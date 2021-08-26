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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Антверпен
2:0
Итог после пенальти

Стадион:
Омония
0'
1:0
28' Гол
Миёши Коджи
30' Желтая карточка
Наингголан Раджа
70' Желтая карточка
Дискеруд Миккел
70' Желтая карточка
Батай Йелле
72' Желтая карточка
Лекьякс Ян
79' Желтая карточка
Сек Абдулай
80' Желтая карточка
Хеннинг Берг
2:0
84' Гол
Геркенс Питер
86' Желтая карточка
Энгельс Бьорн
96' Желтая карточка
Захариу Панайотис
112' Желтая карточка
Баликвиша Мишель-Анже
113' Желтая карточка
Гомес Хорди
119' Желтая карточка
Brian Priske
2:0
121' Не забитый пенальти
Гомес Хорди
3:0
121' Пенальти
Верстрате Биргер
3:1
121' Пенальти
Атьемвен Айяйи
3:1
121' Не забитый пенальти
Геркенс Питер
3:1
121' Не забитый пенальти
Лекьякс Ян
4:1
121' Пенальти
Эггештайн Йоханнес
4:2
121' Пенальти
Юсте Эктор
5:2
121' Пенальти
Миёши Коджи
5:2
121' Не забитый пенальти
Захариу Панайотис
3:2
Пен' Пенальти
 120'
1
Бутез
Жан
5
Бута
3
Энгельс
Бьорн
2
Де
Лат
Ричи
34
Батай
Йелле
14
Бенсон
Манюэль
6
Верстрате
Биргер
44
Наингголан
Раджа
10
Баликвиша
Мишель-Анже
19
Миёши
Коджи
9
Эггештайн
Йоханнес
40
Фабиано
Фрейтас
4
Абдуллахи
Шеху
22
Ланг
Адам
30
Панайоту
Николас
17
Лекьякс
Ян
42
Дискеруд
Миккел
16
Гомес
Хорди
19
Баширу
Фуад
13
Папулис
Фотис
80
Какулис
Андроникос
75
Лойзу
Лойзос
Антверпен
4-4-2
Омония
4-3-3

Ход матча

28'
Миёши Коджи
(Эггештайн Йоханнес)
1:0
30'
Наингголан Раджа
 
46'
 
Атьемвен Айяйи
Какулис Андроникос
57'
 
Ционис Маринос
Папулис Фотис
70'
 
Дискеруд Миккел
70'
Батай Йелле
 
71'
Геркенс Питер
Бенсон Манюэль
 
72'
 
Лекьякс Ян
78'
Сек Абдулай
Наингголан Раджа
 
78'
Винс Сэмюэл
Батай Йелле
 
79'
Сек Абдулай
 
80'
 
Хеннинг Берг
81'
 
Юсте Эктор
Лойзу Лойзос
84'
Геркенс Питер
(Баликвиша Мишель-Анже)
2:0
86'
Энгельс Бьорн
 
87'
 
Захариу Панайотис
Дискеруд Миккел
91'
Юсуф Альхассан
Энгельс Бьорн
 
96'
 
Захариу Панайотис
110'
 
Псалтис Парис
Абдуллахи Шеху
112'
Баликвиша Мишель-Анже
 
113'
 
Гомес Хорди
119'
Brian Priske
 
121'
2:0
Гомес Хорди
121'
Верстрате Биргер
3:0
121'
3:1
Атьемвен Айяйи
121'
Геркенс Питер
3:1
121'
3:1
Лекьякс Ян
121'
Эггештайн Йоханнес
4:1
121'
4:2
Юсте Эктор
121'
Миёши Коджи
5:2
121'
5:2
Захариу Панайотис
Пен
3:2

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 1
  • 10 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 14
  • 6 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 68 Владение мячом, % 32

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миёши Коджи 2 1
2. Геркенс Питер 1 0.5
3. Бенсон Манюэль 1 0.5
4. Баликвиша Мишель-Анже 0 0
5. Эггештайн Йоханнес 0 0
Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какулис Андроникос 2 0.5
2. Лойзу Лойзос 2 0.5
3. Ционис Маринос 1 0.25
4. Атьемвен Айяйи 1 (1) 0.25
5. Лекьякс Ян 0 0
6. Папулис Фотис 0 0

Карточки

Антверпен
# Игрок      
1. Сек Абдулай 2 0
2. Brian Priske 1 0
3. Наингголан Раджа 1 0
4. Геркенс Питер 1 0
5. Энгельс Бьорн 1 0
6. Миёши Коджи 1 0
7. Батай Йелле 1 0
8. Баликвиша Мишель-Анже 1 0
Омония
# Игрок      
1. Гомес Хорди 1 0
2. Лекьякс Ян 1 0
3. Дискеруд Миккел 1 0
4. Кику Франсишку 1 0
5. Фабиано Фрейтас 1 0
6. Захариу Панайотис 1 0
7. Какулис Андроникос 1 0
8. Зефки Ангелос 1 0
9. Хеннинг Берг 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Антверпен 0 50% (2) 0 0 25% (1) 25% (1)
 Омония 16.67% (1) 0 33.33% (2) 33.33% (2) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Антверпен Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Омония 4:2 Антверпен Шарлеруа 1:1 Антверпен Стандард 2:5 Антверпен Антверпен 0:1 Кортрейк
Мехелен 3:2 Антверпен Антверпен 0:0 Монако Антверпен 0:2 АЕК Антверпен 2:2 Утрехт Антверпен 1:0 Андерлехт Генк 4:0 Антверпен Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Андерлехт 2:2 Антверпен Антверпен 2:3 Генк Антверпен 3:2 Генк Мускрон-Перювельз 2:3 Антверпен Антверпен 1:4 Андерлехт Брюгге 0:2 Антверпен Антверпен 4:2 Кортрейк АХ Лёвен 2:0 Антверпен
Омония Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Омония 4:2 Антверпен Флора Таллин 2:1 Омония Омония 1:0 Флора Таллин Омония 0:1 Динамо Загреб
Динамо Загреб 2:0 Омония Омония 1:1 Анортосис Омония 1:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:1 Омония Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:2 Омония Омония 2:0 Олимпиакос Никосия Аполлон 1:0 Омония Омония 1:0 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Омония Омония 0:1 АПОЭЛ Омония 0:0 Анортосис Олимпиакос Никосия 0:1 Омония АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 1:0 АПОЭЛ Эрмис Арадиппу 0:2 Омония

Последние игры между собой

Антверпен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Омония: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Омония 4:2 Антверпен Лига Европы

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
3. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
4. Селтик Фурухаси Кёго 3 0 1
5. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Алашкерт Джеймс 2 1
3. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
4. ХИК Мурильо Луис-Карлос 3 0
5. Галатасарай Муслера Фернандо 1 1
Весь список
  • Дополнительное время
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Захариу Панайотис не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Миёши Коджи реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Юсте Эктор реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Эггештайн Йоханнес реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Лекьякс Ян не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Геркенс Питер не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Атьемвен Айяйи реализовал пенальти!
  • Свисток
    121'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Верстрате Биргер реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Гомес Хорди не забивает в серии пенальти
  • Серия пенальти
    121'
    Мы ожидаем серии пенальти
  • 121'
    Начинается серия пенальти
  • Желтая карточка
    119'
    Brian Priske получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    113'
    Гомес Хорди получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    112'
    Михел Анже Баликвиша получил желтую карточку от судьи
  • 110'
    Абдуллахи Шеху уходит с поля. Псалтис Парис выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • Свисток
    105'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • Желтая карточка
    96'
    Захариу Панайотис получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Энгельс Бьорн уходит с поля. Юсуф Альхассан выходит вместо него
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Первый тайм начался
    91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Наингголан Раджа получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Миёши Коджи бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Антверпен 88.1% (119)
X 7.4% (10)
Омония 4.4% (6)
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Где смотреть матч Антверпен 2:0 Омония онлайн


Прогнозы на матч Антверпен 2:0 Омония

Исход игры
Антверпен
88.1% (119)
Ничья
7.4% (10)
Омония
4.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
52.59% (71)
Меньше
47.41% (64)
Обе команды забьют
Да
51.85% (70)
Нет
48.15% (65)
Популярный счёт
2:1 Антверпен
30.4% (41)
2:0 Антверпен
23.7% (32)
1:0 Антверпен
17.8% (24)
3:1 Антверпен
9.6% (13)
1:1 Ничья
5.2% (7)
3:0 Антверпен
5.2% (7)
1:2 Омония
3% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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