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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
СПАЛ 2013
1:1
Конец матча

Стадион:
Монца
0'
1:0
14' Гол
Коломбо Лоренцо
38' Желтая карточка
Колпани Андреа
1:1
54' Гол
Аугусто Карлос
61' Желтая карточка
Вивиани Федерико
88' Желтая карточка
Брешанини Марко
90'+7
22
Тиам
Демба
24
Дикманн
Лоренцо
23
Викари
Франческо
17
Капрадосси
Элио
3
Трипальделли
Алессандро
5
Эспозито
Сальваторе
77
Вивиани
Федерико
21
Сек
Демба
8
Манкозу
Марко
99
Латте
Лат
Эммануэль
9
Коломбо
Лоренцо
16
Ди
Грегорио
Микеле
2
Донати
Джулио
34
Марроне
Лука
5
Кальдирола
Лука
13
Перейра
Педру
II
4
Маццители
Лука
8
Барберис
Андреа
28
Колпани
Андреа
30
Аугусто
Карлос
47
Мота
Дани
9
Гюткьяр
Кристиан
СПАЛ 2013
4-2-3-1
Монца
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коломбо Лоренцо 2 0.67
2. Манкозу Марко 1 0.33
3. Вивиани Федерико 1 0.33
4. Капрадосси Элио 1 0.33
5. Латте Лат Эммануэль 1 0.33
6. Эспозито Сальваторе 0 0
7. Д'Орацио Людовико 0 0
Монца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюткьяр Кристиан 1 0.33
2. Аугусто Карлос 1 0.33
3. Маццители Лука 0 0
4. Перейра Педру II 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Вивиани Федерико 2 0
2. Дикманн Лоренцо 1 0
3. Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
4. Коломбо Лоренцо 1 0
5. Да Рива Якопо 1 0
6. Сек Демба 1 0
Монца
# Игрок      
1. Колпани Андреа 2 0
2. Сампиризи Марио 0 1
3. Барилла Антонино 1 0
4. Беллучи Джузеппе 1 0
5. Кальдирола Лука 1 0
6. Перейра Педру II 1 0
7. Мота Дани 1 0
8. Брешанини Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 СПАЛ 2013 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 33.33% (2) 0
 Монца 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +6 =6 -8
СПАЛ 2013 5:0 Порденоне Пиза 1:0 СПАЛ 2013 Беневенто 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Кремонезе
Реджана 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне Брешия 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Асколи Лечче 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Венеция Кьево 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Читтаделла Пиза 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Виртус Энтелла Пескара 0:1 СПАЛ 2013 Салернитана 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:4 Реджина Виченца Виртус 2:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 1:3 Порденоне
Монца Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Монца 1:0 Кремонезе Реджина 0:0 Монца Читтаделла 2:1 Монца Ювентус 2:1 Монца
Монца 2:0 Читтаделла Читтаделла 3:0 Монца Монца 0:2 Брешия Козенца 0:3 Монца Монца 1:0 Лечче Салернитана 1:3 Монца Монца 2:1 Кремонезе Асколи 1:0 Монца Монца 1:1 Пескара Виртус Энтелла 1:1 Монца Монца 1:4 Венеция Монца 2:0 Реджана Реджина 1:0 Монца Монца 2:0 Порденоне Фрозиноне 2:2 Монца Монца 0:0 Читтаделла

Последние игры между собой

СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Монца: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
СПАЛ 2013 1:1 Монца Серия B СПАЛ 2013 2:0 Монца Кубок Монца 0:0 СПАЛ 2013 Серия B Монца 2:2 СПАЛ 2013 Лега Про Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 3 3 0 0 10 - 2 9
2. Асколи 3 3 0 0 5 - 2 9
3. Пиза 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
4. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Фрозиноне 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Монца 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Реджина 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Парма 2 1 1 0 3 - 2 4
9. СПАЛ 2013 3 1 1 1 6 - 2 4
10. Беневенто 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Перуджа 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Кремонезе 2 1 0 1 3 - 1 3
13. Комо 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Лечче 3 0 2 1 1 - 4 2
15. Кротоне 2 0 1 1 4 - 6 1
16. Тернана 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Виченца Виртус 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0
19. Порденоне 2 0 0 2 0 - 6 0
20. Алессандрия 3 0 0 3 4 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 0:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
3. СПАЛ 2013 2 1 1 0 6 - 1 4
4. Беневенто 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Реджина 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Брешия 1 1 0 0 5 - 1 3
7. Кремонезе 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Асколи 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Парма 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Монца 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Фрозиноне 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Кротоне 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Лечче 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Тернана 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Перуджа 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Комо 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Алессандрия 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Асколи 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Перуджа 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Фрозиноне 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Монца 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Пиза 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Лечче 2 0 1 1 0 - 3 1
10. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
13. СПАЛ 2013 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Тернана 0:0 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Кротоне 1 0 0 1 2 - 4 0
18. Порденоне 1 0 0 1 0 - 5 0
19. Алессандрия 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Алессандрия Корацца Симоне 4 1 0
2. Кротоне Мулаттьери Самуэле 3 0 0
3. Брешия Ягелло Филип 2 0 1
4. Читтаделла Бальдини Энрико 2 1 1
5. Брешия Баич Риад 2 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реджина Менез Жереми 1 1
2. Тернана Агацци Давиде 1 1
3. Перуджа Куан Кристиан 1 1
4. Перуджа Рози Алеандро 2 0
5. Асколи Дионизи Федерико 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Колпани Андреа получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Коломбо Лоренцо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч СПАЛ 2013 1:1 Монца онлайн




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