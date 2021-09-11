Италия: Серия B 2021-2022
СПАЛ 2013
1:1
Конец матча
Стадион: Паоло Мацца
Монца
1:0
14' ГолКоломбо Лоренцо
38' Желтая карточкаКолпани Андреа
1:1
54' ГолАугусто Карлос
61' Желтая карточкаВивиани Федерико
88' Желтая карточкаБрешанини Марко
22
Тиам
Демба
21
Сек
Демба
- Основной состав
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Кокколо ЛукаЗащитник
- Защитник
-
19 Мора ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хосеп Клотет Руис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
Ход матча
14'
1:0
38'
54'
1:1
61'
88'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 3
-
2 Угловые 8
-
0 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коломбо Лоренцо
|2
|0.67
|2.
|Манкозу Марко
|1
|0.33
|3.
|Вивиани Федерико
|1
|0.33
|4.
|Капрадосси Элио
|1
|0.33
|5.
|Латте Лат Эммануэль
|1
|0.33
|6.
|Эспозито Сальваторе
|0
|0
|7.
|Д'Орацио Людовико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0.33
|2.
|Аугусто Карлос
|1
|0.33
|3.
|Маццители Лука
|0
|0
|4.
|Перейра Педру II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вивиани Федерико
|2
|0
|2.
|Дикманн Лоренцо
|1
|0
|3.
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|4.
|Коломбо Лоренцо
|1
|0
|5.
|Да Рива Якопо
|1
|0
|6.
|Сек Демба
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Колпани Андреа
|2
|0
|2.
|Сампиризи Марио
|0
|1
|3.
|Барилла Антонино
|1
|0
|4.
|Беллучи Джузеппе
|1
|0
|5.
|Кальдирола Лука
|1
|0
|6.
|Перейра Педру II
|1
|0
|7.
|Мота Дани
|1
|0
|8.
|Брешанини Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|СПАЛ 2013
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|0
|Монца
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +6 =6 -8СПАЛ 2013 5:0 Порденоне Пиза 1:0 СПАЛ 2013 Беневенто 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Кремонезе
Реджана 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне Брешия 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Асколи Лечче 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Венеция Кьево 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Читтаделла Пиза 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Виртус Энтелла Пескара 0:1 СПАЛ 2013 Салернитана 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:4 Реджина Виченца Виртус 2:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 1:3 Порденоне
Монца Последние 20 матчей: +8 =5 -7Монца 1:0 Кремонезе Реджина 0:0 Монца Читтаделла 2:1 Монца Ювентус 2:1 Монца
Монца 2:0 Читтаделла Читтаделла 3:0 Монца Монца 0:2 Брешия Козенца 0:3 Монца Монца 1:0 Лечче Салернитана 1:3 Монца Монца 2:1 Кремонезе Асколи 1:0 Монца Монца 1:1 Пескара Виртус Энтелла 1:1 Монца Монца 1:4 Венеция Монца 2:0 Реджана Реджина 1:0 Монца Монца 2:0 Порденоне Фрозиноне 2:2 Монца Монца 0:0 Читтаделла
Последние игры между собой
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Монца: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Асколи
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Пиза
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|Читтаделла
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Фрозиноне
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Монца
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Реджина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|СПАЛ 2013
|3
|1
|1
|1
|6 - 2
|4
|10.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|13.
|Комо
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Лечче
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|15.
|Кротоне
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|16.
|Тернана
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Козенца
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|Порденоне
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|20.
|Алессандрия
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|0:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Читтаделла
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|4.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Реджина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|7.
|Кремонезе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Парма
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Монца
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Фрозиноне
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Кротоне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Лечче
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Тернана
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Комо
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Алессандрия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Асколи
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|6.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Пиза
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Лечче
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|10.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Беневенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Тернана
|0:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Кротоне
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|19.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|Козенца
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|4
|1
|0
|2.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0
|0
|3.
|Брешия
|Ягелло Филип
|2
|0
|1
|4.
|Читтаделла
|Бальдини Энрико
|2
|1
|1
|5.
|Брешия
|Баич Риад
|2
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реджина
|Менез Жереми
|1
|1
|2.
|Тернана
|Агацци Давиде
|1
|1
|3.
|Перуджа
|Куан Кристиан
|1
|1
|4.
|Перуджа
|Рози Алеандро
|2
|0
|5.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|2
|0