1 Омония АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 1:0 АПОЭЛ Эрмис Арадиппу 0:2 Омония Омония 2:0 Неа Саламина
Антверпен Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Шарлеруа 1:1 Антверпен Стандард 2:5 Антверпен Антверпен 0:1 Кортрейк Мехелен 3:2 Антверпен
Антверпен 0:0 Монако Антверпен 0:2 АЕК Антверпен 2:2 Утрехт Антверпен 1:0 Андерлехт Генк 4:0 Антверпен Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Андерлехт 2:2 Антверпен Антверпен 2:3 Генк Антверпен 3:2 Генк Мускрон-Перювельз 2:3 Антверпен Антверпен 1:4 Андерлехт Брюгге 0:2 Антверпен Антверпен 4:2 Кортрейк АХ Лёвен 2:0 Антверпен Глазго Рейнджерс 5:2 Антверпен

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
2. ХИК Риски Роопе 3 1 1
3. Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 2 0 2
4. Слован Братислава Змрхаль Яромир 2 0 1
5. Селтик Тернбулл Дэвид 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
2. Слован Братислава Вернон де Марко 1 1
3. Кайрат Абикен Айбол 1 1
4. Алашкерт Григорян Артак 2 0
5. ХИК Мурильо Луис-Карлос 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Лойзу Лойзос бьет в цель!
  • Желтая карточка
    42'
    Геркенс Питер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Бенсон Манюэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Омония 16.3% (23)
X 36.9% (52)
Антверпен 46.8% (66)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Омония 4:2 Антверпен онлайн


Прогнозы на матч Омония 4:2 Антверпен

Исход игры
Омония
16.3% (23)
Ничья
36.9% (52)
Антверпен
46.8% (66)
Тотал 2.5
Больше
35.71% (50)
Меньше
64.29% (90)
Обе команды забьют
Да
69.29% (97)
Нет
30.71% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (48)
1:2 Антверпен
26.2% (37)
0:1 Антверпен
12.1% (17)
1:0 Омония
7.8% (11)
0:2 Антверпен
6.4% (9)
2:1 Омония
6.4% (9)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:0 Омония
1.4% (2)
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