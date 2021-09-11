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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Алессандрия
1:3
Конец матча

Стадион:
Брешия
0'
32' Желтая карточка
Бегетто Андреа
34' Желтая карточка
Корацца Симоне
44' Желтая карточка
Бертаньоли Массимо
49' Желтая карточка
Казарини Федерико
0:1
55' Гол
Лерис Мехди
0:2
69' Гол
Ягелло Филип
1:2
74' Гол
Корацца Симоне
81' Желтая карточка
Паласио Родриго
90' Желтая карточка
Челезия Кристиан
1:3
90' Гол
Паласио Родриго
90'+7
12
Matteo
Pisseri
44
Мантовани
Валерио
30
Ди
Дженнаро
Маттео
7
Luca
Parodi
17
Мустаккьо
Маттиа
4
Riccardo
Chiarello
21
Казарини
Федерико
16
Бруччини
Мирко
14
Бегетто
Андреа
18
Корацца
Симоне
29
Паломби
Симоне
1
Йоронен
Йессе
3
Матею
Алеш
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
29
Паяч
Марко
26
Бертаньоли
Массимо
5
Ван
Де
Лои
Томми
24
Ягелло
Филип
37
Лерис
Мехди
11
Баич
Риад
27
Трамони
Маттео
Алессандрия
3-5-2
Брешия
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Алессандрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корацца Симоне 4 (1) 1.33
2. Арригини Андреа 0 0
3. Riccardo Chiarello 0 0
Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ягелло Филип 2 0.67
2. Баич Риад 2 (1) 0.67
3. Ван Де Лои Томми 2 0.67
4. Паласио Родриго 1 0.33
5. Лерис Мехди 1 0.33
6. Трамони Маттео 1 0.33
7. Морео Стефано 1 0.33
8. Паяч Марко 0 0
9. Кавион Микеле 0 0

Карточки

Алессандрия
# Игрок      
1. Бенедетти Симоне 2 0
2. Казарини Федерико 1 0
3. Корацца Симоне 1 0
4. Бегетто Андреа 1 0
5. Luca Parodi 1 0
6. Мантовани Валерио 1 0
7. Ба Абу 1 0
8. Пьероцци Эдоардо 1 0
9. Челезия Кристиан 1 0
Брешия
# Игрок      
1. Паласио Родриго 1 0
2. Йоронен Йессе 1 0
3. Кистана Андреа 1 0
4. Мангравити Массимилиано 1 0
5. Лерис Мехди 1 0
6. Бертаньоли Массимо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алессандрия 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1)
 Брешия 20% (2) 10% (1) 10% (1) 20% (2) 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

Алессандрия Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Алессандрия 3:2 Дженоа Пиза 2:0 Алессандрия Беневенто 4:3 Алессандрия Сампдория 3:2 Алессандрия
Аталанта 7:1 Алессандрия Падова 0:2 Алессандрия Алессандрия 0:0 Падова Падова 0:0 Алессандрия Алессандрия 2:2 Альбинолеффе Альбинолеффе 1:2 Алессандрия Алессандрия 1:0 ФералпиСало ФералпиСало 1:0 Алессандрия Алессандрия 0:1 Про Патрия Комо 2:1 Алессандрия Алессандрия 1:0 Перджолеттезе Про Сесто 0:1 Алессандрия Алессандрия 2:0 Ювентус (до 23 лет) Алессандрия 5:2 Луккьезе Про Верчелли 0:1 Алессандрия Алессандрия 2:0 Ренате
Брешия Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Брешия 4:0 Венеция Брешия 5:1 Козенца Тернана 0:2 Брешия Кротоне 2:2 Брешия
Читтаделла 1:0 Брешия Монца 0:2 Брешия Брешия 4:3 Пиза Виченца Виртус 0:3 Брешия Брешия 3:1 СПАЛ 2013 Эмполи 4:2 Брешия Брешия 1:1 Пескара Реджана 2:2 Брешия Брешия 4:1 Порденоне Салернитана 1:0 Брешия Брешия 1:0 Реджина Фрозиноне 0:1 Брешия Венеция 0:1 Брешия Брешия 2:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Брешия Брешия 1:2 Кремонезе
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 3 3 0 0 10 - 2 9
2. Асколи 3 3 0 0 5 - 2 9
3. Пиза 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
4. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Фрозиноне 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Монца 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Реджина 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Парма 2 1 1 0 3 - 2 4
9. СПАЛ 2013 3 1 1 1 6 - 2 4
10. Беневенто 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Перуджа 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Кремонезе 2 1 0 1 3 - 1 3
13. Комо 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Лечче 3 0 2 1 1 - 4 2
15. Кротоне 2 0 1 1 4 - 6 1
16. Тернана 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Виченца Виртус 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0
19. Порденоне 2 0 0 2 0 - 6 0
20. Алессандрия 3 0 0 3 4 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 0:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
3. СПАЛ 2013 2 1 1 0 6 - 1 4
4. Беневенто 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Реджина 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Брешия 1 1 0 0 5 - 1 3
7. Кремонезе 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Асколи 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Парма 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Монца 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Фрозиноне 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Кротоне 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Лечче 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Тернана 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Перуджа 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Комо 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Алессандрия 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Асколи 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Перуджа 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Фрозиноне 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Монца 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Пиза 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Лечче 2 0 1 1 0 - 3 1
10. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
13. СПАЛ 2013 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Тернана 0:0 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Кротоне 1 0 0 1 2 - 4 0
18. Порденоне 1 0 0 1 0 - 5 0
19. Алессандрия 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Алессандрия Корацца Симоне 4 1 0
2. Кротоне Мулаттьери Самуэле 3 0 0
3. Брешия Ягелло Филип 2 0 1
4. Читтаделла Бальдини Энрико 2 1 1
5. Брешия Баич Риад 2 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реджина Менез Жереми 1 1
2. Тернана Агацци Давиде 1 1
3. Перуджа Куан Кристиан 1 1
4. Перуджа Рози Алеандро 2 0
5. Асколи Дионизи Федерико 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Massimo Bertagnoli получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Корацца Симоне получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Бегетто Андреа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Алессандрия 1:3 Брешия онлайн




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