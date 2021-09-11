Италия: Серия B 2021-2022
Тернана
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Либеро Либерати
Пиза
42
Бобен
Матия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Декич ВладанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Надь АдамПолузащитник
-
29 Чиско АндреаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Коэн ЙонатанНападающий
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фалетти Сезар
|1
|0.33
|2.
|Маццокки Симоне
|1
|0.33
|3.
|Дефенди Марино
|0
|0
|4.
|Доннарумма Альфредо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lorenzo Lucca
|2
|0.67
|2.
|Сибилли Джузеппе
|1
|0.33
|3.
|Мазуччи Гаэтано
|0
|0
|4.
|Марсура Давиде
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Агацци Давиде
|1
|1
|2.
|Mattia Proietti I
|0
|1
|3.
|Фалетти Сезар
|1
|0
|4.
|Бобен Матия
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марин Мариус
|2
|0
|2.
|Караччоло Антонио
|1
|0
|3.
|Де Витис Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тернана
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|Пиза
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Тернана Последние 20 матчей: +13 =1 -6Сампдория 3:1 Тернана Реджина 3:2 Тернана Тернана 0:2 Брешия Болонья 4:5 Тернана
Тернана 1:1 Авеллино Рома 2:0 Тернана Тернана 1:0 Перуджа Комо 0:3 Тернана Тернана 3:4 Юве Стабия Монополи 2:4 Тернана Туррис 0:1 Тернана Тернана 7:2 Кавезе Тернана 4:1 Авеллино Бишелье 1:2 Тернана Потенца 0:2 Тернана Тернана 1:0 Вибонезе Терамо 2:4 Тернана Тернана 2:1 Бари Виртус Франкавилла 1:1 Тернана Катанзаро 2:1 Тернана
Пиза Последние 20 матчей: +7 =6 -7Пиза 2:0 Алессандрия Пиза 1:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Пиза Пиза 3:2 Виртус Энтелла
Последние игры между собой
Тернана: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Пиза: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Асколи
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Пиза
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|Читтаделла
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Фрозиноне
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Монца
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Реджина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|СПАЛ 2013
|3
|1
|1
|1
|6 - 2
|4
|10.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|13.
|Комо
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Лечче
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|15.
|Кротоне
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|16.
|Тернана
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Козенца
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|Порденоне
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|20.
|Алессандрия
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|0:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Читтаделла
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|4.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Реджина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|7.
|Кремонезе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Парма
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Монца
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Фрозиноне
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Кротоне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Лечче
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Тернана
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Комо
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Алессандрия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Асколи
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|6.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Пиза
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Лечче
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|10.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Беневенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Тернана
|0:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Кротоне
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|19.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|Козенца
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|4
|1
|0
|2.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0
|0
|3.
|Брешия
|Ягелло Филип
|2
|0
|1
|4.
|Читтаделла
|Бальдини Энрико
|2
|1
|1
|5.
|Брешия
|Баич Риад
|2
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реджина
|Менез Жереми
|1
|1
|2.
|Тернана
|Агацци Давиде
|1
|1
|3.
|Перуджа
|Куан Кристиан
|1
|1
|4.
|Перуджа
|Рози Алеандро
|2
|0
|5.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|2
|0