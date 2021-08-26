Лига Европы 2021-2022
1:0
28' ГолМиёши Коджи
30' Желтая карточкаНаингголан Раджа
70' Желтая карточкаДискеруд Миккел
70' Желтая карточкаБатай Йелле
72' Желтая карточкаЛекьякс Ян
79' Желтая карточкаСек Абдулай
80' Желтая карточкаХеннинг Берг
2:0
84' ГолГеркенс Питер
86' Желтая карточкаЭнгельс Бьорн
96' Желтая карточкаЗахариу Панайотис
112' Желтая карточкаБаликвиша Мишель-Анже
113' Желтая карточкаГомес Хорди
119' Желтая карточкаBrian Priske
2:0
121' Не забитый пенальтиГомес Хорди
3:0
121' ПенальтиВерстрате Биргер
3:1
121' ПенальтиАтьемвен Айяйи
3:1
121' Не забитый пенальтиГеркенс Питер
3:1
121' Не забитый пенальтиЛекьякс Ян
4:1
121' ПенальтиЭггештайн Йоханнес
4:2
121' ПенальтиЮсте Эктор
5:2
121' ПенальтиМиёши Коджи
5:2
121' Не забитый пенальтиЗахариу Панайотис
5
Бута
34
Батай
Йелле
19
Миёши
Коджи
22
Ланг
Адам
17
Лекьякс
Ян
16
Гомес
Хорди
19
Баширу
Фуад
75
Лойзу
Лойзос
- Основной состав
- Вратарь
-
5 БутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Матияш ДаворВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дюриш МихалНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
Ход матча
28'
30'
70'
70'
72'
79'
80'
84'
86'
113'
119'
121'
2:0
121'
3:0
121'
3:1
121'
3:1
121'
3:1
121'
121'
4:2
121'
5:2
121'
Пен
3:2
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 14
-
6 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
68 Владение мячом, % 32
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миёши Коджи
|2
|1
|2.
|Геркенс Питер
|1
|0.5
|3.
|Бенсон Манюэль
|1
|0.5
|4.
|Баликвиша Мишель-Анже
|0
|0
|5.
|Эггештайн Йоханнес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Какулис Андроникос
|2
|0.5
|2.
|Лойзу Лойзос
|2
|0.5
|3.
|Ционис Маринос
|1
|0.25
|4.
|Атьемвен Айяйи
|1 (1)
|0.25
|5.
|Лекьякс Ян
|0
|0
|6.
|Папулис Фотис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сек Абдулай
|2
|0
|2.
|Brian Priske
|1
|0
|3.
|Наингголан Раджа
|1
|0
|4.
|Геркенс Питер
|1
|0
|5.
|Энгельс Бьорн
|1
|0
|6.
|Миёши Коджи
|1
|0
|7.
|Батай Йелле
|1
|0
|8.
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гомес Хорди
|1
|0
|2.
|Лекьякс Ян
|1
|0
|3.
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|4.
|Кику Франсишку
|1
|0
|5.
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|6.
|Захариу Панайотис
|1
|0
|7.
|Какулис Андроникос
|1
|0
|8.
|Зефки Ангелос
|1
|0
|9.
|Хеннинг Берг
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Антверпен
|0
|50% (2)
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|Омония
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Антверпен Последние 20 матчей: +6 =5 -9Омония 4:2 Антверпен Шарлеруа 1:1 Антверпен Стандард 2:5 Антверпен Антверпен 0:1 Кортрейк
Мехелен 3:2 Антверпен Антверпен 0:0 Монако Антверпен 0:2 АЕК Антверпен 2:2 Утрехт Антверпен 1:0 Андерлехт Генк 4:0 Антверпен Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Андерлехт 2:2 Антверпен Антверпен 2:3 Генк Антверпен 3:2 Генк Мускрон-Перювельз 2:3 Антверпен Антверпен 1:4 Андерлехт Брюгге 0:2 Антверпен Антверпен 4:2 Кортрейк АХ Лёвен 2:0 Антверпен
Омония Последние 20 матчей: +12 =4 -4Омония 4:2 Антверпен Флора Таллин 2:1 Омония Омония 1:0 Флора Таллин Омония 0:1 Динамо Загреб
Динамо Загреб 2:0 Омония Омония 1:1 Анортосис Омония 1:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:1 Омония Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:2 Омония Омония 2:0 Олимпиакос Никосия Аполлон 1:0 Омония Омония 1:0 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Омония Омония 0:1 АПОЭЛ Омония 0:0 Анортосис Олимпиакос Никосия 0:1 Омония АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 1:0 АПОЭЛ Эрмис Арадиппу 0:2 Омония
Последние игры между собой
Антверпен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Омония: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|2
|3.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|4.
|Селтик
|Фурухаси Кёго
|3
|0
|1
|5.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|2
|2.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|3.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|4.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
|5.
|Галатасарай
|Муслера Фернандо
|1
|1
Прогнозы на матч Антверпен 2:0 Омония
Исход игры
Антверпен
88.1% (119)
Ничья
7.4% (10)
Омония
4.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
52.59% (71)
Меньше
47.41% (64)
Обе команды забьют
Да
51.85% (70)
Нет
48.15% (65)
Популярный счёт
2:1 Антверпен
30.4% (41)
2:0 Антверпен
23.7% (32)
1:0 Антверпен
17.8% (24)
3:1 Антверпен
9.6% (13)
1:1 Ничья
5.2% (7)
3:0 Антверпен
5.2% (7)
1:2 Омония
3% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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