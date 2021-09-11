Италия: Серия B 2021-2022
Алессандрия
1:3
Конец матча
Стадион: Stadio G. Moccagatta
Брешия
32' Желтая карточкаБегетто Андреа
34' Желтая карточкаКорацца Симоне
44' Желтая карточкаБертаньоли Массимо
49' Желтая карточкаКазарини Федерико
0:1
55' ГолЛерис Мехди
0:2
69' ГолЯгелло Филип
1:2
74' ГолКорацца Симоне
81' Желтая карточкаПаласио Родриго
90' Желтая карточкаЧелезия Кристиан
1:3
90' ГолПаласио Родриго
29
Паяч
Марко
24
Ягелло
Филип
37
Лерис
Мехди
11
Баич
Риад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Ба АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
37 Лерис МехдиНападающий
-
11 Баич РиадНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
-
19 Уар МатьеЗащитник
- Защитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
Ход матча
32'
34'
55'
0:1
69'
0:2
74'
1:2
81'
90'
90'
1:3
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 8
-
5 Угловые 10
-
3 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корацца Симоне
|4 (1)
|1.33
|2.
|Арригини Андреа
|0
|0
|3.
|Riccardo Chiarello
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ягелло Филип
|2
|0.67
|2.
|Баич Риад
|2 (1)
|0.67
|3.
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.67
|4.
|Паласио Родриго
|1
|0.33
|5.
|Лерис Мехди
|1
|0.33
|6.
|Трамони Маттео
|1
|0.33
|7.
|Морео Стефано
|1
|0.33
|8.
|Паяч Марко
|0
|0
|9.
|Кавион Микеле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бенедетти Симоне
|2
|0
|2.
|Казарини Федерико
|1
|0
|3.
|Корацца Симоне
|1
|0
|4.
|Бегетто Андреа
|1
|0
|5.
|Luca Parodi
|1
|0
|6.
|Мантовани Валерио
|1
|0
|7.
|Ба Абу
|1
|0
|8.
|Пьероцци Эдоардо
|1
|0
|9.
|Челезия Кристиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паласио Родриго
|1
|0
|2.
|Йоронен Йессе
|1
|0
|3.
|Кистана Андреа
|1
|0
|4.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|5.
|Лерис Мехди
|1
|0
|6.
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алессандрия
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|Брешия
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
Предыдущие игры
Алессандрия Последние 20 матчей: +11 =2 -7Алессандрия 3:2 Дженоа Пиза 2:0 Алессандрия Беневенто 4:3 Алессандрия Сампдория 3:2 Алессандрия
Аталанта 7:1 Алессандрия Падова 0:2 Алессандрия Алессандрия 0:0 Падова Падова 0:0 Алессандрия Алессандрия 2:2 Альбинолеффе Альбинолеффе 1:2 Алессандрия Алессандрия 1:0 ФералпиСало ФералпиСало 1:0 Алессандрия Алессандрия 0:1 Про Патрия Комо 2:1 Алессандрия Алессандрия 1:0 Перджолеттезе Про Сесто 0:1 Алессандрия Алессандрия 2:0 Ювентус (до 23 лет) Алессандрия 5:2 Луккьезе Про Верчелли 0:1 Алессандрия Алессандрия 2:0 Ренате
Брешия Последние 20 матчей: +12 =3 -5Брешия 4:0 Венеция Брешия 5:1 Козенца Тернана 0:2 Брешия Кротоне 2:2 Брешия
Читтаделла 1:0 Брешия Монца 0:2 Брешия Брешия 4:3 Пиза Виченца Виртус 0:3 Брешия Брешия 3:1 СПАЛ 2013 Эмполи 4:2 Брешия Брешия 1:1 Пескара Реджана 2:2 Брешия Брешия 4:1 Порденоне Салернитана 1:0 Брешия Брешия 1:0 Реджина Фрозиноне 0:1 Брешия Венеция 0:1 Брешия Брешия 2:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Брешия Брешия 1:2 Кремонезе
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Асколи
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Пиза
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|Читтаделла
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Фрозиноне
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Монца
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Реджина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|СПАЛ 2013
|3
|1
|1
|1
|6 - 2
|4
|10.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|13.
|Комо
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Лечче
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|15.
|Кротоне
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|16.
|Тернана
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Козенца
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|Порденоне
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|20.
|Алессандрия
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|0:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Читтаделла
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|4.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Реджина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|7.
|Кремонезе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Парма
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Монца
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Фрозиноне
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Кротоне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Лечче
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Тернана
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Комо
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Алессандрия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Асколи
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|6.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Пиза
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Лечче
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|10.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Беневенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Тернана
|0:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Кротоне
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|19.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|Козенца
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|4
|1
|0
|2.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0
|0
|3.
|Брешия
|Ягелло Филип
|2
|0
|1
|4.
|Читтаделла
|Бальдини Энрико
|2
|1
|1
|5.
|Брешия
|Баич Риад
|2
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реджина
|Менез Жереми
|1
|1
|2.
|Тернана
|Агацци Давиде
|1
|1
|3.
|Перуджа
|Куан Кристиан
|1
|1
|4.
|Перуджа
|Рози Алеандро
|2
|0
|5.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|2
|0