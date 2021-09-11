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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Кротоне
1:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Реджина
0'
16' Желтая карточка
Эстевес Науэль
22' Желтая карточка
Ди Кьяра Джанлука
35' Желтая карточка
Кризетиг Лоренцо
0:1
43' Гол
Галабинов Андрей
1:1
58' Гол
Бенали Ахмед
77' Желтая карточка
Хетемай Перпарим
82' Желтая карточка
Висентин Сантьяго
90'+1
1
Феста
Марко
27
Неделчару
Ионуц
19
Канестрелли
Симоне
30
Пас
Нехуэн
32
Могос
Василе
8
Эстевес
Науэль
7
Вулич
Милош
17
Молина
Сальваторе
24
Каргбо
Аугустус
9
Мулаттьери
Самуэле
10
Бенали
Ахмед
12
Микай
Алессандро
33
Лакичевич
Иван
3
Ционек
Тьяго
4
Ставропулос
Димитрис
17
Ди
Кьяра
Джанлука
11
Риччи
Федерико
56
Хетемай
Перпарим
8
Кризетиг
Лоренцо
10
Белломо
Никола
16
Галабинов
Андрей
30
Монтальто
Адриано
Кротоне
3-4-3
Реджина
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мулаттьери Самуэле 3 1
2. Бенали Ахмед 1 0.33
3. Неделчару Ионуц 1 0.33
4. Могос Василе 0 0
5. Борелло Джузеппе 0 0
6. Вулич Милош 0 0
7. Каргбо Аугустус 0 0
Реджина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галабинов Андрей 2 (1) 0.67
2. Менез Жереми 1 0.33
3. Ривас Ригоберто 1 0.33
4. Риччи Федерико 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Вулич Милош 2 0
2. Висентин Сантьяго 2 0
3. Молина Сальваторе 1 0
4. Эстевес Науэль 1 0
5. Борелло Джузеппе 1 0
6. Davide Mondonico 1 0
Реджина
# Игрок      
1. Менез Жереми 1 1
2. Хетемай Перпарим 2 0
3. Кризетиг Лоренцо 2 0
4. Ционек Тьяго 1 0
5. Ди Кьяра Джанлука 1 0
6. Бьянки Николо 1 0
7. Ставропулос Димитрис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 0 25% (1) 0 25% (1) 50% (2) 0
 Реджина 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Читтаделла 4:2 Кротоне Кротоне 2:2 Комо Кротоне 2:2 Брешия Интер Милан 6:0 Кротоне
Кротоне 0:0 Фиорентина Беневенто 1:1 Кротоне Кротоне 2:1 Верона Рома 5:0 Кротоне Кротоне 0:2 Интер Милан Парма 3:4 Кротоне Кротоне 0:1 Сампдория Кротоне 1:2 Удинезе Специя 3:2 Кротоне Наполи 4:3 Кротоне Кротоне 2:3 Болонья Лацио 3:2 Кротоне Кротоне 4:2 Торино Аталанта 5:1 Кротоне Кротоне 0:2 Кальяри Ювентус 3:0 Кротоне
Реджина Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Реджина 3:2 Тернана Реджина 0:0 Монца Салернитана 2:0 Реджина Реджина 0:4 Фрозиноне
Лечче 2:2 Реджина Реджина 2:2 Асколи Кремонезе 1:1 Реджина Реджина 2:1 Реджана Реджина 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 1:1 Реджина Венеция 0:2 Реджина Реджина 1:1 Кьево Брешия 1:0 Реджина Реджина 1:0 Монца Пиза 0:0 Реджина Реджина 0:3 Эмполи СПАЛ 2013 1:4 Реджина Реджина 1:0 Порденоне Козенца 2:2 Реджина Реджина 1:0 Виртус Энтелла

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 2
Реджина: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 2
Реджина 1:4 Кротоне Серия B Кротоне 2:0 Реджина Серия B Реджина 1:0 Кротоне Кубок Кротоне 2:2 Реджина Серия B
Реджина 1:1 Кротоне Серия B Реджина 1:1 Кротоне Серия B Кротоне 1:1 Реджина Серия B Кротоне 0:0 Реджина Серия B Реджина 0:0 Кротоне Серия B Реджина 1:0 Кротоне Серия B Кротоне 1:1 Реджина Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 3 3 0 0 10 - 2 9
2. Пиза 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Асколи 3 3 0 0 5 - 2 9
4. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Фрозиноне 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Монца 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Реджина 1:1 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Парма 2 1 1 0 3 - 2 4
9. СПАЛ 2013 3 1 1 1 6 - 2 4
10. Беневенто 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Перуджа 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Кремонезе 2 1 0 1 3 - 1 3
13. Комо 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Кротоне 1:1 3 0 2 1 5 - 7 2
15. Лечче 3 0 2 1 1 - 4 2
16. Виченца Виртус 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Порденоне 2 0 0 2 0 - 6 0
19. Алессандрия 3 0 0 3 4 - 9 0
20. Тернана 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
3. СПАЛ 2013 2 1 1 0 6 - 1 4
4. Беневенто 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Реджина 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Брешия 1 1 0 0 5 - 1 3
7. Монца 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Кремонезе 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Асколи 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Парма 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Фрозиноне 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Кротоне 1:1 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Лечче 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Перуджа 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Комо 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Алессандрия 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Тернана 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Асколи 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Перуджа 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Пиза 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Фрозиноне 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
7. Монца 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Реджина 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Лечче 2 0 1 1 0 - 3 1
11. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
12. СПАЛ 2013 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Тернана 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Кротоне 1:1 1 0 0 1 2 - 4 0
18. Порденоне 1 0 0 1 0 - 5 0
19. Алессандрия 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Алессандрия Корацца Симоне 4 1 0
2. Пиза Lorenzo Lucca 3 0 1
3. Кротоне Мулаттьери Самуэле 3 0 0
4. Брешия Ягелло Филип 2 0 1
5. Читтаделла Бальдини Энрико 2 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реджина Менез Жереми 1 1
2. Тернана Агацци Давиде 1 1
3. Перуджа Куан Кристиан 1 1
4. Реджина Хетемай Перпарим 2 0
5. Перуджа Рози Алеандро 2 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Кротоне
Ничья
Реджина
2.90
3.27
3.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кротоне 1:1 Реджина онлайн




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