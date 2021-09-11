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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Тернана
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Пиза
0' 4'
1
Яннарилли
Антони
23
Гирингелли
Лука
42
Бобен
Матия
15
Соренсен
Фредерик
87
Мартелла
Бруно
28
Сальцано
Аньелло
5
Палумбо
Антонио
9
Маццокки
Симоне
17
Фалетти
Сезар
7
Фурлан
Федерико
99
Доннарумма
Альфредо
1
Николас
Андраде
3
Леверб
Максим
4
Караччоло
Антонио
8
Марин
Мариус
9
Lorenzo
Lucca
15
Туре
Идрисса
19
Биринделли
Самуэле
20
Беруатто
Пьетро
27
Гухер
Роберт
30
Де
Витис
Алессандро
77
Марсура
Давиде
Тернана
4-2-3-1
Пиза
4-3-2-1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фалетти Сезар 1 0.33
2. Маццокки Симоне 1 0.33
3. Дефенди Марино 0 0
4. Доннарумма Альфредо 0 0
Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lorenzo Lucca 2 0.67
2. Сибилли Джузеппе 1 0.33
3. Мазуччи Гаэтано 0 0
4. Марсура Давиде 0 0

Карточки

Тернана
# Игрок      
1. Агацци Давиде 1 1
2. Mattia Proietti I 0 1
3. Фалетти Сезар 1 0
4. Бобен Матия 1 0
Пиза
# Игрок      
1. Марин Мариус 2 0
2. Караччоло Антонио 1 0
3. Де Витис Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тернана 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 Пиза 33.33% (1) 0 0 0 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Тернана Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Сампдория 3:1 Тернана Реджина 3:2 Тернана Тернана 0:2 Брешия Болонья 4:5 Тернана
Тернана 1:1 Авеллино Рома 2:0 Тернана Тернана 1:0 Перуджа Комо 0:3 Тернана Тернана 3:4 Юве Стабия Монополи 2:4 Тернана Туррис 0:1 Тернана Тернана 7:2 Кавезе Тернана 4:1 Авеллино Бишелье 1:2 Тернана Потенца 0:2 Тернана Тернана 1:0 Вибонезе Терамо 2:4 Тернана Тернана 2:1 Бари Виртус Франкавилла 1:1 Тернана Катанзаро 2:1 Тернана
Пиза Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Пиза 2:0 Алессандрия Пиза 1:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Пиза Пиза 3:2 Виртус Энтелла
Брешия 4:3 Пиза Пиза 2:2 Венеция Фрозиноне 3:1 Пиза Порденоне 2:2 Пиза Пиза 3:0 Козенца Кьево 2:0 Пиза Пиза 0:1 Лечче Пескара 3:1 Пиза Пиза 3:0 СПАЛ 2013 Читтаделла 2:0 Пиза Пиза 0:0 Реджина Асколи 0:2 Пиза Пиза 2:2 Виченца Виртус Пиза 1:1 Эмполи Монца 0:2 Пиза Пиза 2:2 Салернитана

Последние игры между собой

Тернана: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Пиза: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Пиза 1:0 Тернана Серия B Тернана 1:0 Пиза Серия B Тернана 1:0 Пиза Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 3 3 0 0 10 - 2 9
2. Асколи 3 3 0 0 5 - 2 9
3. Пиза 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
4. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Фрозиноне 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Монца 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Реджина 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Парма 2 1 1 0 3 - 2 4
9. СПАЛ 2013 3 1 1 1 6 - 2 4
10. Беневенто 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Перуджа 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Кремонезе 2 1 0 1 3 - 1 3
13. Комо 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Лечче 3 0 2 1 1 - 4 2
15. Кротоне 2 0 1 1 4 - 6 1
16. Тернана 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Виченца Виртус 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0
19. Порденоне 2 0 0 2 0 - 6 0
20. Алессандрия 3 0 0 3 4 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 0:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
3. СПАЛ 2013 2 1 1 0 6 - 1 4
4. Беневенто 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Реджина 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Брешия 1 1 0 0 5 - 1 3
7. Кремонезе 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Асколи 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Парма 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Монца 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Фрозиноне 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Кротоне 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Лечче 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Тернана 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Перуджа 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Комо 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Алессандрия 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Асколи 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Перуджа 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Фрозиноне 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Монца 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Пиза 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Лечче 2 0 1 1 0 - 3 1
10. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
13. СПАЛ 2013 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Тернана 0:0 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Кротоне 1 0 0 1 2 - 4 0
18. Порденоне 1 0 0 1 0 - 5 0
19. Алессандрия 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Алессандрия Корацца Симоне 4 1 0
2. Кротоне Мулаттьери Самуэле 3 0 0
3. Брешия Ягелло Филип 2 0 1
4. Читтаделла Бальдини Энрико 2 1 1
5. Брешия Баич Риад 2 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реджина Менез Жереми 1 1
2. Тернана Агацци Давиде 1 1
3. Перуджа Куан Кристиан 1 1
4. Перуджа Рози Алеандро 2 0
5. Асколи Дионизи Федерико 2 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Пиза
4.05
3.40
3.20
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