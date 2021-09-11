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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Тернана
1:4
Конец матча

Стадион:
Пиза
0'
0:1
9' Гол
Де Витис Алессандро
1:1
30' Пенальти
Доннарумма Альфредо
1:2
32' Гол в свои ворота
Соренсен Фредерик
47' Желтая карточка
Гирингелли Лука
1:3
57' Гол
Lorenzo Lucca
58' Желтая карточка
Гухер Роберт
64' Желтая карточка
Соренсен Фредерик
82' Желтая карточка
Леверб Максим
1:4
84' Гол
Коэн Йонатан
90'+4
1
Яннарилли
Антони
23
Гирингелли
Лука
42
Бобен
Матия
15
Соренсен
Фредерик
87
Мартелла
Бруно
28
Сальцано
Аньелло
5
Палумбо
Антонио
9
Маццокки
Симоне
17
Фалетти
Сезар
7
Фурлан
Федерико
99
Доннарумма
Альфредо
1
Николас
Андраде
19
Биринделли
Самуэле
4
Караччоло
Антонио
3
Леверб
Максим
20
Беруатто
Пьетро
15
Туре
Идрисса
30
Де
Витис
Алессандро
8
Марин
Мариус
27
Гухер
Роберт
77
Марсура
Давиде
9
Lorenzo
Lucca
Тернана
4-2-3-1
Пиза
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доннарумма Альфредо 1 (1) 0.33
2. Фалетти Сезар 1 0.33
3. Маццокки Симоне 1 0.33
4. Дефенди Марино 0 0
Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lorenzo Lucca 3 1
2. Де Витис Алессандро 1 0.33
3. Коэн Йонатан 1 0.33
4. Сибилли Джузеппе 1 0.33
5. Мазуччи Гаэтано 0 0
6. Гухер Роберт 0 0
7. Марсура Давиде 0 0

Карточки

Тернана
# Игрок      
1. Агацци Давиде 1 1
2. Mattia Proietti I 0 1
3. Соренсен Фредерик 1 0
4. Фалетти Сезар 1 0
5. Гирингелли Лука 1 0
6. Бобен Матия 1 0
Пиза
# Игрок      
1. Марин Мариус 2 0
2. Гухер Роберт 1 0
3. Караччоло Антонио 1 0
4. Де Витис Алессандро 1 0
5. Леверб Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тернана 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)
 Пиза 33.33% (2) 0 0 16.67% (1) 0 50% (3)

Предыдущие игры

Тернана Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Сампдория 3:1 Тернана Реджина 3:2 Тернана Тернана 0:2 Брешия Болонья 4:5 Тернана
Тернана 1:1 Авеллино Рома 2:0 Тернана Тернана 1:0 Перуджа Комо 0:3 Тернана Тернана 3:4 Юве Стабия Монополи 2:4 Тернана Туррис 0:1 Тернана Тернана 7:2 Кавезе Тернана 4:1 Авеллино Бишелье 1:2 Тернана Потенца 0:2 Тернана Тернана 1:0 Вибонезе Терамо 2:4 Тернана Тернана 2:1 Бари Виртус Франкавилла 1:1 Тернана Катанзаро 2:1 Тернана
Пиза Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Пиза 2:0 Алессандрия Пиза 1:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Пиза Пиза 3:2 Виртус Энтелла
Брешия 4:3 Пиза Пиза 2:2 Венеция Фрозиноне 3:1 Пиза Порденоне 2:2 Пиза Пиза 3:0 Козенца Кьево 2:0 Пиза Пиза 0:1 Лечче Пескара 3:1 Пиза Пиза 3:0 СПАЛ 2013 Читтаделла 2:0 Пиза Пиза 0:0 Реджина Асколи 0:2 Пиза Пиза 2:2 Виченца Виртус Пиза 1:1 Эмполи Монца 0:2 Пиза Пиза 2:2 Салернитана

Последние игры между собой

Тернана: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Пиза: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Пиза 1:0 Тернана Серия B Тернана 1:0 Пиза Серия B Тернана 1:0 Пиза Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 3 3 0 0 10 - 2 9
2. Пиза 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Асколи 3 3 0 0 5 - 2 9
4. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Фрозиноне 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Монца 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Реджина 1:1 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Парма 2 1 1 0 3 - 2 4
9. СПАЛ 2013 3 1 1 1 6 - 2 4
10. Беневенто 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Перуджа 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Кремонезе 2 1 0 1 3 - 1 3
13. Комо 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Кротоне 1:1 3 0 2 1 5 - 7 2
15. Лечче 3 0 2 1 1 - 4 2
16. Виченца Виртус 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Порденоне 2 0 0 2 0 - 6 0
19. Алессандрия 3 0 0 3 4 - 9 0
20. Тернана 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
3. СПАЛ 2013 2 1 1 0 6 - 1 4
4. Беневенто 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Реджина 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Брешия 1 1 0 0 5 - 1 3
7. Монца 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Кремонезе 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Асколи 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Парма 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Фрозиноне 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Кротоне 1:1 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Лечче 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Перуджа 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Комо 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Алессандрия 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Тернана 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Асколи 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Перуджа 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Пиза 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Фрозиноне 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
7. Монца 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Реджина 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Лечче 2 0 1 1 0 - 3 1
11. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
12. СПАЛ 2013 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Тернана 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Кротоне 1:1 1 0 0 1 2 - 4 0
18. Порденоне 1 0 0 1 0 - 5 0
19. Алессандрия 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Алессандрия Корацца Симоне 4 1 0
2. Пиза Lorenzo Lucca 3 0 1
3. Кротоне Мулаттьери Самуэле 3 0 0
4. Брешия Ягелло Филип 2 0 1
5. Читтаделла Бальдини Энрико 2 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реджина Менез Жереми 1 1
2. Тернана Агацци Давиде 1 1
3. Перуджа Куан Кристиан 1 1
4. Реджина Хетемай Перпарим 2 0
5. Перуджа Рози Алеандро 2 0
Весь список
Где смотреть матч Тернана 1:4 Пиза онлайн




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