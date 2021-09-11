Италия: Серия B 2021-2022
16' Желтая карточкаЭстевес Науэль
22' Желтая карточкаДи Кьяра Джанлука
35' Желтая карточкаКризетиг Лоренцо
0:1
43' ГолГалабинов Андрей
1:1
58' ГолБенали Ахмед
77' Желтая карточкаХетемай Перпарим
81' Желтая карточкаВисентин Сантьяго
83' Желтая карточкаСтавропулос Димитрис
30
Пас
Нехуэн
32
Могос
Василе
10
Бенали
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Пас НехуэнЗащитник
-
32 Могос ВасилеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Бенали АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
99 Марич МиркоПолузащитник
-
18 Оддеи БрайанПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Скиро ТомасПолузащитник
-
29 Сала МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Косми Серсе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лариби КаримПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Ход матча
16'
35'
43'
58'
1:1
77'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
9 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мулаттьери Самуэле
|3
|1
|2.
|Бенали Ахмед
|1
|0.33
|3.
|Неделчару Ионуц
|1
|0.33
|4.
|Могос Василе
|0
|0
|5.
|Борелло Джузеппе
|0
|0
|6.
|Вулич Милош
|0
|0
|7.
|Каргбо Аугустус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галабинов Андрей
|2 (1)
|0.67
|2.
|Менез Жереми
|1
|0.33
|3.
|Ривас Ригоберто
|1
|0.33
|4.
|Риччи Федерико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вулич Милош
|2
|0
|2.
|Висентин Сантьяго
|2
|0
|3.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|4.
|Эстевес Науэль
|1
|0
|5.
|Борелло Джузеппе
|1
|0
|6.
|Davide Mondonico
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Менез Жереми
|1
|1
|2.
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|3.
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0
|4.
|Ставропулос Димитрис
|2
|0
|5.
|Ционек Тьяго
|1
|0
|6.
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|7.
|Бьянки Николо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кротоне
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
|40% (2)
|0
|Реджина
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|50% (2)
|0
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: +4 =3 -13Читтаделла 4:2 Кротоне Кротоне 2:2 Комо Кротоне 2:2 Брешия Интер Милан 6:0 Кротоне
Кротоне 0:0 Фиорентина Беневенто 1:1 Кротоне Кротоне 2:1 Верона Рома 5:0 Кротоне Кротоне 0:2 Интер Милан Парма 3:4 Кротоне Кротоне 0:1 Сампдория Кротоне 1:2 Удинезе Специя 3:2 Кротоне Наполи 4:3 Кротоне Кротоне 2:3 Болонья Лацио 3:2 Кротоне Кротоне 4:2 Торино Аталанта 5:1 Кротоне Кротоне 0:2 Кальяри Ювентус 3:0 Кротоне
Реджина Последние 20 матчей: +8 =8 -4Реджина 3:2 Тернана Реджина 0:0 Монца Салернитана 2:0 Реджина Реджина 0:4 Фрозиноне
Лечче 2:2 Реджина Реджина 2:2 Асколи Кремонезе 1:1 Реджина Реджина 2:1 Реджана Реджина 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 1:1 Реджина Венеция 0:2 Реджина Реджина 1:1 Кьево Брешия 1:0 Реджина Реджина 1:0 Монца Пиза 0:0 Реджина Реджина 0:3 Эмполи СПАЛ 2013 1:4 Реджина Реджина 1:0 Порденоне Козенца 2:2 Реджина Реджина 1:0 Виртус Энтелла
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 2
Реджина: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Пиза
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Асколи
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|4.
|Читтаделла
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Фрозиноне
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Монца
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Реджина
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|СПАЛ 2013
|3
|1
|1
|1
|6 - 2
|4
|10.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|13.
|Комо
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Кротоне
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|15.
|Лечче
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|16.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Козенца
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Порденоне
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|19.
|Алессандрия
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|20.
|Тернана
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|4.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Реджина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|7.
|Монца
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Кремонезе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Парма
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Фрозиноне
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Кротоне
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Лечче
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Комо
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Алессандрия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Асколи
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Пиза
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|7.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Лечче
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|11.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Беневенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Кротоне
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|19.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|Козенца
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|4
|1
|0
|2.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|3
|0
|1
|3.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0
|0
|4.
|Брешия
|Ягелло Филип
|2
|0
|1
|5.
|Читтаделла
|Бальдини Энрико
|2
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реджина
|Менез Жереми
|1
|1
|2.
|Тернана
|Агацци Давиде
|1
|1
|3.
|Перуджа
|Куан Кристиан
|1
|1
|4.
|Реджина
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|5.
|Перуджа
|Рози Алеандро
|2
|0