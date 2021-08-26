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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Антверпен
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Омония
0' 19'
1
Бутез
Жан
5
Бута
3
Энгельс
Бьорн
2
Де
Лат
Ричи
34
Батай
Йелле
14
Бенсон
Манюэль
6
Верстрате
Биргер
44
Наингголан
Раджа
10
Баликвиша
Мишель-Анже
19
Миёши
Коджи
9
Эггештайн
Йоханнес
40
Фабиано
Фрейтас
4
Абдуллахи
Шеху
22
Ланг
Адам
30
Панайоту
Николас
17
Лекьякс
Ян
42
Дискеруд
Миккел
16
Гомес
Хорди
19
Баширу
Фуад
13
Папулис
Фотис
80
Какулис
Андроникос
75
Лойзу
Лойзос
Антверпен
4-4-2
Омония
4-3-3

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 82 Владение мячом, % 18

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миёши Коджи 1 0.5
2. Бенсон Манюэль 1 0.5
3. Баликвиша Мишель-Анже 0 0
Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какулис Андроникос 2 0.5
2. Лойзу Лойзос 2 0.5
3. Ционис Маринос 1 0.25
4. Атьемвен Айяйи 1 (1) 0.25
5. Лекьякс Ян 0 0
6. Папулис Фотис 0 0

Карточки

Антверпен
# Игрок      
1. Сек Абдулай 1 0
2. Геркенс Питер 1 0
3. Миёши Коджи 1 0
Омония
# Игрок      
1. Кику Франсишку 1 0
2. Фабиано Фрейтас 1 0
3. Какулис Андроникос 1 0
4. Зефки Ангелос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Антверпен 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0
 Омония 16.67% (1) 0 33.33% (2) 33.33% (2) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Антверпен Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Омония 4:2 Антверпен Шарлеруа 1:1 Антверпен Стандард 2:5 Антверпен Антверпен 0:1 Кортрейк
Мехелен 3:2 Антверпен Антверпен 0:0 Монако Антверпен 0:2 АЕК Антверпен 2:2 Утрехт Антверпен 1:0 Андерлехт Генк 4:0 Антверпен Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Андерлехт 2:2 Антверпен Антверпен 2:3 Генк Антверпен 3:2 Генк Мускрон-Перювельз 2:3 Антверпен Антверпен 1:4 Андерлехт Брюгге 0:2 Антверпен Антверпен 4:2 Кортрейк АХ Лёвен 2:0 Антверпен
Омония Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Омония 4:2 Антверпен Флора Таллин 2:1 Омония Омония 1:0 Флора Таллин Омония 0:1 Динамо Загреб
Динамо Загреб 2:0 Омония Омония 1:1 Анортосис Омония 1:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:1 Омония Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:2 Омония Омония 2:0 Олимпиакос Никосия Аполлон 1:0 Омония Омония 1:0 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Омония Омония 0:1 АПОЭЛ Омония 0:0 Анортосис Олимпиакос Никосия 0:1 Омония АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 1:0 АПОЭЛ Эрмис Арадиппу 0:2 Омония

Последние игры между собой

Антверпен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Омония: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Омония 4:2 Антверпен Лига Европы

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
3. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
4. Селтик Фурухаси Кёго 3 0 1
5. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Алашкерт Джеймс 2 1
2. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
3. ХИК Мурильо Луис-Карлос 3 0
4. Глазго Рейнджерс Ландстрем Джон 1 1
5. Слован Братислава Вернон де Марко 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Антверпен 88.1% (119)
X 7.4% (10)
Омония 4.4% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Омония
1.58
4.35
6.04
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Антверпен 0:0 Омония онлайн


Прогнозы на матч Антверпен 0:0 Омония

Исход игры
Антверпен
88.1% (119)
Ничья
7.4% (10)
Омония
4.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
52.59% (71)
Меньше
47.41% (64)
Обе команды забьют
Да
51.85% (70)
Нет
48.15% (65)
Популярный счёт
2:1 Антверпен
30.4% (41)
2:0 Антверпен
23.7% (32)
1:0 Антверпен
17.8% (24)
3:1 Антверпен
9.6% (13)
3:0 Антверпен
5.2% (7)
1:1 Ничья
5.2% (7)
1:2 Омония
3% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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